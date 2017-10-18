О ПОКАЯНИИ

Никогда не задавали себе простой вопрос: почему Россия перенесла две геополитические катастрофы в течение одного двадцатого века ? 1917 и 1991 стали годами, которые привели к разрушению казалось бы незыблемых государств русских: Российской империи и Советского Союза.

Конечно, на эту тему написано множество книг, статей, снято невероятное количество фильмов, как у нас в стране, так и за рубежом. Казалось бы ситуации процежены через сотни и тысячи экспертных и не очень оценок.

Борцы с социалистическим прошлым моей страны всё время упирают на одно обстоятельство, отрицать каковое невозможно в принципе: падение социализма прошло при полном равнодушии русского народа к дальнейшей судьбе страны.

Часто наши оппоненты ехидно задают сакраментальный вопрос: если народу так был мил Советский Союз, то почему при наличии 14 миллионной армии коммунистов, никаких особых возражений среди них не возникло против реставрации капитализма в нашей стране?

Ещё более вопрос запутывается при разборе событий 1917 года, причем не октября, здесь все более или менее ясно, а февраля, когда ближайшее окружение царя принудила его к отречению от престола, чем и запустила процесс развала России, чтобы там сейчас не гнусили либероиды о вине в этом исключительно большевиков.

Большевиков в феврале 1917 года на политическом небосклоне было столь малое количество, что обвинять их в свержении самодержавия просто смешно (несмотря, на то что краткий курс ВКП (б) уверял нас в обратном). Если учитывать, что царская Россия была православным государством, в котором собственно русские принадлежали к одной конфессии без вариантов, совершенно непонятно, как сотня миллионов верующих могла в одночасье отказаться от помазанника божия? Детский лепет о том, что все это сотворили зловредные евреи, только добавляет неразберихи в исследование этого вопроса.

Не буду больше продолжать эту тему, а просто выскажу свое сугубо личное мнение.

И 1917 и 1991 год стали возможными потому что караул (русский народ) устал от лжи и лицемерия власть предержащих. То есть, как только т.н. элита окончательно потеряла веру в нее русского народа, так сразу русская государственность оказалась под вопросом.

Обратный пример - это сталинский призыв: вставайте люди русские! Результаты Великой Отечественной войны, чтобы ни врали о них наши «заклятые партнеры» и их шавки из либероидного лагеря, наглядно говорят о том, на что способен русский народ, призванный не к разрушению, а к созиданию.

Иосиф Виссарионович Сталин, богоданный вождь (по утверждению РПЦ), понимал всю несправедливость, которую творили т.н. «старые большевики» с русским народом и поэтому публично признал свои ошибки в русском вопросе.

24 мая 1945 года Сталин произнёс тост: «ЗА РУССКИЙ НАРОД!» «Товарищи, разрешите мне поднять ещё один, последний тост. Я, как представитель нашего Советского правительства, хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа. Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне и раньше заслужил звание, если хотите, руководящей силы нашего Советского Союза среди всех народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеется здравый смысл, общеполитический здравый смысл и терпение.

У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941 - 42 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода.

Какой-нибудь другой народ мог сказать: вы не оправдали наших надежд, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой.

Это могло случиться, имейте в виду. Но русский народ на это не пошёл, русский народ не пошёл на компромисс, он оказал безграничное доверие нашему правительству.

Повторяю, у нас были ошибки, первые два года наша армия вынуждена была отступать, выходило так, что мы не овладели событиями, не совладали с создавшимся положением. Однако русский народ верил, терпел, выжидал и надеялся, что мы всё-таки с событиями справимся.

Вот за это доверие нашему правительству, которое русский народ нам оказал, спасибо ему великое!

За здоровье русского народа!»

А вот иерархи РПЦ до сих пор считают гражданскую и отечественную войны наказанием для русского народа, который якобы «отвернулся от церкви», за что и был ему послан «бич божий», в том числе, в виде гитлеровских орд, уничтоживших десятки миллионов русских, превратив в пустыню европейскую часть страны, за что русский народ должен каяться, каяться, каяться.

А на мой взгляд это церкви надо покаяться за то, что она вместо того, чтобы стать на защиту главы православной церкви, поддержала своим авторитетом преступное временное правительство и по сути дела, способствовала разжиганию гражданской войны в России, став на сторону, тех, кто совершил государственный переворот, приведший к развалу государства и неисчислимым бедам русского и других коренных народов России.

Уже 9 марта 1917 года фактически был отменён державный церковно-монархический лозунг "за Веру, Царя и Отечество". Спешно распорядившись привести паству к присяге новой власти и отказавшись молитвенно поминать царскую власть, церковь исключила одну из составляющих триединого девиза - "за Царя". Тем самым, духовенством фактически была изменена исторически сложившаяся государственно-монархическая идеология.

В начале марта духовенство РПЦ само принесло присягу Временному правительству и практически всегда участвовало в церемониях принятия православными гражданами России новой присяги. Его участие заключалось едва ли не в руководящей роли в церемониях присяги: во время её принятия священнослужители подавали народу для целования крест и Евангелие, а в некоторых местах - сопровождали её крестными ходами и служением молебнов на городских площадях, плацах и военных кораблях.

В послании Св. синода "К верным чадам Православной Российской Церкви по поводу переживаемых ныне событий" был призыв довериться Временному правительству. При этом послание начиналось так: "Свершилась воля Божия. Россия вступила на путь новой государственной жизни. Да благословит Господь нашу великую Родину счастьем и славой на ея новом пути". Кстати, так почитаемый новоявленными монархистами, генерал Деникин охарактеризовал данное послание, как "санкционировавшее совершившийся переворот".

Не сомневаюсь. что данный текст вызовет бурю эмоций у борцов против «хулы на церковь», но из песни слов не выкинешь. В 1917 году власть предержащие и православная церковь потеряли поддержку русского народа, а поэтому потеряли власть, а многие и головы.

В 1991 году выродившиеся коммунисты потеряли поддержку русского народа, и мы имеем, то что имеем.

Вопрос дня в том, что если Путин примет на вооружение лозунг: ВСТАВАЙТЕ ЛЮДИ РУССКИЕ, весь этот морок последних десятилетий исчезнет без следа и Россия, как всегда воссияет в веках.

Римо Сварожич ака Владимир Никифоров.