Художники России

Сегодня у нас будет небольшое путешествие по картинам художников Российской Империи. Классика. «Летние облака», 1906 г. Художник Николай Никанорович Дубовской (1859-1918)

Николай Никанорович Дубовской (1859-1918) – один из крупнейших и талантливейших пейзажистов русской школы, последний руководитель «Товарищества передвижных художественных выставок», академик живописи, член Совета Академии художеств, профессор и обладатель самого большого количества серебряных и золотых медалей международных выставок.

За свою жизнь художник написал почти полторы тысячи работ. И сегодня это творческое наследие практически утрачено. При жизни его называли одним из величайших художников-пейзажистов России, а после смерти художника с его работами начали происходить просто необъяснимые вещи… Кажется злой рок (или вполне конкретный человек) приложил свои силы для того, чтобы о художнике забыли...

Александр Васильевич Гине (1830-1880) Выдающийся русский пейзажист, друг Ивана Шишкина. За совместную работу в области литографии они получили награду от Академии художеств. Сюжетами для своих картин Гине часто выбирал берега Финского залива, Валаам, Ладожское озеро.

Работы Кустодиева

Борис Кустодиев, "Голубой домик" (1920) Удивляет обилие символического смысла в картине. Здесь Кустодиев представил целую модель человеческой жизни.

1-й уровень: играющие дети, с другой стороны, мастерская гробового мастера. Игроки в шахматы (купец, полицейский, франт) расположились у входа в мастерскую, как символ равенства перед смертью.

2-й уровень: влюбленная пара, во дворе старушка на лавочке и женщина с ребенком на руках. Кустодиев помещает женщину-мать у входа, как давшую жизнь новому жителю мира.

3-й уровень: хозяин и хозяйка дома за чаем - расцвет человеческой жизни.

4-й уровень: юноша, гоняющий голубей на крыше. Беззаботность, радость, молодость.

Голубой цвет дома означает цвет горнего мира, Царствия Небесного.

Борис Кустодиев, "Вербный торг у Спасских ворот" (1917) Картина написана с натуры: непосредственно в Вербное воскресенье художник вышел на Красную площадь и отобразил народный праздник.

Здесь и воздушные шары, и ряды пирожков с пряниками. Люди гуляют в праздничной одежде. Год создания картины – 1917. Получается, что Кустодиев запечатлел короткую передышку России перед гражданской войной, когда еще долго не будет шаров и пряников... Канун Пасхи Художник Кустодиев

Еще несколько картин Кустодиева «На террасе», Борис Кустодиев, 1906 год. Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927) Конкола (Финляндия). 1917 г. Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927).«Пейзаж с цветочной клумбой», 1917 г. Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927).Сенокос, 1917 г.

А это уже Васнецов

Царевна-Несмеяна Художник В. М. Васнецов Васнецов.В.М Гамаюн (1897 г.)

Виктор Михайлович Васнецов (1848-1926) Царевна-Несмеяна, 1926 г. Кружевница,1890, Художник В.П.Верещагин

Две картины его брата Аполинария Аполлинарий Михайлович Васнецов (1856-1933). Московский Кремль, 1897 г. Вятский худ муз им В.М. и А.М. Васнецовых. Аполлинарий Михайлович Васнецов (1856-1933)Элегия, 1893 г. Мем муз-кв А.М. Васнецова, Москва. «После дождя», Аполлинарий Васнецов, 1887 год.

Посмотрим несколько работ Куинджи «Березовая роща», Архип Куинджи, 1901 год. Архип Иванович Куинджи (1841-1910) «Дарьяльское ущелье. Лунная ночь». 1890-1895. Архип Иванович Куинджи, После дождя (1879) Архип Иванович Куинджи. Эффект заката (1885) Куинджи Архип Иванович (1842-1910) Закат в лесу «Радуга», Архип Куинджи, 1905 год.

Работы Нестерова «На горах», Михаил Васильевич Нестеров, 1896 год. «Два лада», Михаил Нестеров, 1905 год. Художник Михаил Васильевич Нестеров (1862-1942).«Портрет Ольги Михайловны, дочери художника», 1905 "Благовещение". Художник М.В. Нестеров Богоматерь и Святой Иоанн. Эскиз. М.В. Нестеров Нестеров Михаил Васильевич (1862-1942) "Осенний пейзаж", 1934

Работы Саврасова Алексей Кондратьевич Саврасов (1830-1897), "Пейзаж с избушкой". 1866 г. Алексей Кондратьевич Саврасов (1830-1897) "Пейзаж с дубами и пастушком". 1860 г. Алексей Кондратьевич Саврасов, "Лето", 1880-е годы Алексей Кондратьевич Саврасов, "Скоро весна" (1874) Рисунки русского художника Алексея Кондратьевича Саврасова (1830-1897) Думаю, что с ними мало кто знаком, кроме искусствоведов

Исаак Левитан «Мельница. Закат солнца», Левитан Исаак Ильич, 1888 год. «Цветущие яблони», Исаак Левитан, 1896 год.

Суриков В.И. «Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге», Суриков Василий Иванович, 1870 год. Василий Иванович Суриков (1848-1916). "Старик-огородник", 1882 г. "Вид на Кремль".1913 г. Художник Суриков В.И.

Репин И.Е. «Лунная ночь. Здравнево», Репин Илья Ефимович, 1896 год. «На родину. Герой минувшей войны» И.Е. Репин «Портрет Ивана Шишкина», Репин Илья Ефимович, 1876 год. «Гопак» (1926-1930), одна из последних работ художника Репина

Константин Коровин «За чайным столом», Константин Алексеевич Коровин, 1888 год. «Северная идиллия», Коровин Константин Алексеевич, 1892 год. Коровин Константин Алексеевич. Костер. 1918

Братья Маковские «Перед объяснением (Свидание)», Маковский Владимир Егорович, 1900 год. Владимир Егорович Маковский (1846-1920)«Императрица Мария Фёдоровна», 1912г. Владимир Егорович Маковский, «Две сестры», (1893) «Русалки», Маковский Константин Егорович, 1879 год.

В сказки мы верили в детстве...

А потом мы стали совсем взрослыми и... дверь в волшебство от нас захлопнулась. Мир стал прагматичным. Скучным. Предсказуемым…

Но общаясь с природой один на один, я все больше и больше убеждаюсь - что наши предки неспроста придумали эти сказки. Они облекли в понятную форму живую, чувствующую природу с её духами и всем потусторонним. И иногда что-то прорывается каждому из нас в живой природе: то лес нас «водит кругами», то вдруг на глухой тропе, кажется, что кто-то смотрит тебе в спину.

И я продолжаю верить в эти бабушкины сказки и быть хоть немного тем самым ребёнком, с его чистым и открытым восприятием…

Художник Константин Егорович Маковский (1839-1915).Чарка мёду, 1910 г. Донецкий республиканский художественный музей.

В фонды художественного музея в Донецке эта картина под названием "Боярыня" была передана Закупочной Ленинградской комиссией в 1940 году. В году Великой Отечественной войны собрание музея было утрачено. Одиннадцать произведений живописи, среди них "Боярыня" Маковского, спас и сохранил донецкий художник Евгений Евгеньевич Грейлих. В сентябре 1945 года они поступили в Киевский музей русского искусства, в собрании которого находилась до 1975 года, а потом была передана в Донецк.

Почему картина называется "Чарка мёду"? В допетровские времена на Руси существовал особый обряд чествования гостей, который назывался "Поцелуйным". После окончания застолья в боярском доме к гостям выходила жена или дочь хозяина, и в знак уважения к ним, подносила каждому чарку напитка, получая от гостя поцелуй в щеку.

Художник Лев Львович Каменев был живописцем тонкого лирического дарования. Любимый ученик и друг А.К. Саврасова, он не был революционером в области живописи, не отличался экспериментаторством, ему чужда была какая бы то ни было вычурность, склонность к "самовыражению ради самовыражения".

Лев Львович Каменев родился в 1833 году в городе Рыльске Курской губернии в семье мелкого торговца.

Детство и юность художника прошли в Астрахани, где он учился в местной гимназии, но не окончил ее, так как отец нуждался в помощнике и взял сына к себе в лавку.

Льву пошел 21-й год, когда он в 1854 году уехал в Москву и поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества. Одновременно с ним воспитанниками училища были будущие знаменитости И.И. Шишкин и В.Г. Перов.

С конца 1860-х годов художник много работал под Москвой, в частности в Саввинской слободе под Звенигородом. Эти места недаром зовут подмосковной Швейцарией.

Тут в живописнейших местах Подмосковья расположен старинный Саввино-Сторожевский монастырь. Красоту монастыря дополняет и усиливает особенность его месторасположения: он виден отовсюду, находясь на горе Сторожи (Сторожевой горе) при впадении реки Сторожки в Москву-реку.

В этих живописных местах художником были написаны такие его известные полотна, как "Саввина слобода близ Звенигорода. Дождь", 1879; "Вид из окрестностей села Поречье", 1869; "Саввино-Сторожевский монастырь под Звенигородом", 1877; "Саввинский посад под Звенигородом", 1879; и другие.

В последние годы жизни художник почти безвыездно живет в этих местах, в Саввиной слободе, живет одиноким, полунищим бобылем, снимая половину крестьянской избы.

В Саввинскую слободу приезжали для работы и подолгу жили А.К. Саврасов, И.И. Левитан, братья С.А. и К.А. Коровины и другие художники.

В 1884 году Каменев пишет последнюю свою значительную картину "Ручей", за которую он получил первую премию Общества поощрения художеств за 1884 год.

О последнем периоде в жизни Каменева известно мало. Видимо, в связи с болезнью ("пил горькую") в 1880-е годы он почти не принимает участия в выставках. Навещал его по-соседски молодой Константин Коровин, приезжавший часто с братом поработать в этих живописных местах.

В своих мемуарах Коровин передает горькие слова старшего друга: "Я горя хватил досыта. Вот один остался. Двух жен схоронил. Одна-то ушла. Кому надо, и правду сказать. Вот в деревне все нужду мыкаю. Здесь схоронил двоих детей. Давно. Захворали, померли…"

Но думается, что главная причина душевного надлома и, как следствие, "русской болезни" лежала глубже. Лейтмотивом сетований "старика" было ощущение непонятости, ненужности, невостребованности его таланта.

Однажды все же его "закат печальный" скрасился "улыбкою прощальной" последнего успеха: одна из картин Каменева была куплена государем Александром III.

Вскоре, 14 (26) января 1886 года, он скончался. Ему было всего 53 года. Умер художник в нищете и одиночестве.

Думаю на сегодня достаточно. Но как-нибудь прогуляемся еще.