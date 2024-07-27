Маленькая Вера. Как это было



Осенью 1988 года состоялся премьерный показ дебютной картины Василия Пичула "Маленькая Вера". Впервые на большом экране молодой режиссер показал не только советскую действительность, но и откровенную постельную сцену, которая вызвала культурный шок, взбудоражила общественность и на долгое время стала предметом для жарких дебатов. Новости СМИ2

Но и у самой картины был нелегкий путь съемок.

"Маленькую Веру" не хотел снимать никто. Сценарий молодой выпускницы ВГИКа Марии Хмелик брали полистать известные режиссёры и почти сразу отказывались, посчитав историю "мелкотемьем". Единственным режиссёром, который не испугался этого самого "мелкотемья", стал муж Марии Хмелик, тоже выпускник ВГИКа Василий Пичул. Снять этот фильм было для него вопросом чести. Но понадобилось четыре года, прежде чем режиссёру разрешили снимать и выделили скудный бюджет.

Во время работы над фильмом у Васиия Пичула постоянно возникали сложности. Сначала не хотели утверждать сценарий, написанный женой режиссера Марией Хмелик, в котором женщина рассказала об ужасах жизни в глубокой провинции.



Василий Пичул и Мария Хмелик.

Лишь благодаря стараниям отца Марии, Александра Хмелика, которого как раз только назначили на должность заместителя главного редактора киностудии им. Горького, картине дали зеленый свет, и Пичул смог приступить к съемкам. Сценарий три года лежал на полке. Мария Хмелик за это время махнула на него рукой, завязала с кино и устроилась работать секретарём в народный суд. Этот опыт очень пригодился, так как сценарий «Маленькой Веры» опубликовали в одном киноальманахе, горячо обсудили и разрешили начать съёмки. От Марии потребовали доработать текст, и она дописала несколько линий по мотивам виденного в суде.

Время тогда было сложное, перестроечное, потому появление съемочной группы из Москвы в украинской глубинке горожан абсолютно не впечатлило. Киношников и заметили-то не сразу, поскольку не было в сценарии «Маленькой Веры» ни шумных батальных сцен, ни диковинных декораций и костюмов. Снимали фильм в самой обычной обшарпанной пятиэтажке, каковых в городе сотни, а сам Вася Пичул – 26-летний скромняга, сын рабочего и швеи – совершенно не смахивал на столичного режиссера.



Мучительные поиски актеров

Вера

Изначально на роль главной героини режиссер планировал пригласить молодую актрису Ирину Апексимову, но та уже согласилась на съемки в картине Виктора Трегубовича "Башня" и отказала Василию. Пришлось искать другую актрису.



Ирина Апексимова

Среди сотен претенденток на роль Веры оказались известная актриса Яна Поплавская и выпускница Школы-студии МХАТ Наталья Негода. Кандидатуру Поплавской отмели сразу.

Пичул не мог представить Красную Шапочку в постели в голубоглазым красавцем Андреем Соколовым. Однако начинающая актриса Наталья Негода тоже не внушала ему доверия.



Яна Поплавская

Она сыграла главную роль в фильме "Завтра была война". Я посмотрел и пришел в ужас. Я увидел замечательную грудь, а все, остальное, что она там делает, мне дико не понравилось, — рассказывал режиссер.

И все же Негоду утвердили на роль Веры. На этом настояла художественный руководитель дипломного фильма Пичула Татьяна Лиознова.



Наталья Негода

Сергей

Выбрать актера на роль Сергея Соколова - жениха Веры так же оказалось непросто. Василий хотел, чтобы его сыграл популярный в то время Сергей Колтаков - звезда фильма "Зеркало для героя".

Однако в последний момент режиссер отказался от этой идеи, справедливо решив, что ему будет сложно работать с талантливым, но непредсказуемым Колтаковым.



Вот он, смотрит со стенки на счастье Соколова и Негоды.

Тогда на пробы пригласили студента первого курса Щукинского училища голубоглазого блондина Андрея Соколова. Впрочем, Пичул не сразу разглядел в нем нужный образ и позвал на роль жениха еще одного актера - Александра Алексеева-Негребу, который в конце концов перевоплотился в старшего брата Веры, уступив главную роль Соколову. После «Маленькой Веры» он сразу стал звездой, чьи поклонницы дежурили у тетра и у дома и забрасывали кумира страстными письмами. Сам относится к этой работе сдержанно, так как долго жил в тени своего героя — его воспринимали только «того самого Сергея из „Маленькой Веры“».



Андрей Соколов

Подружка Веры

С подружкой Веры, очаровательной Леной Чистяковой режиссеру тоже пришлось повозиться. Актриса Алика Смехова, которую Пичул видел в этой роли, стала выдвигать условия.



Алика Смехова

А когда Василий вроде со всем согласился, Смехова неожиданно укатила отдыхать в Сочи, о чем потом неоднократно пожалела. Предназначенная ей звездная роль досталась Александре Табаковой.

Дочь прославленного артиста блестяще справилась с задачей и после премьеры картины о ней заговорили как о яркой и талантливой актрисе.



Александра Табакова

Родители Веры вне съемочной площадки были врагами

Единственная у кого не было конкурентов, так это у актрисы Людмилы Зайцевой, сыгравшей маму Веры с модной химической завивкой. Изначально артистке, привыкшей создавать положительные образы, сценарий не понравился и она хотела отказаться, но Василию удалось ее уломать.



Людмила Зайцева

Правда не успел режиссер расслабиться, как Людмила взбунтовалась вновь. На этот раз ее не устроил партнер - Юрий Назаров (папа Веры) и она категорически отказалась работать с ним на одной съемочной площадке.

Как потом выяснилось, Назаров, привыкший гулять от жены, успел охмурить практически всех подруг Зайцевой. Актриса прекрасно знала об этом и ненавидела Назарова всеми фибрами своей души.



Юрий Назаров

Впрочем, неприязнь к партнеру не помешала Зайцевой в работе и она органично вписалась в образ. А вот для Юрия Назарова работа в "Маленькой Вере" стала настоящим испытанием и некоторые сцены давались ему с большим трудом. Для непьющего интеллигентного человека, игравшего офицеров и милиционеров, роль Николая Семёновича стала настоящим испытанием.

А ведь роль отца Веры должен был играть грузинский актер Автандил Махарадзе.



Но после трех дней съемок он неожиданно уехал домой и больше не возвращался.

Как Табакова и Негода ушли в запой и сорвали съемки



Негода и Табакова на три дня ушли в запой

Картину "Маленькая Вера" Василий Пичул внимал летом 1987 года на окраине своего родного Мариуполя. Съемочный процесс шел легко и непринужденно. Главной площадкой была арендованная квартира в обычной хрущёвке на окраине города, а реквизит набирали по соседям. Лето в Мариуполе актёры вспоминали с теплотой — море, лето, арбузы, домашнее вино и весёлая молодая съёмочная группа. Андрей Соколов говорил в интервью, что они отдыхали, а фильм снимался как-то сам собой…

Надо сказать, в группе Василия Пичула собрались не просто актеры-дебютанты, а настоящие мажоры! Про отца Марии Хмелик мы уже знаем, лучшую подругу Веры в фильме сыграла дочь Олега Табакова Александра, а сама Наталья Негода – Вера – тоже была на слуху, поскольку в то время переживала бурный роман с Михаилом Ефремовым.

Поселились киношники в центральной гостинице Жданова «Спартак». Заведение, типичное для той поры: гнутые алюминиевые вилки в буфете, горячая вода по часам, застиранные до дыр простыни.

Негода в свободное от съемок время откровенно маялась.

Актеры спокойно работали, а в свободное время купались в теплом море, ели спелые фрукты и пили вкусное местное вино. Однако появление на съемочной площадке Табаковой нарушило гармонию.



На съемочную площадку девушки вернулись так и не протрезвев

В первый же съемочный день Табакова подбила Негоду на авантюру. Она предложила коллеге отдохнуть в компании актеров "Ленкома", которые как раз приехали в Мариуполь на гастроли.

Девушки ушли и пропали на три дня, сорвав съемки. Когда подружки наконец-то предстали перед режиссером, стало понятно, что они до сих пор не протрезвели.



Наталья Негода и Андрей Соколов

Они были неспособны произнести не то что сложный монолог, они вообще не могли связать три фразы, тем более понять кто я такой и что от них хочу, - вспоминает Василий.

Тем не менее съемка состоялась. Рядом со столом стояла бражка. Девушки ее выпили и окончательно окосели. Это хорошо видно в фильме.

Безответная любовь Натальи Негоды

Причиной трехдневного загула актрис стала безответная любовь Натальи Негоды. Девушка буквально сходила с ума от своего партнера Андрея Соколова, а тот отдал предпочтение другой. Хотя зрители были уверены, между актерами страстный роман не только на съемочной площадке, но и в жизни.



Негода Была влюблена в Соколова

Наталья была убеждена, что нельзя играть любовь, можно только любить человека. И поэтому она готовилась, что сейчас приедет и у нее три месяца экспедиции будет замечательная любовь с партнером, которая очень важна для фильма, — говорит Василий Пичул.

Когда этого не произошло, Наталья сильно обиделась на Андрея. Однако резкая манера общения Негоды с Соколовым, лишь придала яркости образу ее героини.



Андрей Соколов и Наталья Негода

Натурально изображать любовь оказалось непросто. Как снимали пикантные сцены

Для актеров, не испытывающих друг к другу симпатии, тяжелее всего далась постельная сцена

О том, что в картине будут пикантные кадры, артисты узнали от режиссера лишь тогда, когда начались съемки. Изначально их не было в сценарии. Но для того чтобы немного оживить фильм и внести в него нотку пикантности, Пичул решил беседу Сергея и Веры с улицы перенести в постель.



Андрей Соколов и Наталья Негода

Натурально изображать любовь на глазах у всей съемочной группы оказалось непросто. Поэтому в павильоне, где велись съемки, кроме Андрея и Натальи остались только режиссер, оператор и гример. Чтобы не смущать актрису, Пичул спрятался в шкаф, однако вскоре покинул убежище, чтобы подсказывать актерам - что говорить и как двигаться в кадре.

Это не была сцена ради сцены. Она настолько была в контексте картины, которая, на мой взгляд, отражает характеры героев, что она абсолютно оправдана. Она как манок, как провокация. Это сделано было блестяще. И как я сейчас понимаю, что некоторые зрители шли на фильм ради этого. Но это же хорошо. На сегодняшний день это можно назвать хорошим пиар-ходом, — говорит Андрей Соколов.

Во время съемок Андрей Соколов оказался в СИЗО



Андрей Соколов и Наталья Негода

Ясное дело, никому из местных жителей тогда и в голову не могло прийти, что на их глазах рождается последний культовый фильм советской эпохи. И один из самых скандальных для той поры. Времят огда было сложное, перестроечное, потому появление съемочной группы из Москвы в украинской глубинке горожан абсолютно не впечатлило. Но учитывая провинциальный колорит и ситуацию в стране, некоторых сцен съёмочная группа откровенно боялась. Одной из них стал эпизод на танцплощадке, где нужно было снимать драку. За дело взялся опытный постановщик трюков Николай Сысоев, массовку набрали в городе. Понимая, что съёмки могут закончиться реальным побоищем, где достанется всем, призвали настоящих милиционеров. С нескольких дублей сцену сняли, никто не пострадал. Но именно тогда местные обратили внимание на вызывающий вид Андрея Соколова. А он, надо отметить, вёл себя как настоящий столичный актёр.

По сюжету картины герой Андрея Соколова получает ножевое ранение от своего будущего тестя и оказывается в больнице. В жизни же, Соколов оказался в мариупольском СИЗО из-за ножа, которым резал арбуз.

Однажды в гостинице актеры очень шумно праздновали чей-то юбилей и соседи вызвали милицию. При обыске у Соколова обнаружили охотничий нож и задержали артиста за незаконное хранение оружия. Потом вся съемочная группа ходила к начальнику Ждановской милиции и просила, чтобы Андрея отдали на поруки.

Феномен.



С премьеры зрители уходили с криками «Позор!», киностудию заваливали требованиями «расстрелять съёмочную группу», но тем не менее драму посмотрел каждый пятый житель СССР, и эротическая сцена внесла свой вклад в повышенный интерес.

Несмотря на волну гнева, а, скорее всего, благодаря ей, фильм стал сенсацией, собравшей у киноэкранов 56 млн зрителей. На «Маленькую Веру» было невозможно попасть — билеты на все сеансы раскупали моментально, а кинотеатры во время показа брали штурмом. Дебютную картину Василия Пичула купили 12 стран. Кроме того "Маленькая Вера" получила награды на престижных кинофестивалях в Монреале, Чикаго, Женеве, Анже, а также приз кинокритиков в Венеции.

Наталья Негода стала первым советским секс-символом — фильм с успехом шёл в США, и актрису пригласили сняться для журнала Playboy. Какое-то время она жила в Америке, снялась там в четырёх фильмах и даже была соведущей на вручении премии «Оскар». Сейчас она живёт в России, изредка снимается в кино, но Вера Маринина так и осталась её самой яркой ролью.

Андрей Соколов через два года после выхода фильма окончил вечернее отделение Института иностранных языков, а потом сосредоточился на актерской карьере. Признался, что «Маленькая Вера» для него чем-то культовым не стала, но помогла приобрести популярность и востребованность.

Людмила Зайцева (мама Веры). После фильма почти перестала сниматься в кино. Во время выборов 1996 года стала доверенным лицом Геннадия Зюганова, ездила агитировать за него по всей стране. В кино Людмила всегда играла героинь с тяжелой судьбой, но в жизни прожила в счастливом браке с режиссером Геннадием Ворониным больше 30 лет. Родила замечательную дочь, которую всегда обожала и считала, что главное в жизни, конечно, не актерская карьера, а женское счастье. В 2001 году актриса овдовела.

Зайцева редко играет какие-либо роли в фильмах, но ведет активную общественную деятельность.

Юрий Назаров (отец Веры). Юрий Назаров долго отказывался от роли отца Веры в фильме, однако позже даже проявил инициативу на съемочной площадке, став первым актером в СССР, употребившим в кино нецензурную лексику.

– Фильм, конечно, прогремел. Я сыграл более чем в двухстах фильмах, а для зрителей по-прежнему «папа Веры», – рассказал нам народный артист России.

– Это один из немногих моих фильмов, за который нас хвалят, но и ругают на чем свет стоит. К сожалению, нашей картине недостает ответа на ключевой вопрос: а жить-то как? Впечатление, что кругом стадо и всё на уровне животных инстинктов...

Сегодня он является обладателем титула Народный артист Российской Федерации, снимается в кино, играет в театре. Фильмография артиста содержит больше 250 фильмов. Роль Ленки Чистяковой досталась дочери Олега Табакова — Александре, которая незадолго до этого окончила Школу-студию МХАТ. После этого актриса снялась еще в двух фильмах: «В городе Сочи темные ночи» и в короткометражном фильме «Другой район». В 2006-м году Александра вела передачу «Поехали!», а также работала соведущей на радиостанции «Серебряный дождь» в программе «Мишанина». Когда актриса вышла замуж за немецкого актера Яна Лиферсона, который играл в фильме «Достучаться до небес», то уехала за границу вместе с мужем и там родила дочь Полину. Но супруги расстались. После развода у Александры был роман с актером Андреем Ильиным, но их гражданский союз тоже распался.

Советский актер Александр Негреба сыграл в фильме Виктора, старшего брата Веры. Александр снялся всего в 13 картинах, через год после выхода «Маленькой Веры» появился в фильме «В городе Сочи темные ночи» вместе с Натальей Негодой, а затем оставил мир кино и работал в Рижском ТЮЗе. У Негребы была большая пауза в съемках фильмов, и он вновь появился на экране в 2003 году, снявшись в фильме «Тотализатор». С 2011 года не ведет актерскую деятельность. Поклонники предполагают, что это связано с отсутствием предложений. Актер Андрей Фомин в фильме «Маленькая Вера» исполнил роль студента мореходки. Хотя сегодня фильмография Фомина довольно скромная, он может похвастаться множеством ярких ролей в «Театре Наций», где он играет по сей день. Кроме того, Фомин подрабатывает ведущим, продюсером и промоутером. В 2011 году выступал в шоу «Танцы со звездами» в паре с Альбиной Джанабаевой. С 1996 года — организатор и бессменный ведущий церемонии вручения премии «Серебряная калоша» за сомнительные достижения в области шоу-бизнеса.

Это был какой-то массовый зрительский психоз!

В г. Сочи, куда после съемок фильма киногруппа приехала отдохнуть, а чтобы заработать деньги на отдых привезла с собой копию нигде еще не показанного фильма, после первого дня т.н. "встречи со зрителями", начался ажиотаж, какого не было в кинопрокате со времен "Кавказской пленницы". Василию Пичулу пришлось на второй день спасать из очереди за билетами, кассу брали просто приступом, ветерана войны, которого практически уже затоптали.

"Дедушка, а вам то это зачем?"- спросил Пичул. Дедушка ответил:

"Я должен увидеть ЭТО." Ну, то есть потом и помирать нестрашно.

В 2013 году в одном матертиале о фильме в СМИ рассказывалось:

Драка была самая натуральная

Увы, за четверть века в Мариуполе не произошло особых изменений. Разве что с площадей города поубирали памятники Жданову (ранее Мариуполь назывался Жданов), а из парковых аллей – портреты партийных боссов. Не претерпела особых изменений и хрущевка на окраине города, на улице Ломизова, 15, одна из квартир которой стала главной съемочной площадкой фильма. Киношники взяли ее в аренду по сходной цене.

Застать хозяев этой знаменитой теперь квартиры практически невозможно. Соседи говорят, что они живут на две страны: муж – россиянин, жена – украинка, потому супруги постоянно в движении. Но и кроме них здесь остались люди, которые помнят в мельчайших подробностях, как проходили съемки «Маленькой Веры».

– Я всех артистов видела, как вас сейчас! Все такие молодые, красивые, – делится местная жительница Зоя Радченко. – Вот в этом месте, помнится, стояла беседка, а там проезжал паровоз. Киношники постоянно у кого-то из жильцов брали всякую посуду, а у меня как-то раз одолжили будильник.

Самую большую массовку в фильме собрала сцена на городской дискотеке, где происходит выяснение отношений между районами «стенка на стенку». Эту танцплощадку горожане до сих пор называют «клеткой». Мариупольцу Геннадию Ливенцову посчастливилось поучаствовать в этом эпизоде.

– Будущих участников кинопотасовки отбирали на специальном кастинге и каждому посулили три рубля за съемки, – рассказывает Геннадий. – Однако вышло так, что парни, которые схлестнулись в киношной драке, представляли реально враждующие районы «Город» и «Новоселовка». И драка у нас получилась очень натуральная, и эпизод отсняли быстро. Когда же режиссер скомандовал «стоп», мы все были так заведены, что просто не могли остановиться. Утихомирить драку удалось только милиционерам. Однако вместо того, чтобы выстроиться в очередь за честно заработанными гонорарами, «актеры» по привычке бросились врассыпную.

Спустя годы Василий Пичул задумал снять продолжение "Маленькой Веры" и даже написал сценарий, но осуществить задуманное не успел. Режиссер Василий Пичул хотел снять продолжение фильма «Маленькая Вера. Next time», главной героиней которой бы стала дочь Веры, и планировал полностью собрать тот же актерский состав, но в 2015 году Пичул умер от рака лёгких. Через 27 лет после премьеры режиссёр, благодаря невероятному упорству и таланту которого картина появилась на свет, скоропостижно скончался. На сегодняшний день дом, в котором снимали перестроечный фильм «Маленькая Вера», был разрушен украинскими войсками весной в Мариуполе, сообщил 10 июля местный житель корреспонденту ТАСС.

Съемки кинофильма «Маленькая Вера» проходили в конце 1980-х в Мариуполе в пятнадцатом доме по улице Ломизова. Местный житель Василий рассказал, что информации о планах по восстановлению разрушенного дома пока нет.

«В этом доме прошла наша молодость. Остались только теплые воспоминания. Больно, обидно, что в один миг ушло, все рухнуло. Мы помним, как проходили съемки фильма. Такой добрый советский фильм снимался у нас, мы всегда этим гордились. Все ушло. Что поделать жизнь продолжается», — сказал Василий.

https://dzen.ru/a/ZMzuHyZ7ajH0Dmjo?sid=537174017200458175

https://dzen.ru/a/ZK4XIl4iuUR87H22?sid=537174017200458175

https://www.domkino.tv/news/17026

https://rossaprimavera.ru/news/d5a63b51

https://www.sb.by/articles/malenkaya-vera-25-let-spustya.htm...