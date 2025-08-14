Варенье из абрикосов. Что может быть вкуснее!

Предлагаю вам простой в приготовлении, но длительный по времени исполнения рецепт варенья. Это вкусное варенье из абрикосов. Варенье можно приготовить в домашних условиях, имея в наличии сахар, воду, умелые руки и, конечно, абрикосы.

Небольшая справка

Абрикос - плодовое дерево, вид из секции Абрикос (Armeniaca) рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Абрикосом также называют плоды абрикоса обыкновенного, как и других видов абрикоса, из которых производят несколько видов сухофруктов, прежде всего - кайсу, курагу, а также урюк. Дальний родственник сливы. Фрукт.

Существует три вида сушеных абрикосов - курага, кайса и урюк.

Курага — это высушенные половинки абрикосов крупных сортов. Каждый плод разрезают (резаная курага) или разрывают (рваная курага), вынимают косточку, а затем высушивают на солнце в течение нескольких дней или в специальных приборах в течение 10-12 часов.

Урюк — это целый сушёный абрикос с косточкой. Технология приготовления проста — спелые абрикосы оставляют на дереве до нужной степени обезвоживания.

Кайса — сушёный целый абрикос без косточки, не разрезанный пополам. Косточку достают через специальное отверстие у плодоножки, затем абрикос высушивают.

Подробнее о методах сушки можно прочитать здесь.

В Россию абрикос попал с Запада в XVII веке. Однако на Украину, Кавказ и в Крым он попал напрямую с Ближнего и Среднего Востока. Украинское название абрикоса «жердель» указывает на прямое проникновение из Персии.

Дерево абрикоса растёт долго, в тёплом климате до 100 лет. Обильное плодоношение начинается с трёх - пяти лет и продолжается до 30-40 лет.

Большинство сортов абрикоса морозостойкие, выдерживают морозы до −25 °C, а более стойкие даже до −30 °C. Деревья устойчивы к засухе (за счёт глубокого проникновения корней), их можно выращивать в жарких регионах с минимальным количеством осадков.

Варенье

Ингредиенты

Абрикосы – 1.5 кг без косточек.

Сахарный песок – 1 кг.

Вода – 250 мл.

Подготовка

Помыть абрикосы и удалить косточки. Воду и сахарный песок поместить в большую ёмкость с толстым дном типа таза или сковороды. Поставить ёмкость на плиту, довести массу до кипения и разварить сахар до соломенного цвета.

Если вы хотите, чтобы абрикосы не разварились, а остались плотными дольками, то очищенные абрикосы следует поместить на 3-5 минут в раствор пищевой соды. На один литр воды надо взять одну столовую ложку соды без верха. Перед варкие абрикосы нужно тщательно промыть.

Приготовление варенья

Засыпать абрикосы в приготовленную ёмкость с сахаром и водой и варить 25-30 минут, периодически удаляя пенку. После этого следует варенье остудить и оставить до следующего дня.

На следующий день варенье доводим до готовности на медленном огне. Консистенция и цвет сиропа должны быть как у цветочного мёда, то есть он должен быть в меру густой и светлый.

Далее варенье следует остудить и только на следующий день разложить по небольшим ёмкостям-банкам. Таким образом, на приготовление варенья из абрикосов уходит три дня. Хранить варенье следует в тёмном и прохладном месте.

Остальные статьи и рассказы автора можно прочитать здесь.