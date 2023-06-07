Как выглядели Кремлевские куранты во времена Ивана Грозного и Екатерины II

Кремлевские куранты – визитная карточка Москвы да и всей России. Мы настолько привыкли к их виду, к их характерному бою, что порой даже не задумываемся о том, что когда-то они были совсем другими. А между тем много веков назад этот символ Кремля выглядел с точки зрения современного человека весьма специфически. Например, циферблат представлял собой звездное небо, а его единственная стрелка в виде Солнца располагалась не внутри, а снаружи… Кремлевские куранты – визитная карточка Москвы да и всей России. Мы настолько привыкли к их виду, к их характерному бою, что порой даже не задумываемся о том, что когда-то они были совсем другими. А между тем много веков назад этот символ Кремля выглядел с точки зрения современного человека весьма специфически. Например, циферблат представлял собой звездное небо, а его единственная стрелка в виде Солнца располагалась не внутри, а снаружи…

Одна стрелка и буквы-цифры

К Спасской башне, ранее именовавшейся Фроловской, испокон веков на Руси было отношение особое. Ее парадные проездные ворота горожане считали святыми. Неслучайно именно на ней были установлены главные часы государства.



По данным историков, в то время на часах использовали старорусский (византийский) способ подсчета времени. Сутки на Руси в старые времена делили на «денные» часы и «нощные», причем, поскольку длительность светового дня в течение года менялась, это учитывалось при подсчете времени. Часы Спасской башни. Н.Аввакумов. На сегодняшний день историки так и не пришли к единому мнению, когда точно появились на Спасской башне часы. Вероятнее всего, это произошло сразу после того, как башня была отстроена по приказу Ивана III – в 90-х годах XV века. Первое же письменное упоминание о главных часах государства датируется 1585 годом – современники указывали, что в Кремле работали часовщики.По данным историков, в то время на часах использовали старорусский (византийский) способ подсчета времени. Сутки на Руси в старые времена делили на «денные» часы и «нощные», причем, поскольку длительность светового дня в течение года менялась, это учитывалось при подсчете времени.Часы Спасской башни. Н.Аввакумов.

Внешний вид таких часов для современного человека непонятен и непривычен: одна неподвижная стрелка располагалась не на самом циферблате, а чуть выше. Сам же циферблат вращался под этой стрелкой. На нем были изображены старославянские буквы, каждая из которых означала свою цифру, например, «А» – это «1», В — «2» и так далее. Таких букв было всего 17 – именно столько часов, по наблюдениям наших предков, длился самый продолжительный световой день в году.

Сохранившееся изображение старого 17-часового циферблата Фроловской (Спасской) башни. Фото: german242.com

Любопытен сам механизм часов, состоявший из зубчатых колес, рычагов, канатов и валов. Часовщики, служившие при Спасских курантах, внимательно следили за работой механизма и регулярно корректировали ход часов. С наступлением рассвета, а также при заходе солнца они вручную поворачивали циферблат таким образом, чтобы стрелка, изображавшая солнечный луч, указывала на первую букву («А»). Чтобы было легче ориентироваться, им выдавали специальные таблицы с указанием того, сколько световых часов будет в тот или иной день. Таким образом, эти смотрители за курантами были не только ремонтниками-часовщиками – они по сути и отвечали за ход московского времени.



Увы, по причине частых пожаров Спасские часы, как бы бережно к ним ни относились, периодически приходили в негодность и ломались. Особенно сильно пострадал механизм курантов при пожаре 1624 года – настолько, что восстанавливать их уже не стали и продали на лом ярославскому монастырю.

На смену самым первым часам в 1625 году пришли новые – крупнее по размеру (диаметром около пяти метров), с красивым боем. Вторые кремлёвские часы были совсем иными. Их сделал шотландский мастер Христофор Галовей вместе с русским кузнецом Жданом, который привлёк к работе своего сына и внука. По сути, наши мастера сделали всё наоборот, нежели было принято при построении больших часов. У них была всего одна стрелка, которая, вопреки ожиданиям наблюдателей, не вращалась. Круговые движения совершал сам циферблат.

А.Васнецов. Красная площадь при царе Алексее Михайловиче. Если приглядеться, можно увидеть на башне часы. Сохранившееся изображение старого 17-часового циферблата Фроловской (Спасской) башни. Фото: german242.comА.Васнецов. Красная площадь при царе Алексее Михайловиче. Если приглядеться, можно увидеть на башне часы.

На дубовом циферблате новых часов был отображен так же старорусский вариант подсчета времени. Внутренний круг был лазурно-голубого цвета, изображая небосвод. На нем были нарисованы золотистые и серебристые звезды, а также Луна и Солнце. Буквы же на циферблате были медными, с золотым покрытием. Кремлевские куранты тех лет (современная реконструкция). Фото: mos-kreml.ru

Вверху на башенной стене был еще один круг, на котором располагался текст молитвы, а также знаки зодиака. Кстати, их фрагменты до сих пор сохранились под современными часами.

Выглядели часы настолько грандиозно, что у путешественников, бывавших в Москве, захватывало дух от их вида. Огромный циферблат был выкрашен в цвет неба, по нему в хаотичном порядке были разбросаны металлические звёзды. Вместо цифр использовались буквы старославянского алфавита.

Но самое главное, часы умели отличать световой день от ночи. В летнее солнцестояние они играли дневную мелодию 17 раз, а ночную - 7 раз. И это соотношение постоянно менялось на протяжении года. Такая точная работа часов стала возможной благодаря расчётам Христофора Галовея. Всё это позволяло иностранцам называть куранты в Кремле "дивом мира", "восьмым чудом света".

К сожалению, удивительные куранты прослужили всего 40 лет и погибли во время пожара 1626 года. Всё, что от них осталось, — это воспоминания. Кстати, сохранилось объяснение такой необычной конструкции курантов от самого Галовея.

"Так как русские поступают не так, как все другие люди, то и произведённое ими должно быть устроено соответственно", - говорил инженер.

Для установки новых часов пришлось надстраивать башню, увеличив ее на четыре яруса. У нее появилась красивая арочная окантовка из кирпича с резными украшениями. Циферблат разместили в верхней шатровой части, на уровне 7–9 ярусов, а мелкие колокола для перезвона – на 10-м. Через определенные периоды они отзванивали мелодию. Именно эти часы считают прообразом современных курантов. Несколько лет назад циферблат часов находился ниже, чем сейчас (современная реконструкция). /Фото:mos-kreml.ru

Надо сказать, новые часы также страдали от пожаров и их тоже приходилось периодически чинить, но, тем не менее, прослужили они десятки лет. Когда же Петр I издал указ о переводе России на новый отсчет времени, необходимость в «устаревших» часах отпала. Царь привез из Голландии новые, уже с 12 цифрами, и велел повесить их вместо старых. Теперь куранты били каждые 15 минут и также отзванивали мелодию.



Для обслуживания новых часов Кремль содержал штат специалистов-часовщиков, причем, большинство из них были иностранцами. До перехода на современное суточное время Кремлевские куранты выглядели именно так. Реконструкция по изображениям А.Мейерберга (музей в г. Александрове Владмирской обл.)

От Екатерининских времен до наших дней

И снова в судьбу часов на Спасской вмешался пожар. В 1737 году он повредил не только их, но и деревянные детали кремлевской башни, в том числе и вал курантов. Колокольная музыка главных российских часов перестала звучать на Красной площади, а после переноса Петром столицы из Москвы в Петербург отношение к курантам уже не было таким бережным – они оказались никому не нужны. Часы постоянно ломались, а чинили их плохо.

Когда на престол взошла Екатерина, она решила дать часам вторую жизнь. Но оказалось, что к этому времени они были в настолько плохом состоянии, что восстанавливать их просто не имело смысла. Тогда государыня приказала заменить Петровские часы на другие – «английские» (именно так про них писали современники), которые удалось отыскать в Грановитой палате. Их устанавливали отечественный мастер Иван Полянский и немецкий инженер-часовщик Фатц.

В 1770 году куранты прозвонили свою первую мелодию, и это был «Ах, мой милый Августин». Почему выбрали именно ее? Да просто эта песенка очень нравилась иностранцу Фатцу. Мелодия про Августина регулярно звучала в Москве почти год, и никого из русской знати это не смущало.



В середине XIX века, в результате тщательного обследования курантов, оказалось, что они находятся в «полном расстройстве». Часы претерпели серьезный ремонт, занималась им компания «Братья Бутеноп». Ф. Алексеев. Красная площадь в Москве. 1801 г.

Мастера заменили шестерни и колеса (на этот раз использовались специальные сплавы, устойчивые к резким перепадам температуры), у курантов появился новый маятник и более современный ход. Были также изготовлены другие циферблаты (6 м в диаметре) для каждой из четырех сторон башни – черные с позолоченной окантовкой и медными цифрами с минутными делениями. Стрелки часов также покрыли позолотой.

Что касается музыкальной части курантов, то к уже имевшимся колоколам прибавились дополнительные, которые пришлось снять с других кремлевских башен. Всего колоколов получилось 48. Музыкальный механизм полностью переделали.

В 1917-м, в результате артобстрела Кремля, куранты серьезно пострадали: снаряд угодил прямо в одну из стрелок и повредил механизм их вращения. Современные куранты выглядят примерно так, как в позапрошлом веке. Фото: mosprogulka.ru

Лишь через год Ленин велел восстановить часы. У Кремлевских курантов появился новый маятник, механизм вращения стрелок снова заработал. С помощью музыканта Михаила Черемных (более известного в советские годы как художник-график) удалось разобраться в колокольном строе...



В прошлом веке куранты претерпели две серьезные реставрации – в 1974 году и 1999-м. В наше время куранты занимают с 8 по 10 ярусы шатровой части башни. Внешне циферблат представляет собой именно тот вариант, который изготовили в XIX веке братья Бутеноп. Кремлевские куранты занимают три яруса Спасской башни. Это полностью механические часы, которые приводятся в действие благодаря трем гирям, весом до 220 кг. Их подъем – то есть, завод – осуществляется с помощью электродвигателей. Он происходит два раза в сутки. Точность хода обеспечивает 32-килограммовый маятник.

Общая масса механизма без колоколов превышает 25 тонн. Он состоит из нескольких тысяч деталей. Диаметр самых больших шестерен достигает 1,5 м.

Основные элементы механизма – четыре заводных вала, которые размещены на 9 ярусе. Один из них предназначен для перемещения стрелок, второй – для боя курантов, третий – отвечает за перезвон четвертей, четвертый – за исполнение мелодий.

Музыкальная часть находится под шатром башни. Самый большой колокол весит более 2 тонн. Бой происходит благодаря молоткам, которые соединены с основным механизмом. Для исполнения мелодий используется медный цилиндр с поверхностью, усеянной штифтами и отверстиями. При вращении они нажимают на клавиши, которые тросами связаны с колоколами.

Для любого человека, который говорит по-русски, слово «куранты» имеет одну ассоциацию – часы на Спасской башне. Они неразрывно связаны с историей нашей страны, с ее торжественными, а порой и драматическими событиями. Точный ход Кремлевских курантов – символ надежности и незыблемости России.

https://kulturologia.ru/blogs/130219/42228/

https://mos-holidays.ru/kremlevskie-kuranty/