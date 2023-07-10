Димка из "Вагнера"

ДМИТРИЙ ПАВЛОВ, рядовой

Мама Дмитрия Ольга Кулик не хотела отпускать 21-летнего сына на фронт. Было это в марте прошлого года. Просила расторгнуть контракт, некоторые так тогда поступали — рвали все документы и уходили на гражданку. "Пятисотые", — пренебрежительно называли их в войсках. Дима от такого предложения наотрез отказался.

Дмитрий мне говорит: вы же меня совсем иначе воспитали. Не могу. Там мои ровесники гибнут, а я буду сидеть возле твоей юбки? Нет,

— вспоминает Ольга Кулик.

Ольга вспоминает, что Димка с детства мечтал стать военным.

С ДЕТСТВА ДИМКА МЕЧТАЛ СЛУЖИТЬ РОССИИ. ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ.

Поэтому когда он окончил сельскохозяйственный техникум в посёлке Ленинское (Еврейская автономная область), то без колебаний в первый же призыв отправился служить срочку в Читу. А в январе прошлого года подписал контракт и вскоре поехал защищать Родину.

ПОСЛЕ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ. ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ.

ПЯТЕРО ПОД ЗЕМЛЁЙ

Дима на СВО служил пулемётчиком в Луганской области. Не раз оказывался под шквальным огнём противника и часто буквально чудом избегал смерти. Однажды во время миномётного обстрела окоп, где сидел он и пятеро его товарищей, плотно засыпало землей, неба не видно и вздохнуть невозможно.

Димка рассказывал по телефону мне, что думал, мол, всё — конец. Но как-то вылезли потихоньку наружу, откопались, как змеи,

— вспоминает мама.

На фронте Дима приобрёл двух настоящих друзей и даже названую бабушку Лену — пенсионерку из деревушки, где расположился батальон. Старушка встречала и провожала его на боевые задания и всегда крестила, читая молитвы. Так произошло и в День Победы 9 Мая 2022 года.

НА МИННОМ ПОЛЕ

Дима, его друзья Роман и Илья отправились на боевое задание, идти нужно было через минное поле, строго по тропе. Илья сошёл с тропы и наступил на противопехотную мину. Оторвало лодыжку. Нужно было срочно эвакуировать раненого. Дима взвалил друга на плечи, несмотря на то что Илья был его намного крупнее. И несколько километров тащили раненого к своим, боясь оступиться хотя бы на шаг в сторону и молясь о том, чтобы не засекли беспилотники.

Нога оторванная не болела, наверное, от шока, а вот рёбра от Димкиного плеча очень болели,

— вспоминает Илья.

ПОДУМАЛ О ТОВАРИЩАХ ПЕРЕД БОЕМ

В конце июля Дима позвонил матери, сказал, что из роты осталось два человека (кого убили, кого ранили) — и их прикомандировали к ЧВК "Вагнер".Там с ребятами очень нравилось, они были в отличных отношениях с комбатом. Так Дима стал "вагнеровцем", чему был очень рад.

БЫЛ РАД, ЧТО ПОПАЛ В ЧВК "ВАГНЕР". ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ.

В октябре на Херсонском направлении в районе Давыдова Брода Дмитрий с другим бойцами пробирался по полям — несли припасы товарищам. На поле они оказались перед врагом, как на ладони, попали под миномётный обстрел. Дмитрий получил тяжелое ранение в голову. Его смогли эвакуировать, доставили в ростовский госпиталь. Но несмотря на старания врачей, он умер от ран.

Незадолго до смерти Дима отправил посылку маме, а в ней — документы на трёх ребят, которые были ранены и отправлены в разные госпитали. Получив посылку, уже после гибели сына, я нашла номера телефонов его друзей и передала им.

Они были в шоке. Так как не знали, что Дмитрий выслал документы: водительские удостоверения, паспорта, военные билеты! Для сына помочь другим было смыслом жизни. Он и тут позаботился о своих сослуживцах,

— говорит мать.

ДИМА С РОДИТЕЛЯМИ, СЕСТРОЙ И МЛАДШИМ БРАТОМ. ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦАРЬГРАДУ.

В память о Дмитрии, награждённом орденом Мужества, в его родном селе Кукелево повесили баннер. Кроме того, фотография Димы висит на специальном стенде, посвящённом героям СВО, в сельскохозяйственном техникуме и в школе посёлка Ленинское.

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