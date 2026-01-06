Мы из Советског...
Мы из Советского Союза

Непростая судьба Владимира Зарубина

В первые дни Нового года хочется поделиться с вами чем-то добрым, родом из детства, вызывающим ностальгию и широкую улыбку.
Уверена, что большинство читателей испытывают эти чувства, стоит только заговорить о чудесных открытках Владимира Зарубина.
Милейшие зайчики, медвежата, белки, ёжики и мышки в его иллюстрациях стали главной визитной карточкой этого талантливого художника.

Но о его судьбе знают не многие. Поэтому наливайте чашечку чая, усаживайтесь поудобнее, а я расскажу вам о жизни Владимира ЗарубинаРодился Владимир Иванович Зарубин в деревне Андрияновка Покровского района Орловской области. Он был младшим из трёх сыновей семьи Зарубиных, причем у каждого ребенка была своя страсть: старший Вениамин обожал технику, средний Андрей любил музыку и писал стихи, а Володя с раннего детства рисовал. Родители всячески поддерживали увлечения мальчишек.
В семье была большая коллекция открыток и книг с репродукциями картин, да и сам Володя собирал открытки - в его арсенале было около пяти тысяч разноцветных карточек. Такая коллекция в то время была у редкого ребенка.
Первыми, кто оценил рисунки Володи, были деревенские жители – в возрасте пяти лет он показал соседям рисунок с лошадью, из-под хвоста которой сыпались яблоки. Такая вот необычная интерпретация "коня в яблоках"
В итоге, тема животных и доброго юмора стала основным лейтмотивом его творчества.Впервые увидела эту открытку во время подготовки статьи - а ведь девочка в исполнении Владимира Ивановича очень мила, ничуть не хуже зверушек ❤

 

Соцреализм мешал многим творцам, и открытки Зарубина нередко отправлялись «в стол». Претензии комиссии доходили до абсурда: 
"Медведь не может кричать в лесу "Ау", ведь медведи не разговаривают!".
Зарубин, сталкиваясь в отказами, каждый раз расстраивался. Для него его персонажи были живыми, настоящими.
Однажды его заставили перерисовать открытку, на которой Ежик дарит Ежихе леденец. Придирка комиссии была абсурдной:
"Где вы видели ежей в сапогах?"
Проверяющие вынесли вердикт: либо обувь исчезает, либо в тираж картинка не идёт. Владимир согласился перерисовать иллюстрацию, но Ежика ему было жалко до слез, ведь холодно стоять босиком в снегу! И одну лапку художник приподнял - чтобы не замёрзла 
Открытка получилась невероятно нежной и трогательной, как и история ее создания ❤
Больше всего в детстве я любила такой формат работ Зарубина: двойная открытка вмещала целую мини-историю ❤
Открытки с видами природы Зарубин тоже рисовал
Каталог Зарубина - приложение к журналу "Филателия". С сайта https://sunduk-forum.ru/

Владимир Иванович говорил, что надеется, что его открытки помогут людям стать чуточку добрее и счастливее.
Что ж, это и правда ему удалось! 
Я в детстве обожала эту, двойную, с сюжетом о чаепитии мишки и белочки:С Наступившим Новым годом, друзья! Пусть в вашей жизни всегда будет место добру, которое распространял Владимир Иванович посредством своих открыток

