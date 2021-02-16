По Матроне и Сталину – пли!

В Ростове снимается фильм, клевещущий одновременно на советскую историю и одну из самых почитаемых православных святых

Кроме тупых сериалов, продюсер Наталья Иванова известна картиной «Одна война», где «разоблачались» очередные вымышленные зверства Иосифа Сталина. Согласно этому фильму, в СССР отправляли в лагеря женщин, которые переспали в оккупации с немецкими солдатами, а майора НКВД, который позволил пятерым из них бежать в тайгу к староверам, расстреляли. «Одна война» позорно провалилась: при бюджете 1,5 млн. долларов, не считая затрат на рекламу, она не отбила и 40 тысяч. Иванова же, поняв, что обличения усатого вождя сейчас не в моде, решила сорвать банк на Христе. Она выцыганила деньги на фильм о встрече Сталина со святой Матроной Московской, которая, согласно сценарию, рекомендует привести в Москву икону Тихвинской Божьей Матери и тем самым сорвать немецкое наступление. Спецгруппа НКВД и примкнувший к ним батюшка с риском для жизни доставляют икону с оккупированной территории и немцы разбиты.

Этот бред противоречит не только реальности, но и «Сказанию о житии блаженной старицы Матроны» написанному помощницей и духовной дочерью святой – Зинаидой Ждановой. Там Матрона лишь предвидит будущее и говорит Сталину: «Русский народ победит, победа будет за тобой». История не доказуемая, не опровергаемая, в чём-то трогательная и по праву стала популярным среди православных апокрифом.

Икону с Матроной и верховным главнокомандующим разместил в церкви Святой равноапостольной княгини Ольги игумен Евстафий (Жаков). Батюшку потом долго травили, а образ заставили из храма убрать. Зато теперь апокриф экранизируют и превращают в нелепое враньё. Захватив Тихвин 8 ноября 1941 года, немцы передали икону Тихвинской Божьей Матери прогитлеровской Псковской православной миссии митрополита Сергия (Воскресенского), а затем вывезли в Германию. Там она попала в американскую зону оккупации, затем в Свято-Троицкий собор в Чикаго, и лишь в 2004 году вернулась в Тихвинский Богородичный Успенский монастырь. Потому её никак не могли ни доставить в Москву, ни облететь столицу на самолёте с иконой на борту.

Неудивительно, что, описывая полёт, рассказчики противоречат друг другу и запутываются в собственных баснях. Одни вещают, что икон было шесть, и каждую погрузили в трёхместный истребитель И-16, а вместе с ней сопровождающего священника. Другие клянутся, что с ликом Тихвинской Богоматери облетал Москву 8 декабря 1941 года на транспортном самолёте генерал-майор Александр Голованов. Чтобы не рисковать жизнями товарищей в страшную метель, Голованов полетел один, но Бог не допустил его гибели и даже наградил: вскоре Александр Евгеньевич стал командующим всей дальнебомбардировочной авиацией СССР и самым молодым маршалом за его историю.

Правда трёхместных И-16 не существовало, и никакой метели над столицей в тот день не бушевало, но это не смущало лгунишек. Даже в главный армейский храм картинку про фальшивый облёт запихали. Киношники тоже не стесняются вытаскивать на экраны пакость, искажающую житие святой Матроны и оскорбляющую защитников Москвы. Ведь согласно фильму выходит: не появись в городе тихвинская икона - мы бы и войну проиграли.

Опыт «Предстояния» и «Цитадели» Никиты Михалкова показал: на столь пахучие проекты государство деньги выделяет особенно охотно. Ведь оно по своей сути враждебно и советскому прошлому, и векам истории Российской Империи, и православию. Поэтому организмы, смысл жизни которых - попилить бюджет и прогулять добычу на модном курорте с заранее купленным смазливым мальчиком, просто обязаны не упустить момент.

Юрий Нерсесов:

http://apn-spb.ru/opinions/article33050.htm