Если мы вынесем Ленина

Сразу скажу, чего тогда НЕ будет – не увеличатся зарплаты, не поднимется медицина, образование, промышленность, духовность. Зачем же тогда его выносить?

О, смысл огромный – правда, не для нас.

Запад ведет сейчас с нами борьбу не на жизнь, а на смерть, исступленную, беспощадную. Кургинян считает, что нас решено объявить недочеловеками

Я думаю, они еще изощренней - у них в планах объявить нас недочеловеками и фашистами, и на этом основании потом уничтожать.

Как же это возможно, и фашистами, и недочеловеками одновременно, ведь, казалось бы, одно, исключает другое?

Но для МП (Мирового Правительства) нет задач невыполнимых. Следите за Логикой:

Если мы выносим Ленина – значит, отрекаемся от Идеалов Социализма.

Значит, мы все это время (70 лет) совершали ошибочные и преступные действия.

Почему же мы так преступно ошибались?

Здесь 2 варианта:

Либо нас обманули (не будем уточнять кто) – и тогда мы тупые дебилы – т.е. недочеловеки, ибо полноценный человек за 70 лет понял бы, что его обманывают.

Либо нам просто нравилось убивать и совершать мерзости – тогда мы садисты и фашисты.

Цель достигнута.

Еще раз, логическая цепочка:

Вынос Ленина = отречение от своих Идеалов = признание своей тупости и преступности =объявление нас фашиствующими недочеловеками = Трибунал = уничтожение.

В какой форме будет протекать это уничтожение: стерилизации, резерваций, или еще какой – они решат.

Так что либералы и подпевающие им (а их уже много нарисовалось) вовсе не дураки, у них есть план, и далеко идущий.

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