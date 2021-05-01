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"Газпром" проводит удушающий приём в Европе

"Газпром" проводит удушающий приём в Европе

В борцовских терминах можно найти и другие термины - и взяли на болевой, и поставили в партер - и всё это будет соответствовать реалиям. Пикантности добавляет используемый рычаг - транзит через Украину. Газовый гигант сменил риторику и больше не хочет умиротворения. Он как бы показывает Европе - это вам мёрзнуть зимой, и это ваши проблемы, а мы не пропадём. Если вам нужен газ - вот и думайте, где его взять.

При этом, абсолютно ничего нового не происходит. Вот слова тогдашнего премьер-​министра России в 2010 году на экономическом форуме в Берлине. Вопрос был по новым энергетическим веяниям. Цитата по РБК:

"Я не хочу это никак комментировать, но не понимаю, чем топить будете?" - спросил В.Путин. "Газа вы не хотите, атомную энергетику не развиваете. Дровами топить будете?" - продолжил он. После небольшой паузы, вызванной громким смехом в зале, В.Путин констатировал, что немцам и "за дровами в Сибирь надо ехать". "У вас же и дров нет", - заключил он.

Но не все умеют думать стратегически. А до некоторых планетарных элит только сейчас начинает доходить, что к словам Путина имеет смысл прислушиваться и воспринимать серьёзно. Многое из обозначенного в нулевых сейчас наполняется воплощённым содержанием.

Теперь от глобального перейдём к повседневному. Вот график на британской бирже за весну.

"Газпром" проводит удушающий приём в Европе

Это в их метрических единицах и их же деньгах. В более понятных размерностях это примерно 278 долларов за тысячу кубов. В следующей картинке - цена на голландском Генри Хабе.

"Газпром" проводит удушающий приём в Европе

 Там тоже свои системы измерения и в евро, но стоимость сопоставима. И на длинном графике вроде далеко от максимумов. Хотя нужно понимать, что "гора" в 2013-2014 годах сформировалась при сверх-ценах на нефть в районе 120-140 долларов за баррель. То есть, ничего запредельного в нынешней ситуации как бы и нет. Посмотрим за несколько лет и в Британии:

"Газпром" проводит удушающий приём в Европе

Для весны цена высоковата. И биржа нервничает - видите относительно свежий выплеск от 60 до 80 - но это зима. Теперь весенние котировки уже на уровне морозов. 

Так что же происходит? "Газпром" предпочёл не заметить нового аукциона на аренду дополнительных мощностей украинской трубы. Но дотошно выполняет все документально оформленные обязательства. Европейцы же мечтали про цену "как на бирже", в суды ходили, доказывали, что их ограбили. Ну вот - теперь берите на спотовом рынке. 

Российская сторона выполняет контракт - согласно которому в среднем получится около 109 млн кубов поставки в сутки, плюс слегка потроллила - выкупила 19 апреля на аукционе ещё на 15 млн кубометров. Итого 124 млн. И больше не хочет. А Европе нужно. Очень. Хранилища пусты. 

Украина предложила дополнительно ежедневные 63,7 млн кубов. Но на аукцион никто не явился. Собственно, кроме "Газпрома" там появиться было и некому. Цена ползёт. Миллер молчит. Рынок нервничает. Относительно новый биржевой актив взлетел на максимумы. Он называется квоты на выбросы углерода. И да - его продают и покупают. Сейчас он стоит около 48 евро за тонну. Европа начинает осознавать, что если не будет газа, то топить придётся дровами. Ну точнее, углём. Дров ведь тоже нет. И ни слова про СП2. 

Всё идёт своим чередом.

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PS: Что-то на горизонте не видать танкеров дяди Сэма с егойным СПГ. А ведь как дышал, как дышал!

Он же обещал старушке Европе свой демократический американский газ, взамен тоталитарного российского. Ан нет его, когда к европейцам нужда пришла откуда не ждали. В очередной раз Вашингтонский обком развёл своих европейских шакалов. Вот так вот им и надо.)

Будет Европе еще и не такое: ыыыыыы, когда торговлю газом с европейскими странами мы переведем на рубли. А кто откажется от новых рублёвых контрактов, тому отключим газ. Вот. Пусть Гретта Тунберг европейцев греет.

Ну если не согреет, то пусть в очередной раз песТню споёт о чистой экологии Европы, которая может быть достигнута только с вымерзанием всех европейцев: "Европейцы - мамонты 2,0". И мотивчик такой забористый, чтобы сразу за душу цеплял и ласты склеивал.)

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