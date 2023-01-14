Территория Героев...(64)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/23273 https://t.me/mod_russia/23317 https://t.me/mod_russia/23340 https://t.me/mod_russia/23356 https://t.me/mod_russia/23382 https://t.me/mod_russia/23391 Наводчик-оператор БМП-3 сержант Иван Миронюк за отвагу в бою награждён Орденом Мужества. Во время штурма населённого пункта его смелость помогла вызволить из сложной ситуации командира роты и других бойцов. Как это было, он рассказывает сам. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/23275 Смекалка и нестандартные решения в бою помогают военным и выжить самим, и уничтожить противника. Как раз об одном из таких случаев и говорит наш сегодняшний герой, командир танковой роты старший лейтенант Андрей Смагин. Рассказывает по-военному, как привык, но это интереснейшая история о том, как его боевая машина «притворилась мёртвой». Послушайте по ссылке!

https://t.me/mod_russia/23296 Сегодня многие наставники движения «Юнармия» в рядах российских вооружённых сил защищают Донбасс от украинских националистов. Более 50 инструкторов юнармейских отрядов, имеющих опыт военной службы и участия в боевых действиях, отправились в зону СВО. Многие отмечены государственными наградами за мужество и героизм.

Один из них — крымчанин Илья Зозульский. В зимние каникулы он побывал дома, где его ждали родители, младший брат и сестрёнка. За время отпуска Илья навестил не только родных, но и юнармейский отряд, с которого, фактически, началась его военная карьера.

В конце этого видео — рассказ мамы Ильи о том, каково это для матери: знать, что сын станет военным, пойдёт служить в армию, на контракт, будет участвовать в спецоперации. Любовь и молитвы родных хранят артиллериста в бою! См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/23344 Отделение российских военнослужащих под командованием сержанта Дениса Чукашова выполняло задачу по поиску вооруженных формирований украинских националистов.

Продвигаясь по заданному маршруту, Денис со своими подчиненными обнаружили группу боевиков. Несмотря на превосходящие силы националистов, было принято решение навязать бой противнику.

Заняв выгодные огневые позиции, Денис и его товарищи внезапно атаковали боевиков, чем застали противника врасплох. В ходе боя, действуя смело и решительно, Денис Чукашов уничтожил пулеметный расчет националистов. Боевики не смогли организовать оборону и, понеся существенные потери, спешно покинули позиции.

Смелость и отвага сержанта Дениса Чукашова, а также профессионализм его подчиненных пресекли деятельность вражеской диверсионной группы в заданном районе.

https://t.me/mod_russia/23311 Рядовой Ринат Башаров в составе группы выполнял задачи по обеспечению безопасного прохода колонны специальной и военной техники ВС РФ. Продвигаясь по прилегающей к маршруту лесополосе, Ринат обнаружил украинский диверсионный отряд.

Оценив ситуацию, Ринат Башаров сообщил основным силам колонны о засаде, после чего, используя эффект неожиданности, одним из первых атаковал боевиков. Застав вражеских диверсантов врасплох, группа российских военнослужащих сковала действия противника.

В бою рядовой Ринат Башаров, проявляя профессионализм, огнем из штатного вооружения уничтожил двух националистов. По итогам огневого контакта боевики, понеся потери, отступили.

Смелые и решительные действия Рината Башарова обеспечили перемещение колонны в заданный район без потерь.

https://t.me/mod_russia/23367 Александр Забродский долгое время работал в культовом отеле Radisson Blu и был частым гостем на федеральных каналах. После начала СВО он не смог остаться в стороне и поехал в Донбасс. Теперь он повар с позывным «Вкусняшка».

Он готовит для своих боевых товарищей на Угледарском направлении. Шеф-повар говорит, что на фронте есть очень много гражданских профессий и не нужно бояться туда ехать.

К Новому году Александр приготовил для солдат праздничный ужин и поделился с «Абзацем» своими коронными рецептами. См. видео по ссылке.

https://t.me/iikhu/16456

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Доброволец Анчибаев Игорь При выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции героически погиб Игорь Данилович Анчибаев.

Он родился 20 января 1968 года в селе Онгудай. После школы служил в армии, в группе советских войск в Германии.

Был настоящим патриотом своей страны, поэтому принял решение стать добровольцем. Перед отправкой написал: «Формировал в среде спортсменов Республики Алтай чувство любви и преданности России, как своей Родине, своему народу, веры в непоколебимость и целостность духовности в общественном сознании народов нашей отчизны, привязанности к российской державе, готовности служить интересам своей страны».

Служил стрелком-зенитчиком 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

https://zpobeda.ru/igor-anchibaev/

Погибли 01.01.2023 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины, при обстреле Макеевки:

Военнослужащий Синтяев Виталий 31 год. г. Тольятти.

Военнослужащий Горшков Иван В Красноармейском районе (Чапаевск) простились с Иваном Александровичем Горшковым. Иван Александрович трагически погиб в результате обстрела нашего формирования в Макеевке.

Указом президента Российской Федерации Иван Александрович Горшков награжден Орденом Мужества (посмертно).

Военнослужащий Козлов Олег Козлов Олег Александрович. 42 года, с.Ольгино, Самарская область

Военнослужащий Мешков Евгений В Красноярском районе Самарской области проводили в последний путь рядового, стрелка отделения мотострелкового батальона Евгения Мешкова.

Рядовой Симонов Юрий Участник боевых действий в республике Чечня. Указом Президента Российской Федерации Юрий Сергеевич Симонов награжден Орденом Мужества (посмертно)

Военнослужащий Потапов Александр Военнослужащий Константинов Анатолий В октябре 2022 года Анатолию исполнилось 38 лет.

Ночами накануне он вывозил раненых с передовой. А в ту ночь его оставили в здании училища.

Военнослужащий Бурмистров Дмитрий Указом президента Российской Федерации Дмитрий Бурмистров представлен к награде Орденом Мужества.

Подполковник Алексей Бачурин погиб в Макеевке

https://ok.ru/novostinaok/topic/156048242662316 В ходе специальной военной операции на Украине при исполнении воинского долга, защищая мирное население, погиб военнослужащий из Ивановской области Андрей Долотов.

Андрей Николаевич Долотов проходил военную службу по контракту на территории Ивановского гарнизона.

В ходе специальной военной операции проявил высочайшие мужество и героизм.

https://kineshemec.ru/news/obshhestvo-zhizn/ivanovskij-desantnik-andrej-dolotov-geroicheski-pogib-v-khode-specoperacii-na-ukraine-36638.html

Старший лейтенант Зощук Максим При исполнении воинского долга во время проведения специальной военной операции на Украине пал смертью храбрых старший лейтенант Зощук Максим Денисович, командир 3 взвода 5 роты 3 батальона 177 отдельного полка морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии.

Максим Денисович награждён медалью «За боевые отличия».

Максиму было 25 лет. Он родился 8 февраля 1997 года в посёлке Смидович. Выпускник школы № 3. Он писал стихи, играл в спектаклях, был монтажёром школьной студии «Кадр», занимался спортом. По характеру он был лидером и вёл за собой других. В 2013 году избран президентом школьной республики «Альтаир».

Максим с детства мечтал стать военным. После окончания школы в 2015 году поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, которое окончил в 2019 году с красным дипломом. Ответственный, дисциплинированный курсант стал правой рукой командира. Встретил новых друзей. Ему предлагали остаться в училище, но молодой офицер решил иначе.

По окончании училища Максим был направлен на защиту рубежей России в г. Каспийск (Дагестан). Показал себя ответственным офицером, хорошим, а главное справедливым командиром.

После начала специальной военной операции в Украине Максим Денисович был направлен в зону боевых действий, где проявил себя храбрым воином, умелым командиром и был удостоен медали.

В 1943 году Кузин Иван Калинович, прапрадед Максима, учитель школы № 3 посёлка Смидович, добровольцем ушёл на фронт сражаться с фашизмом. Участвовал в битве на Курской дуге. В сентябре 1943 года погиб, освобождая Харьков. Прошло 80 лет. И на место прадедов встали правнуки.

Офицер представлен к ордену Мужества (посмертно).

https://zpobeda.ru/maksim-zoshhuk/

Доброволец Токмагашев Максим Недалеко от Макеевки ДНР при выполнении боевого задания, героически, как и подобает воину, погиб Токмагашев Максим Анатольевич, 18.12.1995 г.р.,житель города Мыски. Ушел воевать,защищать Родину добровольцем.

Остались жена, двое детей 4 и 6 лет.

https://zpobeda.ru/maksim-tokmagashev/

Военнослужащий Коротаев Руслан Руслан Николаевич Коротаев родился в посёлке Опарино Кировской области в 1980 г.

В 1997 г. он окончил Опаринскую среднюю школу.

По воспоминаниям одноклассников и учителей, Руслан всегда отличался доброжелательным характером, любознательностью и открытостью. Он был способным и добрым парнем, имел большой круг общения.

Погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

https://zpobeda.ru/ruslan-korotaev/

Военнослужащий Мельников Алексей В пос. Красинское прошла церемония прощания с Мельниковым Алексеем Сергеевичем.

Он погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями и троекратными автоматными залпами.

https://zpobeda.ru/aleksej-melnikov/

Военнослужащий Елсуков Антон В зоне специальной военной операции погиб житель Котельнича Антон Александрович Елсуков.

Обстоятельства гибели военнослужащего не сообщаются.

https://zpobeda.ru/anton-elsukov/

Военнослужащий Расулов Раджаб В ходе специальной военной операции на Украине погиб Расулов Раджаб Исмаилович, 1997 года рождения из села Цизгари Дахадаевского района.

https://zpobeda.ru/radzhab-rasulov/

Младший сержант Дорошенко Павел В ходе специальной военной операции на Украине, при исполнении воинского долга, героически погиб защитник из Анадыря Павел Дорошенко.

Павел родился 6 декабря 1971 года в Анадыре. Проходил воинскую службу в Вооруженных силах нашей страны. 10 ноября 2022 года ушел на фронт добровольцем, где героически сражался с националистами и пал смертью храбрых, проявив мужество и отвагу в бою, оставаясь верным воинской присяге и своей Родине до последней минуты.

https://zpobeda.ru/pavel-doroshenko/

Военнослужащий Шестаков Иван Уроженец Забайкальского края п. Целинный.

19.11.2002 года рождения

Принимал участие в специальной военной операции на Украине, погиб в ДТП - 03.07.2022 года.

https://vk.com/wall-213256977_440

Военнослужащий Чирков Никита Чирков Никита Александрович родился 18 июня 1993 года в Серове. Окончил среднюю Общеобразовательную школу № 22 им. Героя Советского Союза В.С.Маркова. После окончания школы обучался в СПТУ №54 на профессию автомеханика, так как очень любил автомобили. После окончания обучения работал грузчиком на одной из баз города.

Заключил контракт с ЧВК «Вагнер».

Погиб в ходе боев по освобождению города Артемовска в Донецкой Народной Республике.

https://zpobeda.ru/nikita-chirkov/

Военнослужащий Волошин Александр Волошин Александр Александрович

14.05.1976-31.12.2022

https://zpobeda.ru/aleksandr-voloshin/

Военнослужащий Артемьев Павел В зоне СВО погиб 41-летний Павел Артемьев

Магнитогорец работал в ЗАО «МРК», у него осталось трое детей: две дочери (18 и 7 лет) и сын (10 лет).

https://zpobeda.ru/pavel-artemev/

Военнослужащий Калашников Александр Еравнинский район простился с Калашниковым Александром Николаевичем, погибшим при исполнении служебного долга

Александр Николаевич родился 2 апреля 1985 года в посёлке Озёрный Еравнинского района. С 1992 по 2000 гг. учился в Озерной средней общеобразовательной школе. Принимал активное участие в жизни школы и села. После окончания школы учился в ДОСААФ на водителя. С 2003 по 2005 гг. проходил срочную службу в специальных войсках радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Российской Федерации в г. Тамбов, была присвоена воинская специальность «оператор 3 класса».

В 2007 году у Александра родилась дочь Виктория. В 2014 году Александр женился.

Александр всегда был отзывчивым, трудолюбивым, общительным и с чувством юмора. Отличным мужем, отцом, сыном, братом.

https://zpobeda.ru/aleksandr-kalashnikov/

Военнослужащий Базаев Анатолий При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб мобилизованный житель ст. Змейская (Северная Осетия) Анатолий Базаев.

Военнослужащему было 42 года, у него остались трое детей.

https://zpobeda.ru/anatolij-bazaev/

Военнослужащий Бондарев Евгений Бондарев Евгений Викторович

Омск

Погиб при выполнении спец операции на Украине.

https://zpobeda.ru/evgenij-bondarev/

Военнослужащий Игумнов Алексей В ходе СВО погиб Игумнов Алексей Николаевич.

https://zpobeda.ru/aleksej-igumnov/

Военнослужащий Бачев Владислав На поле боя города Артёмовск погиб Бачев Владислав Валерьевич (03.02.1990)

За время военной операции Владислав был награждён 2-я медалями.

https://zpobeda.ru/vladislav-bachev/

Военнослужащий Ожигов Алексей На Украине погиб мобилизованный из Бурятии, уроженец Баргузинского района Алексей Ожигов.

Алексей Степанович Ожигов родился 9 апреля 1992 года в посёлке Юбилейный Баргузинского района Бурятии. Служил срочную службу в армии, женат не был. Был снова призван 22 сентября 2022 года в рамках частичной мобилизации.

Погиб в боях с неонацистами Украины.

https://ulan.mk.ru/incident/2023/01/12/na-ukraine-pogib-mobilizovannyy-iz-buryatii.html

Военнослужащий Оплетаев Сергей В ходе СВО на Украине погиб 14.12.2022 уроженец города Краснокаменск Оплетаев Сергей

https://zpobeda.ru/sergej-opletaev/

Военнослужащий Константинов Николай Уроженец г. Борзя Забайкальского края, Константинов Николай, мобилизованный в Вооруженные силы РФ для участия в специальной военной операции, погиб при выполнении боевой задачи.

Николай прошёл боевые действия в Таджикистане, Сирии.

https://zpobeda.ru/nikolaj-konstantinov/

Младший сержант Каримов Шамиль Гранатометчик стрелковой роты стрелкового батальона Шамиль Каримов погиб в зоне проведения специальной военной операции.

37-летний житель деревни Юный Пионер Барабинского района Шамиль Каримов на фронт ушёл добровольцем и заключил контракт.

Дома его ждали супруга и пятеро детей, самой младшей из которых всего четыре года.

https://zpobeda.ru/shamil-karimov/

Военнослужащий Тимбиков Алмаз В селе Щербень Аксубаевского района проводили в последний путь участника специальной военной операции Алмаза Тимбикова.

Алмаз Тимбиков родился и вырос в Щербени. После окончания девяти классов сельской школы поступил в Набережночелнинский политехнический колледж, где обучался в составе кадетской группы и получил специальность электрика. После окончания колледжа был призван на срочную службу, а затем заключил контракт.

После увольнения работал на заводе в автограде.

В 2018 году вернулся в родное село, работал в агрофирме «Актай».

В 2021 году он решил вернуться в Вооруженные силы и подписал второй контракт.

Погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО.

http://aksubayevo.ru/news/news/v-aksubaevskom-raione-prostiatsia-s-pogibsim-v-svo-almazom-timbikovym

Военнослужащий Сидоров Алексей При исполнении боевых действий погиб Сидоров Алексей Владимирович 27.10.1978

https://zpobeda.ru/aleksej-sidorov/

Военнослужащий Асимов Асхат (Казах) Асхат Асимов служил в 44-м полку, бойцов которого расквартировали в том злополучном здании ПТУ, которое попало под обстрел из американских систем залпового огня HIMARS в Макеевке.

Асхат родился в Пестравском районе Самарской области в селе Тяглое Озеро. В школе учился на четверки и имел большое количество разнообразных увлечений. Дружил со всеми, не делил людей по происхождению. Со всеми общий язык мог найти.

После школы окончил колледж в Новокуйбышевске по специальности «программирование». Разбирался в компьютерах и помогал родным и друзьям в починке техники. Однако работы айтишником в деревне найти не удалось, и Асхат устроился в колхоз.

Мама уговаривала его не идти, но он ее успокоил и сказал: что суждено, то суждено. Он был патриот. Говорил, что, если что-то случится, хочет бороться за нашу свободу.

Полное обмундирование для Асхата родные собирали самостоятельно и отправляли в часть.

В ПТУ в Макеевке военных распределили временно. Асхат пробыл там ровно 10 дней.

У Асхата на лопатке была семейная татуировка, поэтому делать ДНК не пришлось.

Асхату было 29 лет. У него осталась семья. Двое детей: дочка и сын.

Асхата Асимова посмертно наградили орденом Мужества...

ttps://63.ru/text/incidents/2023/01/10/71962088/

Военнослужащий Груздев Сергей В ходе проведения специальной военной операции героически погиб житель п. Черёмушский Котласского района Сергей Груздев.

https://zpobeda.ru/sergej-gruzdev/

Военнослужащий Булыгин Евгений В зоне проведения специальной военной операции погиб Евгений Булыгин, участник ЧВК «Вагнер».

Он получил смертельное ранение в боях под Артемовском Донецкой области.

Евгений родился 4 декабря 1986 года.

https://zpobeda.ru/evgenij-bulygin/

Военнослужащий Гаркин Андрей Пишут жители д. Щеглово Всеволожского района Ленинградской области:

Под Бахмутом погиб наш друг, сосед, спортсмен, наш односельчанин!!!

Гаркин Андрей Анатольевич!

Человек с большой буквы.

https://zpobeda.ru/andrej-garkin/

Военнослужащий Болгов Сергей Болгов Сергей Анатольевич

12.02.1999-24.12.2022

https://zpobeda.ru/sergej-bolgov/

Военнослужащий Незговоров Алексей Погиб брат, друг, товарищ, муж и отец Алексей Юрьевич Незговоров.

Алексей Юрьевич отвечал за физическую культуру и спорт, недавно стал депутатом, состоял в Совете отцов, его энергии хватало на огромнейший пласт работы на благо жителей Искитимского района.

https://zpobeda.ru/aleksej-nezgovorov/

Младший сержант Дрягин Денис Дрягин Денис Александрович

22.07.1991 — 04.07.2022

Проходил службу на должности старшего механика - телеграфиста аппаратной П-238ТК 1. В/ч 38151, 1 батальона связи.

Погиб в ходе спецоперации на Украине выполняя свой воинский долг.

Награждён орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-20564464_1038

Гвардии лейтенант Куликов Алексей Гвардии лейтенант Клёпов Дмитрий Гвардии старшина Мельниченко Дмитрий В Севастополе простились с тремя морскими пехотинцами

Все они погибли при артиллерийском обстреле на Херсонской земле.

Алексей Александрович Куликов - гвардии лейтенант, командир стрелкового взвода отдельной роты стрелкового батальона. Родился в Севастополе, с 2016 года связал свою жизнь с военной службой, служил в 810 отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота. Прошел путь от водителя-электрика отдельной береговой ракетной бригады Черноморского флота до командира стрелкового взвода.

Дмитрий Вячеславович Клёпов - замкомандира десантно-штурмовой роты по военно-политической работе. Родился в г. Братске, Иркутской области, с 2015 года служил в 810 отдельной бригаде морской пехоты Черноморского флота. Прошел путь от санитара-стрелка, пулеметчика до заместителя командира десантно-штурмовой роты. За несколько дней до отправки на фронт он женился, а в августе, когда он приезжал в Севастополь на две недели, у него родился сын Владислав. Погиб, оказывая помощь раненому товарищу. За время проведения спецоперации на Украине Дмитрий Клёпов получил ряд государственных наград, посмертно представлен к ордену Мужества за проявленные героизм и отвагу.

Еще один погибший боец - Дмитрий Олегович Мельниченко - гвардии старшина 1 статьи номера расчета минометного взвода 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота. Он родился в Кривом Роге, с 2003 года жил и служил в Севастополе.

https://www.sevastopol.kp.ru/online/news/5085509/

Военнослужащий Леванов Константин Героически погиб Константин Евгеньевич Леванов, командир взвода штурмовой роты 31 бригады ВДВ.

https://zpobeda.ru/konstantin-levanov/

Рядовой Козлов Максим В Челябинской области прошли похороны 22-летнего мобилизованного, погибшего в ходе спецоперации.

Максим Козлов отправился на службу в конце сентября.

В 2021 году демобилизовался со срочной службы в армии, 15 месяцев побыл дома, а потом его мобилизовали.

Максим ушел на службу по повестке 29 сентября, его отправили сразу в разведроту.

Рядовой погиб 4 ноября в период прохождения действительной военной службы на территории ЛНР.

https://zpobeda.ru/maksim-kozlov/

Военнослужащий Долгов Андрей Андрей Долгов героически погиб при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине.

Андрею исполнилось 22 года…

https://zpobeda.ru/andrej-dolgov/

Гвардии ефрейтор Турьев Иван Родился 04.01.1985 года в поселке Караваево Костромского района Костромской области.

Сразу после окончания Караваевской средней школы поступил в Костромской автотранспортный техникум.

Получив диплом, ушел в армию, где в 2008-2009 годах служил в артиллерийских войсках, в Кабардино-Балкарии. Проникся военной службой и в 2020 году подписал контракт с Министерством обороны РФ.

В составе 1065-го гвардейского артиллерийского Краснознаменного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии участвовал в специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

Погиб при выполнении боевой задачи в районе села Озера Киевской области 20.03.2022 года.

Похоронен на Аллее Славы городского кладбища Костромы.

Награжден орденом Мужества (посмертно), медалями.

Ему было 37 лет На доме, в котором жил герой, установили мемориальную доску.

У него осталось четверо детей.

https://37kp.ru/турьев-иван-павлович/

Военнослужащий Газданов Алан В ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга на Украине погиб житель селения Дзуарикау Алагирского района Северной Осетии, майор Газданов Алан Валерьевич.

Алану Газданову был 31 год, у него осталось двое детей.

Во что написал в свое м ТК-канале Захар Прилепин:

«На Украине погиб российский военнослужащий из Северной Осетии Алан Газданов.

Это известный осетинский род.

В Гражданской войне на стороне Добровольческой армии сражался Гайто Газданов – великий русский писатель, участник французского Сопротивления во время Второй Мировой.

В ту же войну, нашу Отечественную, погибло 7 братьев Газдановых (они приходились писателю Газданову хоть и не близкой, но роднёй по роду) - их мать умерла после третьей похоронки, отец дожил до конца войны, и умер, дождавшись последней похоронки.

Один из братьев погиб в боях за Севастополь, второй за Киев, третий за село Тимошевка в Запорожской области. Остальные на других направлениях.

Все они родом из села Дзуарикау. Им установлен известный памятник с улетающими лебедями. Из того же села родом майор Алан Газданов, погибший в зоне СВО. Судя по всему, он прямой кровный родственник легендарных семи братьев.

https://www.e-osetia.ru/news/3525339/pri-ispolnenii-voinskogo-dolga-na-ukraine-pogib-zitel-rso-a-gazdanov-alan-valerevic

Военнослужащий Крашенинников Александр 1 января погиб Александр Крашенинников из Самары, при исполнении воинских обязанностей.

У него осталась супруга и сынишка.

https://vk.com/wall-73269948_27729

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

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