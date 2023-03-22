Как похорошели российские регионы. Курган и Кемерово

Путин заслуженно похвалил Собянина, который преобразил Москву (c тем, что она стала краше, уже никто не спорит) — но мало кто обращает внимание на заметное улучшение отдалённых от столицы регионов. Пожалуй, впору открывать рубрику «Как похорошели российские регионы».

https://vk.com/video-23978336_456240336

Начну с Курганской области и репортажа оттуда на «России 24», которые наконец-то стали делать и показывать их в удобное время. Посмотрите, как живёт и развивается производство и социальная сфера в этом мало известном регионе — от производства вездеходов, металлоконструкций (Шадринский завод, Курганспецарматура) до выращивания тепличных овощей без химикатов.

Конечно, в репортаже говорится о достижениях, а не о проблемах, и это нормально. Но даже в видеороликах обычных граждан, посетивших Курган, видно, что город развивается: чистые вымощенные плиткой улицы с широкими проспектами, зонами отдыха.

Качество городской среды, как во многих городах России, заметно улучшилось за 5-10 лет. Следующий пример — Кемерово. Перемены к лучшему в этом рабочем городе заметны невооруженным глазом.

Крупный красивый город с развитой инфраструктурой — это не про Москву только.

Тем, кто до сих пор уверен в лживом тезисе «жизни за МКАДом нет», посвящается.

И это просто видео навскидку, без специального отбора и желания что-то приукрасить.

По личному опыту знаю, что многое зависит от конкретного руководителя региона и города — но общая тенденция в российских регионах однозначна: они становятся современнее, удобнее и развитее.

https://russkiy-malchik.livejournal.com/1147145.html