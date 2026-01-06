Непростая судьба Владимира Зарубина

В первые дни Нового года хочется поделиться с вами чем-то добрым, родом из детства, вызывающим ностальгию и широкую улыбку.

Уверена, что большинство читателей испытывают эти чувства, стоит только заговорить о чудесных открытках Владимира Зарубина.

Милейшие зайчики, медвежата, белки, ёжики и мышки в его иллюстрациях стали главной визитной карточкой этого талантливого художника.

Но о его судьбе знают не многие. Поэтому наливайте чашечку чая, усаживайтесь поудобнее, а я расскажу вам о жизни Владимира Зарубина Родился Владимир Иванович Зарубин в деревне Андрияновка Покровского района Орловской области. Он был младшим из трёх сыновей семьи Зарубиных, причем у каждого ребенка была своя страсть: старший Вениамин обожал технику, средний Андрей любил музыку и писал стихи, а Володя с раннего детства рисовал. Родители всячески поддерживали увлечения мальчишек.

В семье была большая коллекция открыток и книг с репродукциями картин, да и сам Володя собирал открытки - в его арсенале было около пяти тысяч разноцветных карточек. Такая коллекция в то время была у редкого ребенка.

Первыми, кто оценил рисунки Володи, были деревенские жители – в возрасте пяти лет он показал соседям рисунок с лошадью, из-под хвоста которой сыпались яблоки. Такая вот необычная интерпретация "коня в яблоках"

В итоге, тема животных и доброго юмора стала основным лейтмотивом его творчества.



Перед началом войны Зарубины переехали в украинский город Лисичанск - там строились химические предприятия. Переезд обещал большие перспективы братьям: здесь можно было выбрать место учебы и продолжить развивать свои таланты.

Но война все разрушила – старшие братья ушли на фронт (связист-Вениамин погиб в конце войны), а Владимир в свои 16 лет оказался в оккупации. Его вместе с другими молодыми людьми погнали на работы в Германию, на завод в городе Рур. Он чудом избежал расстрела, и те годы были для него очень тяжелыми - ему пришлось многое повидать и пережить.

После освобождения из трудового рабства, Владимир вступил в ряды советской армии. С 1945 по 1949 год Зарубин находился на военной службе – охранял военную комендатуру. Он увлекался боксом, а еще, будучи отличным стрелком, любил оружие.

Демобилизовавшись, Владимир поселился в Москве, устроившись художником в Министерство угольной промышленности, а затем на завод, который сейчас известен как НПО «Гиперон». Здесь Володя познакомился со своей будущей женой, Надеждой Ульянкиной, чертежницей из конструкторского бюро. У пары родился сын Саша, росший в атмосфере любви и творчества.

Какие только записи не красовались в трудовой книжке Зарубина! Владимир был и дежурным мастером, и браковщиком, и слесарем, и даже… крановщицей - не везде была ставка художника, вот его и оформляли кем попало.

Также Владимир наверстывал упущенное из-за войны время, и одновременно с работой учился: в 1958 году он закончил вечернюю школу, а уволившись с завода, начал посещать курсы художников-мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм». Позже заочно получил высшее образование в Университете марксизма-ленинизма МГК КПСС.

С 1957 по 1982 год Зарубин работал художником-аниматором на студии «Союзмультфильм» (его считали одним из лучших сотрудников), и принял участие в создании 103 мультфильмов, среди которых известные всем «Ну погоди», «Маугли», «Жил-был пёс», «По следам бременских музыкантов», «Тайна третьей планеты».

Я сделал сто три фильма – конечно, в содружестве с другими художниками. Например, в «Маугли» из десяти частей – две с половиной мои. Работал в двух первых выпусках «Ну, погоди!». Сыщик в «Бременских музыкантах» тоже мой… Впервые увидела эту открытку во время подготовки статьи - а ведь девочка в исполнении Владимира Ивановича очень мила, ничуть не хуже зверушек.

Однако, работа на студии не была простой: с одной стороны, Владимир "горел" любимым делом, а с другой, сверху постоянно спускали наряды и правила, которые были обязательны к исполнению. Плюс ко всему, работали на "Союзмультфильме" дети высокопоставленных персон, мнящие себя большими талантами и использующие связи родителей для своих целей. Интриги, подсиживание и бесчисленные придирки цензоров выматывали.

«Что за чушь! Собаки не ходят по лесу на двух ногах!» – такую претензию, например, предъявил худсовет к мультфильму «Жил-был пёс».

Напряженная работа требовала отдушины, и Владимир начал рисовать на досуге. Сначала он создавал иллюстрации для «Крокодила», «Малыша» и «Изогиза», а потом переключился на почтовую графику.

В 1962 году вышла первая открытка художника, и уже тогда был заметен его фирменный почерк.

С тех пор Владимир так и жил: днем работал на «Союзмультфильме», ночами рисовал зайчат, белочек и ёжиков. Членов комиссии, определяющих идеологическую пригодность открыток, работы Зарубина часто ставили в тупик. Вместо пионеров и румяных крестьянок - лесные зверюшки? (к слову, людей на открытках Зарубин тоже рисовал)

Соцреализм мешал многим творцам, и открытки Зарубина нередко отправлялись «в стол». Претензии комиссии доходили до абсурда:

"Медведь не может кричать в лесу "Ау", ведь медведи не разговаривают!".

Зарубин, сталкиваясь в отказами, каждый раз расстраивался. Для него его персонажи были живыми, настоящими.

Однажды его заставили перерисовать открытку, на которой Ежик дарит Ежихе леденец. Придирка комиссии была абсурдной:

"Где вы видели ежей в сапогах?"

Открытка получилась невероятно нежной и трогательной, как и история ее создания.

Открытка получилась невероятно нежной и трогательной, как и история ее создания.

Рисунки же, которые забраковали проверяющие, оказались в типографии лишь после перестройки.

Также Зарубин рисовал иллюстрации к книгам, но именно открытки принесли Владимиру Ивановичу всесоюзное признание. Простой люд не смущали ёжики в сапогах, медведи, пьющие чай, и белки с подарками в лапках.

Стоило открыткам с иллюстрациями Зарубина попасть на прилавок почтовых отделений и киосков, как их тотчас раскупали, а иногда за ними выстраивались очереди. Многие коллекционировали работы художника, а дети писали автору письма, при этом занятой Владимир Иванович всегда отвечал на них. Работы Зарубина характеризуют его как очень доброго, искреннего и открытого человека, поэтому юные почитатели его таланта не разочаровывались в своем кумире, получив теплый ответ на свои письма.

Вскоре стало понятно, что вместо хобби Зарубин обзавелся еще одной нервной работой: слушать критику своих сюжетов ему было тяжело. Художник трудился почти круглосуточно, работая на износ.

Больше всего в детстве я любила такой формат работ Зарубина: двойная открытка вмещала целую мини-историю.

В 1973 году Владимир Иванович стал победителем соцсоревнования на студии - и получил первый инфаркт. После этого на «Союзмультфильме» он стал появляться всё реже, предпочитая работать дома. А со временем и вовсе уволился и переключился на любимые открытки.

Зарубина приняли в Союз Кинематографистов СССР только в конце 70-х, спустя почти 10 лет после подачи заявления. Зато до этого часто называли лучшим мультипликатором страны.

Девяностые годы окончательно выбили художника из колеи. Зарубин продолжал рисовать: пейзажи - для себя, а для заработка - открытки.

Открытки с видами природы Зарубин тоже рисовал.

Его работы продолжали пользоваться спросом, небольшое издательство, с которым сотрудничал Зарубин, во многом благодаря ему и поднялось. Но относились там к художнику отвратительно: задерживали деньги и намекали, что работы Владимира никому не нужны.

В какой-то момент платить Зарубину вообще перестали, при этом продолжая требовать всё новые открытки. Год Владимир не получал от издательства никаких выплат. Устав ждать, он позвонил туда и услышал в ответ:

«Не собираемся вам платить, фирма разорилась!»

Сразу после этого разговора у художника случился третий инфаркт, и он скончался на руках жены и сына в возрасте 70 лет 21 июня 1996 года.

Супруга пережила его лишь на год - смерть мужа подкосила женщину.

А издательство, как выяснилось, продолжило здравствовать…

Открытки Зарубина, вместе с конвертами и бланками телеграмм, были выпущены в количестве 1 588 270 000 экземпляров, и их помнят все, кто был рожден в советское время.

В филокартии даже существует отдельное направление - коллекционирование открыток Владимира Зарубина.

Владимир Иванович говорил, что надеется, что его открытки помогут людям стать чуточку добрее и счастливее.

Что ж, это и правда ему удалось!

Я в детстве обожала эту, двойную, с сюжетом о чаепитии мишки и белочки: С Наступившим Новым годом, друзья! Пусть в вашей жизни всегда будет место добру, которое распространял Владимир Иванович посредством своих открыток