Территория Героев...(74)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/24095 https://t.me/mod_russia/24099 https://t.me/mod_russia/24116 https://t.me/mod_russia/24123 https://t.me/mod_russia/24146

https://t.me/mod_russia/24163

Капитан Котенев Игорь В ходе ведения обороны артиллерийское подразделение под командованием капитана Игоря Котенева совершало маневр по смене огневых позиций. На марше дивизион попал под массированный огонь со стороны противника.

Оперативно сориентировавшись, Котенев вывел из-под огня дивизион. Понимая, что огонь будет перенесен на обороняющиеся российские подразделения, оставшиеся на опорном пункте, Игорь принял решение и организовал огонь по позициям выявленных огневых средств противника, подавил позиции артиллерии националистов, после чего продолжил марш в указанный район. Достигнув указанного района, продолжил выполнение поставленной задачи по артиллерийской поддержке ВС РФ.

Спустя несколько дней Игорь получил информацию, что одно из десантных подразделений попало в засаду. Получив координаты позиций вражеской артиллерии, ведущей огонь по нашим десантникам, Котенев оперативно произвел расчеты и точным огнем подавил огневые средства противника, что позволило попавшему в засаду подразделению уничтожить противника.

https://zpobeda.ru/igor-kotenev/

Прапорщик Богатырев Александр Командир автомобильного взвода старший прапорщик Александр Богатырев в составе колоны доставлял материально-технические средства и боеприпасы на передовые позиции обороняющихся российских подразделений. Несмотря на начавшийся артиллерийский обстрел позиций Александр скрытно провел колонну и доставил груз до замаскированного склада.

В ходе начала движения в направлении тыловой базы в прямой видимости колонны началось наступление танков противника на взводный опорный пункт российского подразделения. Одна из боевых машин российских войск была подбита. Оперативно оценив обстановку Богатырев вывел колону в безопасное место, а сам отправился на помощь товарищам.

Используя опыт и твердые навыки несмотря на продолжающийся массированный обстрел сумел эвакуировать экипаж и лично вынес на себе тяжелораненного военнослужащего, который не мог самостоятельно покинуть автомобиль. Доставив раненых в безопасное место, Александр вернулся на позиции и эвакуировал машину на территорию опорного пункта.

Благодаря смелым и решительным действиям старшего прапорщика Александра Богатырева материальные средства и боеприпасы были точно и в срок доставлены до передовых позиций. Были спасены жизни экипажа БМП и сохранена техника подчиненного автомобильного взвода.

https://zpobeda.ru/aleksandr-bogatyrev/

Старший прапорщик Магомедов Ахмедбек В ходе передислокации российской батальонной тактической группы для дальнейшего выполнения задач начальник аппаратной связи прапорщик Ахмедбек Магомедов двигался в колоне технического замыкания, умело и оперативно контролировал техническое состояние техники в движении.

Во время движения колонна была атакована диверсионно-разведывательной группой украинских националистов. Не теряя самообладания, старший прапорщик Магомедов организовал оборону и лично вступил в бой с диверсантами, не прекращая отдавать указания подчиненным.

Благодаря слаженным действиям подразделения связи атака диверсантов противника была отбита без потерь в технике и личном составе. Магомедов обеспечил перемещение всей запланированной техники в новый район развертывания. На месте организовал маскировку позиции и обеспечение охраны.

Грамотные и мужественные действия старшего прапорщика Ахмебека Магомедова позволили сохранить жизни и здоровье личного состава, технику и ее готовность к развертыванию и налаживанию бесперебойной связи со всеми подразделениями, что позволило вести успешные боевые действия на стратегическом направлении.

https://zpobeda.ru/ahmedbek-magomedov/

Военкор Елсукова Анастасия Президент РФ наградил орденом Мужества военного корреспондента Readovka Анастасию Елсукову.

Ранее Анастасия Елсукова попала под обстрел в Соледаре, где получила ранение.

https://t.me/strana_geroev/4281 Лейтенант Алим Усман награжден орденом Мужества за самоотверженность и героизм. В один из дней гаубичная артиллерийская батарея общевойсковой армии ЦВО под его командованием попала в засаду. Лейтенант Усман, двигаясь впереди колонны, быстро развернул одно из орудий и ударил по противнику прямой наводкой...

Его подразделение сегодня продолжает успешно выполнять боевые задачи в зоне спецоперации. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/24101 Старший лейтенант Вадим Громов рассказал, что стал офицером благодаря правильному воспитанию, полученному от дедушки, который заменил ему отца. А прадед у него был ветераном Великой Отечественной войны, и его пример тоже много значил для выбора жизненного пути. За успешное выполнение задач во время спецоперации Вадим награждён медалями Жукова и «За боевые отличия». См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/24155 Отделение под командованием старшего сержанта Вадима Акулова выполняло задачи в одном из районов. Продвигаясь по маршруту, Вадим обнаружил вражеский опорный пункт.

Оценив обстановку, старший сержант Вадим Акулов принял решение провести штурм позиций противника. Грамотно распределив задачи между подчиненными, Вадим Акулов дал команду на штурм. В течение нескольких минут опорный пункт был взят без потерь.

Противник предпринял попытку отбить утерянные позиции. Отделение под командованием старшего сержанта Акулова точным огнем отбила все атаки врага.

Мужественные и решительные действия старшего сержанта Вадима Акулова и его подчиненных позволили закрепиться на важном тактическом рубеже и развить наступление российских войск в глубину обороны противника без потерь среди личного состава.

https://t.me/mod_russia/24078 Командир мотострелкового полка гвардии подполковник Артур Жумабаев успешно провел наступательную операцию по взятию стратегически важной высоты в районе одного из населенных пунктов, находящегося под контролем боевиков.

Под его командованием подразделения ВС РФ прорвали усиленную оборону и закрепились в указанном районе, уничтожив при этом два танка, две боевые машины пехоты, множество противотанковых средств иностранного производства, а также двух артиллерийских корректировщиков и до 50 пехотинцев противника.

Заняв высоту, Артур Жумабаев грамотно организовал ее оборону и, несмотря на вражеский минометный огонь, отразил пять атак боевиков. После этого его подразделения нанесли по противнику сокрушительный контрудар, что создало благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск.

В ходе обороны стратегически важной высоты удалось избежать потерь среди личного состава полка гвардии подполковника Жумабаева.

https://t.me/mod_russia/24153

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Военнослужащий Креник Алексей Алексей Александрович Креник

25.01.1988 — 11.03.2022

Командир спецназа ГРУ.

Погиб в ходе СВО по защите ДНР, ЛНР, Отечества и мирного неба над Россией на Украине.

Забайкальский край.

https://zpobeda.ru/aleksej-krenik/

Военнослужащий Стамиков Никита В ходе спецоперации геройски погиб Брянский боец ЧВК «Вагнер» Никита Стамиков

В боях за Артемовск 13 января геройски погиб 29-летний Никита Стамиков.

У него остались жена и трое детей.

https://zpobeda.ru/nikita-stamikov/

Гвардии сержант Егоров Андрей, гвардии младший сержант Караченцев Григорий, гвардии рядовой Алексеев Евгений Трех военнослужащих, погибших в ходе выполнения боевых задач на территории Украины, похоронили в Псковской области. Трех военнослужащих, погибших в ходе выполнения боевых задач на территории Украины, похоронили в Псковской области.

https://pln-pskov.ru/society/455245.html

Военнослужащий Пакель Сергей Пакель Сергей Владимирович, участник СВО, погиб при выполнении боевых задач.

https://zpobeda.ru/sergej-pakel/

Военнослужащий Денисов Сергей Защищая жителей Донбасса пал смертью храбрых житель Кирова Сергей Денисов.

https://zpobeda.ru/sergej-denisov/

Сержант Васильев Владимир При исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине погиб сержант, разведчик-снайпер спецназа ГРУ — Владимир Васильев.

Проявив подлинное мужество и героизм, он до конца выполнил свой воинский долг перед Родиной, отдал жизнь в борьбе с нацизмом, во имя безопасности нашей Отчизны, за мирную жизнь наших соотечественников.

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/vladimir-vasilev/

Гвардии лейтенант Светленко Максим Командир взвода, гвардии лейтенант.

Родился в городе Тихорецке Краснодарского края.

Учился в школе №2 родного города. Максим ещё в школе мечтал стать военным.

В 2016 году, после срочной службы в Воздушно-десантных войсках (г.Новороссийск) поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию города Санкт-Петербурга, которую окончил лейтенантом.

Принимал участие в юбилейном Параде в честь 75-летия Победы в Москве.

С февраля 2022 года составе 331-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии участвовал в специальной военной операции на территории Украины.

Погиб при выполнении боевой задачи.

Награжден орденом Мужества (посмертно), медалями. Директор школы № 2 Вера Бутова с учениками возле Парты Героя в память о Максиме Светленко

Без отца осталась маленькая дочка.

https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/155700072496596

Военнослужащий Токтаев Сергей В госпитале города Белгород от ран, полученных в бою, скончался Сергей Васильевич Токтаев — житель села Никола Яранского района Кировской области.

Ему было 37 лет.

https://zpobeda.ru/sergej-toktaev/

Доброволец Константинов Андрей Погиб доброволец — Константинов Андрей Сергеевич

11.02.1995 — 23.07.2022

Принимал участие в СВО в составе батальона СДД «Гром» на Херсонском направлении.

https://zpobeda.ru/konstantinov-andrej/

Военнослужащий Харченко Михаил Михаил «Толмач» Харченко. Погиб 29 июля 2022 года, защищая свою Родину.

https://zpobeda.ru/mihail-harchenko/

Военнослужащий Новиков Иван В СВО погиб мобилизованный из Череповца Иван Новиков.

Трагедия произошла 28 января. Иван Новиков в составе разведгруппы 347-го полка, возвращаясь на БТР с боевого задания, попал под артиллерийский огонь. В машину попал управляемый снаряд…

https://zpobeda.ru/ivan-novikov/

Военнослужащий Швецов Александр Швецов Александр Владимирович

09.06.1996 г.р.

г.Ялуторовск, Тюменская область

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/aleksandr-shvecov/

Военнослужащий Сухopукoв Εвгeний 24 нoябpя 2022 гoдa в хoдe выпoлнeния бoeвых зaдaч СΒО нa Укpaинe гepoичecки пoгиб Сухopукoв Εвгeний Андpeeвич.

Он был пpocтым pуccким пapнeм, ocoбo нe выдeлялcя cpeди cвepcтникoв, нo кoгдa пpишлa пopa, oн peшил дoбpoвoльнo идти зaщищaть интepecы Рoдины. Он oтдaл зa нaшe миpнoe нeбo caмoe дopoгoe-cвoю жизнь.

https://zpobeda.ru/vgenij-suhopukov/

Военнослужащий Вахонин Иван Вахонин Иван Алексеевич-участник СВО на Украине, боец ЧВК «Вагнер».

Родился 25.03.1992 года в городе Иваново.

В 2015 году проходил службу в 522-м гвардейском учебном танковом Рижском полку (п.Пакино, Владимирская область), где получал специальность «командир танка».

После увольнения в запас вернулся в родной город.

В 2022 году добровольцем отправился на специальную военную операцию по освобождению Донбасса в составе ЧВК «Вагнер».

Погиб при выполнении боевой задачи 04.10.2022 года.

Похоронен в родном городе.

Награжден медалью ЧВК «За отвагу» (посмертно).

https://zpobeda.ru/ivan-vahonin/

Подполковник Шаршавов Алексей В ходе спецоперации на Украине погиб

Шаршавов Алексей Васильевич

Подполковник 171 орб 7ДШД

https://zpobeda.ru/sharshavov-aleksej/

Военнослужащий Таранец Богдан Таранец Богдан Сергеевич (Сварог)

05.01.1992-24.06.2022

Офицер взвода быстрого реагирования.

Погиб с.Петровское Волновахский район.

Служил с 2014года.

Любимый муж, папочка, сын, дядя, хороший друг, настоящий Герой, который отдал свою жизнь за Родину.

https://zpobeda.ru/taranec-bogdan/

Гвардии капитан Иcaeв Александр Тaмбoвчaнин Александр Иcaeв удocтoeн opдeнa Μужecтвa пocмepтнo.

Ηaгpaду пepeдaли ceмьe пoгибшeгo oфицepa из Πpитaмбoвья.

Ему былo 36 лeт.

Алeкcaндp Иcaeв – кoмaндиp втopoй минoмётнoй бaтapeи втopoгo мoтocтpeлкoвoгo бaтaльoнa мoтocтpeлкoвoгo пoлкa гвapдии кaпитaн из ceлa Бoльшaя Липoвицa.

Пoгиб пpи выпoлнeнии бoeвoй зaдaчи.

https://zpobeda.ru/aleksandr-icaev/

Лейтенант Кулюкин Андрей Кулюкин Андрей Геннадьевич

22 года

г.Москва

https://zpobeda.ru/andrej-kuljukin/

Прапорщик Хинтуханов Вячеслав Уроженец села Ортуй Могойтуйского района Забайкалья, участник военных действий на Кавказе Вячеслав Хинтуханов погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

В 2014 году был зачислен курсантом в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2017 году был направлен в Калининградскую область в город Балтийск. В 2019 году был переведен на должность командира взвода морской пехоты. В 2020 году был уволен в запас.

С 2020 по 2021 годы, впервые с момента выпуска из школы освободившись от службы, работал разнорабочим, затем — электромонтером-линейщиком в Красноярске. Однако в декабре 2022 года он вновь вернулся в армию и заключил контракт на прохождение службы в должности прапорщика и был отправлен в зону СВО.

Боец погиб в возрасте 34 лет.

Вячеслав Хинтуханов представлен к ордену Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/vyacheslav-hintuhanov/

Военнослужащий Тарновский Валерий Тарновский Валерий Евгеньевич

01.10.1995 г.р.

с. Рогаткино, Саратовская область

https://zpobeda.ru/valerij-tarnovskij/

Военнослужащий Галимов Айдар Трагически погиб в ходе специальной военной операции Галимов Айдар Галинурович.

https://zpobeda.ru/ajdar-galimov/

Гвардии ефрейтор Сopoкин Стaниcлaв Сopoкин Стaниcлaв Βячecлaвoвич пoгиб oт ocкoлoчнoгo paнeния в гoлoву 2 мapтa 2022 гoдa в гopoдe Γocтoмeль пpи иcпoлнeнии cлужeбнoгo дoлгa в хoдe cпeциaльнoй вoeннoй oпepaции нa тeppитopии Укpaины.

Πpoхoдил cлужбу пo кoнтpaкту в 51-oм Γвapдeйcкoм Πapaшютнo-Дecaнтнoм Πoлку 106-й Γвapдeйcкoй Βoздушнo-Дecaнтнoй Дивизии (г. Тулa)

Ηa тeppитopии Укpaины нaхoдилcя c нaчaлa СΒО.

Зa пpoявлeнный гepoизм укaзoм пpeзидeнтa нaгpaждён Оpдeнoм Μужecтвa (пocмepтнo)

https://zpobeda.ru/sopokin-staniclav/

Военнослужащий Мануйлов Олег Героически погиб Мануйлов Олег Анатольевич, мужественно исполняя свой воинский долг в спецоперации на Украине

21-летний Олег Мануйлов является выпускником Суджанской средней школы №1.

Олег Мануйлов рос в многодетной семье, у него есть две старшие сестры. В 2013 году, после смерти матери, отец взял на себя все хлопоты по воспитанию детей. В школе парень учился хорошо, о нем отзываются как о скромном и воспитанном парне.

Олег Мануйлов служил по контракту и параллельно учился в вузе на юридическом факультете.

У него остались жена и трёхмесячная дочь.

https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/171751-21-letnij-oleg-manujlov-iz-kurskoj-oblasti-pogib-v-hode-svo-na-ukraine.html

Военнослужащий Рандовский Андрей В ходе специальной военной операции, 18.12.2022 г погиб любимым сын, брат, племянник и отец Рандовский Андрей Юрьевич.

https://zpobeda.ru/andrej-randovskij/

Доброволец Михайловский Николай Доброволец из Курска Николай Михайловский погиб в ходе СВО

Это произошло под Артемовском 16 января, сообщили в школе №9 им. А.Е. Боровых: «Николай навсегда останется в нашей памяти как достойный сын Отечества, надёжный друг и товарищ». Николаю Михайловскому было 25 лет.

https://zpobeda.ru/nikolaj-mihajlovskij/

Военнослужащий Колесников Руслан Погиб Руслан Павлович Колесников,1982 года рождения, в ходе специальной военной операции в составе ЧВК «Вагнер».

https://zpobeda.ru/ruslan-kolesnikov/

Военнослужащий Слепцов Александр Александр Слепцов, с Пограничного, Елизово, Камчатка.

https://zpobeda.ru/aleksandr-slepcov-2/

Военнослужащий Плескач Александр Погиб 26 июня 2022г.

https://zpobeda.ru/aleksandr-pleskach/

Военнослужащий Волосков Александр Сражаясь с врагом пал смертью храбрых 38-летний уроженец Омутнинска Александр Александрович Волосков.

https://zpobeda.ru/aleksandr-voloskov/

Гвардии прапорщик Половников Иван ВДВ, 51-ый полк, г.Тула.

Гвардии прапорщик медслужбы, Половников Иван Сергеевич 05.05.1982 г.р.

Героически погиб на Украине 16.03.2022, до конца исполнив свой долг перед Родиной, сослуживцами, спасая их и оберегая нас!

https://zpobeda.ru/ivan-polovnikov-2/

Младший сержант Малай Евгений 12.03.2022 героически погиб командир отделения взвода глубинной разведки. Погиб спасая своих товарищей-братьев.

Малай Евгений Владимирович.

Погиб в г. Изюм, под Харьковом

https://zpobeda.ru/malaj-evgenij/

Военнослужащий Заболотный Денис 18-летний защитник своей Родины, воин ДНР, Заболотный Денис Станиславович, погиб 27.07.2022г. Харьковская область, позывной Лапа.

https://zpobeda.ru/denis-zabolotnyj/

Сержант Халатов Наджибула В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб сержант 104 полка Халатов Наджибула Халатович

Уроженец с. Верхний Батлух Шамильского района Дагестан.

Ему было 31 год.

Награждён Орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/nadzhibula-halatov/

Военнослужащий Лахмин Юрий Трагически погиб в ходе специальной военной операции на Украине Лахмин Юрий Анатольевич 1993 г.р., уроженец поселка Бушуиха.

https://zpobeda.ru/jurij-lahmin/

Военнослужащий Пасечник Андрей Пасечник Андрей 12.01.1998-09.06.2022

Любимый сын, брат, внук, племянник, друг!…

https://zpobeda.ru/pasechnik-andrej/

Военнослужащий Гогичаев Алихан При исполнении воинского долга в ходе СВО на Украине погиб Гогичаев Алихан Туганович.

https://zpobeda.ru/alihan-gogichaev/

Младший сержант Селиванов Максим Разведчик-сапер группы специального назначения, житель села Журавского Максим Селиванов погиб на Украине.

https://www.kavkaz-uzel.org/articles/375185/

Военнослужащий Кузнецов Денис При исполнении воинского долга, в ходе специальной военной операции погиб Кузнецов Денис Александрович, из СП «Село Совхоз им. Ленина» (Калужская область)

https://zpobeda.ru/denis-kuznecov/

Военнослужащий Кротов Максим В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец поселка Максатиха Тверской области Максим Кротов.

Свою жизнь Максим Кротов посвятил беззаветному служению Отечеству, обеспечению национальных интересов страны, защите каждого гражданина России. Он до конца остался верным воинской присяге.

https://zpobeda.ru/maksim-krotov/

Военнослужащий Ерканов Евгений Погиб в ходе СВО. Ерканов Евгений, ЧВК Вагнер.

Всегда останется в душе и сердце, был жизнерадостным романтиком, прекрасным другом, любимым сыном, надёжным братом.

https://zpobeda.ru/evgenij-erkanov/

Военнослужащий Чепижко Иван 29.07.2022 погиб Сын… Брат… Отец… Боевой товарищ. Чепижко Иван Сергеевич!

https://zpobeda.ru/chepizhko-ivan/

Рядовой Алексеев Алексей Семье рядового Алексея Алексеева, погибшего в ходе выполнения специальной военной операции, передали орден Мужества, которым он был награждён посмертно.

Алексей Алексеев был добровольцем. В сентябре мужчине исполнилось бы 46 лет.

Алексея Алексеева похоронили с воинскими почестями на Зеленогорском кладбище

https://zpobeda.ru/aleksej-alekseev/

Военнослужащий Комаров Александр В ходе специальной военной операции в Артёмовске 1 февраля погиб 31-летний брянский воин, боец ЧВК «Вагнер» Александр Комаров.

Александру был 31 год.

Родом из Бежицкого района Брянска.

https://zpobeda.ru/aleksandr-komarov-2/

Военнослужащий Рыболовлев Денис Погиб мобилизованный из Ревды Денис Рыболовлев.

Денис принимал участие в боях в ЛНР, и 22 октября был ранен в бедро. Лечился в двух госпиталях, после чего приезжал домой в отпуск по ранению. В начале января он снова поехал на спецоперацию, а 19 января погиб.

Дениса похоронили с воинскими почестями.

https://zpobeda.ru/denis-rybolovlev/

Ефрейтор Чимитов Золто В ходе специальной военной операции на Украине героически погиб ефрейтор Золто Чимитов.

Золто родился 14 февраля 1988 г. в с. Цакир Закаменского района, проживал в с. Поселье Иволгинского района.

Окончил Цакирскую среднюю школу. Во время учёбы в школе Золто активно принимал участие в спортивных состязаниях по боксу. В 1998 году стал первым призером Первенства района, в 2003 году стал чемпионом Сибири и Дальнего Востока по боксу.

В том же году поступил в профессиональное училище в г. Закаменск. За время учёбы активно занимался настольным теннисом, многократно занимал призовые места на соревнованиях.

В 2006 г. поступил в Лесопромышленный колледж в г. Улан-Удэ.

В 2011 году был призван на срочную действительную службу.

В 2013 году заключил контракт на военную службу. За время службы не раз награждался за спортивные успехи. Принимал участие в благотворительных акциях.

Ответственный, целеустремлённый, отзывчивый, он навсегда останется в памяти родных и близких добрым, порядочным, честным, достойным сыном, верным товарищем, другом, заботливым мужем и отцом.

У Золто Ивановича остались жена и трое детей.

https://zpobeda.ru/zolto-chimitov/

Доброволец Прокаев Владимир Прокаев Владимир Владимирович

Погиб в Макеевке в ночь на 1 января 2023 года.

г.Самара

https://zpobeda.ru/vladimir-prokaev/

Военнослужащий Андрейчиков Вадим Андрейчиков Вадим Николаевич,

19.07.1978 г.р.

рядовой, наводчик- оператор БМД — 4.

Геройски погиб 1.02.2023 года в ходе спецоперации на Украине.

https://zpobeda.ru/vadim-andrejchikov/

Военнослужащий Кошкин Александр 27 февраля на Украине, выполняя свой боевой долг, героически погиб 27-летний уроженец деревни Шурут-Нурусово Комсомольского района.

Александр Кошкин служил по контракту в 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде в должности старшего наводчика расчета минометного взвода минометной батареи.

Его со всеми армейскими почестями похоронили на родной земле, в деревне Шурут-Нурусово, сотни людей со всей округи пришли проститься с героем…

Награжден Орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/aleksandr-koshkin/

Военнослужащий Антонов Илья В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб Антонов Илья Павлович

13.03.2002 - 29.03.2022

Уроженец города Арзамас.

5 июля 2021 года был призван в ряды Российской Армии и вскоре подписал контракт.

Служил в 104 полку 76-й ДШД.

Ему только исполнилось 20 лет.

https://zpobeda.ru/antonov-ilya/ В ходе специальной военной операции на Украине погиб военнослужащий из Дагестана Шахбан Халиков. Через 2 недели после похорон у него родилась дочь.

https://zpobeda.ru/shahban-halikov/

Военнослужащий Бондаренко Олег Бондаренко Олег Николаевич

24.05.1980.- 19.07.2022

Погиб в Угледаре, поселок Шевченко.

https://zpobeda.ru/bondarenko-oleg/

Гвардии прапорщик Сафронов Александр Александр Сафронов выпускник РВВДКУ. Погиб в военной спецоперации на Украине.

Александр Алексеевич Сафронов погиб 26 июня в н.п. Лоскутовка Луганской области.

Он родился и вырос в пос. Краснооктябрьский, окончил здесь школу, поступил в военное училище. Офицера предали земле со всеми воинскими почестями.

https://vk.com/wall-34261602_624646

Военнослужащий Живолуп Алексей Живолуп Алексей Михайлович

г. Кимры, Тверская область

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/aleksej-zhivolup/

Военнослужащий Харитонов Максим В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб Харитонов Максим Михайлович

Командир отделения – командир боевой машины Максим Харитонов проходил военную службу по контракту на территории Ивановского гарнизона.

Награжден Медалью Суворова.

Награждён Орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/haritonov-maksim/

Гвардии сержант Матюхин Алексей Смертью храбрых погиб Матюхин Алексей Владимирович, военнослужащий 76 ДШД.

18.11.1991-11.03.2022

Закончив училище и получив профессию сварщика, отслужил срочную в армии. Затем пошел на контракт.

Исполнял свой воинский долг в 2014 в Крыму, затем принимал участие в операции в Сирии.

Гвардии сержант служил в Псковском гарнизоне.

Без родного и близкого человека остались родные. Без мужа осталась жена с двумя дочерьми.

https://zpobeda.ru/matjuhin-aleksej/

Капитан Панов Федор Пpocтилиcь c кaпитaнoм Πaнoвым Федором Игopeвичeм.

Βыпуcкник кaфeдpы cпeциaльнoй пoдгoтoвки 2014 гoдa.

Был нaзнaчeн пpикaзoм Μиниcтpa oбopoны Рoccийcкoй Φeдepaции oт 1 июля 2014 г. № 409 в вoйcкoвую чacть ЦΒО в г. Ηoвocибиpcк.

Πoгиб пpи иcпoлнeнии вoинcкoгo дoлгa пo зaщитe интepecoв гocудapcтвa в бopьбe c нaциcтaми пpи пpoвeдeнии cпeциaльнoй вoeннoй oпepaции нa Укpaинe…

«Εгo «Тигp» peaльнo внeшнe ничeм нe oтличaлcя oт ocтaльных, нo eгo вceгдa былo виднo издaлeкa. Он кaк будтo зaдopнo пpитaнцoвывaл нa кoчкaх, втopя вecёлoму хapaктepу cвoeгo кoмaндиpa»,- тaк oтзывaютcя o нaшeм гepoe cocлуживцы.

Он пocвятил ceбя cлужeнию Рoccии и дo кoнцa ocтaлcя вepным вoинcкoй пpиcягe, нaши выпуcкники нaвceгдa ocтaнутcя для нac пpимepoм oтвaги и гepoизмa.

Πpocтитьcя c гepoeм пpишли poдcтвeнники, дpузья, знaкoмыe, cocлуживцы, вoeнный кoмиccapиaт пo Бeлoяpcкoму paйoну и гopoду Зapeчный, oбщecтвeнныe opгaнизaции ( Сoюз Βeтepaнoв Лoкaльных Κoнфликтoв, Βeтepaны ΓСΒΓ и дpугиe )

https://zpobeda.ru/fedor-panov/

Военнослужащий Мухамедзянов Айнур 8 июля 2022 года при исполнении воинского долга погиб Мухамедзянов Айнур.

Он был отличным человеком, хорошим другом и одним из лучших самбистов Марий Эл. Всегда спокойный, доброжелательный, отзывчивый — он стал близким человеком для многих.

Айнур внес огромный вклад в развитие спорта и самбо в республике Марий Эл.

https://zpobeda.ru/ajnur-muhamedzyanov/

Капитан Григоренко Евгений Командир десантно-штурмовой роты отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота капитан Евгений Григоренко погиб 7 апреля 2022 года на Украине.

Евгений Григоренко родился в селе Покровское в 1990 году. Он окончил Таганрогский радиотехнический университет.

В 2009 году Евгений поступил в Рязанское высшее военное воздушно-десантное командное училище.

В должности командира десантно-штурмовой роты морской пехоты воевал в Сирии. Удостоился награды «Участнику военный операции в Сирии», стал ветераном боевых действий.

В сентябре 2021 года был назначен на должность начальника топографической службы морской пехоты Черноморского флота.

32-летнего офицера посмертно наградили орденом Мужества

https://zpobeda.ru/evgenij-grigorenko/

Подполковник Никитин Сepгeй Ηa Укpaинe пoгиб пoдпoлкoвник из Κузбacca.

Иcпoлняя вoинcкий дoлг вo вpeмя cпeцoпepaции, oтдaл cвoю жизнь нaчaльник cвязи 74-й Юpгинcкoй бpигaды, пoдпoлкoвник Сepгeй Βиктopoвич Ηикитин 1978 г.р.

https://zpobeda.ru/sepgej-nikitin/

Военнослужащий Вдовин Николай Николай Вдовин (19 лет) после призыва на срочную службу подписал контракт и был отправлен в Украину в составе десантно-штурмового батальона 336-й гвардейской отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота.

Смертельные ранения получил возле города Николаев, прикрывая отход сослуживцев.

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://zpobeda.ru/nikolaj-vdovin/

Сержант Столмов Владимир Уроженец Харовского района Вологодской области, сержант Владимир Столмов погиб в ходе спецоперации на территории Украины.

Военнослужащий родился в 1996 году в деревне Сорожино. Учился в местной школе и кадетской школе-интернате в Соколе. Впоследствии успешно окончил Вологодский госуниверситет.

4 года назад решил связать свою жизнь со службой в армии, заключив контракт с Минобороны.

Владимир Столмов служил в одной из войсковых частей города Черняховска Калининградской области, был командиром автомобильного отделения взвода обеспечения.

https://zpobeda.ru/vladimir-stolmov/

Гвардии ефрейтор Πeчeнкин Μaкcим В Тамбовcкой облаcти пpоcтилиcь c гваpдии eфpeйтop Μaкcимoм Πeчeнкиным.

Уpoжeнeц Липeцкoй oблacти.

С 2013 гoда cлужил в вoйcках cпeциальнoгo назначeния в г. Тамбове, где у него оcтaлиcь женa и cын.

Погиб в ходе пpоведения cпециaльной военной опеpaции в Χapьковcкой oблacти.

Ηaгpaждён opдeнoм Мужecтвa пocмepтнo.

https://zpobeda.ru/akcim-echenkin/

Гвардии сержант Жеребненко Анатолий Анатолий Вмиальевич Жеребненко погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

Анатолий родился 23 мая 1993 года в городе Обоянь.

В 2009 году окончил МБОУ «Павловская средняя общеобразовательная школа».

С 2012 по 2013 год проходил срочную службу в 104 Гвардейском десантно-штурмовом полку, воинская часть 32515.

На момент гибели ему было 29 лет.

https://zpobeda.ru/anatolij-zherebnenko/

Военнослужащий Бурянин Михаил В Запорожской области, действуя в составе разведдозора, погиб Бурянин Михаил Владимирович.

Бывший снайпер пограничного отряда на Северном Кавказе (2001-2003 гг.) до последнего остался верен воинскому долгу, присяге и боевому братству.

Михаил похоронен 27 января 2023 года на малой родине в Краснодарском крае с воинскими почестями.

На могилу защитника Отечества возложен венок от Фонда ветеранов спецподразделений «Гвоздика» г. Тольятти.

https://zpobeda.ru/mihail-buryanin/ На здании школы №8 города Пскова торжественно открыли мемориальную доску гвардии майору Артему Лазаренко и гвардии подполковнику Алексею Афонину, которые погибли в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Оба учились в этой школе.

Гвардии майор Лазаренко Артем Гвардии майор Артём Лазаренко, начальник оперативного отдела 439 гвардейской реактивной артиллерийской Перекопской бригады РСЗО «Смерч» (Знаменск Астраханской обл.), погиб 15 марта под Херсоном в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации территории «У».

Артём Сергеевич родился в г. Псков 18 марта 1988 года и всего три дня не дожил до своего 34-летия.

У него остались в Знаменске жена и двое детей.

Похоронен 30 марта с воинскими почестями.

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://ok.ru/znamensk.info/topic/154026835701147

Подполковник Афонин Алексей Афонин Алексей Валерьевич

02.02.1980 г.р.

г. Псков

Заместитель командира 234-го гвардейского десантно-штурмового полка

https://vk.com/wall-48725093_138143

Ефрейтор Нестеренко Семен Разведчик-снайпер Семен Андреевич Нестеренко погиб 18 марта 2022 года в ходе проведения спецоперации на Украине.

Родился 24 сентября 1993 года. После окончания 9 классов школы №4 поступил в Куйбышевское ПТУ.

В 2013 году был призван в ряды вооруженных сил и попал в 16-ю бригаду СпН в Тамбове, с которой впоследствии заключил полноценный контракт.

Участвовал в операции по возвращению Крыма в 2014 году, за что получил медаль.

В 2017 году перевелся в Новосибирск и принял участие в широкомасштабных учениях «Запад-2021».

С февраля 2022 года участвовал в спецоперации на территории Украины. Мемориальную доску открыли на фасаде средней общеобразовательной школы № 4, где учился Семён Нестеренко.

https://vk.com/wall-104933948_53578

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Время Z. Автор, исполнитель - Иван "Арбалет" Кондаков Подбитый русский танк в Берлине Когда спиною чуешь дрын,

Пора идти ва-банк.

Укропы привезли в Берлин

Подбитый русский танк. Они устроили возню,

Как «фраер на понтах»,

Мол, мы успешно бьём «русню»

На всех своих фронтах. И вот на площади стоит

Подбитый исполин.

Но как-то странно этот вид

Воспринял весь Берлин. И в пику самостийной лжи,

Не слушая брехню,

Вдруг кто-то розу положил

На серую броню. В смятенье замолчали рты

Бандеровских ворон,

Когда вдруг понесла цветы

Толпа со всех сторон. И было высшей из наград

За жертвенность атак,

Когда последний свой парад

Встречал подбитый танк. А. Бирман

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