Это кто там утверждает, что в республиках братья живут?

30 грузин избивают русского

Странно, вроде бы часто слышал от знакомых, что в Грузии очень хорошо относятся к российским туристам. А тут вдруг такое.

На кадрах машину, в которой находится парапланерист Фёдор Челышев, останавливает группа мужчин. Путешественник здоровается и спрашивает, что случилось и можно ли ему проехать. В ответ местные жители сообщают путешественнику, что больше они спортсменов на курорт не пустят. «Вы все границы перешли. Вы здесь не будете больше», — заявляет один из мужчин.

Челышев заявляет, что лично он никого не обижал и просит расступиться. В ответ толпа из 30 человек набрасывается на туриста и начинает избивать.

Челышев получил серьезные травмы, кроме того, толпа разбила стекла в автомобиле спортсмена. Через несколько минут пострадавший садится в машину и уезжает.

Нина Топольская: «Сегодня в Гудаури на старте, откуда летают на парапланах, произошла трагедия. 30 человек местных жителей под соусом „Это моя земля, уезжай домой“ избили почти до смерти пилота Челышева Фёдора. Били ногами, камнями, по голове и по всему телу. У Фёдора тяжелое сотрясение мозга (пилотский защитный шлем сдвинули на глаза, били ногами по затылку, сорвали закрепленную на шлеме камеру GoPro), сломан нос, отбиты почки, разломаны стекла в машине».

Очевидцы вызвали полицию, однако те «не смогли ничего сделать — просто приняли заявление», сообщается в публикации. МВД Грузии начало расследование по статьям УК «Насилие» и «Повреждение чужой вещи». Отмечается, что Фёдор Челышев госпитализирован.

https://masterok.livejournal.com/4521545.html?utm_campaign=t...

Ну как? Будем продолжать говорить, что они все такие белые и пушистые? А мы грубые и не имеем право поддерживать слова Леонтьева?