В этот раз я расскажу вам об особенном месте.

На юго-востоке Новгородской области расположен Демянский район.

На территории этого района, в 8 километрах от райцентра, неподалёку от деревни Пески, находится гора "Княжна" - которая резко возвышается над местностью и имеет в основном крутые, труднодоступные склоны. Вокруг горы извивается река Явонь.

При этом вершина горы имеет форму плато - довольно большого по площади.

Естественно, такое место идеально подходило для строительства мощной крепости.

И крепость была построена.

С языческих времён до XV века могучая крепость с жутковатым названием Демон (если точнее: Демон-на-Явони) защищала дальние подступы к Великому Новгороду.

А потом, в силу невыясненных до конца причин, люди ушли отсюда. Город был перенесён на 8 километров западнее.

Но давать городу такое же имя в уже христианской к тому времени Руси как-то постеснялись. Поэтому современный райцентр (до 1927 года это был полноценный город) носит несколько видоизменённое название - Демянск.

Это к слову о том, почему название райцентра пишется без мягкого знака. Потому что дано оно не от имени Демьян, как могло бы кому-то показаться.

Хоть это и соседний с нашим район, но разница в истории очень серьёзная.

В Валдае не было войны.

А в Демянске она, во-первых, была. А во-вторых, бои здесь носили настолько упорный, жестокий характер, что до сих пор кое-где в местных лесах рыщут чёрные следопыты, а жители опасаются ходить по незнакомым местам, чтобы не подорваться случаем.

Зимой с 1941 на 1942 год в ходе общего контрнаступления (которое происходило вовсе не только под Москвой) советские войска окружили немцев, удерживавших Демянск и окрестности (к которым относится и гора "Княжна").

Но окружённые части гитлеровцев сумели организовать стойкую оборону. Немцы буквально кору с деревьев ели (а вместе с ними питались корой и местные жители, оказавшиеся в блокаде), но держались.

А весной, в конце апреля, группа "Зейдлиц" сумела ценой неимоверного напряжения всех сил пробить коридор ("Рамушевский коридор"), благодаря которому немцы соединились со своими войсками.

Однако соединиться-то они соединились, но оставались при этом в своеобразном "полукотле", который активно обстреливался советской артиллерией и подвергался ударам советской авиации. Коридор был не очень широким (от 6 до 8 километров), что позволяло советским артиллеристам простреливать его насквозь.

Разумеется советские войска многократно пытались перекрыть коридор, но немцы стояли насмерть, так как им был дан приказ - держаться во что бы то ни стало. Ведь контроль над Демянском создавал угрозу флангам советских войск.

Раздражённый неудачами на этом участке, Сталин снял со своей должности командующего Северо-Западным фронтом генерал-лейтенанта Курочкина и назначил вместо него маршала Тимошенко, от которого потребовал ликвидировать наконец Демянский выступ.

Советские солдаты пошли на штурм... Но немцы дрались с мужеством отчаяния. Осенняя распутица помогла обороняющимся, и гитлеровцы удержались...

В январе 1943 года, советское командование разработало операцию "Полярная звезда", суть которой (вкратце) заключалась в том, что советские войска должны были ликвидировать Демянский выступ, после чего, развивая наступление, двинуться в сторону блокадного Ленинграда и Чудского озера. И в итоге - не только снять блокаду с Ленинграда, но и освободить всю Ленинградскую область и выйти на границы Прибалтийских республик.

Ставки были слишком высоки, и куратором всей операции был назначен маршал Жуков.

Ниже вы видите карту, позаимствованную вот отсюда.

Гитлер запретил своим войскам отступать - и бои приняли лютый характер. С обеих сторон проявлялись чудеса героизма. С остервенением, с настойчивостью, достойной лучшего применения, две великие нации уничтожали друг друга...

В конце концов немцы осознали, что сила солому ломит, и что удержать этот выступ они не смогут.

Кроме того, немецкие войска на других фронтах отступали - и оборона Демянского выступа просто теряла смысл. А войска остро требовались на других участках фронта.

Поэтому Гитлер дал разрешение на отступление.

И немцы отошли - планомерно, обдуманно, на подготовленные заранее рубежи. Они не были разгромлены и высвободившиеся войска, удерживавшие ранее Демянский мешок, пригодились на других участках фронта.

Больше года длилась вся эта мясорубка. И сколько тут в точности полегло народу - знает только Господь Бог...

Итак, после посещения Игнач Креста мы выбрались на шоссе Яжелбицы - Демянск и через Лутовёнку проехали вплоть до Демянска.

К сожалению, время поджимало - поэтому в Демянске останавливаться не стали.

Между тем, несмотря на свою отдалённость, этот райцентр производит самое приятное впечатление.

Чистенький, аккуратненький, ухоженный - он не вызвал бы нареканий и в Европе...

После Демянска проехали километров 8 в сторону деревни Пески - и, наконец, увидели гору Княжну.

Не заметить её просто невозможно. Она реально господствует над местностью и производит очень внушительное впечатление.

1) Видна тропинка - очень крутая. Мы по ней поднялись - но признаюсь, с трудом...

2) Другая сторона горы. Хоть здесь склон и выглядит более пологим, но обольщаться не стоит - там тоже КРАЙНЕ трудно подниматься.

3) Наверху установлен крест в память о погибших.

4)

5)

6) Это я фотографирую, поднявшись приблизительно на треть высоты.

7) А здесь уже фото примерно с половины подъёма.

8) Недалеко от вершины.

9) Наконец - наверху! Внизу видна наша "Лада-Калина". Слева - река Явонь.

10) Как я уже упоминал, вершина носит характер относительно ровного плато. Относительно - потому что чувствуется: земля изрыта бомбами и снарядами. Далеко впереди проглядывает деревня Пески. Кажется, что она находится вровень с горой, но это оптический обман. На самом деле она находится на возвышенности, но та возвышенность ниже уровня горы Княжна и никак с Княжной не соединяется.

11) Крест сильно побит ветрами, дождями и снегами - но пока ещё в относительно приличном состоянии. Далеко впереди проглядывает река Явонь.

12) Фотографии делались вечером, в условиях сильной облачности. Поэтому сорри за качество, тем более что фотошопом я никогда не пользуюсь - что вижу, то и фотографирую.

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16) Фиксируем точное местоположение креста.

17) Вид с горы Княжна на окрестности - в том числе на реку Явонь.

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25) На вершине горы Княжна.

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29) Следует отметить, что в одном-единственном месте на гору ведёт дорога - по которой, однако, вряд ли пройдёт что-то кроме трактора.

После того, как затихли бои, изголодавшиеся местные жители засадили всю вершину горы капустой. Площадь здесь большая (крепость была крупная) и культурный слой серьёзный (крепость существовала несколько веков). А голод придал людям находчивости. Правда, намучились с доставкой сюда воды для полива и с вывозом урожая (возили ведь подводами, на лошадях, другого транспорта не было), но урожай был отменный...

Вот вы видите дорогу, которая по спирали спускается вниз. Мы поднимались до того по тропинке, так как не догадались сразу поискать дорогу получше. Да и спешили...

30) Спускаемся с горы. Вечер уже. Темнеет. Да и тучами небо затянуто...

31)

32) Продолжаем спуск...

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34) Почти спустились. Впереди проглядывает деревня Пески.

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36) Фотографируем снизу. Это тот склон, который на фотографиях сделанных издалека, выглядит более пологим...

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38) Подошли к реке Явонь...

39) Река Явонь. В реале она более очаровательная, чем на этих фотографиях.

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42) Отошли на серьёзное расстояние от горы, чтобы сфотографировать её издалека...

43) Кусочек горы на фоне Явони.

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47) Река Явонь.

48) Вид на гору с моста через Явонь.

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Отсюда мы поехали к себе в деревню - но уже не прежним маршрутом (через Яжелбицы) а через Вельё.