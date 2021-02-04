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Такой хороший Pfizer

В Испании после прививки вакциной Pfizer заболел весь дом престарелых

В Испании после прививки вакциной Pfizer заболел весь дом престарелых

В Латартере жители дома престарелых после вакцинации от коронавируса заболели COVID-19. Об этом в понедельник, 1 февраля, пишет La Vanguardia.

Пенсионеров вакцинировали препаратом компании Pfizer, и после этого у всех 78 проживающих в заведении обнаружили коронавирус.

«Через шесть дней первые симптомы начали появляться у 10 жителей», — рассказали в администрации социального учреждения.

Руководство дома престарелых заверило, что они соблюдали все санитарные нормы и что с начала пандемии здесь не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Анафилактический шок: в Сингапуре пациентам стало плохо от вакцины Pfizer

Анафилактический шок: в Сингапуре пациентам стало плохо от вакцины Pfizer

В Сингапуре зафиксировали четыре случая анафилактической реакции среди людей, получивших первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции производителя Pfizer/BioNTech. Об этом сообщил телеканал Channel News Asia со ссылкой на старшего государственного министра здравоохранения Джанила Путучери.

По словам министра, у четырех пациентов в возрасте от 20 до 30 лет наблюдались такие реакции, как сыпь, одышка, отек губ, стеснение в горле и головокружение.

В Сингапуре по состоянию на 1 февраля зафиксировано 59,5 тыс.

случаев Covid-19, из них 29 летальных.

Отметим, власти страны с 1 февраля изменили правила въезда для иностранцев. Теперь у граждан других государств обязательно должна быть медстраховка, покрывающая расходы на лечение Covid-19.

https://rusvesna.su/news/1612204874?utm_referrer=mirtesen.ru...

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