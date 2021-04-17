Поздравлявший ветерана военный оркестр не сдержался и сыграл детям

Малыши начали восторженно аплодировать, хором кричать военным музыкантам "Браво!" и "Молодцы!" — но даже не надеялись на продолжение концерта.
Военные сделали вид, будто собрались окончательно уходить, и вдруг развернулись "фронтом" к детскому саду, чтобы сыграть детскую песенку специально для ребят — выбор суровых военных пал на "Песенку крокодила Гены".
Восторгу детей не было предела, и они принялись подпевать хорошо знакомой мелодии.
Кроме детей оценили концерт и жители города — они оставили под выложенным в городском сообществе видео десятки радостных комментариев.
"Как здорово, молодцы! Гордость! Спасибо огромное за человечность", — написала Эльвира Марченко-Теребова.
"Это лучшее видео в новостной ленте за последнее время", — отметила Oksana Larina.
"Душевно! Порадовали и пожилое поколение, и молодое! Браво!" — обрадовалась Алла Кудрина.
"Хорошие у нас люди, а дети — просто замечательные", — подытожил Вадим Власов.
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