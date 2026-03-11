Кое-что о кино

Сегодня мы поговорим не просто о каком-то одном фильме, а о съемках ряда картин и интересных моментах, о которых не всем известно.

Из Москвы пришло указание чтобы все музеи, эвакуированные в Алма-Ату, оказали содействие режиссеру. Целый ряд экспонатов из музея «Новый Иерусалим» (тогда — «Московский областной краеведческий музей») был снят в эпизодах фильма.

В фильме задействовались произведения разного времени и художественного качества. В сцене венчания Ивана на царство Новгородский митрополит Пимен облачен в бархатный саккос конца XVII века с шитым в кругах Деисусом №1, там же можно видеть покровец-воздух середины XVII столетия с накладным золотным шитьём в виде веточек и Голгофским крестом из жемчуга №2 и воздух конца XIX века из вишневого бархата с шитым орнаментом в виде лозы и колосьев №3. Последний фигурирует еще в нескольких эпизодах фильма наряду с покровом на аналой этого же времени и покровцом на потир в форме равноконечного креста. Больше всего предметов из собрания музея было задействовано в сценах, изображавших покои царицы Анастасии. Среди них — уникальный памятник лицевого шитья — пелена «Похвала Богоматери» 1510 года, рисунок композиции которой исполнил Феодосий, сын великого иконописца Дионисия №4. С ним соседствует воздух с изображением Положения Спасителя во гроб первой четверти XVIII столетия №5. Тут же покровец с изображением Богоматери Знамение конца XVII века, вышедший из небогатой провинциальной мастерской №6. Особенно выделена создателями фильма пелена с изображением иконы Богоматери Умиление и Деисуса №7.

Некоторые музейные предметы в кадре показаны фрагментами. Многие экспонаты, использованные Эйзенштейном в фильме, ныне представлены в разделе «Особая кладовая» постоянной экспозиции музея «Новый Иерусалим». То есть это — особо ценные вещи, а с ними вот так пообращались.

Самое время пересмотреть этот шедевр кино и повглядываться в реквизит.

По воспоминаниям Георгия Данелии, мастерские киностудии «Мосфильм» отказались изготавливать пепелац. Для его изготовления Георгий Данелия и Теодор Тэжик использовали хвостовую часть найденного ими на свалке самолёта Ту–104, после чего Теодор Тэжик покрыл её пенополиуретаном и покрасил, чтобы сделать внешнее покрытие похожим на ржавчину. Дверь и колёса были изготовлены работником «Мосфильма» Александром Батынковым.

Фильм должен был сниматься весной, однако произошла ошибка, и груз пепелацев, отправленный на место съёмок по железной дороге, потерялся в пути. По накладным его не нашли, так как в них было написано «груз пепелацы». Соответственно, железнодорожники, не зная, что такое пепелацы, не могли их отыскать. В результате директору «Мосфильма» пришлось подключать КГБ. Пепелацы были найдены лишь спустя полтора месяца во Владивостоке. Из–за этого происшествия фильм, вместо запланированных в пустыне съёмок весной, снимался там летом, в самый разгар летней жары.

Еще одна занятная история связана с гравицаппой — устройством, которое, будучи установленным в двигатель пепелаца, позволяет совершать межпланетные и межгалактические перемещения.

"После выхода фильма ко мне обратился американский режиссер с предложением делать спецэффекты для его картины. Сказал, что его впечатлило, как у нас летает пепелац. А я ему: "А там нету спецэффектов. Военные дали нам гравицаппу. Мы поставили ее на декорацию, и она летала. Вы обратитесь к русским военным. Это их разработки. А то вдруг я вам тайну расскажу. У нас с этим строго, меня будут считать шпионом". Он и обратился", — вспоминает режиссер.

Как выяснилось, американец действительно обратился к советским военным. После Данелия позвонили из Минобороны и наорали: "Вы что дурака валяете?" А тот ответил, что военным стоило бы радоваться тому, что американцы верят в существование такой супертехники. Костюмы для фильма "Кин-дза-дза" пришлось искать на секретной свалке и делать своими руками При подготовке к съемкам выяснилось, что необходимое количество костюмов для фильма на Мосфильме не сделают — почти весь пошивочный цех работал над "Борисом Годуновым" Сергея Бондарчука

Тогда костюмеры фильма начали сами делать лохмотья для жителей планеты Плюк — выворачивали одежду наизнанку, обжигали, обесцвечивали хлоркой.

Режиссер Георгий Данелия даже выбил доступ на свалку военного аэродрома. Оттуда удалось утащить много интересных деталей и даже два летных костюма.

Костюмы разобрали по кусочкам: из материи сделали еще несколько костюмов, в том числе для Юрия Яковлева, а из пружинок, сеток и прочих небольших деталей смастерили украшения, которые носят персонажи картины. А вот замечательный кадр. Какую бы подпись вы под него поставили бы? Удалось ли Олегу Табакову воплотить образ Миссис Эндрю в фильме «Мэри Поппинс, до свидания!»? Изначально образ главной героини задумывался как неприятной и властной женщины, что привело к отказу многих актрис от участия в проекте. В итоге создатели фильма приняли нестандартное решение — искать исполнителя среди мужчин. На предложение согласился Олег Табаков.

Для перевоплощения в строгую леди сложный грим не понадобился. Достаточно было подчеркнуть глаза, нанести помаду, а остальное дополнила его выдающаяся актёрская игра.

Некоторые особенности создания образа: Табаков впервые сделал яркий маникюр, уложил волосы и даже избавился от растительности на ногах. На пробы он явился уже полностью подготовленным — с профессиональным гримом, накладным бюстом и металлической коронкой на зубе, которая слегка видоизменила его улыбку. Все детали поведения своей героини актёр прорабатывал самостоятельно. Как он сам признавался, источник вдохновения для этой роли он нашёл, наблюдая за манерами своей тёщи.

Мисс Эндрю, несмотря на всю необычность образа, стала украшением картины. Критики отмечали:

- Героиня Табакова и смешит, и пугает.

Это воплощение бездушной педагогики, которая подавляет любое проявление индивидуальности.

Ну, а сам Олег Павлович впоследствии говорил, что это был интересный эксперимент.

- Я и сам не ожидал, что на такое способен…

Теперь этот образ считается одной из самых ярких и незабываемых страниц в его многогранной фильмографии. «Шел сорок пятый год. Я приехала в Москву сдавать фильм "Черевички", снятый в Алма-Ате в соавторстве с Михаилом Шапиро. В коридорах Кинокомитета встретила Янину Жеймо — талантливую ленинградскую актрису, всеми нежно любимую. Здесь, в военной Москве, маленькая, грустная, в темном комбинезончике, она вдруг показалась Золушкой... И специально для неё, для этой удивительной женщины-девочки, Шварц очень быстро написал сценарий, а Акимов в течение двух недель сделал эскизы декораций и костюмов. Сказка началась...». — Надежда Кошеверова о создании фильма «Золушка». Хуциев вспоминал о создании фильма «Весна на Заречной улице»:

«Феликс не скрывал, что идею ему подсказал фильм по сценарию Владимира Маяковского «Барышня и хулиган». Правда, были проблемы с утверждением Коли Рыбникова на главную роль, но нам удалось его отстоять. «Весну…» я вспоминаю с теплотой, это моя чудесная молодость. Операторами у нас на картине работали институтские друзья Пётр Тодоровский и Радомир Василевский. Многие актёры также были из ВГИКа. Помню своё удивление после первого просмотра: неужели нам удалось это сделать?..» — «Застава Хуциева», 4 октября 2010 г. Вставка на груди в бархатном платье Дианы де Бельфлор в фильме «Собака на сене» Найти подходящие материалы для создания пышных исторических костюмов в 70-х годах прошлого века было настоящим вызовом. Дорогие ткани были на вес золота, а интересные и яркие детали, украшавшие туалеты, приходилось искать буквально повсюду. Иногда художник по костюмам мог даже разместить объявление на радио с просьбой ко всем желающим принести какие-то антикварные вещи из дома.

Так, вставка на груди, которая украшает синее бархатное платье Дианы, нашлась на складе «Ленфильма». Есть 2 версии происхождения этой детали туалета. Согласно первой, она изначально была шапкой. По другой, ее перекроили из старинного кокошника. Ну уж и заодно: интересные факты о любимой музыкальной комедии Сценарий фильма режиссер Ян Фрид написал сам. На экране зрителя ожидали кипучие страсти, но мало кто догадывался, что страсти не меньшего накала кипели и за кадром. Актеры постоянно ссорились с режиссером, друг с другом, и порой казалось, что фильм ждет провал.

Роль Теодоро в фильме могли бы сыграть Олег Даль, Олег Янковский или прибалтийский актер Гирт Яковлев. Однако ни тот, ни другой, ни третий в этой роли Яна Фрида не впечатлили. Режиссер решил рискнуть и предложить роль малоизвестному на тот момент Михаилу Боярскому, который, кстати, до этого уже был утвержден на роль Рикардо.

Оказавшись на одной площадке с такими звездами как Джигарханян и Терехова, Боярский поначалу растерялся. И это негативно сказалось на работе актера. Спустя несколько дней с начала съемок его хотели снять с роли за «профнепригодность».

За молодого актера вступилась партнерша по съемочной площадке Маргарита Терехова. Она вообще «руководила» на съемочной площадке, отодвигая на задний план даже самого режиссера, и ставя ему ультиматумы. Так, она категорически не желала сниматься, если ее что-то не устраивало, к примеру, куст в кадре. И вообще, Терехова считала, что с таким «легковесным» подходом как у Фрида, фильм ждет неминуемый провал. Об участии Миры Тодоровской в создании картины «Интердевочка» Режиссер Пётр Тодоровский до съёмок картины о жизни таких женщин ничего не знал, никогда не интересовался, и очень осторожно отнесся к предложению писателя Владимира Кунина — автора книги «Фрекен Танька», снять фильм.

Но вмешалась жена Тодоровского, Мира, которая уговорила мужа попробовать. Может потому, что относилась к таким женщинам по-свойски, по-женски, с пониманием того, что все может в жизни быть.

Она же нашла главных спонсоров картины — шведский частный мясокомбинат. Госкино хоть фильм разрешил, но денег не дал.

Инвесторы-шведы значительно облегчили процесс съемок. Они предоставили настоящую валюту, заграничные наряды, хорошую кинопленку. Фильм отсняли за 3 месяца. Гостиницу для некоторых сцен выбрали ту же самую, где собирал материал Владимир Кунин — «Прибалтийскую».

Весь женский состав, предложенный Мирой, получился очень эффектным — Ирина Розанова, Ингеборга Дапкунайте, Любовь Полищук и Анастасия Немоляева.

«Интердевочка» имела грандиозный успех. Ее признали лучшим фильмом 1989 года. Народ штурмовал кассы кинотеатров, чтобы посмотреть кино «про это». Картина собрала в прокате 41 миллион советских рублей. Места съёмок фильма «Снежная королева» (1967)

Для создания волшебной атмосферы режиссёр Геннадий Казанский выбрал один из старейших районов Таллина, где до сих пор можно увидеть старинные здания. Главные герои фильма — Лена Проклова и Слава Цюпа — посещали местную школу, чтобы не отставать от учёбы. Поэтому в массовых сценах снимались их одноклассники Кая и Герды.

Сцена, в которой на Герду нападают разбойники, была снята в Карпатах. Большинство декораций были искусственными, но горы были настоящими.

Интересно, что общение с двумя большими страшными воронами в фильме прошло для 13-летней Прокловой легко. Чучела птиц подвешивали и дёргали за верёвочки, а юная актриса без проблем разговаривала с ними, как с настоящими. Сцены в пещере Снежной королевы были сняты в павильоне на «Ленфильме». Как рассказывал исполнитель главной роли Вячеслав Цюпа, актёрам было трудно представить холодную и мрачную пещеру, когда на студии стояла сильная жара. Труднее всего пришлось Наталье Климовой, которая сыграла главную злодейку: ей приходилось часами работать в сложном гриме и в жаркой шубе.

Убедительная сцена метели была создана во время настоящих морозов. Съёмочная группа почти на сутки выехала на Финский залив, где температура воздуха была около -20 градусов. Дети сидели возле обогревателей в тепле, а вот взрослым пришлось нелегко. Михаил Пуговкин на съемках фильма «Спортлото-82» (1982) Народный артист СССР сыграл в 6 картинах Леонида Гайдая. Последней их работой как раз и стала комедия о поисках выигрышного лотерейного билета. Сегодня трудно представить, что обаятельного главного злодея вполне мог сыграть совсем другой актер.

58-летний Михаил Пуговкин, получил на съемках «производственную» травму, из-за чего пытался отказаться от роли, но Гайдай его «отставку» не принял.

Но предоставим слово самому актеру. Вот, что Михаил Иванович писал в своих мемуарах:

«В Алуште на съемках фильма «Спортлото-82» было ЧП. Вся группа не работала, была в простое, а я лежал в больнице 25 дней.

В первый съемочный день что-то не ладилось. Гайдай говорит: «Завтра снимем». Вернулись в гостиницу. Я всегда ездил в киноэкспедиции с литровым бидоном и с кипятильником. Все пили холодную воду, которую нам привозили на площадку, а я наливал кружку крепкого чая, выпивал и был в порядке.

Сидим, бидончик мой закипел. Я его выключил и опрокинул весь кипяток на себя. И целый месяц не мог работать. Меня лечили пеной из немецкого пульверизатора.

Снимать без меня было нечего, я – в главной роли. Съемочная группа расслабилась. Проболел дней девять и попросил Гайдая зайти ко мне:

- При всем моем уважении к вам! – сказал я. - Давайте, заменяйте меня.

- Ничего, посидит группа, - ответил Гайдай, - я заменять вас не хочу. Настроен на вас. И уже вижу, как вы играете.

Прошло двадцать пять дней. Жена мне говорит:

- Миня, давай спасать положение. Я тебя забинтую, и будешь сниматься.

Меня забинтовали, и я поехал на съемку. Группа сразу воскресла. В первой сцене, как помню, я даже повернуться не мог». «Москва слезам не верит»: история создания сценария Сценарий «Дважды солгавшая» по которому снят фильм «Москва слезам не верит» Валентин Черных написал за 19 дней и занял с ним в 1977 году третье место на конкурсе работ о Москве.

Его супруга — кинодраматург Людмила Кожинова вспоминала:

«У Валентина был замысел написать пьесу „Дважды солгавшая“ — о женщине, которая сначала соврала одному мужчине, выдав себя за богатую москвичку, а потом, когда сделала карьеру, обманула другого, побоявшись сказать, что она директор фабрики.

Незадолго до этого Валентин переехал в столицу и непросто адаптировался. Когда мы познакомились, я была аспиранткой ВГИКа с отдельной квартирой, пропиской, а он — студентом, жил в общежитии. Комплекс немосквича, человека, который с трудом вписывается в столичную жизнь, оставался у него довольно долго. История Катерины — это история самого Валентина Константиновича». В подборе актеров на шедевр советского кинематографа «Москва слезам не верит» в какой-то момент началась паника. На роль Гоши пробовались Виталий Соломин, Игорь Охлупин, рассматривали вариант, что сыграет режиссер картины Владимир Меньшов. В паре с Соломиным на роль Катерины пробовалась Наталья Сайко — они неплохо смотрелись. Но в конечном варианте утвердили Алексея Баталова, а с ним органично смотрелась Вера Алентова. Виталий Соломин в итоге без славы не остался — впереди ждала его звездная роль доктора Ватсона в цикле фильмов о Шерлоке Холмсе. Кстати, главную мужскую роль хотел сыграть Вячеслав Тихонов — к тому моменту уже звезда всесоюзного масштаба. Но Меньшов предложил ему роль Володи — тайной любви Кати. Актер оскорбился этим предложением — ему категорически не хотелось играть роль мужчины, ведущего двойную жизнь. Эта роль досталась Олегу Табакову. — У вас взгляд незамужней женщины.

— А что, незамужние женщины смотрят как-то по-особенному?

— Конечно. Они смотрят оценивающе. Так смотрят милиционеры, руководящие работники и незамужние женщины. А ведь он попал в яблочко дважды!

«Москва слезам не верит», 1979 Художники-постановщики столкнулись с вызовом — как оживить избушку на курьих ножках в фильме «Морозко»? Ведь в те времена не было еще таких технологий, которые используются сегодня. На помощь пришла смекалка. Избушек было две — одна деревянная, и в движение ее приводила система рычагов. Но как заставить избушку ходить? Тогда решено было использовать новаторский материал — поролон. Из новейшего материала сшили легкую избушку и надели ее на статиста, как ростовая кукла. Во время съемок фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» на съемочную площадку приезжала мама Михаила Боярского.

По слухам, инициатором этого стал сам режиссер, стремившийся усмирить энергию актера.

Жизнерадостное и порой шумное поведение актеров, в том числе Боярского, так утомило режиссера Георгия Юнгвальда-Хильевича, что он решил обратиться за помощью к матери Михаила — актрисе Екатерине Мелентьевой. Её визит, как предполагалось, должен был поспособствовать наведению порядка.

Позднее Боярский заявил, что это лишь домыслы. По его словам, мама приехала исключительно для того, чтобы поддержать его здоровье, так как он во время съемок простудился.

Интересно, что во время своего визита Екатерина Мелентьева также снялась в эпизодической роли. Её героиня появляется в сцене, где женщина бросает тесто в гвардейцев кардинала.

В фильме «Собака на сене» Армен Джигарханян не озвучивал себя сам. Почему? Несмотря на свое кавказское происхождение, Армен Джигарханян говорил по-русски практически идеально. Даже трудно понять, почему его не взяли в ГИТИС, попеняв на «армянский выговор».

Джигарханян не только практически всегда озвучивал себя сам, но и даже читал текст от автора. К примеру, в «Зеленом фургоне».

На роль Тристана сначала взяли Леонида Каневского. Но тот не смог совместить работу над проектом со съемками в знаменитых «Знатоках».

И тогда позвали Армена Джигарханяна, который также был сильно занят, но сниматься согласился. А вот озвучить своего героя просто не успел. Время было расписано буквально по минутам. Поэтому реплики произносил за Тристана Игорь Ефимов. Но вот спеть Армену Борисовичу все-таки удалось.



Случай со съемок фильма «Будьте моим мужем» Во время съемок сцены в ресторане по бутылкам разлили лимонад вместо шампанского, закупорили и поставили на хорошо освещенное место, чтобы напиток нагрелся под лучами солнца и при откупоривании пенился как шампанское после характерного хлопка.

Первый и второй дубль сняли без проблем — бутылки открывались с хлопком, напиток красиво пенился. Но глядя на то, с каким удовольствием актеры пьют горячий «лимонад», Сурикова решила проверить, в чем тут подвох.

Попробовав напиток, режиссер поняла — в бутылках никакой не лимонад, а самое настоящее шампанское. Как выяснилось директор ресторана, в котором снимали эпизод, просто не мог допустить, чтобы столь уважаемые люди, а в особенности любимый актер Андрей Миронов, пили какую-то теплую гадость в его заведении. 1978 год . Кадры со съемок фильма "Место встречи изменить нельзя". А ведь фильм мог лишиться такого актера, как Владимир Высоцкий. И неизвестно стал бы он нстолько любим, еслиб не талант Высоцкого! Рассказывает сам Станислав Говорухин:

10 мая 1978 года-первый день съемок. И день рождения Марины Влади. Мы в Одессе, на даче нашего друга. И вот — неожиданность. Марина уводит меня в другую комнату, запирает дверь, со слезами просит:

«Отпусти Володю, снимай другого артиста».

И Володя:

«Пойми, мне так мало осталось, я не могу тратить год жизни на эту роль!»

Очевидно, он увидел объем работы и понял, что надо вкалывать. Кроме того, прошел год с того момента, как мы решили снять фильм. За это время многое изменилось – у Высоцкого появилась возможность выезжать за границу чаще. Раньше его со скрипом отпускали во Францию на два дня, а теперь он мог путешествовать по всему миру. Я понимал, что картина все равно была бы, пусть даже с другим актером, но все-таки убедил Высоцкого остаться, пообещав отпускать его почаще во время съемок. Как много потеряли бы зрители, если бы я сдался в этот вечер. В 1995-м году Алла Сурикова начинает снимать картину «Московские каникулы» по сценарию Эмиля Брагинского. На дворе – лихие 90-е, денег на съемки нет, поэтому режиссер уговаривает нескольких своих друзей и знакомых сняться в фильме, что называется, за копейки. Обратилась она, в том числе и к известному писателю-сатирику Михаилу Мишину. Тот сначала засомневался, но Алла Ильинична выложила козыри.

Во-первых, надо будет сыграть алкоголика, а во-вторых – «собутыльником» будет Александр Адабашьян. Мишин вспоминает:

- Я тут же согласился. Еще бы – с таким мастером! Это был мой звездный час!

Впрочем, Адабашьян и Мишин (на кадрах из фильма) сразу стали своевольничать. Им не понравился текст: уж больно алкаши были традиционные, разговоры вели только о выпивке. Вот тогда они и предложили Суриковой сыграть спившихся интеллектуалов.

Режиссер согласилась. Так в фильме появились выпивохи, которые за столиком в кафе ведут заумные разговоры о том, что из себя представляет настоящий художник, почему Толстой ушел из Ясной Поляны и как жили и выпивали классики мирового кинематографа. Эпизод стал настоящим украшением «Московских каникул». Как сказал Михаил Мишин после премьеры:

- Вот так – всю жизнь пишешь, сочиняешь, а вышел фильм – и вот она, слава! Люди подходят и говорят: «Это же вы в кино пьяницу играли?»

Кстати, эта парочка понравилась и Суриковой: после «Московских каникул» она заняла друзей в еще в четырех своих фильмах. Они продолжали философствовать в образе бомжей, работяг-строителей и даже Деда Мороза и Снегурочки. Как снимали фильм «Приключения Петрова и Васечкина» В 70-х годах режиссер Владимир Алеников снимал эпизоды для киножурнала «Ералаш». Именно в это время он и придумал двух персонажей — Петю Васечкина и Васю Петрова. И изначально он планировал сделать Петрова и Васечкина героями своих сюжетов. О полнометражном фильме речи вообще не шло.

И лишь в 1982 году Аленикову поступило предложение от «Одесской киностудии» написать сценарий к детскому фильму, а также стать его режиссером. Тут-то режиссер и вспомнил про своих персонажей, которые и стали главными героями его будущего фильма. Ну а сам фильм было решено назвать не иначе как «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные».

По признанию режиссера образ Васечкина он скопировал с самого себя, а образ и характер Петрова он «срисовал» со своего друга Петра Брандта. «Андрей Рублев» Андрея Тарковского. Андрей Тарковский снимал фильм «Андрей Рублев» во Владимире, Суздале и Пскове: там сохранились здания средневековой Руси. Однако, чтобы воссоздать атмосферу XV века, одной натуры было недостаточно. В 70 километрах от Суздаля по указанию режиссера построили «колокольную яму», где герой картины Бориска отливал новый инструмент для звонницы храма. Несколько печей, желоба для раскаленного железа, деревянные лебедки, кожух из железных прутьев — Тарковский восстанавливал весь процесс производства. Консультировал режиссера реставратор Савва Ямщиков. Стены и печи ямы облицевали камнями неправильной формы, которые специально привезли из Суздаля. Колокол для достоверности отлили из железобетона. Он весил пять тонн и не помещался ни в одну машину, поэтому для перевозки его распилили на четыре части. По просьбе режиссера рядом с ямой установили дерево.

Спилили огромное дерево, которое по дороге, когда мы его везли (километров 18 до Суздаля), занимало всю дорогу своей кроной. Они поставили его перед колокольной ямой, немножечко обрубили, прочистили, и вдруг Андрей Арсеньевич говорит: «Что это за дерево? Какое маленькое» <…> И в итоге он сделал его совершенно обгорелым, только сучья какие-то торчали. На снимке, сделанном в 1970 году, Ролан Быков, Людмила Гурченко и Армен Джигарханян в перерыве между съемками в одной очень известной картине. Догадались, что за фильм?

Если нет, подскажу – Быков играет одного из претендентов на российский престол. Гурченко в роли русской певички в парижском ресторане. А Джигарханян во второй раз воплотился в штабс-капитана Овечкина.

Ну теперь, думаю, все поняли, что мы на съемках фильма «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» (1971).

Третью часть легендарной кинотрилогии в пух и прах разгромили тогдашние критики, за безыдейность и подражание западным боевикам, зато зрители проголосовали рублем. 61 млн. проданных билетов и второе место в списке самых популярных картин 1972-го прокатного года. Больше зрителей только у «Джентльменов удачи». Как рождаются шедевры

Дело было в самом начале 50-х годов. Студент операторского факультета ВГИКа Петр Тодоровский шел по московской улице и вдруг остановился, как вкопанный. Где-то вдалеке он услышал голос. Хрипловатый голос, который он сразу вспомнил… Повертел головой – так и есть. Это была «любимая женщина комбата», красавица, в которую когда-то, еще на фронте, влюбились поголовно все молодые солдаты его батальона. Теперь она продавала пирожки, стоя на морозе в бесформенных валенках, закутавшись в какие-то старые платки.

Позже Петр Ефимович вспоминал:

- Я не мог оторвать от нее взгляд. Что могло произойти с ней, фронтовой королевой? Почему жизнь так изменила ее?

Чужая «походно-полевая жена» не узнала его. И не должна была – сколько таких молоденьких воздыхателей крутились возле нее в те годы. Постояв, студент отправился дальше, но забыть эту встречу он не мог долгие годы. Тодоровский все время пытался представить себе послевоенную судьбу этой женщины, после того, как погиб в бою комбат. Она так и не успела стать законной женой и вдовой героя, а с войны вернулась с ребенком без отца.

Режиссер-фронтовик многие годы вынашивал замысел этой истории. И наконец, в 1983 году уже прославленный Петр Ефимович Тодоровский снял по своему сценарию, пожалуй, лучший свой фильм – «Военно-полевой роман», в котором блестяще сыграли Наталья Андрейченко, Николай Бурляев и Инна Чурикова. А также Виктор Проскурин, Всеволод Шиловский, Зиновий Гердт, Александр Мартынов и др. В кинотеатрах совершенно нетипичную для советского кинематографа историю любви посмотрели 15 млн. зрителей, скажем честно, не густо, даже для начала 80-х. Картина была номинирована на «Оскар» и получила главный приз Всесоюзного кинофестиваля, а Чурикова получила за свою роль «Серебряного медведя» на престижном Берлинском кинофестивале. В январе 1972 года в эпицентре громкого скандала оказался популярный киноактер Николай Олялин.

Он тогда снимался на киевской киностудии имени Довженко в детективе «Ночной мотоциклист». Съемки ленты начались в конце декабря прошлого года, и, казалось бы, ничто не предвещало беды. Как вдруг Олялин, игравший главную роль — Павла Старина, — запил горькую.

На студии тут же был собран партком, на котором было рассмотрено персональное дело коммуниста Олялина. Приговор был суровым: снять с роли и уволить со студии. И ушел бы Олялин в никуда с волчьим билетом, если бы не заступничество Владимира Щербицкого, который был большим поклонником творчества этого актера. Особенно Щербицкому нравился герой Олялина из фильма «Освобождение» — капитан Цветаев. Однажды на каком-то важном приеме Щербицкий подошел к Олялину и прилюдно поздравил его с этой ролью. Так и сказал: «Николай Владимирович, большое спасибо. Вы на экране показали то, что я испытал на фронте». Разве после этого мог Щербицкий оставить в беде актера? Конечно же, нет.

Когда к нему на прием пришел министр кинематографии Украины и доложил о «персоналке» Олялина, Щербицкий буквально взревел: «Да как вы смеете?! Если Олялин загулял, значит, его лечить надо, а не выгонять. Немедленно кладите его в больницу».

29 января Олялина положили в наркологическое отделение «царской больницы» Феофании при 4-м управлении Минздрава. Там он пробудет почти две недели. Простои из-за его отсутствия обойдутся студии в 994 рубля. Однако спустя год, когда фильм выйдет на широкий экран, доходы от него многократно покроют издержки. И совсем не про кино…

Все знают, что Эльдар Рязанов снимал замечательные комедии. Еще он писал стихи.

Но был и еще один талант, которым режиссер страшно гордился: он своими руками изготавливал водку. Называлась она, естественно, «Рязановка», долго настаивалась на лимонных корках, проходила двойную перегонку. Те, кому доводилось ее попробовать, утверждали, что продукт был неимоверного вкуса и качества. Эльдар Александрович всегда держал большой запас этого напитка, чтобы в любой момент можно было сказать нежданным гостям:

- А у нас с собой было!

Когда Рязанову стукнуло 80 лет, ликероводочный завод специально для любимого режиссера выпустил партию «Рязановки». Причем, на каждой бутылке красовалась надпись:

«Минздрав предупреждает "У природы нет плохой погоды".

Ольга, дочь режиссера, говорит:

- У меня по сей день хранится единственная бутылка. Ей уже 17 лет, она потемнела и стала похожа на "Старку" или "Перцовку". Берегу, как зеницу ока!

На снимке: Эльдар Рязанов и его первая жена Зоя Фомина. Некоторые эпизоды фильма «Асса» (1987) режиссер Сергей Соловьев решил снимать в знаменитой ялтинской гостинице «Ореанда». Именно там должен был по сценарию остановиться преступный авторитет Крымов (Станислав Говорухин). На снимке: Сергей Соловьев и Станислав Говорухин около гостиницы «Ореанда», съемки «Ассы» в Ялте.

Но директор гостиницы повел себя откровенно по-хамски. Выслушав просьбу Соловьева (который, кстати, был уже секретарем Союза кинематографистов), он грубо ответил:

- У нас свой режим. Вы проникните в нашу гостиницу только через мой труп! А теперь – выйдите вон!

Но надо знать Соловьева. Кровь ударила ему в голову, он ринулся на Ялтинский почтамт и отбил телеграмму самому Михаилу Горбачеву. Написал, что снимает прогрессивное кино, а отдельные чинуши на местах тормозят ход перестройки. Попросил оказать содействие и т.д.

Путь был, конечно, опасный: в случае неудачи картину могли просто закрыть.

А через два дня в гостиничный номер Соловьева рано утром пришли директора сразу трех главных гостиниц Ялты – «Украины», «Интуриста» и «Ореанды». Они рассыпались в извинениях, сказали, что произошло недоразумение и что режиссер отныне может снимать в любой из этих гостиниц – на выбор.

Горбачев реально дал резкую отповедь местным руководителям, и те почувствовали, что «золотые» кресла их сильно зашатались. И немедленно пошли на попятную.

А Соловьев позже говорил:

- Так в первый раз я почувствовал отвратительное послевкусие практического применения власти. Как создавался фильм «Мы из джаза» 1983 года Карена Шахназарова Режиссёр Карен Шахназаров задумал снять музыкальную комедию о молодом Леониде Утёсове. Он связался с певцом, но тот ответил: «Не стоит делать фильм на эту тему» и отказался продолжать разговор. Шахназаров долго не мог понять, в чём причина, пока не узнал, что Утёсов не был типичным джазменом и относился настороженно к тому, что его считали основоположником русского джаза. На самом деле его творчество было адаптацией американских мюзик-холлов 1920–1930-х годов. Утёсов даже не владел нотной грамотой, хотя виртуозно играл на множестве инструментов, замечательно пел и руководил оркестром. В итоге прототипом главного героя Кости стали пионер русского джаза, композитор и дирижёр Александр Варламов, которого режиссёр и сценарист Александр Бородянский выбрали в качестве образца. В 1930-х годах он сотрудничал с американской чернокожей певицей Целестиной Коол, а позже создал первую в СССР группу музыкантов-импровизаторов. В 1943 году Варламова арестовали — по легенде, из-за пластинки с записью фокстрота под названием «Иосиф». После реабилитации он жил в Москве, сочинял музыку для оркестров, кино и телевидения. Шахназаров и Бородянский лично встречались с ним, и он делился историями о советских джазменах, которые нашли отражение в фильме. Элем Климов и юный Алексей Кравченко на съемках картины «Иди и смотри» (1985). Один из самых страшных фильмов в истории отечественного кино. Сценарий картины режиссер написал совместно с белорусским писателем Алесем Адамовичем, в юности пережившим все ужасы немецкой оккупации и в 15 лет ставшим бойцом партизанского отряда.

Изначально сценарий назывался «Убейте Гитлера», хотя авторам было понятно, что под таким названием картину не выпустят в прокат.

Понимал Элем Климов и то, что фильм окажется слишком жестоким для простого зрителя, многие просто не смогут его смотреть. А для любого режиссера это важный момент – снимать фильмы «в стол» никто не хочет. Своими сомнениями Элем Германович поделился с Алесем Адамовичем и услышал от того:

- Пусть не смотрят. Мы должны это оставить после себя. Как свидетельство войны, как мольбу о мире…

«Иди и смотри» даже сегодня невозможно смотреть без содрогания. Но тогдашний зритель неожиданно для создателей картины и Госкино, оценил художественный достоинства картины.

«Иди и смотри» стал лучшим фильмом года по опросу читателей журнала «Советский экран» (самый объективный рейтинг в СССР) и одним из самых кассовых фильмов года, в кинотеатрах его посмотрели почти 29 млн. человек. «Ирония судьбы» на космодроме Восточный

Сенатор России, командир Центра специального назначения беспилотных систем Барс-Сармат, ВДВ, бывший глава "Роскосмоса" Д.О.Рогозин рассказывает:

Основные проблемы строительства космодрома Восточный были в период возведения его первой очереди. Мне они достались по наследству, так как решение о назначении Спецстроя России (подвед Минобороны) единственным исполнителем работ принималось задолго до моего прихода в Правительство.

Спецстрой (руководитель Волосов Александр Иванович) отвечал тогда за строительство стартового комплекса "Союз" для ракеты среднего класса, технического комплекса и первых кварталов города, который мы назвали Циолковский. Строительство шло с отставанием в 24 месяца и с большим количеством нарушений, поэтому мне, чтоб выполнить поручение Верховного навести там порядок, пришлось летать на эту дальневосточную стройку 2 раза в месяц. В итоге отставание мы сократили до 4 месяцев, ракету в апреле 2016 года успешно запустили, а жуликов пересажали. Но с этими влиятельными строителями-олигархами пришлось повоевать. Они, конечно, огрызались разными способами, даже Навального с его тётками наняли за деньги шельмовать меня, но это им не помогло.

В начале декабря 2015 года Волосов спросил меня, как лучше всего назвать третью построенную в Циолковском улицу. Первые две были предсказуемо названы в честь Королёва и Гагарина.

Поскольку 30 ноября того года ушел из жизни замечательный советский режиссер Эльдар Александрович Рязанов, я предложил назвать новую построенную улицу в новом городе 3-й улицей Строителей, а первый дом на ней — 25-м домом, тем самым дав понять руководству Спецстроя, что они, не мудрствуя лукаво, строят типовые стандартные дома, не отличающиеся друг от друга ни архитектурной фантазией, ни качеством. В 12-ю квартиру этого дома я дал команду поселить прораба стройки. Руководство Спецстроя приступило к выполнению моего поручения, так и не сообразив, в чем прикол.

После начала масштабной прокурорской проверки, проведенной по моему обращению, многие эти строительные начальники отправились в места не столь отдаленные от Сибири. Куда делся обитатель 12-й квартиры дома номер 25 на улице Строителей, мне неведомо. Может улетел в Ленинград, может последовал за своим начальством, а может быть преспокойно продолжает обитать в своей легендарной квартире. Такая вот ирония судьбы.

Кстати, вторая очередь космодрома Восточный — возведение стартового комплекса тяжелой ракеты "Ангара" и аэродрома — строилась спокойно и без таких проблем, которые нам пришлось решать с расформированным в итоге Спецстроем.

Спецстроя больше нет, а 12-я квартира в 25-м доме на 3-й улице Строителей в городе Циолковский осталась. Ирония...