Поздравлявший ветерана военный оркестр не сдержался и сыграл детям

Восторгу детей не было предела
Поздравлявший ветерана военный оркестр не сдержался и сыграл детямВ Тольятти военный оркестр прибыл к дому ветерана Великой Отечественной войны, чтобы сыграть в его честь ряд военных песен. После того как специальный концерт для дедушки был окончен, выяснилось, что кроме него музыку слушали и подопечные расположенного неподалеку детского сада. 

Малыши начали восторженно аплодировать, хором кричать военным музыкантам "Браво!" и "Молодцы!" — но даже не надеялись на продолжение концерта.

Военные сделали вид, будто собрались окончательно уходить, и вдруг развернулись "фронтом" к детскому саду, чтобы сыграть детскую песенку специально для ребят — выбор суровых военных пал на "Песенку крокодила Гены".

Восторгу детей не было предела, и они принялись подпевать хорошо знакомой мелодии.

Кроме детей оценили концерт и жители города — они оставили под выложенным в городском сообществе видео десятки радостных комментариев.

"Как здорово, молодцы! Гордость! Спасибо огромное за человечность", — написала Эльвира Марченко-Теребова.

"Это лучшее видео в новостной ленте за последнее время", — отметила Oksana Larina.

"Душевно! Порадовали и пожилое поколение, и молодое! Браво!" — обрадовалась Алла Кудрина.

"Хорошие у нас люди, а дети  просто замечательные", — подытожил Вадим Власов.

 - при просмотре видео не забудьте внизу нажать на значок звука Поздравлявший ветерана военный оркестр не сдержался и сыграл детям
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