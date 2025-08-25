«Мы не стоим на месте, мы воюем» - год работы бригады «Восток»

ГЕРОЙ СВО – «ЗОМБИ», БОРИС НИЖЕВЁНОК. Герой России, кавалер шести орденов Мужества Борис Нижевёнок за годы службы получил три лёгких ранения, четыре контузии и одно тяжелое ранение.

Во время выполнения боевых задач в Африке заразился малярией, из-за чего впал в кому, в которой находился более двух недель.

Из-за плохих погодных условий эвакуировать его не было возможности, и санинструктор провёл Нижевёнку трепанацию черепа в полевых условиях, чтобы снять начавшийся отёк мозга.

Родился 26 ноября 1974 года в селе Травкино (ранее — совхоз Богучарский) в Воронежской области.

Учился в богучарской школе номер 5.

В 1986 году семья переехала в станицу Кривянская Ростовской области, после переезда Нижевёнок учился в Кривянской школе номер 73.

В школьные годы увлекался спортом, принимал участие в военизированных играх «Зарница». Также уже в школьные годы началось его увлечение армией.

В возрасте семнадцати лет начал военную службу.

В Вооружённых силах

В 1991 году поступил в Новочеркасское высшее военное командное училище связи им. В. Д. Соколовского. Годом спустя1992 был отчислен из училища за дисциплинарные нарушения и направлен для прохождения дальнейшей службы в рядах Вооружённых сил в Северо-Кавказский военный округ. До конца 1993 года проходил срочную службу в Северной Осетии и Ингушетии.

В 1995 году поступил на службу в армейские части спецназа ГРУ, принимал участие в военных действиях в Чечне.

С 1996-го по 2002 год служил в в/ч 94611, с 1996-го по 2002 год — в 584 ОРСН.

В 1999-2000 годах был в составе Миротворческой миссии в Косово.

В 2003-2004 годах служил в составе СОБРа в Воронеже.

В период с 2002-го по 2014 год несколько раз принимал участие в контртеррористических операциях на территории Дагестана, Ингушетии, Чечни.

С 2008-го по 2010 год был в составе разведбатальона 8-й омсб(г) (3-я разведрота специального назначения).

В ЧВК «Вагнер»

В 2014 году вступил в ЧВК «Вагнер», оказавшись там на первом этапе её формирования.

Первоначально Борис Нижевёнок добровольцем поехал в Луганск после начала там боёв, для этой поездки взял отпуск на службе. Принимал участие в штурме Луганского аэропорта.

С 2015 года был задействован в российской военной операции в Сирии, участвовал в боях под Сальмой, в Дейр-эз-Зоре.

В 2016 году принимал участие в операции по освобождению Пальмиры. В 2017 году — Вторая Пальмира.

В 2018-2019 годах находился в ЦАР, где командовал мотогруппой.

В 2018 году за свою деятельность по защите интересов РФ был внесён на украинский экстремистский сайт «Миротворец».

В 2020-2021 годах Нижевёнок находился в Северной Африке, потом в Ливии (Триполи). В этот период принимал участие в операции по освобождению российского гражданина, сотрудника Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея, незаконно обвинённого во вмешательстве во внутренние дела Ливии.

В 2021-2022 годах принимал активное участие в военных действиях на территории ЦАР.

СВО

С лета 2022 года Нижевёнок принимал участие в специальной военной операции, куда приехал из Африки. Участник освобождения Бахмута, после которого Нижевёнку было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая звезда».

В 2023-2024 годах выполнял боевые задачи в ЦАР, командовал различными группами.

Нижевёнок был командиром 3-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер».

В составе ДРШБ «Восток»

С апреля 2024 года занял пост командира добровольческой разведывательно-штурмовой бригады (ДРШБ, ДРШБр) «Восток» в составе Росгвардии. Нижевёнок сам организовал это подразделение, костяк которого составила часть бывших сотрудников ЧВК «Вагнер».

В марте 2025 года принимал участие в операции «Поток», в ходе которой российские военные зашли в тыл противнику в Курской области и успешно освободили сразу восемь населённых пунктов, а спустя несколько дней Суджу.

Награды

Борис Нижевёнок — один из немногих обладателей шести орденов Мужества (также шесть орденов Мужества имели Дмитрий Уткин, Николай Будько, Михаил Приходько).

В числе наград Бориса Нижевёнка:

орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени с мечами;

две медали «За отвагу»;

медаль «Золотая Звезда» Героя России;

«Герой ДНР»;

«Герой ЛНР»;

медали ДНР, ЛНР, Сирии, Ливии, ЦАР;

награды ЧВК «Вагнер».

Сложно построить что-либо с нуля. Ещё сложнее в сжатые сроки начать работать боевому подразделению, которое было только сформировано. Но решить такую задачу штурмовой бригаде «Восток» удалось.

Официальная дата формирования подразделения — 9 июня 2024 года. Но если говорить о подготовке, то она началась ещё в мае, когда в бригаду пришел её нынешний командир Нижевёнок Борис Алексеевич с позывным Зомби — Герой России, кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, шести Орденов Мужества, а также двух медалей «За отвагу», командир с выдающимся боевым опытом.

— В бригаду мы пришли в мае 2024-го года, со своим костяком в 150 человек. С этого момента началось формирование бригады. В итоге кто-то спустя время ушел по своим личным убеждениям, кому-то не понравилась моя рабочая политика в этой бригаде. Ну, люди отсеивались, приходили новые, в итоге количество людей в бригаде увеличилось вдвое. Уже 2 июля 2024 года мы вышли на ЛБС, и с того момента постоянно выполняем боевые задачи, — рассказывает Зомби.

По его словам, самым сложным в формировании бригады был подбор кадров. Потребовалось некоторое время, перестановки людей на различных должностях, чтобы подразделение пришло в нынешнее положение, когда каждый человек занимает свое место по должности и работает с полной отдачей.

После формирования двух штурмовых отрядов начался боевой путь «Востока». Бригада воевала на двух направлениях: второй штурмовой отряд на Часово-Яровском направлении, третий штурмовой отряд — на Орехово-Васильевском. Также подразделение было задействовано в операции «Поток» в Курской области.

Одновременно со штурмовыми отрядами в бригаде продолжалось формирование внутренних служб и подразделений, в первую очередь, РЭБ и БПЛА. На данный момент подразделения и РЭБ, и БПЛА работают полноценно, причем их боеспособность увеличилась в разы. Если раньше в бригаде было всего два «мавика», то сейчас имеется 15 расчетов БПЛА, которые могут вести с беспилотников разведку, корректировку артиллерии, делать сбросы, поражать противника FPV и оптоволоконными дронами, а также совершать гуманитарные сбросы на собственные позиции — медикаменты, еду и воду. Помимо этого, увеличивается количество артиллерии в бригаде. В каждом штурмовом отряде созданы свои ВОП, состоящие из минометов, СПГ, АГС.

— Ввиду того, что все добровольческие формирования обеспечиваются по остаточному принципу, основная надежда была на гуманитарную помощь, именно военно-технического плана, — отмечает Зомби.

— Со временем мы нашли людей, которые помогают, прям очень хорошо помогают, много организаций, которые идут нам навстречу. С учетом того, что у нас есть продвижение, люди прибывают, расход тех же FPV-дронов увеличивается. И нам постоянно необходима помощь организаций, неравнодушных граждан, госучреждений. Значительно нам помог губернатор Воронежской области, это если говорить о госучреждениях, Народный фронт и другие самостоятельные организации. В этом большая заслуга тыловых служб и гуманитарного отдела бригады. И это крайне важно, ведь мы не стоим на месте, мы воюем.

Отдельной страницей в истории бригады стало участие в операции «Поток» по освобождению города Суджа в Курской области. Туда «Восток» был переброшен в крайне сжатые сроки в конце февраля 2025-го года.

— У нас было очень мало времени с момента выхода с ЛБС и до начала задачи в Курской области, — подчеркивает комбриг «Востока».

— Нужно было организовать марш не одной колонны с нашего направления туда. По пути пришлось и ремонтироваться, и решать другие сложности, но мы успели провести переброску личного состава в поставленные сроки.

По прибытию было необходимо организовать связь, выяснилось, что наши системы связи на том направлении не работают, начали искать выходы на другие системы. Мы их нашли, связь была организована. Нам не нужно было готовить как-то бойцов, так как они только вышли с позиций и были боеготовы, самая большая сложность как раз заключалась в сжатых сроках. Мы прибыли на операцию «Поток», как с корабля на бал.

По словам Зомби, ведение боевых действий в Судже не отличалось ничем от привычной работы штурмовиков бригады. Исключением стало только прохождение по трубе. Не каждый из ребят был готов провести много времени в замкнутом пространстве, сказывалась теснота, нехватка кислорода, так как в трубе было очень много бойцов.

— Постоянное полусогнутое состояние, медленное продвижение, нехватка воды на некоторых участках делали свое дело. Запасы воды, конечно же, были, но никто не ожидал, что люди проведут в трубе четверо суток. В итоге воду еще передавали из рук в руки, по цепочке, но не до всех порой доходила, ведь каждый хотел попить. Но парни справились и с этим. А уже после выхода на поверхность никаких трудностей, в принципе, никто не ощущал. Все работали, делали свое дело, — говорит командир.

За операцию «Поток» более 200 человек из состава бригады были представлены к государственным наградам, одна из них — Звезда Героя России. К ней был представлен заместитель командира по боевой подготовке Механ. Двое военнослужащих были представлены к Ордену Александра Невского, остальные к различным медалям. На данный момент бойцы ожидают заслуженных наград.

После освобождения Суджи подразделения бригады вернулись к местам постоянной дислокации, и начали выполнять задачи в прежнем режиме.

Говоря о личном составе, командир бригады не может не похвалить своих парней. Не выделяет кого-то одного, но справедливо отмечает: отличились все и каждый на своем месте.

— И техники отличаются, и БПЛАшники, и артиллеристы, и штурмовики. Очень много людей работают с умом, и получается, что бригада движется, она работает. Это рабочая, воюющая бригада, вот этим все сказано. Например, была такая история: нам не хватало дальности полета снаряда танка, и чтобы его из хорошего укрытия не вытягивать, мы сделали рядом приличную такую горочку. Танк заезжал, и, соответственно, пушка танка была чуть выше. Этого хватило для того, чтобы мы обстреляли определенный участок местности, не меняя района позиции. И вот так на местах разными способами решаются иногда непростые задачи. Как говорится, голь на выдумку хитра. Парни на своих участках ответственности всегда думают, что можно улучшить. Пускай это, возможно, не технически грамотно, пускай это не по военной науке, это по смекалке русского мужика, но оно работает и помогает.

За смелость и отвагу, за добросовестное служение своей стране бойцы бригады «Восток» безусловно, должны быть награждены. Помимо операции «Поток», начиная с октября 2024-го года, в Москву были отправлены три наградных списка. Командир понимает, что решение о награждении принимается длительное время и не на уровне Корпуса, а потому терпеливо ожидает ответа — не для себя, а ради своих парней.

К сожалению, на войне не обходится без потерь: есть и раненые, и погибшие. Поэтому была создана группа эвакуации и выноса тел, которая с учетом продвижения боевых порядков бригады эвакуирует погибших бойцов.

«Восток» сумел эвакуировать большую часть своих погибших товарищей, а также павших бойцов союзных подразделений Минобороны и Добровольческого Корпуса.

Особую роль в бригаде выполняет медицинская служба. В подразделении был отлажен механизм оказания полной помощи раненым, начиная от эвакуации с ЛБС и первой помощи, и заканчивая документальным сопровождением в госпиталях и дальнейшей реабилитацией бойцов.

Не отстает от боевых подразделений и военно-политический отдел. Он занимается патриотическим воспитанием бойцов, решением вопросов личного характера, взаимодействием с гражданскими организациями. Для освещения деятельности бригады был создан собственный телеграм-канал, в котором также происходит общение с родственниками бойцов подразделения.

А тем временем штурмовая бригада «Восток» продолжает работать. Держит свои позиции на вверенном направлении, продвигается вперед. Настрой в подразделении боевой, это подтверждает и сам Зомби.

— Люди идут, потихонечку, но идут. Кто-то увольняется, кто-то остается дальше, кто-то новый приходит. Если люди идут в бригаду, какой может быть настрой? Значит, бригада воюющая, работающая, и микроклимат в бригаде хороший. Поэтому люди и идут. Если бы о бригаде говорили плохо, то сюда бы никто не шел. Но добровольцы у нас есть, и это говорит само за себя.

