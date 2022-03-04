Промежуточные итоги в решающей битве Добра со Злом

В этой статье подведу промежуточные итоги, чтобы они стали точкой отсчета нашей Победы, которая окончательно и бесповоротно загонит Империю Лжи за Можай и даже дальше...

Начну по порядку.

1. Наша Победа над украинскими нацистами и их тотальная зачистка - не вызывает никаких сомнений.

Все нацистские мрази пойдут под Трибунал. Новому Нюрнбергу быть!

И вот здесь нам очень пригодится предложение Медведева о снятии моратория на смертную казнь, потому что только в аду нацистам место, а не на земле, пусть даже в тюрьме. Точка.

Последнее, но не менее важное, относительно миротворческой операции России в нацистском Укрорейхе.

Многие сейчас задаются вопросом: "А зачем нам нужны переговоры с этими нацистами?"

И я отвечу:

Переговоры нам нужны для учебников Истории, которые будем писать мы, как Победители.

Наш президент - юрист, поэтому он этот момент очень хорошо понимает. На войне не может быть без жертв среди мирного населения. Они неизбежны. Так кто в них будет виноват по учебнику истории? Естественно, украинские нацисты, так как они НЕ пошли на условия мягкой капитуляции, чтобы сохранить ЖИЗНИ мирных жителей, а вовсе НЕ вежливая армия Россия.

Мы никому не дадим запятнать своими грязными руками и лживыми языками ЧЕСТЬ армии России. Точка.

Надеюсь, что теперь в рунете данный вопрос не будут задавать, так как ответ на него уже известен.

2. Относительно будущего нашего западного соседа - русофобствующей Европы.

Мы еще не начали денацификацию Евроборделя, а нефть уже торгуется по 112 долл за баррель, газ по 2200 (цена превзошла уже прогноз Медведева по 2000))); Северсталь прекратила поставки в ЕС, а украинский металл, запертый в Мариупольском котле, сказал последнее "Прощевай!" европейским покупателям; европейский туризм и авиаперевозки, не оправившиеся после пандемии, получают новый смачный удар из-за закрытия неба ... и не только.

Эти дауны еще в лизинге самолетов нам отказали. А это 520 бортов Эйрбаса! Как будут их вывозить, если небо закрыто? Договорятся с нами полюбовно? Ну ок. А что с ними делать будут во Франции? Продавать, говорите? А как жеж заказы на новые самолеты? Променять новые штучные заказы на астрономические суммы на массовую продажу старых самолетов за копейки, ибо они на фиг никому не нужны, так как в мире разразился МАСШТАБНЫЙ КРИЗИС, могут не только лишь все, а лишь исключительные идиоты!))) Режьте в лоскуты свою авиапромышленность, лягушатники. Режьте, не жалейте. Чего уж там!))) Такая у вас, лягушатники, отныне селяви:

Вы не вписались в рынок. Чубайс подтвердит.)

Вот еще из последнего:

Россия сократила отгрузки зерна более чем вдвое.

И как вы думаете, кто наше зерно не получит? Подмигиваю.) Конечно же НЕ те, кто санкции против России НЕ вводил. А вот всем остальным - санкционщикам - придется потуже затянуть пояса. У вас нет хлеба? Так ешьте, западлоиды, пирожные. (с) Ни в чем себе не отказывайте, да.)

И вот еще какая бяда произошла у наших русофобствующих соседей:

24 февраля!!! произошел сбой спутниковой связи, который привел к частичной потере контроля над 5000 ветрогенераторами в Европе.

"Зеленая энергетика стронг!"- говорили они. Ну-ну - говорю уже я.)))

И это мы еще ответные санкции НЕ вводили. То есть европейские русофобы даже без нас сейчас самостоятельно самоубиваются об стену. Хрясь! И европейский кабанчик прирезан. Ляпота.)

После Второй Мировой войны американцы до принятия плана Маршалла для Европы, хотели применить к нашей русофобской старушке план Моргентау или картофельное поле, не предусматривавшее на этой территории промышленного производства. Однако передумали, начав из старой проститутки создавать красивую витрину. Зато теперь мы их план Моргентау превратим в жизнь. Ой-вей!

Я вот всё думаю - это какими же надо быть дебилами, чтобы начать экономическую войну с основным поставщиком ресурсов для нужд собственной экономики? Просто невероятно! Деградация европейских элит ВПЕЧАТЛЯЕТ! Мы думали, что Педалик с отбитыми мозгами - тупой. Нет, мы заблуждались. По сравнению с современными европейскими элитками он - Гигант мысли. Готовился к земле заблаговременно.) А западные клоуны самозакапываются в землю без подготовки. Ну просто чистые зомбаки!

Первый декабрьский ультиматум Путина предполагал - возвращение инфраструктуры НАТО к границам 1997 года. Отвергли его? Океюшки.) Теперь с "военным освоением территории" будете пятиться за океан.

Похоже, что именно этот момент прекрасно поняли в Европе, поэтому там сейчас такая истерика и бьющая через край русофобия. Знает европейская крыса, на ЧЬЁ покусилась. По всей видимости Путин не просто так весь коллективный Запад - Империей Лжи назвал. Он явно знал, что уже в этом году Украину собираются принять в НАТО и поставить на ее территорию ядерные ракеты под разговоры: "Не, мы не такие. Украину не в НАТО принимает, а пока поставили ее в дальний отстойник. Вам не о чем беспокоится."

Вот за это европейцы и получат. По полной!

Экс-министр обороны Германии и нынешней главкомиссар ЕС Урсула фон дер Ляйн еще в 2015 году заявляла: "С Россией нужно разговаривать языком силы."

Экс-министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в 2020 году Урсуле вторила: "С Россией нужно разговаривать языком силы."

Ну а теперь и мы сказали, что пришла пора нам вновь заняться денацификацией Германии, о чем уже заявила Мария Захарова. И не только она одна. МИД России пообещал ЕС жесткий ответ за роль Евросоюза в событиях на Украине! Понятно, что за плечом нашего МИДа стоят вовсе не дипломаты, а вооруженные силы России. Кто не хочет разговаривать с Лавровым, будет разговаривать с Шойгу - такова истина в последней инстанции.

"Получи, фашист, гранату" - главный клич не только времен Великой Отечественной войны, но и сегодняшнего дня. Европейцы сами путь в никуда выбрали. Аминь.

Ну а пока до крайнего варианта не дошли, разберем новые правила, которые собирается установить Россия.

3. Правила нового миропорядка.

"Новый дивный мир", построенный Вашингтоном под себя - доживает свои последние дни. И это тоже - несомненно. Потому что Путин УЖЕ обезоружил Запад, когда ВЫНУДИЛ его ввести ВСЕ возможные санкции против России. У западного Зверя в настоящий момент осталась только 1 возможность надавить на нас. Вот только она означает для коллективного Запада: отрезать самому себе фаберже по самые гланды. Ибо этот полоумный банкрот не может жить без наших: нефти, газа, ГСМ, урана, редкоземов, металлов, зерна и тд и тп. Без них ему - смерть! Ибо напечатать реальные ресурсы западные печатные станки не в силах, они могут выплевывать лишь фантики, под которыми нет конфетки.

Когда идиоты из Хижины дяди Сэма вводили против России санкции из Ада, то они были уверены, что это ОНИ нам оставляют соломинку, по которой мы будем в коленопреклоненной позе выкарабкиваться, умоляя их о пощаде, и сдав все свои интересы. Вот только Путин взял и перевернул доску, и поэтому они теперь находятся в самом низу, повиснув на той самой тоненькой соломинке.

Если западный Зверь НЕ примет новые ПРАВИЛА, которые Россия прописала, а это:

- Рубль - главная резервная валюта.

- Международные организации типа Арбитражных судов отныне переходят в российскую юрисдикцию.

- Платежная система, по которой можно будет оплачивать покупку ресурсов вовсе не СВИФТ, а российская СПСФ.

То коллективный Запад собственноручно отпускает, протянутую ему последнюю соломинку, и летит в Тартарары.

Если же тот самый Запад хочет выжить, то он соглашается на новые правила, которые прописала России, и выбирается в коленопреклоненной позе наружу. А по пути - с европейского континента Вашингтон убирает все свои военные базы согласно Ультиматума Путина.

Зверь сам загнал себя в яму, и теперь ему не выбраться из нее, пока сам себе не вырвет все зубы, которыми пробовал кусаться. Ну а если нет, то мы сами это сделаем. Однозначно!

Понимаете, как интересно получилось, что Россия еще не явилась на решающую битву, а Запад УЖЕ ПРОИГРАЛ, так как шантажировать нас, давить еще сильнее на нас, у него больше НЕЧЕМ. Он уже ВСЁ использовал. А мы еще даже не начали.) Всего лишь обозначили, ЧТО нам надо, как начали лопаться супер пузыри на западных биржах и в космос стали взлетать цены на все ресурсы.)))

"Мы не обосрались, мы не обосрались. Это не мы, это не мы." - вот так называется то, что сейчас с Западом происходят.

Это ж надо быть конченными дебилами, чтобы объявить экономическую войну России, у которой ВСЁ есть, в отличие от энергетических банкротов и ресурсных нищебродов!)))

Ну и последней вопрос по этой теме.

Когда Россия начнет правила мироустройства менять?

Естественно, после нашей окончательной Победы над Укрорейхом. Когда мы показательно унавозим всех украинских нацистов, то выкатим СВОИ новые правила коллективному Западу.

Почему ПОСЛЕ?

Да потому что нам сейчас точно не нужно, чтобы обезумевший от страха Запад бросил на нас все свои вооруженные силы, пока мы не вычистили соседний свинарник. Иначе у нас будут большие потери и среди наших военных, и среди гражданских. В итоге мы все равно Победим, вот только МНОГО наших людей в этой тотальной войне потеряем. И вот этого нам нужно избежать. Поэтому Путин уже предупредил "партнеров", которых собирается в будущем иметь, в переносном смысле слова, и объявил полную боевую готовность всей ядерной триады России, нацелив все ее ракеты на западные мозговые центры, столицы, и крупные города. Чтобы они даже не вздумали вмешиваться в нашу миротворческую операцию. А вот уже потом, когда показательно покараем западных клиентов - украинских нацистов, ПО ПРАВУ СИЛЬНОГО предъявим наши новые правила.

Если Империя Лжи с ними не согласится, то выпьем тогда за нее не чокаясь...

"Мы еще успеем простудиться на ваших похоронах." - В.В.Путин.

Причем, нас устроит любой вариант:

1. Запад на коленях.

2. Запад в небытие.

Вот такой выбор нужно будет сделать Империи Лжи после нашей Победы над украинскими нацистами. Время пошло. Тик-так, тик-так, тик-так.

Новый мировой порядок при верховенстве России создается против Запада, за счет Запада и на обломках Запада - отзеркалим Бжезинского по полной программе!

Наглядная зеркалка за Югославию. И это только начало. Начало конца западного Зверя.

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