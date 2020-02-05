Появление рабочего класса в России

«… вспоминаю, с каким ужасом говорили крестьяне об этих заведениях; они говорили: “В этой деревне есть фабрика” с таким выражением, как если бы они хотели сказать: “В этой деревне чума”».

Рабочий класс в Российской империи формировался особым путём — совсем не так, как в Европе. На первых мануфактурах трудились не свободные люди, а крепостные крестьяне. Новости СМИ2 Отделение ремесла от сельского хозяйства наблюдалось у восточных славян ещё в период образования племенных союзов, то есть до создания государства, которое мы ныне зовём Киевской Русью. К XI веку насчитывалось до 60 различных отраслей специализации ремесленников в четырёх основных направлениях: ткачестве, изготовлении керамики, шлифовки орудий, включая каменные, и литьё железа и бронзы.

Только в XIII веке ремесленники стали работать на заказ в крупных городах российского государства, и лишь в XVII веке ремесло становится самостоятельной экономической единицей в соотношении спроса и предложения.

Предложения ремесленников оставались практически неизменными, и ведущей отраслью в экономической жизни страны была обработка металла. Первая мануфактура, основанная в 1479 году, была связана с железом — Московский пушечный двор. Ко времени создания двора в стране было около 2 тысяч ремесленников, выделившихся в отдельную социальную прослойку, но все ещё не самостоятельное сословие. Страна, освободившаяся от двухсотлетнего гнёта, начала экономический подъем.

Успех переживали ремесла, связанные с бытом — кожевенное, посудное, производившее строительные материалы, суконное, гончарное.

Большое значение для развития промышленности имели реформы Ивана IV, которые начались после неудачных попыток взять Казань. Было создано стрелецкое войско и расширено артиллерийское. Ремесленники сослужили хорошую службу Российскому государству, обеспечив армию пушками, арбалетами и огнестрельным оружием.

Производство ремесленников, бывшее до тех пор мелкотоварным и односемейным, перерастало в более крупное, кооперативное. Из таких сложных объединений и возникала мануфактура — предприятие, основанное на распределении труда по функциям и задачам.

В XVII веке при постройке мануфактур учитывалась доступность простейших источников энергии — ветра и воды, особенно при основании металлообрабатывающих предприятий. В суконном производстве применялись машины с рычаговым управлением.

Чем ближе к городу, тем крупнее и централизованнее была мануфактура. В упомянутом нами веке существовал не только Пушечный двор, но и Хамовный (дворцовая полотняная мануфактура), Ювелирный и Денежный дворы, а также Оружейная палата.

Кто трудился на первых мануфактурах?

Трудилась на производстве самая многочисленная и самая бесправная часть населения — крестьяне, из которых потом через несколько веков вышел рабочий класс.

Уже в то время крупная собственность делилась на государственную и частную. Мануфактурные предприятия не стали исключением. Изначально эти предприятия не различались ничем, кроме владельцев: государство и, говоря современным языком, физические лица — купцы, богатые крестьяне, крупные ремесленники.

Вопрос о рабочей силе как таковой проявляется после создания мануфактур — в ремесленных производствах не было такого большого количества рабочих, чтобы владельцам пришлось озаботиться их вопросами. Мануфактура же собрала в одном месте большое количество работников.

В отличие от западных мануфактур, ознаменовавших собой победу над крепостным правом и постепенный переход к капиталистическому производству, российские производства возникали в условиях крепостничества, вбирая его черты. Если изначально на работах трудились вольнонаёмные рабочие, то совсем скоро мануфактуры перешли к принудительному труду. И это было вовсе не из-за недостатка вольных. Феодализм в России был ещё слишком силен, чтобы экономика использовала не традиционные для неё методы капитализма.

«… начало капиталистической эры относится лишь к XVI столетию. Она открывается там, где уже давно уничтожено крепостное право и уже значительно увял наиболее яркий цветок средневековья — свободные города» — К. Маркс

Государственные предприятия использовали в работе труд крепостных казённых и дворцовых крестьян. Частные же мануфактуры такой роскоши не имели, и потому пользовались наёмными рабочими. Они зачастую не отличались от «коллег» с государственных предприятий — будучи оброчниками, то есть людьми подневольными, заработанную плату они отдавали феодалам за землю. Другой, наибольшей по численности, категорией наёмных рабочих были деклассированные люди: лишённые сана священнослужители, отлучённые от церкви монахи, потерявшие связь с семьёй и родными краями или дезертировавшие солдаты, в редких случаях беглые крестьяне и преступники. Самой меньшей по численности категорией стали свободные люди — выкупившиеся из зависимости либо в неё никогда не попадавшие.

При Петре I подобное распределение сил пришло в упадок — на большей части мануфактур стали использовать бесплатную силу приписных крестьян (то есть приписанных к определённому предприятию) и заключённых. В итоге это приводило к низкому качеству продукции. Работники, не получавшие ровным счетом ничего от рабского труда на таком производстве, не были заинтересованы в хорошем результате. После 1721 года к приписным крестьянам, трудившимся на государственных мануфактурах, на законодательном уровне прибавилась ещё одна категория таких же невольников — посессионные крестьяне — хотя фактически существовали они и раньше. Указом царя феодалам разрешалось создавать заводы и предприятия, а люди из окружных деревень автоматически становились крепостными рабочими на этих предприятиях. От приписных крестьян посессионные отличались владельцем (приписными владели прежние хозяева, а не само предприятие), а также тем, что посессионные крестьяне могли быть проданы, тогда как приписные оставались у прежнего хозяина.

«К тому ж в тех неуравнительных и тяжчайших завотцких работах прикащиками его, Демидова, и нарятчиками многих крестьян немилостивно и смертелно не знаем за что бил батожьем и кнутьями, многих и изувечил; от которых смертелных побоев долговремянно недель по шести и по осми и месяца по два раны свои увечные у них зажить не могли и от тех смертелных побоев на заводах, а иные по приходе в домех своих померли, а увечные не токмо завоцких чрез излишно налагаемых работах, кои домашних работ и исправлять не могли; а иных многих крестьян так били, что начнут одного и бьют до полусмерти» — из челобитной крестьян Каслинского и Кыштымского заводов, 1756 год.

Право купцов на покупку крестьян то ограничивалось, то снова восстанавливалось, что также влияло на возможность купеческого сословия использовать труд вольных рабочих.

В Европе пролетариат зародился из прослойки рабочих, не связанных цеховыми отношениями и живших продажей физической силы. Они не были участниками феодальных отношений, потому что не имели средств производства.

В Российской империи не всё было так однозначно — так, в стране не был сформирован цеховой строй и цеховые связи, важные в формировании пролетариата, а значит, он складывался только там, где заканчивалась крепостная зависимость и крепостные связи — в среде мануфактур.

Процесс развития капиталистических отношений был быстрым, несмотря на все тормозившие факторы: вытеснялись приписные и посессионные крестьяне, отходил в прошлое невыгодный и некачественный принудительный труд.

Судьба петровских предприятий

Конкурировавшие с мануфактурами ремесленные производства уничтожались — не в буквальном смысле, конечно же. В приказном порядке строились новые и новые мануфактуры, а указы Сената ставили все новые ограничения для ремесленников, которые и вынуждали их закрывать производства.

Львиная доля таких предприятий, созданных из-под палки и выполнявших только государственные заказы, оказалась нежизнеспособной. Петровские мануфактуры после смерти императора лопнули одна за другой, подобно мыльному пузырю, не дожив и до середины XVII века. К концу столетия их осталась одна десятая часть. Например, шёлковые мануфактуры закрыты были за ненадобностью, а металлургические — из-за переизбытка продукции. Продукция портилась с удивительной быстротой, а стоила дороже товаров ремесленников.

«Потому приписанию мы, именованные, на помянутой новостроющийся Воткинской завод в работу по нарядом повереннаго графа Шувалова Алексея Москвина вступили в 1759-м году и работаем поныне во всяких издельях несносную работу, отчего отягчены и вовсе разорены, понеже высылают нас в работу всех без остатку, не оставливая годных в домех ни одного человека в самую деловую пору и приказывают к тому заводу быть марта к 25 числу и работать безъотлучно майя до 1-го числа… Сверх же тех работ взыскивают с нас с которых сотен коликое число дегтю, за которой зачитаетца нам по три с половиною копейки за ведро, а оной деготь по неимению в дачах наших березоваго леса, принуждены ставить, покупая в сторонних жителствах по тритцети по пяти копеек ведро; и тем сверх указаных положенных на нас заводских работ покупкою того дехтя приходим к конечному раззорению», — челобитная крестьян завода П. И. Шувалова

Политика дальнейших правителей усугубляла ситуацию: если Петр старался развивать отрасли производства равномерно, то Екатерина II сгубила старания предшественника на корню, сделав ставку на металлургическое производство. Это перекосило всю перерабатывающую промышленность, потому что большинство других отраслей не развивалось. К концу правления Екатерины увеличилось не только количество заводов — около 3 тысяч (впрочем, позже исследователи скептично отмечали, что такого числа удалось достичь благодаря включению в счёт мелких производств от кумысных фабрик до овчарных заводов), но и количество крестьян: если в 1720 году их было около 30 тысяч, то в 1796 году — уже свыше 300 тысяч.

Продолжительность рабочего дня равнялась минимум 14 часам, а общие условия работы были тяжёлыми и вредными для жизни и здоровья. Крепостные рабочие часто бунтовали.

«Помещики помещали сотни крепостных, преимущественно молодых девушек и мужчин, в жалкие лачуги и силой заставляли работать… вспоминаю, с каким ужасом говорили крестьяне об этих заведениях; они говорили: “В этой деревне есть фабрика” с таким выражением, как если бы они хотели сказать: “В этой деревне чума”», — Николай Иванович Тургенев.

Ветер перемен

«Прогрессивный» XIX век ознаменовал собой резкие контрасты и острые противоречия. Ветер перемен, давно бушевавший в Европе, принёс в Российскую империю увеличение роли вольнонаемного труда, расширение товарно-денежных отношений, начало технического развития промышленности.

В России на пути прогресса встали старые проблемы: крепостное право, самодержавие, защищавшее интересы помещиков, и сословное деление общества.

Промышленный переворот начался в России ближе к началу 1850-х гг. Вместе с ним начинает медленное развитие молодой рабочий класс, на протяжении нескольких веков остававшийся в состоянии зародыша.

Пальму первенства в найме вольных рабочих перехватила хлопчатобумажная промышленность. К 1825 году в ней было задействовано свыше 90% всех рабочих. На производство нанимались крестьяне-отходники, неимущие жители городов и государственные крестьяне.

В городах оставался в силе поздно сложившийся цеховой строй, и все занимавшиеся ремеслом городские люди составляли отдельную прослойку, поскольку в обязательном порядке приписывались к существующим цехам. Несколько цехов по направлениям производства объединялись в ремесленное управление, защищавшее их интересы и ставшее таким образом прообразом профсоюза.