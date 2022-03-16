Территория Героев...(4)

Мы из Советского Союза

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Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



https://t.me/vegcelo/2368



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Старший сержант Халиков Марат

Командир танка Т-72, старший сержант Марат Халиков в бою уничтожил несколько мобильных групп противника. А когда боевая машина осталась без топлива, он решил её подорвать, чтобы танк не стал трофеем врага.

Полученные раны и контузия не помешали Марату спасти боевого товарища. Он вынес сослуживца на руках и вывел экипаж из-под плотного огня.

В 2014 году Марат Халиков прославил страну, став чемпионом мира по танковому биатлону.

https://t.me/strana_geroev/3073

Младший сержант Антон Мягченков

Младший сержант Антон Мягченков спас жизни 13 наших солдат. Младший сержант Антон Мягченков спас жизни 13 наших солдат.

Он продолжал переноску и погрузку раненых в санитарный автомобиль, несмотря на контузию после попадания рядом с ним минометного снаряда. Умело маневрируя, Мягченков вывез их из-под обстрела радикалов, целенаправленно бомбивших санитарную машину.

https://t.me/workBrothers/294

Старший лейтенант Илья Дехтярь



Старший лейтенант Илья Дехтярь блестяще проявил себя, когда расчет боевой машины РСЗО «Ураган» под его командованием выполнял огневые задачи по поражению сил националистов.

В результате точных ударов была поражена колонна реактивного дивизиона противника, уничтожен опорный пункт артбатареи националистов, а также нанесен значительный урон живой силе противника.

https://t.me/workBrothers/294

К огромному сожалению, такое операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!



Командир разведывательной роты Георгий Дудоров



Во время проведения специальной военной операции на Украине погиб заместитель командира разведывательной роты по военно-политической работе 137 полка 106-й Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии Георгий Дудоров.

6 марта колонна роты Георгия Дудорова попала под артиллерийский удар со стороны украинских националистов. Оказавшись лицом к лицу с опасностью, молодой офицер с честью выполнил свой воинский долг перед Отечеством, получив смертельные ранения.

Георгий Дудоров — выпускник кадетского корпуса Следственного комитета.

https://t.me/opersvodki/1626

Капитан Дзантиев Аслан



В ходе проведения специальной военной операции на Украине, героически погиб уроженец посёлка Мизур Республики Северная Осетия - Алания капитан ВС РФ Дзантиев Аслан Олегович 1988 г.р.

https://t.me/strana_geroev/3071

Рядовой Алиев Расул

При выполнении своего воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец и житель села Карабудахкент Карабудахкентского района Республики Дагестан рядовой контрактной службы Алиев Расул Сиражутдинович.

https://t.me/strana_geroev/3059

Позанене Павел



В Ленобласти простились с Павлом Позанене, уроженцем поселка Кикерино Волосовского района Ленинградской области.

Он погиб в при исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции на территории Украины недалеко от г. Харькова.

https://t.me/strana_geroev/3072

Стрелок Илья Бульдин



Стрелок из Забайкалья Илья Бульдин погиб, исполняя воинский долг во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

"Дорогие забайкальцы. Сегодня мы отдаём долг почёта и уважения нашему земляку, стрелку Илье Бульдину, отдавшему жизнь за нас с вами и за будущее наших детей при проведении военной спецоперации на Украине.

Приносим соболезнования родным и близким, разделяем печаль вашей утраты. Мы с вами," — сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

https://t.me/strana_geroev/3035

Старший лейтенант Лазаренко Александр



С прискорбием сообщаем, что в ходе специальной военной операции, при исполнении воинского долга погиб старший лейтенант Лазаренко Александр Александрович.

В составе тактической группы, Александр руководил личным составом понтонно-переправочной роты при развертывании и наведении переправы на реке Десна в Черниговской области Украины.

Успешно выполнив задание, обеспечил продвижение ВС РФ для дальнейшего выполнения поставленных задач, но попав под минометный обстрел со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ), получил ранения несовместимые с жизнью и погиб на месте.

Представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).

https://t.me/strana_geroev/3092

Подполковник Глебов Денис



В ходе специальной операции на Донбассе героически погиб заместитель командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригад, гвардии подполковник Денис Глебов.

Подполковник Глебов награждён Орденом Мужества (посмертно).

https://t.me/strana_geroev/3077

Ефрейтор Герасимов Евгений



28 февраля в ходе проведения спецоперации на Украине погиб житель Лабинского района Краснодарского края ефрейтор Герасимов Евгений Вячеславович. Ему было всего 22 года.

Евгений служил гранатометчиком отделения огневой поддержки огнеметного взвода огнеметной роты батальона (аэрозольного противодействия) 40-го полка РХБ защиты, который входит в состав 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Евгений Герасимов представлен к награде Орден Мужества (посмертно).

https://t.me/strana_geroev/3075

Старший лейтенант Шамко Андрей



В ходе спецоперации на Украине героически погиб югорчанин Андрей Шамко.

Житель Нефтеюганска погиб в первый день спецоперации, 24 февраля. Он служил в составе второй Отдельной Бригады Специального Назначения в звании старшего лейтенанта в должности командира группы (г. Псков).

https://t.me/strana_geroev/3094

Старший лейтенант Белый Николай



На Кубани простились с погибшим в ходе спецоперации на Украине старшим лейтенантом Николаем Белым, который погиб во время спецоперации на Украине.

С 2019 года Николай был командиром десантно-штурмового взвода 5-й десантно-штурмовой роты.

В октябре 2021 года Николаю Белому исполнилось 25 лет, у него осталась жена и маленькая дочь.

https://t.me/strana_geroev/3069

Капитан Чучманов Алексей



3 марта в ходе проведения специальной операции в Украине погиб 34-летний военнослужащий из Омской области Алексей Александрович Чучманов.

Капитан Алексей Чучманов проходил службу в бригаде специального назначения ГРУ города Тольятти.

«Это был отзывчивый, честный и открытый юноша. Среди одноклассников пользовался уважением. Для многих стал другом», — говорится в некрологе.

https://t.me/strana_geroev/3076

Старший лейтенант Вдовин Дмитрий



В ходе спецоперации на Украине погиб старший лейтенант Дмитрий Вдовин.

Дмитрий Вдовин родился в Ижевске. С января 2015 года он проходил военную службу по контракту. Командовал ротой.

В ходе спецоперации попал под обстрел при восстановлении переправы через реку.

https://t.me/strana_geroev/3087

Майор Исайкин Виктор



В ходе военной спецоперации по денацификации Украины погиб уроженец села Чукалы Республики Мордовия Виктор Исайкин.

Свою жизнь он посвятил беззаветному служению России и до конца остался верным воинской присяге.

https://t.me/strana_geroev/3024

Гвардии капитан Иванов Евгений

В ходе спецоперации на Украине погиб выпускник Рязанского десантного училища Евгений Иванов.

Гвардии капитан Иванов был командиром десантно-штурмового взвода 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Воздушно-десантных войск России.

Губернатор Рязанской области отметил, что Евгений Иванов «погиб Героем, с честью выполнил свой воинский долг и задачи по защите интересов Отечества. Его имя навсегда будет вписано в историю страны, десантного братства».

https://t.me/strana_geroev/3074

Сержант Хонгр Николаевич Иванов

Капитан Бадма Анатольевич Бадмаев

В ходе спецоперации на территории Украины героически погибли двое уроженцев Республики Калмыкия гвардии сержант Хонгр Николаевич Иванов и капитан Бадма Анатольевич Бадмаев.

Хонгр Иванов был профессиональным военным, служил в Ростовской области.

Бадма Бадмаев родился в Лагани. Он также служил по контракту, но в Улан-Удэ.

"Наши ребята выбрали нелёгкий, но благородный путь защитников Мира. С честью и мужеством выполняли боевые задачи.

https://t.me/strana_geroev/3081

Командир ополчения Тарас Гордиенко «Клуни»

14 марта под Мариуполем погиб легендарный командир ополчения Клуни.

Один из самых талантливых командиров 14 года. Интеллигентный, но жёсткий. При этом, не "озлобившийся", он всегда мог сказать об ужасах войны так, как это может только прошедший всë человек. Но в нужный момент Клуни принимал решения, и выполнял их, настоящие, тяжёлые, командирские решения. Он говорил мне, что не рассчитывает на жизнь после войны, что главное выполнить задачу: победить нацизм.

Клуни – командир противотанковой группы «Б2»

Легендарный командир, не служивший до 2014-го года в армии, сформировавший одно из самых результативных подразделений ополчения.

Он был медик по образованию. Программист по профессии. И воин по призванию.

https://t.me/vladlentatarsky/11985

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !