Сохраненное и восстановленное 21

Традиционно после темы "Снесено и утеряно" ставлю противоположный по сути материал. Не все уж так и плачевно у нас. Есть и чему порадоваться.

Деревянный иконостас Троицкого собора Троице-Гледенского монастыря, г. Великий Устюг, Вологодская область Эта пятиярусная резная золочённая красота возводилась в Троицком соборе Троице-Гледенского монастыря с 1776 по 1784 год на средства горожан.



Со временем иконостас обветшал. Однако в 70-е годы прошлого столетия московские реставраторы начали его спасение. Работы вели порядка семи лет: очищали иконостасные рамы от слоя спрессованного мусора вместе с остатками птичьего помёта и гнёзд, проводили дезинфекцию, укрепление грунта, позолоты и красочного слоя, а также восстанавливали элементы утраченной резьбы. И всё это ради того, чтобы вы своими глазами могли полюбоваться на это необыкновенное творение рук человеческих.

Да, помните: сделать это можно только летом. На зиму, ради сохранения инконостаса, церковь закрывают.

Грот в усадьбе Истомино. Село Истомино, Тарусский район, Калужская область

Грот построен напротив усадебного дома, на линии улицы. Был встроен в ограду усадьбы. Являлся своего рода хорами для музыкантов. Находился в руинированном состоянии, ныне восстановлен, в значительной степени новодел.

В Твери началось воссоздание колокольни Спасо-Преображенского собора Колокольня была построена в XVIII веке и снесена вместе с собором в 1930-е. Собор воссоздали в 2023 году, теперь наконец принялись за колокольню. И это радует. Поскольку завершает ансамбль.

Переславль-Залесский В Переславле-Залесском есть специальные аппараты, которые позволяют отправиться в прошлое!

Глядя в подобный «киноаппарат», можно посмотреть, как выглядело то или иное место 100-150 лет назад.

Отличный способ сохранить историю при невозможности воссоздания!

Ход восстановления Выксунского монастыря На Троицком соборе Выксунского Иверского женского монастыря в этом году забетонировали свод центрального купола и приступили к сборке металлоконструкции купола. Собор восстанавливается из руинированного состояния с начала 2010-х годов.

Вилла Малепартус в Светлогорске

Трехзвездочный отель «Вилла Малепартус» в Светлогорске. Хороший пример, когда собственник отреставрировал здание 1904 года и вдохнул в него новую жизнь. Симпатичный двор и благоустройство вокруг. Работают около года. В Светлогорске в последние годы появилось несколько примеров довольно бережного и скрупулезного подхода к восстановлению исторической среды.

Калининградская область

Еще одна красивая дверь от Фонда капремонта Калининградской области украсила дом на Пугачева, 9. Интересно, что витраж в смету работ не входил, но жители приняли решение оплатить его изготовление сами. Тут мастер применил технику запекания (фьюзинга), когда отдельные кусочки стекла выкладываются на подложку и при высокой температуре отправляются в печь.

Вот это и есть капитальный ремонт, а не то, что нам часто втюхивают.

Посмотрите, какая красота появилась в Калининграде в 2023 году. Дом на Зоологической, 47-47А был построен в начале 20 века в районе Хуфен. Фонд капремонта достойно потрудился — по архивным фотографиям привели в порядок фасад и крышу, почистили кирпич, восстановили облик фронтонов и дверных проемов. На дверях появились витражи.

В Светлогорске (Калининградская область) завершили реставрацию старинного пансионата «Лесной замок», построенного в начале 20 века. После 2015 года дом не эксплуатировался. Новый инвестор укрепил фундамент, восстановил историческую кровлю и воссоздал башню со шпилем. После окончания отделочных работ внутри будут устроены 22 гостиничных номера. Вот так стало.

Реставрация купеческой резиденции под Владимиром В селе Арбузово по проекту архитектора Эмиля Зайнуллина идет восстановление резиденции купцов Крашенинниковых, которые занимались производством кирпича еще во времена Российской империи. За реставрацию комплекса зданий взялся Дмитрий Голубков, потомок той самой династии. Архитектурный ансамбль поместья середины XIX века включал в себя четыре кирпичных здания. Полностью сохранилось только одно — оставшиеся потребовали серьезной реконструкции: два корпуса разобрали до уровня первого этажа и построили заново, а третий обновили полностью. Пятое здание, которое больше всех пострадало от времени, не дошло до наших дней — его будут воссоздавать с нуля. Вовлеченность семьи в производство кирпича нашла отражение в брутальных фасадах: фактурная кладка с выступающими карнизами подчеркивает треугольные сандрики над окнами второго этажа. За счет этого приема здания стали более выразительными без потери аутентичности. Рядом с купеческим домом располагается еще один важный памятник — Троицкая церковь 1829 года постройки. Чтобы сохранить дух лаконичной архитектуры, реставраторы ограничились незначительными структурными улучшениями. Обновление коснется не только самой резиденции, но и прилегающей территории. Рядом с историческим комплексом появятся современное озеленение и дорожки с зонами отдыха. Вот это дело!

Воссозданный Богоявленский собор Костромского кремля Костромской кремль. Акварель XIX века. Слева направо: Успенский собор, колокольня, Богоявленский собор, соборные дома.

Собор на месте где раньше располагался деревянный кремль, был построен в самом конце XVIII века в стиле позднего барокко, с архиерейской усыпальницей в подклете. Тогда же был устроен новый вход со стороны города, в виде вычурных по архитектурному решению Триумфальных ворот, и была возведена 64-метровая ярусная колокольня — главная архитектурная доминанта дореволюционной Костромы. С тех пор более ста лет облик Костромского кремля не менялся. Богоявленский собор Костромского кремля. Фото начала ХХ века.

В 1922 году кремлёвские храмы были переданы обновленцам, в 1929 г. закрыты. Летом 1934 года кремль был уничтожен серией взрывов Разрушение Богоявленского собора. Фото 1934 года из фондов Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева.

Хотя на месте храмов декларировалась постройка 80-метровой «сталинской» высотки, она, к счастью, не состоялась, и на этом месте остался пустырь. В 1991 году выдающийся костромской архитектор-реставратор, заслуженный работник культуры РСФСР Леонид Сергеевич Васильев (1934–2008) разработал проект восстановления Богоявленского собора – который не был реализован, но принес большую пользу при начале воссоздания Костромского кремля в XXI веке. В 1998 году правительство Российской Федерации утвердило программу социально-экономического развития Костромской области до 2005 года, которой предусматривалось финансирование восстановления колокольни Богоявленского собора Костромского кремля. Однако эта программа также не получила практического воплощения: 26 декабря 2003 года референт Костромского епархиального управления иеромонах Ферапонт (ныне митрополит Костромской и Нерехтский) совершил молебен на месте воссоздания колокольни и освятил ее закладные камни, но ограниченный объем финансирования и организационные трудности так и не позволили приступить к восстановлению колокольни по существу. Таким будет Костромской кремль (цифровая модель)

Принципиальное изменение ситуации вокруг воссоздания Костромского кремля (и прежде всего Богоявленского собора) связано с именами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и выдающегося российского благотворителя и мецената, президента ООО «Корпорация ВИТ» Виктора Ивановича Тырышкина. Строящийся Богоявленский собор. Фото 9 марта 2017 года. 2019 год

Среди проектов, до этого реализованных Тарышкиным, — восстановление храмов в Рыбинске и Переславле-Залесском, возведение кафедрального собора в Ярославле, а также реставрация многих других монастырей, школ и больниц. В 2023 году собор был полностью воссоздан и освящён. Воссоздание проводилось на деньги мецената Виктора Тырышкина.

И на сегодня все.