Места из фильма «Операция Ы» спустя 54 года. Сейчас и не узнать

Продолжаю показывать места из советских фильмов. Для этой статьи выбрал одну из любимых комедий — «Операция Ы и другие приключения Шурика» 1965 года.

Когда включил фильм, чтобы вырезать кадры для места съемок, то не удержался и снова пересмотрел. Всё же Леонид Гайдай гений, а актёры очень хорошо сыграли свои роли. Фильм действительно на все времена.

Не буду вас томить, давайте уже посмотрим, как изменились знаменитые места. Только мы пройдёмся по Москве. Хоть в фильме показана не только столица.

В первом кадре Шурик ищет конспект у статуи студента с книгой. Ленинские горы, 1

Эта статуя находится около главного входа в МГУ. Нашёл я его не сразу. На самом деле, казалось, что памятник стоит где-то в парке — если обратить внимание на землю, травку и елочку.

В следующем кадре Шурик уже идёт с Лидой, увлечённо читая конспект. Площадь борьбы 11

Это последний кадр, где места почти не изменились. Правда, людей очень мало ходит. Но, возможно, из-за того, что это был вечер воскресенья.

Дальше уже было сложнее снимать.

В третьем кадре Лида счастливая выходит из института, сдав экзамен. Институт элементоорганических соединений им. Несмеянова РАН

Вот это место меня поразило. Буквально недавно я смотрел на эту сцену, и было солнечно, вокруг много народа, чисто. А сейчас здание в буквальном смысле заросло. Из-за деревьев было трудно подобрать ракурс. Но все же это удалось сделать.

Из-за малолюдности осталось ощущение, что институт чуть ли не заброшен. Но он работает. У крыльца, видно, что недавно провели ремонт.

Дальше кадр, где Саша с Лидой уже нормально познакомились и идут вместе. 1-м Сельскохозяйственный проезд, рядом с трамвайным депо им. Баумана

А это место узнал лишь по забору справа и рельсам. Ракурс чуть дальше от того, что в фильме. Машины стоят друг за другом, и не подойти к нужному месту.

Последний кадр из последней новеллы, где «троица» на рынке. Тишинская площадь 1

Тишинского рынка больше нет. А на месте из кадра стоит паркинг.

Такая Москва