Поздравлявший ветерана военный оркестр не сдержался и сыграл детям

Малыши начали восторженно аплодировать, хором кричать военным музыкантам "Браво!" и "Молодцы!" — но даже не надеялись на продолжение концерта.

Военные сделали вид, будто собрались окончательно уходить, и вдруг развернулись "фронтом" к детскому саду, чтобы сыграть детскую песенку специально для ребят — выбор суровых военных пал на "Песенку крокодила Гены".

Восторгу детей не было предела, и они принялись подпевать хорошо знакомой мелодии.