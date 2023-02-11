Как отец президента Владимира Путина чудом остался жив на Невском пятачке Как отец президента Владимира Путина чудом остался жив на Невском пятачке

С боями на "Невском пятачке" связана одна из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. Я даже сейчас не смогу припомнить еще одно такое же место и время, где бы был столь велик накал боевых действий на отдельно взятом участке земли.

"Невский пятачок" образовался во второй половине сентября 1941 года на левом берегу Невы. Основная задача советских войск заключалась в следующем: переправившись на левый берег Невы в районе деревни Московская дубровка, красноармейцы должны были закрепиться на занятом плацдарме и развить наступление с целью прорыва блокады Ленинграда.

Владимир Спиридонович Путин на Невском пятачке

Именно там, на "Невском пятачке", в ноябре 1941 года, был тяжело ранен, но чудом выжил отец нашего президента Владимир Спиридонович Путин.

В самые первые дни войны бывший рулевой-сигнальщик бригады подводных лодок Балтийского флота Владимир Путин, несмотря на имеющуюся у него бронь, ушел добровольцем на фронт.

В октябре 1941 года в составе 330-го полка 86-й стрелковой дивизии рядовой Владимир Путин оказался на Невском пятачке.

О судьбе командира 330-го полка читайте ЗДЕСЬ.

Уже после войны ветераны, побывавшие и выжившие на этом клочке земли, говорили: «Кто на Невском пятачке побывал, тот смерть свою повидал».

На Невском пятачке

Именно тогда рядовой Путин и еще один боец получили приказ от командования: взять и привести «языка».

Днем языка никак не взять, поэтому разведчики поползли в распоряжение немецких частей глубокой ночью.

Обнаружив на своем пути немецкий блиндаж, бойцы притаились в ожидании «добычи». А когда дверь блиндажа распахнулась, и оттуда вышел немец, то свет от лампы осветил притаившихся разведчиков. Фашист, конечно, поначалу немного опешил от такого сюрприза, но, придя в себя, выхватил из-за пояса гранату и бросил ее в разведчиков, тут же закрыв за собой дверь блиндажа.

Невский пятачок

Отец президента остался жив, правда, ему сильно перебило ноги. Наши, конечно, вытащили его в свое расположение, но ему требовалась госпитализация, а госпиталь на том берегу Невы.

Переправлять раненых на правый берег Невы – чистое самоубийство. Немцы к тому времени пристреляли участок Невы, который прилегал к Невскому пятачку, и поэтому добровольцев перетащить раненого не нашлось.

Так бы и умер рядовой Путин от потери крови, если бы не один боец по имени Михаил Зорин, оказавшийся бывшим соседом отца президента по дому. Он то и взялся переправить его в госпиталь.

☝ ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

Прощаясь с Владимиром Путиным в госпитале, Михаил Зорин пожав ему руку сказал: "Ну все, ты оставайся, а я пошел умирать".

В самом конце войны Владимир Спиридонович Путин за тот подвиг был награжден медалью «За боевые заслуги». Наградной лист на Владимира Спиридоновича Путина (источник: https://clck.ru/33D7fb)

Михаил Зорин - спаситель отца президента тогда выжил на Невском пятачке и прошел всю войну. Был награжден правительственными наградами, в том числе медалью "За отвагу".

С Владимиром Путиным (старшим) их пути на войне больше не пересекались и только благодаря случайной встрече, которая состоялась уже после войны два ветерана вновь пожали друг другу руки. Михаил Зорин

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