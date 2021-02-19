Лиля Брик и «Рено». Фотосессия несостоявшегося путешествия

Лиля Брик часто становилась моделью для съёмок Родченко. На его шедевральном плакате «Ленгиз: книги по всем отраслям знания» изображена она.

Плакат Александра Родченко 1924 года

Эта история связана с тремя людьми, каждый из которых известен по-своему. Александр Родченко — выдающийся советский фотограф, который прославился новаторскими приёмами в дизайне и фотоискусстве. Например, новые ракурсы съёмки позволяли показать объекты с неожиданной стороны, и если сегодня съёмку «сверху вниз» или «снизу вверх» мы воспринимаем обыденно, то в 1920‑е годы она казалась прорывной идеей.

Балконы. 1926 год.

Ещё с начала 1920‑х годов Родченко стал сотрудничать с Маяковским в нише рекламы: художник-дизайнер отвечал, как можно догадаться, за дизайн, а поэт — за слоганы.

Один из примеров совместного творчества Родченко и Маяковского — реклама папирос «Червонец» 1923 года.

Постепенно сложилась и личная дружба, а через Маяковского Родченко познакомился с его музой Лилей Брик.

Муж Лили Осип Брик, Лиля Брик и Владимир Маяковский. Фото Александра Родченко 1928 года

В конце 1928 — начале 1929 года Маяковский привёз из Парижа «Рено» — специально для Лили. В её воспоминаниях читаем:

«Родченко несколько раз просил меня сняться с новой машиной, но всё как-то не получалось. А тут Володя уговорил меня сделать несколько фотографий с „Реношкой“, я позвонила Александру Михайловичу и сказала, что собираюсь на машине в Ленинград. В Ленинград он со мной не мог поехать, но обрадовался возможности сделать снимки. Мы фотографировались в Москве, я была в одном платье, потом переоделась, заехали на заправку бензина к Земляному валу, он снимал с заднего сидения, как-то ещё… Мы условились, что отъедем вёрст двадцать, он поснимает, а потом вернётся домой, я же поеду дальше. Но дальше я не поехала, выяснилось, что дорога ужасна, и машина начала чихать, и вообще одной ехать так далеко скучно и опасно. На одной из фотографий я сижу в раздумье на подножке — ехать ли? И решила вернуться. Володе понравились эти отпечатки, и он жалел, что поездка не состоялась, тогда фотографий было бы больше. Потом мы между собой называли эту серию „Несостоявшееся путешествие“».

Итак, представляем фотосессию 1929 года «Несостоявшееся путешествие». Формально автором всех снимков является Родченко, хотя на некоторых фотографиях можно увидеть и его самого (тем не менее, идея и постановка его). Шутливая и простая фотосессия впоследствии несколько раз экспонировалась в виде отдельной выставки.

Лиля Брик садится в автомобиль

Лиля Брик и Александр Родченко около автомобиля

Водитель накачивает колесо. Лиля Брик сидит на ступеньке автомобиля Пикник. Лиля Брик и водитель

Александр Родченко и водитель накачивают колесо Александр Родченко около автомобиля

Лиля Брик за рулём

Замена колеса

Виктор Кириллов

https://vatnikstan.ru/archive/brik_rodchenko_foto/