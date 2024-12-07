Неоконченная симфония «Вагнера» - озвучено, где и что теперь играет самый громкий в мире «оркестр»

В петербургском книжном магазине «Листва» состоялась презентация книги основателя проекта Astra Militarum Николая Андреева «ЧВК «Вагнер» Летопись: Донбасс. Сирия».

В ней раскрываются детали формирования одной из самых закрытых и боеспособных частных армий мира. Корреспондент «Точки» побывал на мероприятии и поговорил с автором о том, почему в свое время точкой входа «оркестра» стала именно ЛНР, как сложилась судьба Компании после «марша справедливости», почему в Белоруссии их зарегистрировали как образовательную организацию, а Смольный отказался увековечить память Евгения Пригожина, и почему это так важно.

Летопись ушла в народ

— Николай, презентация книги наконец состоялась. Насколько это важное для вас лично, и ваших читателей событие?

— Да, презентация наконец состоялась и этому факту я безумно рад. Ведь дело даже не только в презентации книги, а в возможности рассказать на широкую публику истории и значимые события, которые касаются действительно самого известного российского подразделения добровольческого характера, а именно ЧВК «Вагнер».

Собственно, почему это на самом деле важно? Дело в том, что людям необходимо знать не только свою историю, но и историю подвигов настоящих людей, настоящих героев. Многие из этих подвигов долгое время находились в неизвестности. Долгое время считалось, ну, как мы помним, что «их там нет». Сам Евгений Викторович Пригожин не собирался выводить подразделение в публичную плоскость. Он это связывал с тем, чтобы не подставлять под удар созданные подразделения, не подставлять под удар бойцов. Именно поэтому он рассказал о том, что является руководителем и основателем ЧВК «Вагнер» только в 2022 году, когда уже скрывать факты было, в общем-то бессмысленно, когда «оркестр» начал активно рубиться на фронтах СВО. Фото: Точка

Это не просто история Компании. Это история 10 лет и военной, и в целом идеологической жизни нашего государства. За эти 10 лет было создано большое патриотическое добровольческое движение. Оно набирало массу постепенно, начиная как раз с той самой Русской весны, когда, собственно, организовалась и ЧВК «Вагнер», тогда еще будучи небольшой батальонно-тактической группой, и армии современных ДНР/ЛНР, которые теперь являются полноценной частью России.

Как мне кажется, это безумно важно – пояснить и рассказать людям, как это было. И это вызывает большой отклик. Ажиотаж, который происходит вокруг имени ЧВК «Вагнер» и истории Компании в своё время и сподвиг меня на то, чтобы я мог рассказать об этом в более таком широком, наверное, литературном формате.

— «Летопись» рассказывает историю становления «оркестра». Как мы помним, оно состоялось на Донбассе и вот такой вопрос: почему БТГР «Вагнер» заходил именно в ЛНР?

— Вопрос непростой. Могу сказать просто со своей со своей колокольни, что ДНР, как мы все знаем – это своего рода витрина вооруженного конфликта на Донбассе. О ДНР мы слышали много и всегда. То есть это всегда было на слуху, та же «славянская» история, имею ввиду оборону Славянска. Это и обстрелы Горловки, это бои за Донецкий аэропорт.

Возможно, это связано с тонкостями именно на местности. ДНР была в принципе всегда на слуху, что же касается Луганской Народной Республики, события, которые там происходили, они не получали должного освещения. А ведь в некоторых случаях там происходили даже страшные события. Например, если мы вспомним удар по Луганской облгосадминистрации летом 2014 года. Это вот та самая история, после которой пошла на самом деле крайне злая и крайне трагически-ироничная шутка про взрыв кондиционера. Когда украинцы активно начали разгонять, что это не они нанесли удар по Луганской облгосадминистрации, это там якобы кондиционер взорвался, за что потом их всех дружно ненавидели. И любые прилёты со стороны ДНР/ЛНР в сторону украинцев, назывались «это у них кондиционер взорвался».

— В чем же был особенно проблематичен Луганск?

— Как я уже сказал, он не был витриной, к нему не было особо приковано внимание. Но он имел важную стратегическую значимость. Если бы он пал так же, к примеру, как пала Харьковская Народная Республика, которая, как мы помним, не продержалась, к сожалению, нескольких дней, то защитникам ДНР пришлось бы куда тяжелее. Просто потому, что дополнительный фронт, который растягивал силы ВСУ на первых этапах так называемой АТО, был бы значительно шире и соответственно, обороняться приходилось бы на гораздо большем числе направлений.

Точно также находясь в кольце осады, Луганск еле сводил концы с концами. Некоторые мирные жители, мы помним, пытались прорваться в сторону России через трассу на Краснодон. И потом там стояли остовы сгоревших гражданских автомобилей, по которым лупили прямой наводкой. Необходимо было спасти людей в самом Луганске, и сдержать натиск – создать второй фронт против ВСУ. Мне кажется, именно поэтому туда зашли «оркестранты», из помощь была необходима.

Фото: Точка

Это русское ЧВК

— Николай, что отличает структуру группы «Вагнера» от других военных формирований? Если присмотреться, то в ней замиксована советская школа военного дела с отдельными элементами западных наработок в системе управления. Почему руководство Компании решило сделать именно так: минимум бюрократии, максимум эффективности?

— Начнём с самого главного: ЧВК «Вагнер», как бы ее ни пытались представить наши противники, недруги и политические оппоненты – это плоть от плоти российская армия. Там служили и служат люди, которые прошли подготовку и военную карьеру в подразделениях российской армии, в подразделениях российских спецподразделений, в структурах МВД. Все эти люди являются высококвалифицированными профессионалами военной и тактической подготовки.

Мы имеем крепкую подоснову — это школа военного дела Советского Союза. Если очень тупо и очень по-простому, то: была взята база всего самого лучшего и рабочего, что есть в уставе Советской и Российской армии, а это самые лучшие наработки, данные, технические аспекты, советы, сложности, положения, все то, что проходила так или иначе советская школа. И при этом было выброшено за ненадобностью то, что армию тормозит.

— Например, что именно?

— Я скажу исключительно о конструктивности. Современные армии могут быть весьма и весьма медлительны на поворотах, у них может быть сложная логистика, могут быть проблемы с доставкой необходимых грузов. Это как раз проблема любой современной армии, и Россия в данном случае не исключение.

Первое что было решено руководством Компании — логистическое снабжение. В этом смысле это непосредственное достижение, которое можно приписать гению Евгения Викторовича Пригожина, потому что он как частное лицо, как предприниматель, прекрасно понимал, что без качественного, грамотного и налаженного снабжения, без качественной и грамотной логистики для подразделений – каши не сваришь. Поэтому здесь, как мне кажется, первое что было взято, может быть та же самая наработка Запада – возможность быстрой качественной логистики, быстрой качественной переброски.

Опять же, вспомним интенсивность маршрутов самого Евгения Пригожина. На личном транспорте он мог посещать за сутки сразу несколько точек по всему миру, это тоже сыграло свою роль.

— А как была решена проблема с бюрократией?

— Сложность любой армии заключается в цепочке командования. С одной стороны, это необходимо, ведь именно по цепочке командования ты получаешь и передаёшь приказ. Вот только во многих системах и во многих структурах это действительно сильно забюрократизировано, банально бумажек надо написать целую кучу, прежде чем сделать тот или иной шаг.

В Компании все было очень сильно упрощённо и действовало по принципу – минимум бюрократии, максимум эффективности. Здесь немаловажное звено — возможность выслушать человека, который имеет конкретный опыт или уже участвовал в том или ином столкновении, или только что вернулся, грубо говоря, с фронта, и знает конкретно текущее положение дел. Так преодолевается та сложность цепочки командования, которая есть во многих других странах. Из-за которой зачастую верха, то есть генералитет, высший командный состав, оказываются оторваны от того, что происходит непосредственно на земле.

В ЧВК «Вагнер» этот момент был урезан. Грубо говоря, человек, прошедший конкретный участок фронта, докладывает о том, что в лоб взять не получится, но получится пойти в обход или применить какую-то другую тактическую хитрость. Эту информацию достаточно быстро получал непосредственно сам командир подразделения и принимал соответствующее решение. Плюс он ещё давал возможность проявить бойцу себя самостоятельно, что также снижало бюрократизм и повышало эффективность подразделения. Фото: Точка

Белорусский вектор

— Что произошло после Марша справедливости? Ребята в Белоруссии работают инструкторами, но есть ли информация о том, как это там сегодня реализуется? Как местные жители относятся к нашим ребятам?— После известных событий июня 2023-го года ЧВК «Вагнер», как мы помним, перебралась в Белоруссию. Нам на текущий момент известно, что сотрудники Компании проводят занятия и уроки на полигонах, в том числе с представителями ОМОНа, с представителями Внутренних войск Белоруссии, и как мне кажется, весьма эффективно.

Я общался на эту тему с несколькими бойцами, которые сейчас находятся в Белоруссии и делятся общим интересом самих белорусов к перенятию опыта ЧВК. Очень многие отмечают, что сами белорусы очень заинтересованы в том, чтобы их учили люди, инструкторы, бойцы с реальным боевым опытом. Они активно впитывают не только базовые, но и весьма продвинутые знания о современных военных действиях. На мой взгляд, это достаточно позитивная история.

— «Оркестр» ведь там вообще зарегистрирован как центр образовательных услуг, они даже проводит уроки мужества.

— Да, мы можем много говорить о том, что у нас ЧВК «Вагнер» — это образовательная организация, как это у нас занесено и зарегистрировано в Белоруссии. Но ведь это также даёт возможность для официального признания «Оркестра» именно как существующей организации. В этом смысле вопрос, например, в России не решён до сих пор. Я лично не раз сталкивался с разного рода проблемами. Для понимания, готовил мерч и открытки проекта Astra Militarum и порой только при упоминании названия Компании в нескольких типографиях мне отказывали в печати со словами:

— «Указанное вами юрлицо не имеет официального статуса на территории Российской Федерации».

Вопрос-то не к юрлицу. У меня на открытках указан свод правил бойцов, состоящий из 14 пунктов. Но тем не менее, это все равно вызывало определенного рода вопросы. У нас в правовом поле до сих пор в этом плане существует некоторого рода лакуна, и, как мне кажется, Белоруссия сделала самый грамотный шаг, зарегистрировав группу «Вагнера» как образовательную организацию, что сейчас является вполне себе действительной и вполне разумной историей. И ведь «музыканты» действительно обучают, в том числе военные кадры, тактике и продвинутым основам современной войны.

— Николай, почему, как вам кажется, именно Александр Лукашенко предложил разместить ЧВК у себя?

— Это как раз к вопросу о том, что белорусы действительно заинтересованы в том, чтобы подогнать армию под современный уровень и стандарты. В этом смысле Александр Григорьевич предложил очень своевременную историю именно с появлением ЧВК в Белоруссии. Как минимум потому, что это дает отличную возможность для местной армии получить реальный боевой опыт.

Я не держал свечку, но мне кажется, что Александр Григорьевич точно так же считает: есть смысл, есть, куда расти вооруженным силам Республики Беларусь. И в конечном счете это даст своего рода плоды на ближайшей перспективе. Белоруссия сейчас получает базу и уроки реального боевого опыта. Что не может не радовать именно с точки зрения Союзного государства.

Чтобы помнили

— Разные группы в России пытаются поддержать память тех, кто сложил головы за нашу Родину. Высказывалась инициатива назвать одну из улиц Санкт-Петербурга в честь Евгения Пригожина, памятник ему поставить, но местные власти инициативу не поддержали. Почему?

— Да, действительно, очень разные люди пытаются сохранить память всех, кто боролся за Родину и погибал за неё. И начнем с того, что в итоге ситуация разрешилась тем, что в память о Евгении Викторовиче была установлена мемориальная табличка на стене офиса, где он жил и работал. Это конкретно у нас в Питере, на Васильевском острове. Но насколько я знаю, это была частная инициатива.

Почему не поддержали инициативу на государственном уровне, например с памятником или переименованием улицы – как мне кажется, правительство Петербурга пока опасается в этом смысле лезть в историю современных конфликтов, в которых приходится принимать участие Российской Федерации. Плюс, если мне не изменяет память, у нас в Петербурге очень большие сложности вызывают в принципе любые вещи, связанные с топонимикой и с градостроительной деятельностью.

Петербург город достаточно старый, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, плюс еще непростая история с нашим КГИОПом (Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры).

Чтобы поставить памятник или назвать в честь ЕВП улицу, нужна целая куча факторов: это решение градостроительной комиссии, комиссии по топонимике, очень много здесь должно быть выполнено на самом деле реальных условий. Но, как мне кажется, для Петербурга ещё время просто не настало.

Фото: Точка

А вот увековечение памяти «музыкантов» в других городах происходит гораздо активней. Недавно в Новосибирске открылось новое кладбище бойцов ЧВК «Вагнер». Там установлены памятники «Первому» (Евгению Пригожину) и «Девятому» (командиру ЧВК Дмитрию Уткину), уже появились улицы с именами известных представителей «Оркестра». Насколько знаю, увековечили все-таки память Алексея Нагина (командир 10-го штурмового отряда), точно увековечили память Канамата Боташева, летчика, который погиб в составе боевого авиакрыла ЧВК «Вагнер» под Попасной.

То есть процесс, несмотря на то, что он достаточно медленный, все-таки идёт в других городах. Это выходит проще в силу того, что Петербург — город со своей культурной, внутренней бюрократической спецификой, и это надо учитывать. Но я искренне считаю, что время рано или поздно настанет и мы на своем веку увидим открытие улицы имени Пригожина. В этом я уверен.

— Ну и последний вопрос: когда ждать второй том?

— Мне для начала его нужно доработать. Прямо сейчас я занимаюсь коллекционированием и сбором истории о похождениях ЧВК «Вагнер» в странах Африки. Впереди еще много чего, что нужно будет подготовить для второго тома. Не буду загадывать наперед, но очень надеюсь, что до конца года я закончу именно с самим текстом. А как он уже будет опубликован и выйдет, когда в печать – это, я думаю, мы обязательно узнаем от издательства.

https://iatochka.news/2024/11/12/neokonchennaya-simfoniya-va...

Какие еще вышли книги о Вагнерах? Вот некоторые из них: Наконец, и до нас дошла книга Константина Лугового (позывной "Констебль") об одной из важных битв за весь период СВО - о штурме Бахмута.

Константин пришел в ЧВК "Вагнер" в 2022 году после событий на харьковском направлении. Костя отправился воевать взрослым и состоявшимся мужчиной, имея опыт второй чеченской, оставляя успешную жизнь.

В "Вагнере" Констебль получил в свое подчинение бывших заключенных, из которых формировал группы штурмовиков и командовал ими.

Его книга "Штурм Бахмута" была написана за год, а объем превышает 800 страниц.

Приобрести книгу "Штурм Бахмута" можно на "Озон" - https://ozon.ru/t/3WGyXD9

Канал Константина:

https://t.me/PMC_book



https://t.me/orchestra_w/15577

Книгой нашего друга, брата по оружию, коллеги и соратника, штурмового медика с богатейшим багажом боевых действий за спиной, настоящего профессионала, патриота и русского воина - "Дуброва" "Мамонты". Эта книга посвящается всем сотрудникам компании, живым и павшим, для кого кодекс являлся не случайным набором фраз, а жизненным кредо.

Эта книга - воспоминания о тех временах, когда компания была отдельным миром, закрытым от внешнего мира и взглядов прохожих.

Эта книга - реальная история штурмового медика в рядах штурмового отряда ЧВК "Вагнер" во время боев за Триполи.

Самой закрытой части истории компании. Закрытой и самой яркой. Результативной и увлекательной.

Кто был в Триполи, никогда не забудут тех событий, узнать о которых, вы сможете в этой книге.

В связи с недавними событиями в Мали, эта книга так же посвящается памяти павших воинов.

Сегодня она публикуется в поддержку "Русича", командира 13шо, одного из героев, фигурирующих в книге. Его подвиги и заслуги перед страной - не вымысел или сухая справка в наградном.

Достойный воин и командир. Мы с тобой, брат!

Все события реальны.

Все действия невыдуманные.

В преддверии годовщины гибели руководства ЧВК "Вагнер" и в память о людях, создавших самое сильное военное подразделение в мире, представляем вам книгу "Мамонты".

https://t.me/KGV5mg/600

Кстати, как дополнение. Пусть вас не смущает шеврон "Кровь. Говно и Волосы" 5МГ. Это так называется канал реальных военных медиков. У себя на канале они выкладывают такой контент с раненными и как они работают, что не каждый способен его осилить. Но это правда жизни. Две книги, ныне покойного журналиста, Кирилла Романовского. "8 лет с Вагнером" и "Тени войны".

На фото есть еще книга Льва Трапезникова "ВАГНЕР" в пламени войны".

Лев Трапезников из Марий Эл отправился на фронт добровольцем в составе группы «Вагнер». За мужество и героизм при исполнении воинского долга он награждён медалью «За отвагу». В конце весны 2024 года бойцу вручили удостоверение ветерана боевых действий.

После возвращения домой наш земляк начал работу над повестью «Вагнер: в пламени войны». В книге Трапезников описывает окопную жизнь военнослужащих. Позывные, по понятным причинам, изменены.

После военной службы ветеран присоединился к кадровой программе «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным.

Лев Трапезников прошел обучение по образовательной программе «Эффективное управление в системе публичной власти» на базе РАНХиГС.

И еще одна небольшая книга "Как я погиб под Бахмутом" от Госта Юнгерса (псевдоним)

Вышла книга военного летчика Егора Булычева "Лай африканской лисицы" Космычев Олег Анатольевич, военный летчик, пишет под псевдонимом Олег Булычев. Член Союза писателей Санкт – Петербурга с декабря 2022 г. Дипломант международной премии им. Н. В. Гоголя 2023 года за книгу «Остаться на высоте».

Ветеран боевых действий. Участник СВО.

Кавалер ордена Мужества. В России вышли такие сборники рассказов и повестей, как «Негр в лодке» и «Остаться на высоте».

Командировки по центральной Азии, Ближнему Востоку, Африке определили темы повествования произведений. Работал в составе ЧВК "Вагнер".

Среди прочих наград медаль «За отвагу», знак «Белый окопный крест», медаль «За исполнение служебного долга за пределами Отечества». Имеет награды других государств.

Наверно есть и другие произведения, но это те, о которых я знаю.