Масштабы сталинских репрессий - миф и правда



На поиски реальных цифр меня натолкнула одна цитата. Как это ни странно звучит, но это были слова ни кого-нибудь, а главного демона репрессий – Адольфа Гитлера. Комплимент от врага В одном из своих интервью накануне финала его последней битвы с Россией, этот откровенно вражеский персонаж отметил:

«Вермахт просто предал меня, я гибну от рук собственных генералов.

Сталин совершил гениальный поступок, устроив чистку в Красной Армии и избавившись от прогнившей аристократии». (Конец апреля 1945 года. Из интервью А. Гитлера, взятого у него журналистом К. Шпейделем). В одном из своих интервью накануне финала его последней битвы с Россией, этот откровенно вражеский персонаж отметил:(Конец апреля 1945 года. Из интервью А. Гитлера, взятого у него журналистом К. Шпейделем).

По различным идеологическим причинам политики вывели саму тему о масштабах сталинских репрессий за границы добра и зла.

Кроме всего прочего, данный вопрос был также изгнан за пределы поля реальной общественной дискуссии ещё и ввиду раздутого до вселенских масштабов мифа о культе личности, который эксплуатировался многоплановано, целенаправленно и эффективно разными историческими персонами и кланами.

Например, одним из таких был Никита Сергеевич Хрущёв.



И.В. Сталин и Н.С. Хрущев. Январь 1936 г. И.В. Сталин и Н.С. Хрущев. Январь 1936 г.

Свою собственную ответственность за его личный вклад в дело репрессий он, по сути, прикрывал ни чем иным как кампаниями о разоблачении культа личности Сталина (вспомните знаменитый ответ Сталина 1938 год Хрущев Н.

С. отправил телеграмму Сталину: "Дорогой Иосиф Виссарионович! Украина ежемесячно отправляет списки репрессированных 17-18 тысяч, но Москва утверждает лишь 2-3 тысячи. Примите меры. Любящий вас Н.С.Хрущев. На что вождь народов ответил короткой, но емкой телеграммой: "Уймись, Дурак!"). Раздувание пузыря о масштабности сталинских чисток было прекрасным средством, которое работало, прежде всего, как идеальная шоковая терапия для народа. А на самом деле всё это являлось лишь ширмой для укрепления собственной власти Хрущёва. Дымовой завесой для легитимизации хрущёвских методов и средств управления страной.

Чуть позже в 1960–1970-е эта же тактика с воплями о гигантских репрессиях и культе личности сработала против самого же Хрущёва.

А вот в 1980–1990-е этот же принцип был вновь реанимирован. Многоголового дракона с темой бесчисленных сталинских чисток вновь достали из сундука. Теперь уже для того, чтобы свергнуть сначала КПСС. А затем и с целью уничтожить и саму страну – Союз Советских Социалистических Республик.

Всё это наводит на мысль, что мы встретились с некоей социальной технологией или даже с социальной инженерией по мифологизации и конструированию реальности. А раз так, то сам собой возникает вопрос:

«А каково же было реальное конкретное число репрессированных?»

Давайте попытаемся за мишурой о бесчисленности жертв разглядеть хоть какие-то конкретные цифры.

И, простите, для этого, увы, никак не подойдут цитаты знаменитых на весь мир оппозиционных писателей о якобы десятках миллионах расстрелянных и казнённых в СССР. Не станем верить им на слово. А обратимся к конкретным документальным фактам.

Пятисоткратное враньё

Вот один из интересных архивных документов, который был ранее, разумеется, совершенно секретным (а сегодня опубликован в открытом доступе), с длинным названием:

«Докладная записка Генерального прокурора СССР Р.А. Руденко, министра внутренних дел СССР С.Н. Круглова и министра юстиции СССР К.П. Горшенина о количестве осужденных коллегией ОГПУ, тройками НКВД, Особым совещанием, военной коллегией, судами и военными трибуналами за контрреволюционную деятельность в 1921–1954 гг.» // ГАРФ. Ф. 94016. Оп. 26. Д. 4506. Лл. 30-37. Заверенная копия.



Государственный архив Российской Федерации. Ф. 94016. Оп. 26. Д. 4506. Л. 30-37. Заверенная копия. Государственный архив Российской Федерации. Ф. 94016. Оп. 26. Д. 4506. Л. 30-37. Заверенная копия.

Документ этот датируется, согласно архивным данным, 1 февраля 1954 года.

Эта справка была подготовлена для главы государства. И в ней были названы цифры репрессированных за период в 32 года. А именно с 1921 года на дату составления доклада, иначе говоря, на 1 февраля 1954 года.

Документ этот был составлен и подписан Генеральным прокурором СССР Романом Андреевичем Руденко, Министром Внутренних дел СССР Сергеем Никифоровичем Кругловым и Министром юстиции СССР Константином Петровичем Горшениным.

Почтовая марка России с изображением Р.А. Руденко.

С.Н. Круглов (1907–1977)

К.П. Горшенин (1907–1978)

Этот документ свидетельствует, что общее количество осужденных за 32 года составило 3 777 380 человек. Обвинения выносили Коллегия ОГПУ, «тройки» НКВД, Особое совещание, Военная Коллегия, суды и военные трибуналы вместе взятые.

Из них к смертной казни за все 32 года приговорили 642 980 человек. 2 369 220 человек – к содержанию в лагерях и тюрьмах на срок от 25 лет и ниже. А 765 180 человек – к ссылке и высылке.

Цифры грандиозные. Согласна.

Но они содержат данные за 3 с лишним десятилетия. Это был крайне тяжелый и противоречивый период в жизни нашей страны.

Эти цифры включают и революционеров, ленинцев и троцкистов, а также прочих разрушителей Российской империи, которые громили великую страну в угоду Западу. Сюда же вписали и жертв Гражданской войны. И всех предателей, которые служили Гитлеру во времена Великой Отечественной войны.

Конечно, в их числе были и откровенные бандиты, бандеровцы, дезертиры и даже террористы.

Повторим. Главная цифра из этого документа – к смертной казни за все 32 года приговорили 642 980 человек.

Гигантская цифра. Но это далеко не те «десятки миллионов расстрелянных», о которых так настойчиво трубят нам с Запада, разве не так?

Разница между десятью миллионами и почти 643 тысячами – преувеличение как минимум в 15 с половиной раз.

Историческую правду народу знать необходимо. Хоть она и сурова.

Итак, давайте посчитаем, сколько это было в среднем за год. Если разделить общую цифру казнённых на все отчётные 32 года, то получится, что к смертной казни приговаривались в среднем 20 093 в год.

Если это число сравнить с оппозиционной версией в «десятки миллионов расстрелянных», то это преувеличение почти в 500 раз (497,7). То есть нам врут в пятисоткратном масштабе. И про это надо писать.

Чтобы помнить правду. Исторически зафиксированный факт: в год в среднем смертный приговор получало чуть больше 20 тысяч человек. Это жестоко. Но именно эту цифру следует знать. Это важно, как чистая документальная правда.

А вот все песни Запада и западников про десятки миллионов расстрелянных в СССР – это ложь. Наглая и дерзкая. Со-Лже-ницынская и мемориальная.

И 17 расстрелянных командиров

В 1986 году закрытый сегодня (к счастью!) журнал «Огонёк» впервые обнародовал цифры о репрессированных командирах (1986 год, № 26).

Сегодня выяснилось, что напечатанные в этом журнале (и тут же перепечатанные многими СМИ) значения в 40 000 якобы уничтоженных русских офицеров, да еще и всего за 2 с небольшим года (в период с мая 1937 по сентябрь 1939) – тоже дутые.

Ну, давайте представим, как такое могло быть напечатано?

А вот как.

Был такой документ «Отчет о работе управления» за 1939 год, составленный начальником Главного управления кадров Наркомата обороны генерал-лейтенантом Ефимом Афанасьевичем Щаденко. Портрет Е.А. Щаденко – главный кадровик РККА, работы Стунникова Н.И.

5 мая 1940 года эта бумага легла на стол И.В. Сталину. (Текст документа «Из отчета начальника Управления по начальствующему составу РККА Наркомата Обороны СССР Е. А. Щаденко от 5 мая 1940 г.» был опубликован в журнале «Известия ЦК КПСС» в № 1 за 1990 год стр.186-192.).

Так вот, как раз в этой самой бумаге и была эта цифра. Которую цинично вырвали из контекста и потом размахивали ею, как красным знаменем.

Но вернёмся к вышеуказанному документу.

Там было сказано, что в период с 1937 по1939 годы из рядов РККА 36 898 (то есть почти те самые «разрекламированные» 40 000) командиров было уволено.

Ещё раз обращаю ваше внимание – именно столько было у в о л е н о. А совсем не расстреляно или убито.

Забегая вперёд, отметим, что и расстрелянные офицеры тоже среди уволенных были. Но только 17 человек. Кстати, в процентном соотношении, это всего 0,05% от числа всех уволенных (36 898) за этот период командиров.

Но сначала вернёмся к цифрам об уволенных. Вот как выглядела статистика изгнанных со службы по годам:

1937 год. Всего уволено 18 658 командиров (13,1% из общего числа).



Таблица за 1937 г. Фото: Известия ЦК КПСС 1990, № 1, стр. 186–192

1938 год. Всего уволено 16 362 офицеров (9,2%).

Таблица за 1938 г. Фото: Известия ЦК КПСС 1990, № 1, стр. 186–192

1939 год. Всего уволено 1 878 военачальников (0,7%).

Таблица за 1939 г. Фото: Известия ЦК КПСС 1990, № 1, стр. 186–192

Причины увольнения указывались следующие:

- по возрасту;

- по состоянию здоровья;

- за дисциплинарные проступки;

- за моральную неустойчивость;

- по политическим мотивам.

Из общего числа всех уволенных офицеров (36 898) по политическим мотивам «убрали» из кабинетов 19 106. То есть политических среди уволенных было много – 51,7 %.

При этом в опубликованном документе составителем также открыто указывается, что большинство из этих увольнений были некорректными:

«В общем числе уволенных как за 1936–37 гг., так и за 1938–39 гг. было большое количество арестовано и уволено несправедливо. Поэтому много поступало жалоб в Наркомат Обороны, в ЦК ВКП(б) и на имя тов. Сталина.

Мною (Е.А. Щаденко) в августе 1938 года была создана специальная комиссия для разбора жалоб уволенных командиров, которая тщательно проверяла материалы уволенных путем личного вызова их, выезда на места работников Управления, запросов парторганизаций, отдельных коммунистов и командиров, знающих уволенных, через органы НКВД и т.д.

Комиссией было рассмотрено около 30 тыс. жалоб, ходатайств и заявлений».

Поэтому в 1938–1939 из указанных выше 19 106 «политических» (благодаря поданным прошениям и жалобам, а также в ходе инициированных проверок) были восстановлены в правах 9 247 офицеров. В процентном отношении это 48,4 % или почти половина. И это очень важно.

Так как по политическим мотивам было уволено сначала почти 50 %, но затем почти половина из них (25%) были восстановлены в правах.

Таким образом, из всех уволенных по политическим мотивам и не восстановленных остаётся только 25% или только четверть. Что уже далеко не исходно обсуждаемые 40 тысяч человек, согласитесь.

А теперь самое главное.

В прямом смысле было репрессировано или конкретно арестовано, согласно данному обнародованному документу, из всех уволенных военачальников – 9 579 человек. Это 25% (от 36 898).

При этом задокументировано, что тогда же в 1938–1939 годах из этих арестованных офицеров были восстановлены в правах – 1 457 (или 15 % из 9 579).

И самое грустное.

К расстрелу из всех арестованных военачальников было приговорено всего 70 офицеров.

А расстреляли только 17.

Как правило, это были самые высокопоставленные. Из пяти маршалов – 2.

Это Тухачевский, как организатор троцкистского военного заговора. И Егоров, который обвинялся за контрреволюционность как участник в шпионаже, а также за подготовку терактов. Маршала Блюхера арестовали с формулировкой как участника военно-фашистского заговора, последствием которого стали необоснованные потери и умышленный провал операции на озере Хасан. В тюрьме он скончался. Еще пятерых из девяти командармов 1-го ранга (Белов, Уборевич, Федько, Фриновский, Якир) расстреляли за аналогичные особо опасные преступления.

Выводы

Как итог, следует признать тот документально подтверждённый факт, что с 1921 по 1954 годы к смертной казни (за треть столетия) приговорили 642 980 человек (в среднем около 20 000 ежегодно). В сравнении с мифическими заявленными оппонентами «десятками миллионов расстреливаемых в СССР» – это как минимум пятисоткратное преувеличение.

Кроме того, в 1937–1939 гг. арестовали 8122 офицера (без ВВС и флота). По официальным обнародованным данным, на 1939 год от общего числа командиров – это составило 3%.

Будем помнить, что к расстрелу из них было приговорено всего 70 офицеров.

А расстреляли из приговорённых в итоге – только 17 военачальников.

А теперь оцените вопли Запада и оппозиции про 40 000 якобы расстрелянных за пару лет Сталиным военачальников. Что это, как ни наглая ложь? И неправомерное преувеличение фактов в две тысячи с лишним (2 352) раз?

На самом деле всё, что мы сегодня обсуждаем – это трагедия.

Но её масштабы мифологизируются и превращаются в буквальном смысле в далёкие от истины фантазии. Факты же свидетельствуют о том, что казнённые 17 человек из уволенных в 1937–1939 годах офицеров – это 0,05% из тех самых 40 000, которых сместили с должности в указанный период.

Так кому же, спрашивается, выгодно сегодня такое астрономическое и чуть ли не тысячекратное преувеличение реальных цифр и задокументированной фактуры?

Непомерное мифотворчество однозначно на руку лишь тем, кого ни историческая правда, ни сама Россия не устраивают: Западу и либеральной оппозиции.

А вот простому российскому народу эту суровую правду об истории нашей Родины следует знать, помнить, хранить и повторять.

Ради великих предков и во имя наших потомков.

Автор: Ирина Фролова