Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.31

Евгений Пригожин ответил на обвинения во вмешательстве в американские выборы словами: «Мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться». Красавчик. Умыл!

https://t.me/ssigny/47315

Новую российскую стратегическую атомную подлодку "Генералиссимус Суворов" готовят к передаче Военно-морскому флоту. Все этапы испытаний завершены, сообщил генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко

https://t.me/ssigny/47297

И для сравнения.

Британская атомная подводная лодка Victorious с ракетами Trident II прервала сверхсекретную миссию в Северной Атлантике из-за пожара на борту. По данным The Sun, на подлодке стоимостью 3 миллиарда фунтов стерлингов на момент инцидента находились около 130 членов экипажа.

https://t.me/ssigny/47299

В Твери состоялась отправка мобилизованных военнослужащих на полигоны, находящиеся в тыловом районе зоны проведения спецоперации Все убывающие военнослужащие с момента мобилизации до отправки проходили ежедневные 10-ти часовые занятия на полигонах в Тверской области. Многие из них уже имели навыки по своим военно-учетным специальностям, а также боевой опыт в локальных конфликтах. Практическая подготовка личного состава осуществлялась опытными инструкторами и боевыми офицерами с учетом особенностей проведения СВО.

Убывающий личный состав полностью укомплектован всесезонными комплектами полевого обмундирования, средствами бронезащиты, химзащиты, вооружением, а также обеспечен необходимыми документами.

Всем военнослужащим, убывающим из региона заведены банковские счета для получения денежного довольствия и региональных социальных выплат.

Готовы побеждать! На одном из полигонов в тыловом районе зоны специальной военной операции (т.е., прибыв в зону боевых действий, мобилизованные продолжают дополнительно проходить боевое слаживание) завершилась боевая подготовка и прошли итоговые занятия с мобилизованными военнослужащими, которые прибыли из различных регионов России в подразделения ВДВ. Под руководством опытных инструкторов, имеющих боевой опыт, полученный за время участия в СВО, прошли занятия по огневой, медицинской, тактической, инженерной подготовке. Мобилизованные освоили вооружение, военную и специальную технику, в том числе боевые машины десанта БМД-2К-АУ, 120-мм самоходный артиллерийские установки 2С9 «Нона-С», зенитно-артиллерийские установки ЗУ-23 и 82-мм минометы. Мобилизованные военнослужащие войдут в свои штатные десантно-штурмовые, артиллерийские и зенитные подразделения, где приступят к выполнению боевых задач.

https://t.me/mod_russia/21603

Надежный тыл - залог победы: как организовано материально-техническое обеспечение подразделений в зоне спецоперации Тыловые подразделения Западного военного округа в ходе проведения специальной военной операции в полевых условиях организовывают бесперебойное приготовление пищи, выпечку хлеба, помывку личного состава, ремонт, обслуживание и заправку техники в полевых условиях. Повара стараются разнообразить меню своих «подопечных» - летчиков армейской авиации. Военные кулинары готовят несколько видов салатов, разнообразные супы – как рыбные, так и мясные, рагу, плов из говядины, свинины и мяса птицы. Обязательны свежие овощи, фрукты и порция шоколада. Прием пищи – три раза в день. Но, если во время завтрака, обеда или ужина экипаж находился на задании, летчикам выдается усиленный сухпаек. Туда, кроме прочего, входят сок, шоколад, быстро разогреваемые гуляши, каши и супы. Еда должна быть вкусной, баня теплой, постельное белье и форма – чистой. Без опозданий и сбоев. Это работа, которую каждый день выполняют тыловые службы. Все должно работать идеально, подчеркивают тыловики, ведь бойца на передовой ничто не должно отвлекать от выполнения боевых задач.

https://t.me/mod_russia/21540

Обычный фельдшер Юрий Федоров из Канского района Красноярского края спас во время боя 12 товарищей, сам был контужен.

Юрия наградили медалью Святого Луки Крымского.

https://t.me/c/1801542020/608

Мобилизованные в зоне проведения СВО. Энергодар Запорожская область.

https://t.me/rosich_ru/27151

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск (сил), выполняющих задачи Специальной военной операции на Украине. На командном пункте генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад командующего Объединенной группировки российских войск генерала армии Сергея Суровикина по текущей оперативной обстановке, характере действий противника, выполнении российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях, а также отдельно - по вопросам обеспечения всеми видами довольствия прибывших в состав группировки военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. В завершении работы на командном пункте Объединенной группировки российских войск, Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, во исполнение указа Президента России, вручил российским военнослужащим за проявленные мужество и героизм медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, ордена Мужества и другие государственные награды.

https://t.me/mod_russia/21604

Немало в России бизнесменов-патриотов, которые не просто поддерживают СВО, а активно помогают. Пушилин встретился с Иваном Утенковым и его товарищами, которые привезли для наших бойцов бронежилеты, каски, спальники, аптечки.

- Показали интересное решение: беспилотник для сельского хозяйства, адаптированный под нужды наших военных. Теперь маленький дрон может нести три мины 82 мм, а большой – шесть. Уверен, парни на передовой оценят!

https://t.me/utenkov_news/18625

Студентки Можайского техникума шьют спальные мешки для мобилизованных

Нам пишут:

«Здравствуйте, вы разместили фото медали от 26 отряда барс, юбилейная 20 лет отряду, вы не знаете, но эту медаль дают спонсорам, что помогают отряду, государство не х... не даёт, спонсора же покупают, мавики, купили даже манлихеры, у нас у каждого аптечка заряжена по полной благодаря чему, на более чем 60 трехсотых за три недели всего 6 двести, этот Мага как вы написали возможно купил нам медицину или пикап или джип для арт наводчика, я не знаю на что именно пошли его деньги, но это все есть.

В феврале мы заходили без ни хуя и двухсотых было больше, хотя триста было 14 человек и то это вместе с лёгкими, сейчас благодаря этим людям мы вытащили даже 4 тяжёлых одновременно и 7 легких» (С)

Спасибо волонтерам и всем тем, кто жертвует для парней на фронте.

Вместе, мы сила.

https://t.me/rosich_ru/27399

При пожаре в костромском клубе «Полигон» погиб десантник Александр Редников, вернувшийся со спецоперации. Проходя мимо горящего здания, он бросился спасать людей. Александр участвовал в СВО, его позывной был "Тринадцатый". В Кострому приехал с фронта и сразу же расписался с любимой. А около "Полигона" оказался случайно. Проезжал в такси по улице, когда увидел пылающий клуб. Долго не думая, он остановил машину и бросился на помощь людям. И действительно, помог спасти несколько жизней. Ценой своей.

Когда десантник вёл очередного спасённого к выходу — рухнул замертво, надышавшись дымом. "Тринадцатый" символически стал тринадцатым погибшим в этой трагедии. Его похоронят в Бердске, ведь именно в составе Бердской бригады он прошёл Чеченскую кампанию. Там остались его друзья и сослуживцы.

https://t.me/rabotaembrat/4798

Небесные звезды отца Михаила Отец Михаил всегда со знанием дела говорил о православном воинстве, о подвиге пленного солдата Евгения Родионова, обезглавленного за отказ снять крест и предать свою православную веру. Он так восхищался его подвигом, словно в тот момент находился рядом с ним.

«Батюшка», как он иногда себя называл, был блестящим оратором, доходил во всем до самой сути и помнил такие детали, которые свидетельствовали о незаурядной памяти, широчайшей эрудиции, стратегическом мышлении и блестящем образовании.

Судьба заранее готовила Михаилу Васильеву не пастырскую, а военную службу. Он родился в 1971 году в офицерской семье, закалялся в отдалённых северных гарнизонах, вырос в закрытых городках. Отец хотел, чтобы сын продолжил династию, но Михаил почувствовал другое призвание...

Капитан запаса Михаил Васильев «не из робкого десятка». За четверть века как священник прошёл все горячие точки: в его послужном списке свыше 30 командировок.

За подвиги, труды и старания отец Михаил Васильев награжден медалью святителя Иннокентия Иркутского за миссионерскую работу, орденом «Преподобного Сергия Радонежского» III степени, медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Орденом Мужества, пятью ведомственными медалями, среди которых «За укрепление боевого содружества». Нет в этом перечне только одной награды, к которой представили его посмертно.

https://t.me/mod_russia/21612

Орден славы и чести. Патриарх присвоил протоиерею Михаилу (посмертно)

Воинский священник 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова иерей Александр Цыганов тяжело ранен при исполнении священнического долга по окормлению воинов армии России в зоне СВО – совершении Таинства Исповеди и Причастия.

Отец Александр попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым, об упокоении души которого мы ныне молимся. Сейчас врачи борются за жизнь отца Александра. Просим Ваших святых молитв о тяжко болящем иерее Александре!

https://t.me/mig41/22066

9 ноября Заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в результате ДТП. ДТП произошло в районе Геническа. Водитель остался жив. Кирилл Стремойсов был многодетным отцом. У него пятеро детей и скоро должен появиться шестой...

https://t.me/boris_rozhin/69779

фото с места гибели Стремоусова на трассе у Геническа.

Причиной ДТП стали действия водителя грузовика. Водитель Стремоусова не справился с управлением. Машину фактически разорвало на две части. Кирилл Стремоусов награжден орденом Мужества посмертно.

Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

https://t.me/boris_rozhin/69803

Молодой командир танка Рамзес героически погиб в бою. Накануне мы выпустили сюжет с бойцом 100-й Гвардейской бригады НМ ДНР, который рассказывал, почему защищает свою Родину. Когда началась война ему было 14 лет. Командир танка Багапов Рамиль Дамирович 2002 года рождения позывной "Рамзес"

"Если я этого не сделаю, то пацаны из пехоты сильно пострадают. От меня зависит их жизнь".

Сегодня 20-летний Рамзес погиб в бою, подтвердив свои слова подвигом (10 ноября).

В ходе атаки опорного пункта ВСУ герой прикрывал своих сослуживцев. Даже когда закончились снаряды, он сел за крупнокалиберный пулемет и сражался до самого конца.

В том бою противник потерял один танк, БМП, а также до 12 человек личного состава.

https://t.me/c/1801542020/670

Водружение флага "Спарты" на отвоеванных у ВСУ "муравейниках" в Донецком аэропорту, откуда ВСУ недавно наконец полностью выдавили. Исторические кадры того, как легендарные спартанцы ставят железную точку в восьмилетней битве за воздушную гавань столицы ДНР. На видео - первые эмоции командира подразделения Артёма Жоги, возглавившего батальон после смерти сына «Вохи».

https://t.me/wargonzo/9127

Героические бойцы «Спарты» полностью освободили донецкий аэропорт и вышли за трассу М-4, однако эта территория всё ещё является красной зоной в непосредственной близости к позициям врага. Это была позиция укропов с 2014 года. Там где мы - там победа! Военкор Пегов и легенданный Жога.

https://t.me/wargonzo/9129

Интересное короткое видео было на одном из каналов Да-да. Это стреляет священник. А после выстрела, рядом стоящий боец крикнул: "Все, батюшка! Валим!" Поскольку сразу же могло прилететь по опыту.

Саперы Росгвардии разминируют важные объекты инфраструктуры ДНР За неделю специалисты инженерно-саперных подразделений ведомства обследовали более 16 километров территории вдоль линий электропередачи в направлении Дебальцево – Мироновский. Группы разминирования обнаружили и уничтожили неразорвавшиеся 152-мм снаряды от гаубицы и 122-мм снаряды, элементы неразорвавшихся неуправляемых авиационных ракет С-8 КОМ, кассеты РСЗО «Ураган», выстрелы РСЗО «Град», боевую часть ПТРК «Фагот» 9Н131М, а также противопехотные и противотанковые мины — всего около 50 боеприпасов. Работа саперов Росгвардии обеспечит безопасность проведения работ по восстановлению подачи электроэнергии в близлежащие населенные пункты.

https://t.me/RosgvardOfficial/2197

Корреспондентам СИГНАЛА удалось найти легендарного бойца, который смог спастись от смертельной атаки с дрона. Съёмка велась у села Малая Рогань весной этого года. Стало известно имя русского героя, который хладнокровно отбрасывал от себя украинские гранаты. Бойца из завирусившегося ролика зовут Алексей, он пехотинц из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в посёлке Каменка Выборгского района Ленобласти. Он жив и здоров.

https://t.me/OstashkoNews/37365

138-я бригада — одно из соединений Западного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации. До 2010 года бригада входила в состав Ленинградского военного округа. Дислоцируется в посёлке Каменка Выборгского района Ленинградской области. После выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2 — 4,2 секунды. Это время рассчитано в том числе с целью, чтобы человек, который ее бросает, сам не подорвался. Соответственно, на то, чтобы избавиться от гранат, у военного были считанные секунды, что крайне мало. То, что происходит на видео — за гранью человеческих возможностей.

Русская пехота бессмертна!

https://t.me/ssigny/47438

"И один в поле воин". Автор: https://t.me/dazbastadraw

Российскому военному, отбрасывающему от себя гранаты с дрона, просят присвоить звание Героя России.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал письмо министру обороны Шойгу с просьбой дать солдату 138-й мотострелковой бригады Алексею С. почётное звание:

"Данный поступок служит наглядным примером бесстрашия и отваги российских военнослужащих — настоящих патриотов своей Родины, готовых бороться с врагом до самого конца, даже ценой собственной жизни".

https://t.me/rosich_ru/27315

Ура! Есть его фото. Вот тот самый русский воин по имени Алексей, который хладнокровно отбивал сбрасываемые на него с украинского дрона гранаты. Долгих тебе лет жизни, Лёша, и океан везения!

https://t.me/boris_rozhin/69902

Солдатская удача Российские врачи провели уникальную операцию — надев бронежилеты, они извлекли из груди военного неразорвавшийся боеприпас, сообщили в Минобороны. Уникальную операцию по извлечению из груди российского солдата неразорвавшегося боеприпаса провела бригада военных хирургов из Центрального военного клинического госпиталя Минобороны России им. П. В. Мандрыка на базе районной поликлиники в Белгородской области. Боеприпас пробил солдату ребра, легкие и застрял у позвоночника между аортой и полой веной рядом с сердцем. Как рассказал сам военнослужащий, он так и не понял, что произошло. Во время боя боец ощутил удар, при этом сознание он не потерял и продолжил идти. Сам военнослужащий был против, опасаясь, что снаряд взорвется и убьет медиков. В любой момент мог произойти разрыв и боец бы умер. Транспортировать его было нельзя. Медики просто одели броники и приступили в операции. Хирурги спасли бойца! "Вот настоящие герои", — говорит о медиках спасенный военнослужащий.

https://t.me/zvezdanews/99438

А страна 404 все с памятникамит воюет. В Закарпатье снесли памятник "Украина - освободителям". Монумент солдату красной армии был возведен в честь 25-ой годовщины Победы в 1970 году. Теперь власти Ужгорода решили избавиться от памяти о подвиге в Великой Отечественной войне.

https://t.me/ssigny/47484

В Одессе вандалы вновь осквернили памятник Суворову https://t.me/ssigny/47490

Пока хохлы и прибалты сносят памятники советским солдатам, предавая свое прошлое и возвращаясь к своему нацистскому нутру, в России возводят такие прекрасные монументы, в память о наших дедах и прадедах.

Занятные попадаются трофеи. Праворульный Toyota Mega Cruiser, который стоит на вооружении Сухопутных сил Самообороны Японии теперь у 11-й гвардейской десантно-штурмовой бригады из Бурятии в зоне проведения СВО на Украине. За наводку спасибо https://t.me/boris_rozhin/69873

Получили письма от детей

Лепс приехал в зону СВО в очередной раз. Специально его поприветствовать приехал Апти Алаутдинов. Апти знает лично Григория несколько лет: "Приятно осознавать, что истинные патриоты не боятся приезжать в довольно опасные районы поддержать военных, в отличие от тех, кто свалил за бугор.

Поднимает дух, спасибо Родине за поддержку!"

https://t.me/c/1719751672/301

Несколько фото. Герои нашего времени. Герои нашего времени.

Ну и напоследок военные котики и не только