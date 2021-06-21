«Братская могила» - почему красноармейцы так прозвали СУ-76



Создавалась для поддержки пехоты. Советская самоходная артиллерийская установка СУ-76 является одним из наиболее узнаваемых видов оружия в своем классе на восточном фронте в годы Второй мировой войны. Разрабатывалась СУ в ускоренном порядке в начале войны. Предназначалась самоходка для поддержки советской пехоты. Красноармейцы, как и всякие солдаты, были склонны к выдумке прозвищ для наиболее удачного или неудачного вооружения на фронте. Самая легкая из советских САУ – СУ-76, помимо забавного прозвища «Коломбина» заслужила еще одно, крайне невеселое – «братская могила экипажа». Действительно, машина с противопульным бронированием, 76-мм орудием, особенно в варианте с открытым верхом и низкой задней стенкой вряд ли вызывала у экипажей мысли о долголетии и счастливой старости.Создавалась для поддержки пехоты.

Всякая война ужасна. Тотальная война, коих на сегодняшний день в истории человечества было всего две – это проекция ада на земле, как бы пафосно это не звучало. В условиях тотальной войны лозунг: «Все для фронта, все для победы», отнюдь не советский. Появился он еще в годы Первой мировой войны и отнюдь не в России. Это важно понимать при попытке осмыслить, почему те или и иные вещи в условиях войны делались именно так, а никак иначе. В первую очередь все это касается производство вооружений. Максимальное упрощение и удешевление оружия было свойственно для всех участников конфликта, а не только для СССР. Сначала кузов СУ был закрытым, но от него отказались из-за сильной загазованности после выстрела и необходимости общения с пехотой. В первую очередь все это касается производство вооружений. Максимальное упрощение и удешевление оружия было свойственно для всех участников конфликта, а не только для СССР.Сначала кузов СУ был закрытым, но от него отказались из-за сильной загазованности после выстрела и необходимости общения с пехотой.

Некоторые виды оружия и вовсе разрабатывались странами-участниками Второй мировой войны в ускоренном порядке в условиях жестких ограничений в качестве стремительного ответа на неожиданно появившийся новый вызов на фронте. История разработки СУ-76 – один из хрестоматийных примеров в этой области. Создавалась самоходка на скорую руку в 1942 году. Проектное задание было «достаточно простым»: нужно было ускоренно создать дешевую и простую в производстве самоходку с достаточно мощным орудием для поддержки пехотных формирования Красной Армии. Создана СУ-76 была на базе легкого танка Т-70.

В последствии в СССР будут широко использоваться и другие самоходки: это и ИСУ-152, и СУ-100, и СУ-85. Однако именно СУ-76 станет самой массовой самоходной пушкой за всю войну. Выпустят ее в количестве 14 тысяч экземпляров. Разработали ее всего за несколько месяцев на базе шасси танка Т-70 и артиллерийского орудия 76-мм. 76-мм дивизионная пушка образца 1942 год.

Характерной особенностью 76-ой стал открытый сверху отсек для экипажа. Примечательно, что в начальном проекте он был закрытым, однако очень быстро стало понятно, что крыша мешает экипажу эффективно стрелять, а также затрудняет взаимодействие с пехотой, поддерживающей СУ-76. Так самоходку превратили в «кабриолет». Самоходка обладала феноменальной проходимостью.

Собственно, именно из-за характерной формы отсека для экипажа, данную СУ советские солдаты и прозвали «братской могилой». Сходство между трупной ямой и местом для экипажа СУ особенно заметно, если посмотреть на то, и другое сверху. Кроме того, 76-ый оснащались только противопульной броней, которая не защищала от снарядов и даже некоторых осколков. В городских боях главной проблемой СУ-76 было то, что весь расчет можно было уничтожить одной единственной гранатой удачно заброшенной внутрь установки. Для своих целей Су-76 оказалась отличной штукой.

Однако, все эти недостатки по большей части нивелировали спецификой применения СУ-76 и поддержкой пехоты. Само собой, для создания дурной славы вокруг самоходки было достаточно нескольких ярких и печальных прецедентов, которые в солдатской среде еще и слухами приукрашивались, как это часто бывает. Как правило, расчеты СУ-76 гибли вовсе не от удачно заброшенных гранат, а от проигрышей в «артиллерийских дуэлях» и от огня прорвавшихся немецких танков. Стала самой массовой СУ РККА.

При этом самоходка имела и множество достоинств. Дешевизна и простота производства здесь не единственные. Легкость установки позволяла ей быстро передвигаться по пересеченной местности и легко менять свою позицию. Отличную проходимость СУ-76 показывала в том числе на мягком грунте. Кроме того, установку можно было легко перевезти через реку на плоту во время формирования водной преграды. Наконец, 76-мм пушка позволяла справляться с большинством немецких танков на момент 1942 и 1943 года. А самое главное, что мобильная артиллерия обеспечивала достаточно прикрытие пехоты и сводило на нет невозможность использования полевой мелкокалиберной артиллерии. Безусловно, СУ-76 ломала зубы о немецкие «Пантеры» и «Тигры», однако не стоит забывать о том, что самым массовым танком вермахта был все-таки средний «Panzerkampfwagen IV» с куда менее солидным бронированием. Выпускалась самоходка на заводах:

завод №38 (главный конструктор М.Н. Щукин)

Завод №40 (главный конструктор Л.Ф. Попов)

Горьковский автозавод (зам. главного конструктора Н.А. Астров).



Всего было выпущено 14 280 САУ СУ-76 и СУ-76М.

Командир машины и заряжающий находились у правого борта броневой рубки, наводчик - слева от пушки. Рабочее место механика-водителя САУ было оборудовано в центре отделения управления в носовой части корпуса. У механика-водителя имелся свой входной люк, располагавшийся в верхнем лобовом листе корпуса, в крышке которого устанавливался смотровой перископический зеркальный прибор. Посадка и выход экипажа, а также загрузка боекомплекта производилась через двухстворчатую бронедверь, располагавшуюся в верхнем кормовом листе боевой рубки. В качестве основногооружия в боевом отделении на станке была установлена 76,2-мм пушка ЗИС-З образца 1942 года с клиновым затвором и полуавтоматикой механическою (копирного) типа.



Горизонтальные цапфы орудия устанавливались в подшипниках, закрепленных на переднем листе рубки. Две боковые распорки станка пушки были связаны с бортами корпуса машины.



При стрельбе прямой наводкой использовался штатный прицел пушки ЗИС-З, при стрельбе с закрытых огневых позиций - панорамный прицел. Для наблюдения за полем боя в крыше рубки устанавливался перископ-разведчик, который имел шкалы измерения углов для корректирования стрельбы. В походном положении этот прибор укладывался внутри машины. Кроме того, в листе боевой рубки слева от пушки был установлен 7,62-мм пулемет ДТ. Личное вооружение экипажа состояло из пистолетов-пулеметов ППШ или ППС и десятка гранат Ф-1 Силовая установка состояла из двух четырехтактных шестицилиндровых карбюраторных двигателей ГАЗ-202 жидкостного охлаждения, установленных параллельно вдоль бортов корпуса. Общая мощность силовой установки составляла 140 л.с. (103 кВт). Пуск двигателей САУ производился с помощью двух электростартеров или вручную с помощью заводной рукоятки. Включение стартеров отдельное - для каждого двигателя. Емкость топливных баков составляла 320 л, запас хода машины по шоссе достигал 250 км. Механическая трансмиссия САУ состояла из двух четырехступенчатых КПП. В качестве механизма поворота использовались бортовые фрикционы. Приводы управления были механические. Максимальная скорость движения по шоссе составляла 45 км/ч.



Для внешней радиосвязи предусматривалась установка радиостанции 9Р, для внутренней — танкового переговорного устройства ТПУ-ЗР. Для связи командира с механиком-водителем использовалась световая сигнализация (сигнальные цветные лампочки).



Как только не называли эту самоходку... "Сукой", "коломбиной" и "голо...м фердинандом", "братской могилой экипажа". СУ-76 принято ругать за слабое бронирование и открытую боевую рубку. Однако объективное сравнение с однотипными западными образцами убеждает, что СУ-76 мало в чем уступала немецким "мардерам", не говоря уж о британских "бишопах".



Тем не менее, наличие этой САУ в первых рядах при наступлении воспринималось чуть с меньшим восторгом, чем работа "Катюш", но все-таки. Легкие и верткие, и ДОТ заткнут, и пулемет на гусеницы намотают. Одним словом, лучше с "коломбинами", чем без них.



А открытая рубка не позволяла отравиться пороховыми газами экипажу. Напомню, что Су-76 использовалось именно как орудие поддержки пехоты. Пушка ЗиС-5 имела скорострельность 15 выстрелов в минуту, и можно только представить, в каком аду приходилось действовать самоходчикам при ведении огня на подавление.

Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский вспоминал:

"...Особенно полюбились солдатам самоходные артиллерийские установки СУ-76. Эти легкие подвижные машины поспевали всюду, чтобы своим огнем и гусеницами поддержать, выручить пехоту, а пехотинцы, в свою очередь, готовы были грудью заслонить их от огня вражеских бронебойщиков и фаустников..."



При правильном использовании, а это пришло не сразу, СУ-76М хорошо показали себя как в обороне - при отражении атак пехоты и как подвижные, хорошо защищенные противотанковые резервы, так и в наступлении - при подавлении пулеметных гнезд, разрушении дотов и дзотов, а также в борьбе с контратакующими танками.



СУ-76 иногда использовались для стрельбы с закрытых позиций. Угол возвышения её орудия был максимальным среди всех советских серийных самоходок, и дальность стрельбы могла достигать пределов установленного на ней орудия ЗИС-3, то есть 13 км.



Низкое удельное давление на грунт позволяло самоходке нормально передвигаться в болотистой местности, где другие типы танков и САУ неминуемо бы завязли. Это обстоятельство сыграло большую положительную роль в боях 1944 г. в Белоруссии, где болота играли роль естественных преград для наступающих советских войск.

СУ-76М могли проходить по наспех сооруженным гатям вместе с пехотой и атаковать врага там, где он меньше всего ожидал ударов советских самоходок.



Неплохо СУ-76М проявила и в городских боях - открытая ее рубка, несмотря на возможность поражения экипажа огнем стрелкового оружия, обеспечивала лучший обзор и позволяла весьма тесно взаимодействовать с бойцами пехотных штурмовых отрядов.

Наконец, СУ-76М могла поражать своим огнем все легкие и средние танки и равноценные ей самоходки вермахта.

Рем Уланов (Сайт «Я помню»), воевавший на этой самоходке мехводом, позднее командиром, описал приемы, позволяющие экипажу увеличить шансы на выживание.

В 1943 году в первом бою его СУ-76 подбила немецкий четырехосный пушечный броневик. Но на этом удача кончилась: «Эта была наша первая и, к сожалению, последняя победа. Через два дня крупное немецкое самоходное орудие, с расстояния в 1500 метров, подкалиберным снарядом пробило лобовую броню моей «Коломбины». Следуя советам опытных механиков-водителей, я работал на заднем баке, оставляя передний полным. Из-за этого и не произошло мгновенного взрыва». Но нужно было еще успеть покинуть самоходку: «Карманы своего бушлата я отпорол еще в эшелоне. Ремень с пистолетом «ТТ» повесил под бушлатом. Все это помогало, при необходимости, быстро выскочить из машины, ни за что не зацепившись. Удар я почувствовал сразу, вслед за вспышкой выстрела. Вылетел из люка, который был открыт, и побежал вперед, стараясь отбежать подальше. Споткнувшись, упал в окоп. Лежа в нем, почувствовал удар и пламя вспыхнувшего бензина. Потом начала рваться боеукладка».

Потом удалось выяснить, что стало с другими членами экипажа: «Когда все кончилось, я пошел к своей «Коломбине», которая превратилась из красотки в ведьму. В боевое отделение боялся заглянуть. Стало горько, тоскливо, сиротливо. Вдруг слышу: «Уланов, чеши сюда!» Из-за маленького сарайчика выглянули трое. Я побежал к ним - это были мои товарищи! Все живы»!

Дальше события развивались согласно известной песне про танкистов:

«Несколько дней нас терзал особист: а не сами ли вы сожгли самоходку? Потом отстал, убедившись в нашей невиновности». Обещать «в следующей атаке обязательно сгореть» не пришлось…

С окончанием Второй Мировой войны служба СУ-76М не закончилась. В Советской Армии они эксплуатировались до начала 50-х годов, 130 машин, переданных в период войны Войску Польскому, так же были списаны к середине 50-х, несколько десятков доставшихся КНДР приняли довольно активное участие в Корейской войне, но в большинстве своем ее не пережили.

Каков же итог? А итог прост, как бронебойный снаряд. Созданная вокруг отличной пушки ЗИС-3 на базе неплохого легкого танка Т-70, выпускавшаяся большими сериями, СУ-76 сделала самоходную артиллерию Красной Армии действительно массовой.



СУ-76 стала надежным средством огневой поддержки пехоты и таким же символом Победы, пусть и не столь явным, как "тридцатьчетверки" и "зверобои". Но по массовости СУ-76 уступали только Т-34.

https://novate.ru/blogs/090121/57346/

https://vpk-news.ru/articles/50016

https://topwar.ru/119646-rasskazy-ob-oruzhii-sau-su-76m.html