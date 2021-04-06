Красоты России. Маленький рай в дельте Селенги и кабанский заказник

Государственный природный заказник федерального значения «Кабанский» был организован в 1974 году на базе существующего с 1969 года заказника местного значения. Территория заказника расположена в Кабанском районе Республики Бурятия, в средней части дельты реки Селенга. Площадь заказника составляет 12 255 га.

Заказник образован в целях сохранения, воспроизводства и восстановления численности водоплавающих и околоводных птиц, рыб и прочих живых организмов, сохранения среды их обитания и поддержания экологического равновесия в водно-болотных экосистемах дельты реки Селенга и озера Байкал. Особое значение заказник приобретает в период миграции птиц, в числе которых встречаются виды, взятые в нашей стране под особую охрану.

С 1985 года управление государственным природным заказником «Кабанский» осуществляет Федеральное государственное бюджетное учреждение «Байкальский государственный природный биосферный заповедник».



В 1994 году территория Кабанского заказника была внесена в список водно-болотных угодий международного значения, на которые распространяется действие Рамсарской конвенции, главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц. С 1996 года Кабанский заказник входит в состав участка Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал».

Водно-болотные угодья заказника отражают в себе всю палитру местообитаний, представленных в дельте Селенги. Значительные участки его территории занимают различного типа протоки, нередко с зарослями ивняков по берегам, прибрежные мелководья Байкала (500 метров полоса акватория озера Байкал) и прибайкальские соры, внутрикалтусные разливы и озера, болотисто-торфяные луга, острова, поросшие черемухой, яблоней Палласа и различными кустарниками.

Большинство водоемов заказника имеют небольшие размеры и малые глубины. Максимальная глубина достигает 3,5 метра. Зимой значительная часть мелководий промерзает до дна, летом многие водоемы зарастают полностью. Характерной особенностью данной местности являются весенние и летние паводки.

На территории заказника «Кабанский» запрещена охота на зверей и птиц, а также виды деятельности, способствующие ухудшению среды их обитания: мелиоративные и гидротехнические работы всех форм, движение всех видов транспортных средств, искусственное регулирование уровня водоёмов, влияющее на природные комплексы заказника. Особенно важна охранная деятельность в период гнездования — до середины июля здесь запрещены выпас скота, сенокошение, все виды рекреационных мероприятий. Нахождение на территории заказника в любое время года возможно только с разрешения, выдаваемого администрацией заповедника.

На территории заказника создана необходимая инфраструктура для охраны территории, проведения научно-исследовательской работы, организации экологического просвещения и познавательного туризма.

Утром на дорожке меня встретила лиса. Судя по морде и шкурке, это еще лисенок-подросток — вероятнее всего, родившийся в этом году. Мы молча посмотрели друг на друга, лис понял, что у меня с собой ничего вкусного нет, и медленно, никуда не спеша, растворился в ближайших кустах.Вечером на причале возле лодок забавно играли две норки.Вылезший из-под крыльца колонок осмотрелся и быстро юркнул обратно. Если после заката смотреть в окно, то видно, как через протоку туда-обратно шныряют ондатры. Все это сопровождается щебетанием мелких пичуг, ворчанием цапель и голосами неведомых мне птиц.

Нет, мы не в зоопарке, мы на кордоне «Протока Средняя» Кабанского заказника Байкальского биосферного заповедника. Расположен заказник в дельте реки Селенги́ (да-да, она именно Селенга́, а не Се́ленга). Это одна из крупнейших пресноводных дельт мира, занимающая площадь 540 км². А еще Селенга — самый крупный приток озера Байкал, приносящий ему примерно половину всех вод, и главный природный фильтр озера.

Здесь, в дельте, гнездятся и останавливаются на пролете сотни видов водоплавающих и околоводных птиц, среди которых большая серая цапля, белая цапля, чеграва, гусь-гуменник, чирок, малый лебедь и лебедь-кликун, орлан-белохвост, ястреб.

Такое обилие птиц сделало Кабанский заказник раем для орнитологов и бёрдвотчеров (любителей наблюдения за птицами).Орнитологические исследования в дельте начал более 250 лет назад Иоганн Готлиб Георги, который в 1772 году объехал Байкал от Бальгудейки до устья Селенги, составив первый список птиц региона.

В 1851 году Сибирский отдел Русского географического общества организовал в эти места экспедицию под руководством Густава Ивановича Радде.

В середине XX века на основании исследований и литературных данных орнитологи Швецовы составили список из 165 видов птиц дельты Селенги.

Лучше всего в заказник приезжать весной или осенью, во время пролета птиц. Мы попали сюда в начале октября, когда часть птиц уже улетела к месту зимовки, а часть еще кормилась перед долгим путешествием. А наше знакомство с орнитофауной заказника началось с усатых синиц. Я много раз видела этих нарядных птичек на фото и вот впервые — вживую. Большая стая пичуг облюбовала себе куст рядом с кордоном, а потому каждое утро у нас начиналось с традиционного ритуала «сделай фото синички».

Такую интересную раскраску носят только самцы, и если посмотреть чуть сбоку, то кончики черных перышек топорщатся, словно настоящие усы. Здесь же, на кордоне, есть вышка для наблюдения за птицами, и, если провести на ней некоторое время, можно увидеть самых разных обитателей дельты. Судя по всему, эта вышка полюбилась не только людям, но и птицам. В какой-то момент я решила выглянуть в смотровое окошко и нос к клюву столкнулась с белой лазоревкой, которая собиралась влететь внутрь. Как оказалось, живность тут на людей, в принципе, особого внимания не обращает. Буквально в шаге от домика меня чуть не сшиб ястреб-тетеревятник, который гнался за своей добычей. Для начала знакомства с заказником стоит посетить небольшой интерактивный музей, расположенный здесь же, на кордоне. Под ногами у вас будет дельта, а вокруг — фотографии ее обитателей и информация о них. Фотографии музея выше. А тут посмотрим на наблюдательную вышку. А еще в музее можно послушать голоса птиц и животных, увидеть на карте места зимовок птиц. Все самое интересное про жизнь дельты расскажет главный человек кордона Михаил Суранов. В теплое время года основной способ передвижения по заказнику — моторная лодка. С Михаилом, нашим бессменным капитаном, мы проехали по протокам до самой Бабьей Карги — намывной песчаной косы, отделяющей дельту Селенги от Байкала. К сожалению, нас снова накрыла большая вода и вся коса ушла под воду, определить ее местонахождение удалось лишь по торчащим из воды верхушкам камыша. Самое интересное в этих местах, конечно же, птицы. Вот, услышав лодку, бежит от нас по воде лысуха. А это большой баклан. Живет их тут очень много. Посмотрите на кусты. Думаете, снег или иней? Нет, это следы жизнедеятельности стаи бакланов. Издалека смотрится даже красиво — правда, эта «красота» почему-то не радует инспекторов заповедника. (Помет бакланов убивает все живое, и кусты постепенно гибнут. — прим.). Лебеди-кликуны скоро соберутся в стаю, а пока кормятся на здешних озерах. То тут, то там видны ондатровые хатки. Говорят, что в последние годы в дельте зверьки хорошо расплодились. Саму ондатру проще увидеть после заката, но нам повезло и мы встретили ее днем. Я была уверена, что ондатра крупная, типа выдры, а оказалось, что она размером с кошку. Самый распространенный хищник в заказнике — лиса. Кормовая база для них тут отличная, да и не беспокоит особо никто. Людей лисы тут не боятся и уходят, лишь если люди с фотоаппаратами совсем настырны. Несколько лет назад в заказник зашел или заплыл бурый медведь, но быстро понял, что ошибся дверью, и ушел обратно.

Рядом с заказником расположены охотничьи угодья и по утрам нас будили звуки выстрелов. Я поинтересовалась у инспекторов охраны: встречаются ли браконьеры в заказнике? Оказалось, что за последний год в теплый период не составлено ни одного протокола. Во-первых, попасть в заказник можно только по воде, да и браконьерничать тут смысла нет, ибо можно законно поохотиться на сопредельной территории. А вот зимой, когда по протокам можно ездить на машинах, нарушители попадаются, но отлавливают их быстро, ибо шум двигателей и следы колес сразу выдают гостей.

Работают инспекторы охраны по двое, смена длится неделю. Каждый день они два-три раза выезжают на осмотр территории, по пути заодно учитывая и запоминая, где какие птицы загнездились или где скапливаются перед отлетом. Для дистанционного наблюдения за обитателями заказника на территории стоят фотоловушки. Две из них поставлены возле норы барсука на островке, который называют Бугор. Образовался этот Бугор в результате землетрясения. После Великой Отечественной войны здесь женщины занимались засолкой омуля. Сейчас островок заселен барсуками, поэтому ходить здесь нужно очень осторожно, чтобы не провалиться ногой в одну из многочисленных нор. Кстати, иногда вместе с барсуками под землей селятся лисы, и одна из ловушек зафиксировала, как у входа в нору одновременно сидели барсучонок и лисенок. Жаль, что люди не летают и не могут увидеть всю дельту так, как видят ее птицы. Но нам на помощь пришла летающая камера, и на несколько минут мы тоже стали птицами, увидев дельту с высоты. Пейзажи «с земли» тоже радуют. Вот, например, цапля притаилась в камышах на фоне заснеженных вершин Хамар-Дабана. Или просто камыши, освещенные солнцем на закате. Кабанский заказник был организован в 1969 году как охранная территория местного значения, а в 1974 году получил статус федерального. Территория заказника входит в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО и находится под охраной Рамсарской конвенции как уникальное водно-болотное угодье. Серая цапля.

Кабанский заказник — крупнейшее место концентрации околоводных птиц во всей Восточной Сибири, а также ключевая орнитологическая территория Азии. Чибис.

Приезжать сюда лучше с апреля по сентябрь. Если хочется увидеть дельту цветущей, то это конец июня — июль, когда начинается массовое цветение водных растений. Любителям наблюдения за птицами будет интересно время весеннего и осеннего пролета птиц. Остромордая лягушка. Дельта Селенги.

Попасть в Кабанский заказник можно с однодневной экскурсией или приехать на кордон и пожить тут несколько дней. Для проживания предусмотрены вполне комфортные домики, есть кухня, баня и даже чайная беседка над рекой.

Чегравы. Орлан-белохвост Большой кроншнеп. Дельта Селенги. Серый журавль. Красношейная поганка. Серощекая поганка. Большой баклан. Ондатра. Лебеди. Косуля

Всю информацию по заказнику можно получить, связавшись с Байкальским биосферным заповедником.

https://moya-planeta.ru/reports/view/kabanskij_zakaznik_male...