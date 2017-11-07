Если мы вынесем Ленина

Сразу скажу, чего тогда НЕ будет – не увеличатся зарплаты, не поднимется медицина, образование, промышленность, духовность. Зачем же тогда его выносить?
О, смысл огромный – правда, не для нас.
Запад ведет сейчас с нами борьбу не на жизнь, а на смерть, исступленную, беспощадную. Кургинян считает, что нас решено объявить недочеловеками
Я думаю, они еще изощренней - у них в планах объявить нас недочеловеками и фашистами, и на этом основании потом уничтожать.
Как же это возможно, и фашистами, и недочеловеками одновременно, ведь, казалось бы, одно, исключает другое?
Но для МП (Мирового Правительства) нет задач невыполнимых. Следите за Логикой:
Если мы выносим Ленина – значит, отрекаемся от Идеалов Социализма.
Значит, мы все это время (70 лет) совершали ошибочные и преступные действия.
Почему же мы так преступно ошибались?
Здесь 2 варианта:
Либо нас обманули (не будем уточнять кто) – и тогда мы тупые дебилы – т.е. недочеловеки, ибо полноценный человек за 70 лет понял бы, что его обманывают.
Либо нам просто нравилось убивать и совершать мерзости – тогда мы садисты и фашисты.
Цель достигнута.
Еще раз, логическая цепочка:
Вынос Ленина = отречение от своих Идеалов = признание своей тупости и преступности =объявление нас фашиствующими недочеловеками = Трибунал = уничтожение.
В какой форме будет протекать это уничтожение: стерилизации, резерваций, или еще какой – они решат.
Так что либералы и подпевающие им (а их уже много нарисовалось) вовсе не дураки, у них есть план, и далеко идущий.
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