Я ему не понравилась, я ему не понравилась ... эта мысль навязчивой струйкой билась у меня в голове, мешая сосредоточиться и продолжать понимать, что он мне говорит.

Мы уже минут сорок сидели в этом кафе, и всё это время Юра говорил ...

Я ему не понравилась, я поняла это сразу после того как он, выйдя из дорогой, красивой иномарки, подошел ко мне и поздоровался, нет, он этого не показал явно, был очень галантен и вежлив, но уж как-то по отечески заботлив.

Предложил посидеть в кафе, но совершенно равнодушно-привычным тоном, видно сразу распрощаться воспитание на позволило, или имидж кавалера.

Это было наше первое свидание, и как я уже поняла - последнее.

Я увидела его анкету в инете на сайте знакомств. Чёрт меня дёрнул туда залезть, всё эти карлики злобные виноваты, чтоб им ни дна, ни покрышки. Маленькие, противные баннерные рекламки, вечно путаются под рукой - мигают, завлекают, сочно обещают с три короба : "Вы найдёте", "Жми скорее", "Только для тебя",.... тьфу, нечисть.....

Нашла называется.

Хотя не обратить внимание на его анкету было и впрямь сложно: в первых строках рейтинга популярности сайта, фотография - умные, со смешинкой прищуренные глаза, с лёгкой проседью волосы, интересное лицо мужчины лет сорока.

Он мне чем-то напомнил Ричарда Гира, ну и текст просто завораживал: не просто обычно принятая анкета, а прямо-таки маленькое, легко и с юмором написанное произведение. Достаточно откровенное, весёлое, вот, наверное, своей откровенностью и подкупило...

Быстро зарегистрировавшись на сайте, а списав адрес и села выдумывать письмо.

На непременное условие прислать фото, покопалась в своих и, найдя одну из последних, где я, ничего так - себе нравлюсь, и кстати, на портретах ведь бёдер не видно, закончила послание. Мне очень хотелось оказаться на высоте, чтобы и моё письмо "дышало" легкостью, остроумием и произвело впечатление.

Ответ не заставил себя ждать, потом мы созвонились - приятный, чуть с заметной хрипотцой, и такой уверенный в себе голос.... договорились о встрече.

Слушай, ты не замечала: чего мужчины так любят рассказывать о себе? И говорит, говорит, может потому, что я молчу?

С утра не задалось.... пасмурно, выглянув в окно, подтвердила свои худшие опасения - на улице дождь и не какой-нибудь сильный, чистый, с упруго - хлопающими каплями по асфальту, а мерзостно - моросящий, даже через стекло глядя на который, хотелось поежится...

А деваться-то некуда, стала собираться...

Выйдя из метро, покрутила головой и, нахохлившись, стала ждать , спрятавшись от дождя под козырьком киоска.

Или он ждал, или такой пунктуальный.

Видно смотрел на меня из машины, потому что при встрече не было оценивающих взглядов.

Я не понравилась ему, и первым моим порывом было развернуться и уйти сразу, но на предложенное кафе согласилась. Во-первых, поскорее хотелось избавиться от ощущения промозглой влажности, а, во-вторых, день был уже безнадежно потерян, чего мне сейчас домой возвращаться, что я там своего одиночества что ли не видела? В кафе было немного шумно, но тепло и приятно. Чашка горячего кофе вернула к жизни, и от дождя лишь осталось ощущение влажного воротника. При каждом повороте головы казалось, словно кто-то мокрой губкой проводит по шее. А настроения не было. И этот идиот еще за соседним столиком все время пялится. Ну что такого на мне нарисовано? Чем больше мы сидели, тем больше у меня возникало желание встать, попрощаться и уйти.

Разговор начал откровенно раздражать, вернее, не само общение, я уже всё давно поняла, а снисходительно - отеческий тон, эта самоуверенная манера слегка растягивая слова, красивым жестом стряхивать пепел с сигареты.

Я разглядывала его нахально и откровенно....: "играется".... да нет, он такой по жизни, холёный, самодовольный, знающий себе цену, избалованный женским вниманием, но, глаза добрые, в пределах разумного, если ему это ничего не стоит...)))

Тоже мне, Ричард Гир занюханный, хотя, чего я на него - сама виновата...

Не, ну надо же - дура, ну на что я рассчитывала? На что, на что.... на что и другие - на то , что " самая", на то, что умная, симпатичная на мордашку, на то что бёдра и всё что вокруг них, далеко снизу.... Видать не так уж далеко.

Зато у меня квартира отдельная, работа интересная, кот ласковый..... всё ... не могу больше - сейчас точно разревусь....

Проговорив скороговоркой: "Спасибо , Юра, мне наверно пора", полезла за кошельком, но увидев его царственный жест, рванула к выходу...

На ходу кольнуло: даже подвезти не предложил.

Ну его, это метро, в духоте и толкучке полчаса с заплаканным лицом, под любопытными взглядами.... не хочу....

А дождь разошелся ни на шутку, видно решил не мучаться, вылить сразу всё.

Я шла и плакала, благодарная дождю, что слёз моих никому не видно.

Было так обидно и на себя, и на Юру, и на эту идиотскую затею. Чувствовала себя безмолвной коровой, которую выставляют на ярмарке.

Всё против меня, всё не так.... серая жизнь, серый день, этот дождь с серого неба, и навстречу прохожие, с какими-то одинаковыми, серыми рожами...

Так обидно и горько..... я уже ревела навзрыд....

Наконец, почувствовала, как же я замёрзла в мокрой одежде.

Выплакавшись, успокоилась , со злостью подумала: Ну и ладно, ну и пусть, какая есть, а жизнь моя и есть кому меня любить, кому меня ждать, сейчас приду домой - в душ, согреюсь, завернусь в халат и уткнусь носом в тёплый пушистый бок своего Барсули....

О, Боже! Да что же это в самом деле! И в правду что-ли вся Москва сегодня с одинаковыми лицами ... я уже точно видела эту физиономию!

Прямо передо мной, загораживая дорогу, стоял парень и нервно пощипывал лямку висевшей на плече сумки.

- Девушка, а можно я Вас мороженым угощу? - вдруг спросил он.

-Ты что, дурак? - взорвалась я, - в такой дождь - мороженым?!

Я увидела, как облегчённо опустились его плечи и с лица сошло напряжённое выражение.

Он, улыбнувшись, выдохнул : " Я Вас увидел ещё там, в кафе,... ну, Вы ещё с мужчиной сидели..... Я пять раз Вам шел навстречу и всё не знал как заговорить..."

Я, остолбенев, стояла и смотрела на него, осмысливая услышанное: " С мужчиной.... с каким мужчиной, подумаешь .... с мужчиной,... чего Вы там говорили про мороженое ..... ?"