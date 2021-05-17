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Бессмысленные и беспощадные - бомбардировки немецких городов весной 1945 года

Бессмысленные и беспощадные: бомбардировки немецких городов весной 1945 года
Накануне в Потсдаме прошли траурные мероприятия, посвященные 76-й годовщине самой бессмысленной и разрушительной бомбардировки города британскими Королевскими ВВС. 14 апреля 1945 года английский самолеты сбросили на него около 1700 фугасных и зажигательных бомб и мин. В результате бомбардировки погибли около двух тысяч мирных жителей, еще около 60 тысяч человек остались без крыши над головой, а исторический центр был превращен в развалины.

Никакого стратегического смысла данная акция британских ВВС не имела. В это же самое время Красная армия вела кровопролитные бои на подступах к Берлину. Немцы отступали и в целом было ясно, что разгром Германии – дело максимум нескольких недель.

Как уверяли союзники СССР, главной целью бомбардировок был Центральный вокзал Потсдама – железнодорожный узел земли Бранденбург. Однако к концу войны эта станция не представляла никакого военного интереса. То количество бомб, в особенности – зажигательных, и при этом обозначение целевой области бомбардировки всего четырьмя легкими бомбами указывает на то, что истинной целью англичан было целенаправленное разрушение старого города.

Это подтверждают и рассекреченные после 1990 года документы Королевских ВВС.

Около 10 часов утра 14 апреля к городу подлетели почти 500 «Ланкастеров». В Потсдаме и сегодня проживает не более 180 тысяч жителей, а к концу войны их было еще меньше, при этом основную часть населения составляли женщины, старики и дети, как местные, так и беженцы из других районов Германии, а также угнанные на принудительные работы пленные. В 10.16 на город полетели первые бомбы.

Англичане использовали уже опробованный в бомбардировке других немецких городов метод ковровых бомбежек – это непрерывное и длительное по времени бомбометание, при котором создается так называемый огненный смерч. На войне используется для уничтожения большого количества личного состава войск противника. Ковровые бомбардировки способны стереть с лица целые населенные пункты. Незадолго до Потсдама таким образом уже были уничтожены Дрезден, город «ста церквей» Вюрцбург, разрушили Кельн, Любек и др.

Вопрос, в чем был смысл уничтожения не имевших с военной точки зрения объектов, стирания с лица земли культурно-исторического фонда старинных немецких городов и массовой гибели мирного населения, до сих пор вызывает споры. Согласно официальной версии, озвученной некогда маршалом Королевских ВВС Артуром Харрисом, прозванным «мясником» за свою жестокость, целью являлось «выбомбить Германию из войны» — мирное население Третьего рейха якобы должно было взбунтоваться и оказать давление на власть, чтобы та прекратила военные действия.

Однако пик бомбардировок приходится на конец войны – тот момент, когда уже сложилось четкое понимание, что она проиграна нацистами. Существуют еще две версии, подтвержденные документальными источниками. Согласно одной из них, союзники, предчувствуя свои дальнейшие «разногласия» с СССР, таким образом демонстрировали Москве свою «силу и мощь». Согласно второй – англичане и американцы уничтожали территорию восточной Германии, которая должна была войти в зону влияния Советского Союза.

https://medium-info.ru/dfbd/bessmyslennye-i-besposhhadnye-bo...

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