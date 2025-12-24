Территория Героев...(193)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Генерал-полковник Кузовлев Сергей Президент РФ Владимир Путин вручил "Золотую звезду" командующему группировкой войск "Запад" генерал-полковнику Сергею Кузовлеву. Торжественная церемония прошла в Кремле в День Героев Отечества!

Генерал-полковник Сергей Юрьевич Кузовлев родился 7 января 1967 года в Мичуринске Тамбовской области.

Учился в школе № 21 (ныне 15).

В 1990 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (сейчас Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище),

в 2001 году – Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации,

в 2010 году – Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

После окончания училища проходил службу в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск на должностях командира взвода и роты.

С 1997 по 1999 год проходил службу в Северо-Кавказском военном округе на должности начальника штаба батальона, а затем командира десантно-штурмового батальона мотострелковой дивизии.

В 2001 году был назначен на должность заместителя командира мотострелкового полка, а затем командиром мотострелкового полка в Приволжско-Уральском военном округе.

С 2005 по 2008 год командовал мотострелковой бригадой в Приволжско-Уральском военном округе.

В 2010 году Сергей Кузовлев был назначен на должность командира мотострелковой бригады общевойсковой армии Южного военного округа.

С 2012 по 2015 год занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего армией Южного военного округа.

В 2015 году Кузовлев был назначен командующим общевойсковой армией в Западном военном округе.

С 2016 по 2019 год – командующий 58-й, затем 8-й общевойсковой армией в Южном военном округе.В апреле 2019 года Сергей Кузовлев был назначен на должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Южного военного округа.С октября по декабрь 2022 года – командующий войсками Западного военного округа.В январе 2023 года указом президента РФ был назначен командующим войсками Южного военного округа.

15 мая 2024 года стало известно, что Сергей Кузовлев является командующим войсками Московского военного округа.

Генерал-полковник (2021).

Сергей Кузовлев награжден орденами Святого Георгия IV степени, Кутузова, Александра Невского, "За военные заслуги", а также другими государственными и ведомственными медалями.

https://vk.com/wall9391271_2664

Младший лейтенант Шахтемиров Халид В районе одного из участков местности подразделение под руководством Халида Шахтемирова вело штурмовую операцию по захвату укрепленного опорного пункта противника.

В ходе выполнения задачи противник применил артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты. При проведении штурма Халид грамотно организовал наступление, что позволило нанести поражение противнику. В результате предпринятых действий удалось преодолеть укрепленную линию обороны ВСУ и выполнить поставленную задачу.

Смелость и отвага Халида Шахтемирова позволили захватить опорный пункт противника, не допустив потерь личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/10820

Рядовой Шафранов Степан Рядовой Степан Шафранов выполняет задачи по эвакуации раненных в ходе проведения специальной военной.

Руководя эвакуационной группой, Шафранов получил задачу по организации эвакуации раненных военнослужащих из одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

В ходе выполнения задачи, эвакуационный автомобиль Степана оказался под шквальным огнем противника и атаками вражеских FPV-дронов. Умело маневрируя под огнем противника, используя рельеф местности, он свернул в лесополосу и смог уйти от преследования дронов. Добравшись до места, отдал приказ об оказании первой помощи и погрузке раненых военнослужащих в автомобиль. Обозначив водителю запасной маршрут, Степан, поддерживая стабильное состояние пострадавших успешно доставил их госпиталь.

Благодаря решительным и профессиональным действиям Степана Шафранова раненные военнослужащие были оперативно доставлены в безопасное место, откуда была организована их дальнейшая эвакуация для оказания высококвалифицированной медицинской помощи.

https://t.me/rabotaembrat/10835

Гвардии младший лейтенант Желткевич Сергей Гвардии младший лейтенант Сергей Желткевич, старший техник мотострелковой роты, выполнял боевую задачу по эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения в одном из районов Донецкой Народной Республики.

Под его командованием расчёты АГС-17 обеспечивали прикрытие групп эвакуации. Находясь под огнём противника, Желткевич руководил огнём АГС, своевременно подавляя резервы противника. Получив данные разведки о передвижении сил противника, он оперативно отдал команду на открытие огня и корректировал его, в результате чего было уничтожено до десяти человек личного состава противника, что вынудило его отступить.

Профессиональные и решительные действия гвардии младшего лейтенанта Сергея Желткевича обеспечили безопасную эвакуацию раненых и выполнение боевой задачи без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/10823

Старший лейтенант Альжанов Ренат Командир танковой роты старший лейтенант Ренат Альжанов, действуя в обороне в составе экипажа танка, выполнял боевую задачу по уничтожению живой силы и техники ВСУ в условии активного применения противником ударных беспилотных летательных аппаратов.

Получив координаты цели, Альжанов скрытно вывел танк на закрытую огневую позицию, умело используя возможности боевой машины прицельной стрельбой уничтожил склад боеприпасов противника и до пяти боевиков ВСУ.

Благодаря профессионализму и мужеству старшего лейтенанта Рената Альжанова и слаженной работе экипажа танка, поставленная боевая задача выполнена без потерь личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/10826

Старший сержант Шипачев Вадим На одном из тактических направлений СВО командир ремонтного отделения старший сержант Вадим Шипачев выполнял боевую задачу по обеспечению имуществом подразделения.

В условиях активного огневого воздействия противника ударными БПЛА он доставлял запасные части к месту ремонта техники.

В ходе выполнения боевой задачи Шипачев лично уничтожил несколько БПЛА противника, не допустив потерь среди личного состава и обеспечив своевременный ремонт вооружения.

Благодаря мужеству и профессионализму старшего сержанта Вадима Шипачева поставленная боевая задача выполнена в срок без потерь среди личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/10831

Гвардии ефрейтор Хабибуллин Ванир Гвардии ефрейтор Ванир Хабибуллин, наводчик разведывательного отделения, выполнял боевые задачи в ходе специальной военной операции.

В составе группы обеспечения он осуществлял доставку продовольствия и боеприпасов на передовые позиции подразделений БПЛА в одном из районов Донецкой Народной Республики. В ходе выполнения задачи группа подверглась массированной атаке дронов-камикадзе противника. В результате взрыва один из военнослужащих получил множественные осколочные ранения. Проявив выдержку и хладнокровие, Ванир Хабибуллин оказал пострадавшему первую медицинскую помощь и организовал его эвакуацию.

Продолжая выполнение задачи, группа вновь подверглась опасности: один из бойцов получил тяжёлую травму ноги при подрыве на противопехотной мине. Рискуя жизнью, Хабибуллин оказал необходимую помощь и сопроводил раненого к точке эвакуации через открытый участок местности, после чего вернулся к выполнению поставленной задачи.

Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям гвардии ефрейтора Ванира Хабибуллина были спасены жизни военнослужащих, а подразделения БПЛА своевременно обеспечены необходимым имуществом, что способствовало успешному выполнению боевой задачи.

https://t.me/rabotaembrat/10822

Сержант Диденко Евгений Командир мотострелкового отделения сержант Евгений Диденко, действуя в составе экипажа боевой машины пехоты, выполнял боевую задачу по огневой поддержке и транспортировке штурмовых подразделений к месту выполнения боевой задачи.

Профессиональное использование боевых возможностей вооружения и военной техники, грамотный выбор позиции для ведения огня и внезапность позволили Евгению и его экипажу выдвинуться в назначенную точку высадки штурмовиков, а затем умело управляя боевой машиной и уклоняясь от средств поражения противника, поддержать их продвижение прицельным огнем.

Благодаря профессиональным и самоотверженным действиям сержанта Евгений Диденко был уничтожен опорный пункт и до отделения националистов, а также обеспечено продвижение стрелкового батальона на данном участке фронта.

https://t.me/rabotaembrat/10842

Рядовой Березин Максим На одном из тактических направлений рядовой Максим Березин выполнял боевую задачу по огневой поддержке наступающих подразделений.

В ходе выполнения задачи минометный расчет подвергся атаке ударных беспилотных летательных аппаратов противника. Максим лично уничтожил три беспилотных летательных аппарата противника. После чего продолжил выполнять задачу по огневой поддержке штурмовых подразделений.

Благодаря умелым действиям рядового Максима Березина задача была выполнена, без потери личного состава.

https://t.me/rabotaembrat/10819

Старший сержант Малышев Андрей Командир танка, старший сержант Андрей Малышев, действуя в составе экипажа, выполнял поставленную боевую задачу по поражению вражеских позиций.

Умело используя особенности местности, он вывел машину на оптимальный рубеж для открытия огня и точным огневым ударом подавил укреплённый пункт противника. Слаженные действия экипажа позволили эффективно нейтрализовать угрозу и обеспечить дальнейшее продвижение подразделений своих сил.

Профессионализм и решительность старшего сержанта Малышева, а также чёткое взаимодействие членов экипажа стали ключевыми факторами успешного выполнения операции.

https://t.me/rabotaembrat/10815

Старший лейтенант Хаднаев Саян Командир самоходно-артиллерийской батареи старший лейтенант Саян Хаднаев выполнял боевую задачу по уничтожению укрепленных сооружений, бронетехники и живой силы ВСУ.

При выполнении боевой задачи офицер, организовал скрытное передвижение батареи в назначенный район и обеспечил своевременную подготовку к ведению огня.

В условиях активного радиоэлектронного противодействия со стороны противника и нестабильной связи с вышестоящим командованием, офицер, используя данные разведки и корректируя огонь с беспилотного летательного аппарата, уничтожил бронегруппу противника, включавшую две боевые машины пехоты, которые пытались атаковать российские позиции.

Кроме того, были уничтожены два миномётных расчета с личным составом, поддерживающие артиллерийским огнем выдвижение бронегруппы ВСУ.

Грамотные действия старшего лейтенанта Саян Хаднаева позволили мотострелковым подразделениям успешно продвинуться вперед и занять ряд важных опорных пунктов. Благодаря решительным действиям и эффективному командованию офицера, противнику был нанесен значительный урон, что привело к утрате оборонительных возможностей и последующему разгрому.

https://t.me/rabotaembrat/10825

Сержант Барашков Александр Сержант Александр Барашков выполнял задачи на одном из тактических направлений, занимая должность командира орудия. Он координировал работу расчёта при проведении контрбатарейных мероприятий в условиях активного применения противником беспилотных средств наблюдения. Несмотря на сложную обстановку и ответный огонь, Барашков обеспечил выполнение всех поставленных задач.

В ходе действий расчёта были успешно подавлены несколько огневых точек противника, что позволило снизить его активность на данном участке.

Профессиональная подготовка сержанта Александра Барашкова и согласованная работа всего расчёта обеспечили успешное выполнение боевой задачи и создали условия для дальнейшего продвижения подразделений.

https://t.me/rabotaembrat/10816

Сержант Лацвик Андрей Действуя на одном из тактических направлений спецоперации гранатометчик мотострелкового подразделения сержант Андрей Лацвик выполнял боевую задачу по нанесению огневого поражения по выявленным объектам противника.

В ходе боевой работы военнослужащий выявил танк противника, двигающийся в сторону наших позиций.

Андрей нанес огневое поражение по выявленной цели, уничтожив танк вместе с экипажем противника.

Благодаря мужеству и профессионализму сержанта Андрея Лацвика были обеспечены условия для дальнейшего продвижения наших подразделений на более выгодные рубежи.

https://t.me/rabotaembrat/10830

Младший сержант Батраков Александр Наводчик гаубичной артиллерийской батареи младший сержант Александр Батраков в составе расчёта гаубицы «Мста-Б» выполнял задачу по артиллерийской поддержке российских подразделений.

Противник попытался прорвать оборону и выбить российские мотострелковые подразделения с занимаемых рубежей, задействовав штурмовые группы, бронетехнику и артиллерию.

Получив координаты целей, расчёт выдвинулся на огневую позицию и открыл огонь. Благодаря профессионализму младшего сержанта Батракова, его умению точно наводить орудие и вести прицельный огонь, в ходе контрбатарейной борьбы была уничтожена самоходная артиллерийская установка противника.

В результате боя артиллеристы не допустили прорыва линии обороны. Противник понёс потери и, лишившись артиллерийской поддержки, был вынужден отступить.

https://t.me/rabotaembrat/10841

Лейтенант Бутин Константин Лейтенант Константин Бутин в должности командира роты выполняет боевые задачи в ходе проведения спецоперации.

Действуя в составе штурмового подразделения, Бутин руководил штурмом позиций украинских боевиков в районе одного из населенных пунктов в Донецкой Народной Республики.

Подразделения под командованием Константина действовали в условиях непрерывного огневого воздействия со стороны противника, в том числе применения беспилотных летательных аппаратов. В ходе выполнения задачи Бутин грамотно организовал захват позиций, благодаря чему опорный пункт противника был зачищен без потерь среди личного состава.

Благодаря боевому опыту и профессионализму лейтенанта Константина Бутина были созданы условия, позволившие выбить противника с занимаемых позиций и удержать их, а также нанести ему ощутимые потери в личном составе и технике.

https://t.me/rabotaembrat/10836

Военнослужащий Бородин Александр Герой России лейтенант Александр Бородин передает боевой опыт военнослужащим штурмовых подразделений группировки войск «Запад».

Сегодня Александр занимается подготовкой бойцов на одном из полигонов 20-й гвардейской общевойсковой армии в зоне СВО. Герой России обучает штурмовиков тактике, обращению с оружием, а также как сохранить хладнокровие под огнём, как принимать решения за долю секунды, как беречь и выводить из-под удара своих товарищей. Подробнее читать по ссылке

https://t.me/mod_russia/59257

Доброволец Осипеко Валерий Валерий Осипеко – ветеран войны в Афганистане.

Знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени вручили ветерану, участнику Афганской войны и СВО, члену Лотошинского «БОЕВОГО БРАТСТВА» и местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Валерию Осипенкову (Московская область). Награду герою вручила глава муниципального округа Лотошино Екатерина Долгасова. Она отметили ратный труд ветерана, его решимость встать на защиту Отечества и исполнить до конца солдатский долг. Валерий Осипенков родился в Ташкенте в 1968 году, в 1979 году его семья переехала в Лотошинский район. Служил в Воздушно-десантных войсках, воевал в Афганистане. Когда началась СВО, он не мог остаться в стороне – в августе 2022 года добровольцем вступил в Губернаторский батальон. Лотошинец воевал в Донецке и Луганске, участвовал в освобождении Белогоровки, Новомихайловки, воевал под Горловкой. Весной 2024 года получил тяжелейшее ранение и потерял ногу, летом того же года был комиссован с военной службы. Сейчас Валерий Осипенков вместе с товарищами из «БОЕВОГО БРАТСТВА» и Ассоциации ветеранов СВО занимается патриотическим воспитанием молодёжи, рассказывает им о своём боевом пути, о мужестве бойцов. https://t.me/SpecnazRussii/43737 Военнослужащий Луговой Олег Военнослужащий Олег Луговой выполняет задачи в составе расчёта БПЛА. Работает в паре со своим командиром – Романом. Пока один сконцентрирован на управлении дроном, второй передаёт разведданные и корректирует огонь артиллерии. Результат совместной работы – десятки поражённых целей.

В своей мастерской заместитель командира взвода Сергей Богуш обслуживает и ремонтирует зарядные станции, дроны и прочую электротехнику. За делом показывает и объясняет свою работу сослуживцу. Условия полевого быта укрепляют взаимоотношения.

Недавно боец и сам взял опеку, только над братом меньшим – псом Умкой. За несколько месяцев Умка стал неотъемлемой частью боевой семьи.

«Ехали на боевое дежурство вдоль населённых пунктов и сделали остановку, чтобы проверить воздушную обстановку. Но вместо жужжания летящего дрона услышали скулёж крошечного щенка с едва открытыми глазами. Он сразу доверчиво полез к нам играться. Сердце не выдержало, решили забрать», – рассказывает боец, протирая лапы хвостатому товарищу после прогулки.

Умка привык к своим спасителям. Когда хозяева выходят из блиндажа на задачу, он так и норовит выбежать за ними.

https://t.me/mod_russia/59237

Доброволец Азат Байбурин Азат Байбурин служит командиром взвода подразделения войск беспилотных систем группировки войск «Запад». Он управляет «птицами» и вместе с ними срывает планы противника на Краснолиманском направлении.

Однажды, прочёсывая местность, расчет заметил врага в укреплённой позиции с блиндажом.

«Работали по нему точечно, не давая противнику поднять головы. После его ликвидации напряжение на участке спало. Наши штурмовые группы прошли вперёд», – вспоминает Азат.

Азат награждён медалью «За храбрость» II степени.

Подробнее о боевом пути военнослужащего – в материале газеты «Красная звезда».

https://t.me/mod_russia/59331

Гвардии ефрейтор Андропов Виталий Виталий Андропов управляет многофункциональным беспилотным комплексом «Орлан-10». От его боевой работы зависят точность попадания артиллеристов, своевременная разведка местности, оперативность действий и безопасность штурмовых подразделений.

Главная его задача – обнаружить технику и живую силу противника на дальних подступах, определить направление движения, передать координаты и обеспечить объективный контроль результата.

«Орлан-10» висит над районом боевых действий часами, позволяя накрывать зоны, недоступные другим беспилотникам.

https://t.me/mod_russia/59480

Военнослужащий Родионов Андрей В Подмосковье состоялась церемония вручения губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело». Одним из лауреатов стал один из самых молодых Героев России — командир отряда БПЛА 60-й отдельной диверсионной штурмовой бригады «Ветераны» Андрей Родионов (позывной «Родной»).

Этот подразделение ранее высоко оценил президент России Владимир Путин, говоря о прорыве под Авдеевкой.

В марте боец участвовал в легендарной операции «Поток» (также известной как «Труба») в районе Суджи. В ходе нее около 800 российских военнослужащих скрытно преодолели путь по трубе недействующего газопровода и нанесли неожиданный удар противнику с тыла. Родионов вместе со своими подчиненными провел двое суток внутри тесного сооружения диаметром около 1,5 м, после чего его команда нанесла сокрушительный удар дронами по живой силе и технике противника.

За проявленные мужество и героизм в августе 2025 года военнослужащему было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Источник

Доброволец Кандабаров Александр В Подмосковье состоялась церемония вручения губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело». Одним из лауреатов стал Александр Кандабаров с позывным «Доктор Ливси», доброволец с 2022 года, прошедший путь от санинструктора до начальника медслужбы батальона и обучивший более 600 медиков. Он награжден орденом Мужества.

Источник

Военнослужащий Мустафин Рамиль В Подмосковье состоялась церемония вручения губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело». Одним из лауреатов стал Рамиль Мустафин — офицер-подводник, ветеран Сирии и СВО, кавалер трех орденов Мужества.

После тяжелейшего ранения и ампутации обеих ног прошел полтора года реабилитации. В госпитале Вишневского к нему приходили волонтеры — и одна из них стала для него опорой, вдохновением и невестой. 24 декабря пара сыграет свадьбу!

Источник

Доброволец Макарова Ярослава Ярослава Макарова, которая с начала СВО занималась гуманитарной помощью, а в 2024 году сама ушла на фронт, служила оператором БПЛА и сапером, была ранена.

«Награждена медалью „За храбрость“ II степени. Сейчас работает инженером-технологом контроля качества и продолжает гуманитарную деятельность», — сообщил губернатор.

Источник Гвардии старший сержант Виталий Березкин служит в зоне СВО с марта 2023 года. Начинал рядовым, теперь уже гвардии старший сержант. Его боевой путь лежит от Донецка на Авдеевку, от Авдеевки — в Новоселовку… Сейчас танкисты 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) теснят врага на Красноармейском направлении.

Виталий знает, что танк — мощное, наводящее ужас на врага орудие. И когда это необходимо, в работу включаются одновременно несколько танков, после чего для штурмовых групп создаются идеальные условия для продвижения в глубину обороны противника. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1865 Рядовой Александр Ларионов на гражданке работал на заводе, занимался обработкой металла после оцинковки. А сейчас он на передовой спасает людей.

Однажды ему пришлось в составе группы эвакуации забирать с передка раненого, который ждал в 15 километрах от места базирования наших бойцов. Эта операция заняла 12 часов. На обратном пути группа попала под минометный обстрел. По словам Александра, «птички», которых в небе множество, не так страшны, как работа миномета или артиллерии, от которой сложно укрыться. К счастью, тогда все окончилось благополучно. Пусть и дальше у этих смелых мужчин все будет хорошо! См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1863 В марте российские военные прошли по газовой трубе и освободили Суджу. В числе участников легендарной операции «Поток» был гвардии старший лейтенант Константин Зайцев, командир парашютно-десантной роты, который прошел со своими бойцами километры той трубы. Недавно он удостоен ордена Александра Невского с мечами. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1864 Наводчик-оператор танка Т-72Б3М Александр Горшков удостоен медали «За отвагу» за участие в боевых действиях в Новоелизаветовке. Это под Красноармейском, за освобождение которого шли бои с участием танков.

Танк — мощная сила, но в условиях противодействия дронов его приходится прятать, скрытно подвозить боеприпасы. После награждения Александр рассказал о своей боевой работе. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1866 Начальник штаба мотострелкового батальона 18-й общевойсковой армии гвардии капитан Илья Подорога родом из города-героя Севастополя. С первого дня он выполняет боевые задачи в зоне СВО. Заходил на Херсонское направление, 24 февраля 2022 года водружал со своим личным составом российский триколор на Каховской ГЭС, а затем участвовал в боях на правом берегу Днепра.

Илья — дважды кавалер ордена Мужества. В этом сюжете он рассказывает о боевой задаче, за выполнение которой удостоен одного из этих орденов. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1867 Никита Дроздов служит в зоне СВО не так давно, но уже удостоен медали «За отвагу» за личное мужество, проявленное при выполнении боевых задач. Никита — радиотелефонист мотострелковой роты, его основная задача — обеспечение связи штурмовиков с командирами роты и батальона. Но во время боевых действий ему случается и раненых эвакуировать, и от FPV-дронов отстреливаться. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1868 Расчет САУ «Малка» работает по вражеским опорникам на Красноармейском направлении СВО. Осколочно-фугасные снаряды, каждый по 110 килограммов, не оставляют шансов самым стойким укрепам. О целях и задачах рассказали воины-артиллеристы Аркадий Конаков и Илья Шанауров. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/1861 Заместитель командира роты штурмового батальона «Сармат» 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» Герой России Александр Коваленко рассказал, как сложился его боевой путь в ходе выполнения задач спецоперации.

Александр подписал контракт с Минобороны России, чтобы защищать Родину, семью и детей. Прошел путь от стрелка до заместителя командира роты.

В ходе одной из задач Александр спас группу раненых товарищей и эвакуационную команду, приняв удар на себя. Вспоминая тот момент, он отмечает, что действовал практически инстинктивно:

«Группа эвакуации эвакуировала раненого. На них агрессировал FPV-дрон. Я это увидел, вызвал его на себя и отвлек, так сказать, и застрелил его в итоге».

Потенциал будущего героя заметили еще на этапе обучения. Инструктор по боевой подготовке штурмового батальона вспоминает, что Александр, придя на службу рядовым, с первых дней на полигоне проявлял исключительное рвение к военному делу:

«С самого начала показывал очень большой интерес к этому делу. У него были хорошие успехи, все очень хорошо получалось. Когда любой военнослужащий, который проходит обучение, достигает каких-то больших успехов, это определенную гордость дает. Значит, моя работа была проведена как нужно». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/59246 Анвар Исоев хотел стать юристом, но судьба распорядилась иначе. Когда началась СВО, он понял, что сейчас настоящая возможность отдать долг Родине, и подписал контракт.

Противник наступал колонной в составе девяти единиц бронетехники на Херсонском направлении. Пять наших танков на участке в пятнадцать километров приняли бой. Наступление врага захлебнулось.

За мужество и стойкость Анвара Исоева представили к государственной награде.

«Герои – это обычные люди. Мы все обычные пацаны, которые еще вчера учились в школе. Дорогие товарищи, братья, поздравляю вас с Днем Героев Отечества. Желаю вам здоровья и вернуться домой в целости и сохранности к своим близким и родным», – говорит военнослужащий. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/59251

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Ефрейтор

Механик водитель БМП

станция Ерофей Павлович, Амурская область

Орден Мужества.

https://герои-сво.рф/geroi/zubajdulin-nikolaj-dmitrevich/

Рядовой Свистельников Алексей Урядник Прибрежного хуторского казачьего общества Славянского РКО

Потомственный казак Свистельников Алексей Алексеевич родился 27.08.1998 в городе Славянск-на-Кубани. Жил и рос в поселке Совхозном Прибрежного сельского поселения Славянского района, Краснодарский край. С детства воспитывался в казачьих традициях, учился в сельской школе № 6, трудился с семьей по хозяйству, занимался спортом, готовился к службе в Российской армии.

С 2015 года стал реестровым казаком Прибрежного хуторского казачьего общества Славянского районного казачьего общества, в 2016-2017 годах проходил службу по призыву в рядах Российской армии в составе 205-ой отдельной мотострелковой казачьей бригады и 150-й гвардейской мотострелковой дивизии на границе с Донецкой народной республикой. После армии поступил на службу в отдел министерства внутренних дел по Славянскому району. С 2018 по 2022 год был участковым уполномоченным полиции в станице Петровской Славянского района.

15 апреля 2022 года Алексей уволился из министерства внутренних дел и уехал добровольцем в составе отряда «Кубань» на Украину. С 30 апреля по 19 мая 2022 года боец отряда «Барс 11» Свистельников Алексей Алексеевич принимал участие в боевых действиях по освобождению Донецкой народной республики.

19 мая 2022 года при выполнении боевой задачи по сдерживанию подразделений ВСУ у села Березовое Марьинского района Донецкой народной республики получил тяжелое ранение и погиб.

Мужество и героизм Алексея были отмечены атаманом Кубанского казачьего войска. Алексея наградили посмертно высшей наградой войска – орденским знаком Кубанского казачьего войска «За Веру, Кубань и Отечество» 1 степени.

Указом Президента Российской Федерации № 504 сс Свистельников Алексей Алексеевич награжден посмертно государственной наградой Российской Федерации – медалью «За Отвагу».

https://герои-сво.рф/geroi/svistelnikov-aleksej/

Гвардии рядовой Ересько Дмитрий Ересько Дмитрий Сергеевич

Наводчик штурмового взвода

село Шевченко, Омская область

27.04.1991 - 25.06.2024

Ересько Дмитрий погиб при выполнении боевого задания в ходе Специальной военной операции.

У него остались трое несовершеннолетних детей.

https://t.me/geroisvorf/3254

Военнослужащий Лукинский Юрий Лукинский Юрий Иванович родился 24 декабря 2001 года в селе Шангалы Архангельской области.

После окончания Устьянской средней школы он поступил в Котласский транспортный техникум, где получил профессиональное образование.

Осенью 2021 года был призван на срочную службу в мотострелковые войска, проходил её в воинской части в посёлке Печенга Мурманской области. По завершении срока службы Юрий принял решение остаться в армии, подписав контракт.

Весной 2022 года в составе 200-й отдельной мотострелковой бригады был направлен в зону Специальной военной операции. В ходе выполнения боевых задач он неоднократно получал ранения.

За проявленные мужество и самоотверженность был удостоен государственных наград:

медали «За отвагу»,

медали Суворова,

Георгиевского креста IV степени.

https://t.me/geroisvorf/3247

Военнослужащий Чесноков Алексей Чесноков Алексей Николаевич,

1 мая 1978 года рождения, житель села Сухой Донец.

Алексей героически погиб, исполнив свой долг перед Родиной.

https://t.me/geroisvorf/3262

Рядовой Малышев Вадим Сегежа, Республика Карелия

Малышев Вадим Алексеевич погиб 02.08.2025 при выполнении боевого задания в ходе Специальной военной операции.

https://t.me/geroisvorf/3251

Рядовой Савинцев Игорь Савинцев Игорь Николаевич

Штурмовик

г. Киров

26.08.1980 - 17.02.2024

Участвовал в боях на Авдеевском направлении,

погиб при выполнении воинского долга в на Крынки, Херсонская область.

https://герои-сво.рф/geroi/savincev-igor-nikolaevich/

Ефрейтор Бочкин Алексей Бочкин Алексей Леонтьевич

деревня Харанут, Эхирит‑Булагатского района, Иркутская область

Бочкин Алексей родился 10.05.1996.

После школы он окончил Иркутский авиационный техникум и работал на Иркутском авиационном заводе.

Свою службу Алексей начал со срочной службы в танковых войсках в Екатеринбурге. После заключения контракта он служил в Черемхово и затем в микрорайоне Зеленый.

Будучи ефрейтором контрактной службы был направлен в зону СВО с октября 2024 года.

Героически погиб в феврале 2025 года при выполнении боевой задачи в населенном пункте Щербиновка (ДНР).

У него остались родители и младшая сестра.

https://t.me/geroisvorf/3255

Ефрейтор Голубев Виктор Голубев Виктор Валерьевич, уроженец Козьмодемьянска, Республика Марий Эл,

погиб 26 июня 2025 года при исполнении служебных обязанностей в зоне СВО.

Виктор Валерьевич родился 3 июня 1991 года.

Учился в школе № 2, затем продолжил обучение в школе № 1, окончив девять классов.

Работал вахтовым методом, трудился на заводе ООО «Потенциал» в цехе № 10.

3 ноября 2024 года заключил контракт с Минобороны и начал службу в мотострелковом подразделении в должности старшего стрелка.

https://t.me/geroisvorf/3278

Военнослужащий Галенко Иван Галенко Иван Федорович

Электросталь, Московская область

Погиб смертью храбрых в зоне проведения СВО.

https://t.me/geroisvorf/3265

Младший сержант Ягодин Виктор Ягодин Виктор Александрович

Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ

17.10.1988 - 27.08.2024

Он был из тех ребят, которых сразу запоминаешь — светлый, настоящий, с улыбкой до ушей. Но при всей своей доброй душе — он был крепким парнем. Боевой. За себя всегда постоять мог, и за других тоже. Не терпел, когда кого-то слабого обижают. Такой вот был — справедливый, сильный, и с большим сердцем.

Когда началась СВО, пошёл добровольцем, в январе 2024 года. Его перевели с штурмовой группы на БТР.

Погиб в конце августа. Выполнял боевую задачу. Не отступил. До конца остался таким, каким мы его знали — смелым, настоящим мужчиной.

У Виктора остались сын, мама и брат.

https://герои-сво.рф/geroi/yagodin-viktor-aleksandrovich/

Рядовой Могилин Александр Могилин Александр Викторович

Разведчик- радиотелефонист роты глубинной разведки

село Дубовиково, Воронежская область

26.08.1988 - 02.05.2024

Героически погиб в ходе выполнения специальных боевых задач в зоне действия СВО на территории Украины, с. Житловка Кременской район, во время исполнением обязанностей военной службы.

Награждён Орденом Мужества посмертно.

https://герои-сво.рф/geroi/mogilin-aleksandr-viktorovich/

Военнослужащий Салин Максим Салин Максим Михайлович — наводчик пулемётного отделения, уроженец Старого Томышево, Новоспасского района, Ульяновской области,

погиб 21 мая 2025 года в ходе выполнения боевого задания на территории спецоперации.

Он родился 17 октября 1984 года.

https://t.me/geroisvorf/3282

Сержант Федотов Иван Заместитель командира взвода связи роты управления, мотострелковый полк 51‑й Гв. ОА ЮВО

Федотов Иван Анатольевич, сержант мотострелкового полка 51‑й Гвардейской Общевойсковой Армии Юго‑Восточного округа, уроженец деревни Лопшеньга Приморского района Архангельской области, родился 19 мая 1986 года. Вырос в Лопшеньге, Архангельская область, окончил местную школу и детский сад, участвовал в школьных мероприятиях и помогал родным, ходил на охоту и ставил сети в море.

После школы работал в Архангельске, затем проходил военную службу.

В 2011 году переехал в Новодвинск, женился. В 2018 году родился сын.

По зову Родины с 17 октября 2022 года служил в роте управления, заместителем командира взвода связи. В боевых выездах всегда был в первых рядах. Ранен в Яковлевке в феврале 2023, но продолжил служить. Участвовал в штурмах Авдеевки, Нетайлово, Карловки, Селидово; был награждён медалью Жукова.

Погиб 1 августа 2025 года в ходе специальной военной операции в Донецкой Народной Республике.

Указом президента посмертно награждён Орденом Мужества.

https://t.me/geroisvorf/3263

Ефрейтор Ратушный Виталий Ратушный Виталий Григорьевич, уроженец Кунгурского округа Пермского края,

погиб 23 июня 2025 года при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции, недалеко от села Воздвиженка в Донецкой Народной Республике.

https://t.me/geroisvorf/3281

Младший сержант Васильев Вадим Васильев Вадим Сергеевич

Водитель

16.05.1999-28.09.23

Байкал-Живчик

Родился и вырос в п. Залари, Иркутская область.

Окончил школу №1. Окончил Заларинский Агро промышленный техникум. Получил профессию лесник

Отслужил срочную службу в Ленинградской области г. Луга. В ракетных войсках

Пришёл оттуда младший сержант

Окончил Иркутский национальный исследовательский технический университет. Получил профессию. Эксплуатация транспортно-технических машин и комплексов.

Когда началась мобилизация, собрался идти защищать родину.

Но его не призвали.

Тогда он принял решение пойти добровольцем на СВО

Он поехал в Ростов в ноябре 2022 года.

Он был в подразделении. «1 Славянская бригады». «Белые волки»

В сентябре должен был приехать в отпуск.

Но принял решение, что продлевает контракт и остаётся.

Пообещал приехать весной.

После подписания нового контракта перешёл в подразделение СеверZ командиром 2 штурмового взвод 389 отряда. Он ушел на БЗ направление Клещеевка.

Когда построили и спросили кто готов пойти первым, не раздумывая пошёл сам. Просто всегда говорит если хочешь сделать хорошо сделай это сам. Дубова-Васильевка. У них была группа из 12 человек вернулись 3, они были ранены.

https://герои-сво.рф/geroi/vasilev-vadim-sergeevich/

Рядовой Утягулов Расим Утягулов Расим Рустямович

деревня Базиково, Республика Башкортостан

07.12.1991 - 26.08.2024

Погиб: ДНР

Указом президента Российской Федерации награждён орденом Мужества посмертно.

https://герои-сво.рф/geroi/utyagulov-rasim-rustyamovich/

Рядовой Васильев Тимофей Васильев Тимофей Николаевич

Штурмовик

село Троицк, Иркутская область

13.01.1977-10.09.23

Родился в с. Черемшанка… В школу пошёл в п.Троицк… Потом переехали на запад Псковская область Бежанецкий район д. Фетенено в 1988году… В 1994 году вернулись в Троицк Иркутская область, он школу закончил в Сереброво Тайшетский район.

В армию ушёл из Табарсука Аланский район в 1995, в 1997 окончил службу …

В 1999 сошлись с женой… В 2000 родился сын, летом 2000 он уехал жить в Иркутск.

30.08.2023 позвонил, сказал, что уезжает на СВО. Буду родину защищать. Не могу сидеть здесь, когда там ребята гибнут.

Были ожесточённые бои под Артемовском. Погиб от множественных ран и обильного кровотечения. Ему перебило ногу.

Помощь он себе оказать не смог, так как был без сознания. Сослуживцы его не оставили, вынесли с поля боя.

https://t.me/geroisvorf/3250

Младший сержант Ковырзин Николай Ковырзин Николай родился 14.05.1992 года в с. Ирба Кежемского района Красноярского края.

В 2011 году проходил срочную службу в танковых войсках в пгт. Козулька Красноярского края. В 2012 году родилась первая дочь, в 2013 году родился сын, а в 2019 году Николай стал стал многодетным отцом, родилась ещё дочь. В июне 2022 года Николай решил пойти добровольцем на СВО. Пройдя ВВК на СВО, Николай выбрал для подписания контракта воинскую часть ВДВ в г.Псков. 19.07.2022 г. он отправился из г. Бийск в г. Псков. 24.07.2022г. он подписал контракт на 4 месяца в 76 дшд, 104 полк ВДВ. Спустя некоторое время их отправили на Херсонское направление. Осенью 2022 г. объявили мобилизацию, в связи с этим, всем находящимся в тот момент на СВО продлили контракт до конца СВО. В марте 2023 г. Николая отпустили в отпуск на 2 недели. После отпуска Николай узнал, что станет папой в четвертый раз. 27.08.2023 г Николая отправили на запорожское направление в Работино. 28.08.2023 г Николай погиб. Похоронен на Аллее Славы в г. Бийск, Алтайский край. Посмертно награжден Орденом Мужества. При жизни получил награду Георгиевский крест 4 степени. https://герои-сво.рф/geroi/kovyrzin-nikolaj/ Рядовой Мушенок Иван Командир мотострелкового отделения посёлок Лоймола, Республика Карелия Мушенок Иван Валерьевич, рядовой контрактной службы и командир мотострелкового отделения, погиб при исполнении воинского долга 10.08.2025 в ходе Специальной военной операции. https://t.me/geroisvorf/3253 Старший лейтенант Таранов Сергей Сергей Александрович Таранов, 39 лет, врач, поэт, альпинист и патриот Камышина, Волгоградская область, погиб 21 августа 2025 года в ходе выполнения должностных обязанностей в зоне специальной военной операции.

Окончил школу № 1 в Камышине, затем Саратовский медицинский университет, затем военно‑медицинский институт.

С 18 октября 2022 года проходил службу как старший лейтенант медицинской службы, начальник мобильного военного медпункта. Сколько жизней он спас — знает лишь Бог. Его работа на передовой была священным трудом, он всегда оказывался рядом в нужный момент, даже после ранения весной вернулся в строй. Сергей был многогранной личностью: писал стихи, играл на флейте в группе «Господин в енотах», альпинист (3‑й спортивный разряд, член Федерации альпинизма России), журналист (член Союза журналистов России), участвовал в телепередаче «Своя игра», записывал тексты для телеканала «Культура». https://t.me/geroisvorf/3270 Военнослужащий Андреев Николай Андреев Николай Викторович Олонец, Республика Карелия 09.03.2000 - 25.08.2025 Героически погиб 25 августа 2025 года в зоне «специальной военной операции». https://t.me/geroisvorf/3260 Военнослужащий Рупышев Алексей Стрелок, помощник гранатомётчика мотострелковой роты село Иволгинск, Республика Бурятия Рупышев Алексей Павлович, родившийся 5 января 1978 года в селе Иволгинск, Иволгинский район, Республика Бурятия, был десятым ребёнком в многодетной семье.

В 1993 году он окончил Иволгинскую среднюю школу, после чего поступил в Иволгинский совхоз‑техникум на специальность «техник‑механик». 23 мая 1997 года Алексей Павлович был призван на срочную службу в Читинской области, служил в 101‑й Хинганской бригаде связи. В браке у него родилось трое детей. 26 сентября 2022 года он был мобилизован в зону «специальной военной операции» (СВО) в должности стрелка‑помощника гранатомётчика мотострелковой роты 5‑й гвардейской отдельной танковой бригады. 6 апреля 2025 года Алексей Павлович погиб при выполнении боевой задачи в районе населённого пункта Скудное, Волновахский район, Донецкая Народная Республика. Его память живёт в сердцах любящей жены, двух сыновей, дочери, сестры, братьев и многочисленных племянников. https://t.me/geroisvorf/3261 Военнослужащий Кондратьев Анатолий Кондратьев Анатолий Михайлович, 19‑летний житель Петрозаводска, Республика Карелия, погиб 16.08.2025 в ходе специальной военной операции. Он ушёл на фронт в мае 2025 года вслед за отцом, а трагически погиб 16 августа того же года. Анатолий окончил среднюю школу № 39 и хотел стать военным. https://t.me/geroisvorf/3283 Гвардии рядовой Ишпилатов Сергей г. Гатчина, Ленинградская область Сергей Ишпилатов, служивший водителем миномётного отделения взвода огневой поддержки штурмовой роты мотострелкового батальона, погиб в ходе специальной военной операции. Он родился 29 ноября 1973 года. 20 апреля 2025 года погиб при выполнении боевого задания в районе населённого пункта Поповка, Белгородская область. https://t.me/geroisvorf/3268 Гвардии сержант Гришко Иван Гришко Иван Витальевич, позывной «РУСИЧ». Родился 09 августа 1994 года, рос в отчем доме в станице Октябрьской Крыловского района, Краснодарский край. Старший в многодетной семье, с юных лет помогал матери с младшими сестрой и братом, отцу в строительстве нового дома. На «хорошо» окончил 9 классов СОШ №30. Далее приобрёл специальность «электрогазосварщика». Срочная служба, первый контракт - период, когда тихий сельский пацан стал обретать военный опыт, и самое главное, формировать характер воина.

Работа в МЧС привнесла последние штрихи: риск ради спасения жизни других. 25 сентября 22 года был мобилизован, и после обучения в Майкопе, отправлен на Запорожье. Боевую службу Иван проходил в 503 МСП 58 Общевойсковой армии, в должности заместителя командира взвода роты специального назначения. За проявленный героизм и отвагу, командующий армией генерал Попов И.И. лично, на боевых позициях, наградил Ивана Гришко знаком отличия ордена Святого Георгия «Георгиевский Крест IV-й степени». Погиб Гришко Иван «Русич» 21 января 2023 года, отражая танковую атаку ВСУ, вблизи посёлка Нестерянка, Пологовского района Запорожской области. Указом Президента России Гвардии сержант Гришко Иван Витальевич (Русич) награждён Орденом Мужества (посмертно). https://t.me/geroisvorf/3269 Военнослужащий Игумнов Сергей улус Гэгэтуй, Республика Бурятия Игумнов Сергей Александрович погиб, исполняя свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Родился 4 августа 2002 года в селе Гэгэтуй Джидинского района; он был самым младшим из троих детей.

С 2009 по 2018 год обучался в Гэгэтуйской средней школе. Физически выносливый, активный, душевный и трудолюбивый, он всегда первым приходил на помощь. После окончания 9 классов учился в Джидинском многопрофильном техникуме по специальности «автомеханик». В декабре 2020 года был призван на срочную службу в воинскую часть № 69647, был награжден знаком «Гвардия». После службы работал вахтовым методом. В ноябре 2024 года заключил контракт с Минобороны, служил в Тальцах, затем в июне 2025 был направлен в Уссурийск, а уже в июле — в зону СВО. Погиб 13 июля 2025 года при исполнении воинского долга. У него остались отец, мать, старшие брат и сестра, племянница. https://герои-сво.рф/geroi/igumnov-sergej-aleksandrovich/ Прапорщик Сидоров Владислав Сидоров Владислав Александрович Ижевск, Удмуртская Республика Сидоров Владислав Александрович, прапорщик медицинской службы и фельдшер эвакуационной группы из Ижевска,

погиб 5 января 2025 года, оказывая помощь раненому в блиндаже на передовой специальной военной операции.

Несмотря на осколочное ранение в ногу, полученное ещё в январе 2024 года, он продолжал спасать жизни, выполняя функции хирурга, травматолога и терапевта под непрекращающимся огнём. В 2023 году, на повестке, добровольно ушёл на фронт, сменив белый халат на камуфляж. До этого он служил в «красной зоне» во время пандемии и оказывал помощь при трагедии в школе № 88, никому не отказывая, даже после тяжёлых смен. В момент гибели, по словам сослуживцев, он держался молодцом, отказался от эвакуации и сказал: «Чутка отлежусь и пройдет, хорошо всё будет». За проявленную отвагу был посмертно награждён орденом Мужества. https://герои-сво.рф/geroi/sidorov-vladislav-aleksandrovich/ Капитан полиции Черепнина Виктория Капитан полиции Виктория Черепнина погибла при исполнении служебных обязанностей на освобожденных территориях ДНР, сообщили в пресс-службе МВД по Республике. Виктория Черепнина была человеком исключительного мужества, самоотверженности и глубокой преданности делу. Её последние командировки были связаны с миссией особой важности и высокого риска: она не просто помогала людям восстанавливать документы, а возвращала им чувство защищенности и государственности на территориях, долгие годы лишенных нормальной жизни. Трагедия произошла сегодня на недавно освобожденной от ВСУ территории. Черепнина погибла при исполнении служебных обязанностей от рук киевских ублюдков. https://t.me/rabotaembrat/10843 Военнослужащий Крылов Артём Крылов Артём Владимирович, уроженец Тихвина, Ленинградская область, погиб при исполнении служебных обязанностей в зоне специальной военной операции. Родился 2 апреля 1990 года, учился в лицее № 8 и занимался лыжным спортом в клубе «Марафон». Работал в охранном предприятии и фитнес-клубе в Санкт-Петербурге. В ноябре 2024 года заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО. Погиб 25 ноября 2024 года. Похоронен на новом городском кладбище под залпы почётного караула. https://t.me/geroisvorf/3279 В начале июня погиб Шамиль — наш «Шаман».

Шамиль пошёл добровольцем на СВО в 2022 году, в составе отряда «Барс-14». В 2023 году он заключил контракт с Министерством обороны и присоединился к 177-му полку морской пехоты.

Мы познакомились с ним в марте 2023 года, когда командир отряда «Шторм», где служил Шаман, обратился за помощью в ЧБК. С тех пор Шамиль часто бывал у нас на канале. Мы поддерживали его подразделение гуманитарной помощью, а наши подписчики навещали Шамана в госпитале — только за этот год он дважды был серьезно ранен.

Несмотря на возраст за 50, Шамиль оставался энергичным, храбрым и опытным воином. Для многих бойцов он был как отец — поддержкой и опорой.

Бывший командир Шамана, «Скат», вспоминает:

Он был очень ответственным и бесстрашным человеком. Везде со мной, в любой жопе. Мы знали: если кто-то из нас погибнет или будет ранен, Шаман сделает всё, чтобы вытащить нас».

Так и погиб Шаман… Как настоящий Герой.

По рассказам сослуживцев, в тот день он эвакуировал раненого на своём квадроцикле. Вражеский дрон атаковал транспорт.

Шаман до последнего пытался уйти от удара, но, к сожалению… Погиб он мгновенно, честной солдатской смертью, закрыв раненого, который остался жив.

Мы будем помнить Шамиля как человека, который никогда не унывал даже в самые тяжёлые моменты этой войны. Он был настоящим источником позитива — даже в кромешной тьме находил светлое.

Шамиль очень любил жизнь, своих детей — сына и дочь, гордился их талантами и успехами. Он верил в нашу Победу и теперь, там, в небесном бессмертном полку, помогает братьям её приближать.

https://t.me/kaspiyskyberet/21612

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Александр Иванов и монах отец Киприан - Родина

Предыдущие выпуски: