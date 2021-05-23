Это тоже Москва

Хорошая погодка. Солнышко пригревает. Теплый день весенний. Надо бы прогуляться. Вот и решила направить свои стопы в лес. В Москве. Национальный парк «Лосиный остров» – самая большая лесопарковая зона Москвы, раскинувшаяся на 116 кв. км. на северо-востоке столицы и Московской области. Это идеальное место для тех любителей леса и свежего воздуха, кто не хочет уезжать из города. Лосиный остров — самый большой в мире дикий лес в черте мегаполиса. Нетронутый уголок дикой природы. Немного истории.

Лосиный Остров известен с 1406 года. C XV по XVIIΙ вв. угодья входили в состав Тайнинской дворцовой волости, земли которой с древних времен служили охотничьими угодьями для русских князей и царей. Так, в 1564 году здесь охотился на медведей Иван IV. В целом, для Лосиного Острова сохранялся заповедный режим. Лосиный остров в Сокольниках, Алексей Саврасов 1869г.

В 1799 году леса передаются в ведомство казны. Первое лесничество было основано здесь в 1842 году. По результатам лесоупорядочивания отмечено доминирование ели (67 %), которая впоследствии сменилась сосной и берёзой. Космический снимок Sentinel-2, обрезанный по границам парка (2019)

В 1844 году лесничим В. Гершнером было положено начало созданию в Лосином Острове рукотворных лесов.

В середине XIX века была организована Лосиноостровская лесная дача (Погонно-Лосино-Островское лесничество), начинался период систематического лесного хозяйствования. Верхне-Яузские болота в национальном парке «Лосиный Остров»

Идею создания национального парка ещё в 1912 году выдвинул заведующий лесничеством коллежский советник Сергей Васильевич Дьяков. В 1934 году Лосиный Остров включён в 50-километровый «зелёный пояс» вокруг Москвы. Алексеевский пруд в Лосином Острове

Большая часть лесного массива была срублена во время Великой Отечественной войны. В 1943 году было принято решение о восстановление лесного фонда Лосиного острова. Реализация плана началась в 1944. В 1979 году территория была преобразована в природный парк, а в 1983 получила статус национального парка. Иногда лоси могут выйти к домам.

Территория парка составляет более 116 км2. Лес занимает около 80% всей площади, 25% которых находятся на территории Москвы. Лосиный остров – один из первых национальных парков в нашей стране. Водоемы (пруды) занимают 2% территории, а 5% — болота. По парку протекает несколько речек. Здесь берут начало Яуза (вот по Яузе мы и прогуляемся дальше) и Пехорка. Также есть крошечная речушка, которая называется Лось.

Двадцать лет назад в зонах, отведенных для массового отдыха, можно было увидеть пятнистых оленей. Сейчас их увели вглубь областной части леса, чтобы избежать истребления этих редких животных браконьерами. Одно из самых любимых развлечений для семей с детьми – кормление с рук белок. В парке их видимо-невидимо, они не боятся людей, и с готовностью берут из рук орешки и семечки. Фауна насчитывает более 280 видов позвоночных животных, в том числе более 160 видов птиц, 38 видов млекопитающих; 15 видами представлены рыбы, 10 — земноводные и 5 — пресмыкающиеся. По сведениям сотрудников службы содержания и благоустройства национального парка, в начале 2013 г. на территории Лосиного Острова обитали 70 лосей, 300 пятнистых оленей, 200 кабанов, 300 зайцев. Встречаются также лисицы, американские норки, енотовидные собаки, белки, орешниковые сони, бобры, ондатры, рыжие полёвки, лесные мыши, ястребы-тетеревятники, орланы-белохвосты и многие другие птицы. С начала XXI века дикая фауна подвергается истреблению со стороны стай бездомных собак, обитающих в парке. По данным газеты «Известия», стаи из 10—15 собак в парке охотятся на молодых кабанят и оленей, отбивая их от родителей, разоряют наземные гнезда птиц, ловят белок, горностаев, хорьков и других животных.

По данным главного редактора Красной книги Москвы Бориса Самойлова, бродячие псы почти полностью уничтожили пятнистых оленей в парке. Но вроде принимают в этом отношении меры. Лосиный остров – это огромный лес, имеющий древнюю историю. Обычному человеку не хватит и нескольких недель, чтобы изучить всю территорию парка. И вся это красота, в которой можно заблудиться, находится в 15 минутах от моего дома, т.е. от метро ВДНХ. Итак теперь выкладываю то, что я наснимала в этой прогулке.

Это и есть речка Яуза. Множество тропинок, но мы углубляться далеко не будем, а просто прогуляемся по берегу реки. Железнодорожный мост через речку. Дорога идет с Ярославского вокзала через Мытищи, где она разделяется и частично идет в Сергиев Пасад, а далее в Ярославль, а другая часть во Фрязево. Вдоль реки устроены вот такие мостки. Еще только появляется зелень. Вдвлеке плавает селезень. Ну уток тут просто засилье! Целые полянки встречаются. Красавиц берез очень много. Не поверите, но это незабудка. И бабочка тут же. Поближе. Отводная канава и в ней селезеть, не столько плывет, сколько пешком гуляет. Туда, теперь обратно))) Тут не видно, но это целый островок селезней. Всех просто не видно. Тут они линяют. После спаривания, насколько я знаю, девочки налево (высиживать потомство), а мальчики направо (в это время у них идет линька). А на вехних ветках гнездо сороки. Это мне приятельница объяснила. Она тут не первый раз и видела хозяйку гнезда. Хотя сорок в городе осталось очень мало. Их потеснили вороны. Ну не зря в парке полно болот. Это, правда, не болото, но подойти к птицам нельзя, да и незачем. Вот таких мостков по парку разбросано очень много. Это экотропы. Вон, очередной мостик. Это не Яуза. Просто то ли канал, то ли какая-то речушка. Мостки ведут на очередную тропу, но уже заасфальтированную. Там можно и на велосипедах, и на скейбртах, и на прочих "подножных" средствах кататься. Вид с мостикак. И тут я заприметила выдру. Заметили? Ближе к колесу. Спряталась под бревна и выглядывает. А потом плюнула на нас и поплыла по своим выдрячим делам. Хотя в зубах что-то держала. Скорее всего кусок хлеба. То что это не бобр видно по хвосту. Проплыла под мостом и плывет себе. А мы пошли дальше. Очередной водоем. И гнездо, но уже не сороки. Вернулись к Яузе. Там впереди нас кое-что интересное ожидает. Вот такие мостки на саму реку. И речка-то тут небольшая. Впрочем Яуза и не была большой уж слишком. А вот и художник на плэнере. Ручьи в Яузу. По берегу. Очередная парочка. Эти пока еще женихаются. Сто второй мостик. Некоторые деревья практически ложатся в речку. А это дерево как-то странно расщеплено. Чеми привлекло это дерево, что на него понавешал ленточек, уж и не знаю. Такие мостки через каждые 200-300 метров. А вот мы и подходим туда, куда и шли с приятельницей. Территория бобров. Это уже начали тут обустраиваться и решили возвести себе плотину. Дерево повалено именно бобрами. Уже и кору всю с него сняли. Это тоже скоро уронят в реку. Хорошие зубки у них. А это уже с нашей стороны. Строители, блин горелый. Кто же им позволит Яузу перекрыть? Ведь в двух шагах город. И подтопление домов вряд ли входит в планы людей. Приятельница говорит, что в прошлой прогулке видела работников лесопарка у этих деревьев. Решали вопрос, что делать с бобрами. Дело в том, что это не наши бобры, а канадские. Кто их сюда запустил уж не знаю, но говорят агресивнее. По отношению к нашим животинкам. Плодовитые и стрессоустойчивые канадские бобры обжились и почувствовали себя как дома до такой степени, что к 2018-му не только освоили обширную территорию, но и фактически вытеснили другой вид бобра — европейского, который жил на территории России веками. Еще в 1973-м биологи выяснили, что генетически канадский и европейски бобры — животные совсем разные: у них разное число хромосом, они не скрещиваются и не оставляют потомство. Но видовую принадлежность можно определить только с помощью сложных генетических исследований. От канадского бобра хотя избавится во всей Европе, а не только у нас. С двух сторон сразу возводят! А это мы дошли до Алексеевского пруда Обошли мы этот пруд и пошли ы обратную сторону. Очередная парочка. Хм... целое общежитие, а не кормушка. Лютики, но и не только. С резными листочками это ветренница. А это гусиный лук. Тоже желтенький. На самом деле он маленький. Наверху опять гнездо. А тут зяблик нам песенку поет. Плоховато он виден, но уж как есть. Все-таки телефон, а не проф. аппарат. Вот еще цветочки, что это точно - не скажу, листиками похоже на кислицу, но она вроде по другому цветет. А знаете это что? ЭХто отцветшая уже мать и мачеха! ИМнтересная дорожка И все... дальше телефон сказал, что у него память переполнена и послал меня подальше! Дело в том, что я утром поснимала еще и сад. А у меня память маленькая, всего 16 гигов из которых 15 занимают программы. И нет Карта памяти стоит, но тоже глючит. И хоть у меня смартфон Huawei, но чувствую, что надо менять на 64 гига, чтоб было комфортно! Ну да ладно. На этом придется прогулку и завершить.