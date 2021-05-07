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Смекалка сапера

Смекалка сапера, которая спасла 5 танков Т-34 во время войны

Предлагаю вашему вниманию отрывок из книги Н. К. Попеля "Впереди - Берлин!" посвящённый подвигу сапёра Сычёва.

Самым необыкновенным был подвиг сапера Сычева: он спас от гибели роту Духова.

Танки Духова остались без капли горючего, снаряды тоже на исходе — «настоящие мишени»,— докладывал Прошкин. Сычев вызвался заминировать подступы к ним. На сближение шли три вражеские «пантеры» и четыре «фердинанда». Головной экипаж решил «побаловать»: погонять сапера по полю, а уже потом придавить. Уже совсем наехала «пантера» на сапера, как Сычев вдруг метнул под гусеницу мину. Танк встал, а сапер упал: взрывной волной его сбило с ног. Очнувшись, он увидел, что танкисты бегут к лесу, а остальные танки и самоходки ведут огонь с места: гитлеровцы решили, что нарвались на минное поле. Сычев из автомата добил немецкий экипаж, потом догадался спрятаться в подбитый вражеский танк. Техническая голова!

Смекалка сапера, которая спасла 5 танков Т-34 во время войны

Он сумел развернуть башню и засадил в ближайшую самоходку четыре снаряда. Остальные начали его обстреливать, но Сычев ухитрился поджечь еще одну, прежде чем покинул горящий танк. Наконец гитлеровцы не выдержали — отступили в лес. Трудно поверить в итоги этого боя: вражеский танк подбит, две самоходки сожжены, еще два танка и две самоходки сбежали — и все это благодаря одному саперу Сычеву, знавшему боевую технику врага и умевшему стрелять из танка.

Смекалка сапера, которая спасла 5 танков Т-34 во время войны

О поединке рассказали очевидцы..

Этот редкий в боевой практике случай помог спасти пять наших танков .

https://aftershock.news/?q=node/972443

Наградной лист
на присвоение звания Героя Советского Союза

Сычёв Александр Степанович,
рядовой
1925 г.р.
русский
безпартийный
I Украинский, I Белорусский
ранен 2 раза
в Красной Армии с 1943 года
ранее награждён Орденом Слава III степени 1944 г.

Гвардии ефрейтор Сычёв, находясь в составе сапёрного взвода, приданного танковому подразделению, 3.02.45 г. в бою с танками противника, вышедшими в тыл подразделению в районе Кунерсдорф, проявил геройство и мужество. Разгорелся жестокий бой. Наши танки, имея горючее и снаряды на исходе, были лишены маневренности и своей огневой мощи. Противник, имея численный перевес, стягивал кольцо окружения. 3 немецких танка и самоходки, медленно двигались на сближение с нашими танками. Тов. Сычёв вызвался заминировать подступы к позициям наших танков. Взяв две противотанковые мины, он двинулся вперёд. Немецкий танкист, заметив Сычёва, повернул на него, намереваясь раздавить гусеницами. Сычёв хладнокровно ждал его приближения и в момент, когда до танка оставалось 10 м, вскочил, сильным толчком бросил мину под танк, рванулся в сторону и упал, сбитый взрывной волной. Очнувшись через несколько минут, он увидел неподвижный танк. Из него выскочило трое немцев. Меткой очередью Сычёв сразил их. Вдруг ему в голову пришла дерзкая мысль забраться в танк и использовать пушку. Ему удалось развернуть башню. Идущие сзади подбитого танка самоходки остановились, продолжая вести огонь по тридцатьчетвёркам. Сычёв навёл пушку на головную самоходку и с четвёртого выстрела поджёг её. Немцы, очевидно, поняли, что произошло, и сосредоточили весь огонь по Сычёву. Отважный гвардеец продолжал вести огонь. Меткий выстрел заставил замолчать вторую самоходку. Остальные танки не выдержали и ушли в лес. Наступила темнота, немцы хотели повторить атаку. В это время на помощь подошла наша танковая рота. Геройский поступок Сычёва спас от поражения пять наших танков Т-34.

Командир, Гвардии капитан Аникеев. 6.02.45г.
Заключение Военного Совета Армии: достоин Ордена Славы II степени
Командующий войсками гв. генерал-полковник т.в. Катуков
Член Военного Совета гв. генерал-лейтенант т.в. Попель
28.02.1945

героиВеликая Отечественная война
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