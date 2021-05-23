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Это тоже Москва.

Хорошая погодка. Солнышко пригревает. Теплый день весенний. Надо бы прогуляться. Вот и решила направить свои стопы в лес. В Москве. Национальный парк «Лосиный остров» – самая большая лесопарковая зона Москвы, раскинувшаяся на 116 кв. км. на северо-востоке столицы и Московской области. Это идеальное место для тех любителей леса и свежего воздуха, кто не хочет уезжать из города. Лосиный остров — самый большой в мире дикий лес в черте мегаполиса. Нетронутый уголок дикой природы. Немного истории.Это тоже Москва.
Лосиный Остров известен с 1406 года. C XV по XVIIΙ вв. угодья входили в состав Тайнинской дворцовой волости, земли которой с древних времен служили охотничьими угодьями для русских князей и царей. Так, в 1564 году здесь охотился на медведей Иван IV. В целом, для Лосиного Острова сохранялся заповедный режим.Это тоже Москва.Лосиный остров в Сокольниках, Алексей Саврасов 1869г.

В 1799 году леса передаются в ведомство казны. Первое лесничество было основано здесь в 1842 году. По результатам лесоупорядочивания отмечено доминирование ели (67 %), которая впоследствии сменилась сосной и берёзой.Это тоже Москва.Космический снимок Sentinel-2, обрезанный по границам парка (2019)

В 1844 году лесничим В. Гершнером было положено начало созданию в Лосином Острове рукотворных лесов.

В середине XIX века была организована Лосиноостровская лесная дача (Погонно-Лосино-Островское лесничество), начинался период систематического лесного хозяйствования.Это тоже Москва.Верхне-Яузские болота в национальном парке «Лосиный Остров»

 

Идею создания национального парка ещё в 1912 году выдвинул заведующий лесничеством коллежский советник Сергей Васильевич Дьяков. В 1934 году Лосиный Остров включён в 50-километровый «зелёный пояс» вокруг Москвы.Это тоже Москва.Алексеевский пруд в Лосином Острове

Большая часть лесного массива была срублена во время Великой Отечественной войны. В 1943 году было принято решение о восстановление лесного фонда Лосиного острова. Реализация плана началась в 1944. В 1979 году территория была преобразована в природный парк, а в 1983 получила статус национального парка.Это тоже Москва.Иногда лоси могут выйти к домам.

Территория парка составляет более 116 км2. Лес занимает около 80% всей площади, 25% которых находятся на территории Москвы. Лосиный остров – один из первых национальных парков в нашей стране. Водоемы (пруды) занимают 2% территории, а 5% — болота. По парку протекает несколько речек. Здесь берут начало Яуза (вот по Яузе мы и прогуляемся дальше) и Пехорка. Также есть крошечная речушка, которая называется Лось.

Двадцать лет назад в зонах, отведенных для массового отдыха, можно было увидеть пятнистых оленей. Сейчас их увели вглубь областной части леса, чтобы избежать истребления этих редких животных браконьерами.Парк «Лосиный остров» – кусочек рая в МосквеОдно из самых любимых развлечений для семей с детьми – кормление с рук белок. В парке их видимо-невидимо, они не боятся людей, и с готовностью берут из рук орешки и семечки.Парк «Лосиный остров» – кусочек рая в МосквеФауна насчитывает более 280 видов позвоночных животных, в том числе более 160 видов птиц, 38 видов млекопитающих; 15 видами представлены рыбы, 10 — земноводные и 5 — пресмыкающиеся.Парк «Лосиный остров» – кусочек рая в МосквеПо сведениям сотрудников службы содержания и благоустройства национального парка, в начале 2013 г. на территории Лосиного Острова обитали 70 лосей, 300 пятнистых оленей, 200 кабанов, 300 зайцев.Парк «Лосиный остров» – кусочек рая в МосквеВстречаются также лисицы, американские норки, енотовидные собаки, белки, орешниковые сони, бобры, ондатры, рыжие полёвки, лесные мыши, ястребы-тетеревятники, орланы-белохвосты и многие другие птицы.Парк «Лосиный остров» – кусочек рая в МосквеС начала XXI века дикая фауна подвергается истреблению со стороны стай бездомных собак, обитающих в парке. По данным газеты «Известия», стаи из 10—15 собак в парке охотятся на молодых кабанят и оленей, отбивая их от родителей, разоряют наземные гнезда птиц, ловят белок, горностаев, хорьков и других животных.

По данным главного редактора Красной книги Москвы Бориса Самойлова, бродячие псы почти полностью уничтожили пятнистых оленей в парке. Но вроде принимают в этом отношении меры. Лосиный остров – это огромный лес, имеющий древнюю историю. Обычному человеку не хватит и нескольких недель, чтобы изучить всю территорию парка. И вся это красота, в которой можно заблудиться, находится в 15 минутах от моего дома, т.е. от метро ВДНХ. Итак теперь выкладываю то, что я наснимала в этой прогулке.Это тоже Москва.
Это и есть речка Яуза.Это тоже Москва.Это тоже Москва.Множество тропинок, но мы углубляться далеко не будем, а просто прогуляемся по берегу реки.Это тоже Москва.Железнодорожный мост через речку. Дорога идет с Ярославского вокзала через Мытищи, где она разделяется и частично идет в Сергиев Пасад, а далее в Ярославль, а другая часть во Фрязево.Это тоже Москва.Вдоль реки устроены вот такие мостки.Это тоже Москва.Еще только появляется зелень.Это тоже Москва.Вдвлеке плавает селезень. Ну уток тут просто засилье!Это тоже Москва.Это тоже Москва.Это тоже Москва.Целые полянки встречаются.Это тоже Москва.Красавиц берез очень много.Это тоже Москва.Не поверите, но это незабудка.Это тоже Москва.И бабочка тут же.Это тоже Москва.Поближе.Это тоже Москва.Отводная канава и в ней селезеть, не столько плывет, сколько пешком гуляет.Это тоже Москва.Это тоже Москва.Туда, теперь обратно)))Это тоже Москва.Тут не видно, но это целый островок селезней. Всех просто не видно. Тут они линяют.Это тоже Москва.После спаривания, насколько я знаю, девочки налево (высиживать потомство), а мальчики направо (в это время у них идет линька).Это тоже Москва.А на вехних ветках гнездо сороки. Это мне приятельница объяснила. Она тут не первый раз и видела хозяйку гнезда. Хотя сорок в городе осталось очень мало. Их потеснили вороны.Это тоже Москва.Ну не зря в парке полно болот. Это, правда, не болото, но подойти к птицам нельзя, да и незачем.Это тоже Москва.Вот таких мостков по парку разбросано очень много. Это экотропы.Это тоже Москва.Вон, очередной мостик.Это тоже Москва.Это тоже Москва.Это не Яуза. Просто то ли канал, то ли какая-то речушка.Это тоже Москва.Мостки ведут на очередную тропу, но уже заасфальтированную. Там можно и на велосипедах, и на скейбртах, и на прочих "подножных" средствах кататься.Это тоже Москва.Вид с мостикак.Это тоже Москва.И тут я заприметила выдру. Заметили? Ближе к колесу.Это тоже Москва.Спряталась под бревна и выглядывает.Это тоже Москва.А потом плюнула на нас и поплыла по своим выдрячим делам. Хотя в зубах что-то держала. Скорее всего кусок хлеба.Это тоже Москва.То что это не бобр видно по хвосту.Это тоже Москва.Проплыла под мостом и плывет себе.Это тоже Москва.Это тоже Москва.Это тоже Москва.А мы пошли дальше.Это тоже Москва.Очередной водоем.Это тоже Москва.И гнездо, но уже не сороки.Это тоже Москва.Вернулись к Яузе. Там впереди нас кое-что интересное ожидает.Это тоже Москва.Вот такие мостки на саму реку.Это тоже Москва.И речка-то тут небольшая. Впрочем Яуза и не была большой уж слишком. Это тоже Москва.А вот и художник на плэнере.Это тоже Москва.Ручьи в Яузу.Это тоже Москва.Это тоже Москва.По берегу.Это тоже Москва.Очередная парочка. Эти пока еще женихаются.Это тоже Москва.Сто второй мостик.Это тоже Москва.Это тоже Москва.Некоторые деревья практически ложатся в речку.Это тоже Москва.А это дерево как-то странно расщеплено.Это тоже Москва.Чеми привлекло это дерево, что на него понавешал ленточек, уж и не знаю.Это тоже Москва.Такие мостки через каждые 200-300 метров.Это тоже Москва.А вот мы и подходим туда, куда и шли с приятельницей. Территория бобров.Это тоже Москва.Это уже начали тут обустраиваться и решили возвести себе плотину.Это тоже Москва.Дерево повалено именно бобрами. Уже и кору всю с него сняли.Это тоже Москва.Это тоже скоро уронят в реку.Это тоже Москва.Хорошие зубки у них.Это тоже Москва.А это уже с нашей стороны. Строители, блин горелый. Кто же им позволит Яузу перекрыть? Ведь в двух шагах город. И подтопление домов вряд ли входит в планы людей. Приятельница говорит, что в прошлой прогулке видела работников лесопарка у этих деревьев. Решали вопрос, что делать с бобрами. Дело в том, что это не наши бобры, а канадские. Кто их сюда запустил уж не знаю, но говорят  агресивнее. По отношению к нашим животинкам. Плодовитые и стрессоустойчивые канадские бобры обжились и почувствовали себя как дома до такой степени, что к 2018-му не только освоили обширную территорию, но и фактически вытеснили другой вид бобра — европейского, который жил на территории России веками. Еще в 1973-м биологи выяснили, что генетически канадский и европейски бобры — животные совсем разные: у них разное число хромосом, они не скрещиваются и не оставляют потомство. Но видовую принадлежность можно определить только с помощью сложных генетических исследований. От канадского бобра хотя избавится во всей Европе, а не только у нас.Это тоже Москва.Это тоже Москва.Это тоже Москва.Это тоже Москва.С двух сторон сразу возводят!Это тоже Москва.Это тоже Москва.Это тоже Москва.А это мы дошли до Алексеевского прудаЭто тоже Москва.Это тоже Москва.Это тоже Москва.Это тоже Москва.Обошли мы этот пруд и пошли ы обратную сторону.Это тоже Москва.Очередная парочка.Это тоже Москва.Хм... целое общежитие, а не кормушка.Это тоже Москва.Лютики, но и не только.Это тоже Москва.С резными листочками это ветренница.Это тоже Москва.Это тоже Москва.Это тоже Москва.А это гусиный лук. Тоже желтенький.Это тоже Москва.Это тоже Москва.На самом деле он маленький.Это тоже Москва.Это тоже Москва.Наверху опять гнездо.Это тоже Москва.А тут зяблик нам песенку поет. Это тоже Москва.Плоховато он виден, но уж как есть. Все-таки телефон, а не проф. аппарат.Это тоже Москва.Это тоже Москва.Это тоже Москва.Вот еще цветочки, что это точно - не скажу, листиками похоже на кислицу, но она вроде по другому цветет.Это тоже Москва.Это тоже Москва.А знаете это что? ЭХто отцветшая уже мать и мачеха!Это тоже Москва.ИМнтересная дорожкаЭто тоже Москва.И все... дальше телефон сказал, что у него память переполнена и послал меня подальше! Дело в том, что я утром поснимала еще и сад. А у меня память маленькая, всего 16 гигов из которых 15 нанимают программы. И нет Карта памяти стоит, но тоже глючит. И хоть у меня смартфон Huawei, но чувствую, что надо менять на 64 гига, чтоб было комфортно! Ну да ладно. На этом придется прогулку и завершить. 

природаСветлана Митленко
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