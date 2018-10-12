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«Все живы». Полет «Союза» едва не завершился катастрофой

Такого в отечественной космонавтике не случалось со времен Юрия Андропова.«Все живы». Полет «Союза» едва не завершился катастрофойАлексей Овчинин и американец Тайлер Хейг перед стартом. © / Алексей Филиппов / РИА Новости

Крупнейшая авария в истории отечественной пилотируемой космонавтики за последние десятилетия произошла 11 октября 2018 года.

Экспедиция для экспериментов и расследования

В 11:40 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-10». На его борту находились члены экспедиции МКС 57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Тайлер Хейг.

Овчинин с Хейгом должны были провести на орбите 187 суток. За это время, в частности, российские космонавты на борту МКС намеревались вырастить небольшие образцы (два-три миллиметра) хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна.

Кроме того, Овчинин вместе с другим российским космонавтом Сергеем Прокопьевым планировали выйти в открытый космос, чтобы прояснить ситуацию с таинственной дырой, просверленной кем-то в «Союзе МС-09».«Все живы». Полет «Союза» едва не завершился катастрофойОтказ на 119-й секунде

Однако на 119-й секунде полета произошло аварийное отключение двигателей второй ступени ракеты-носителя. Сработала система спасения экипажа, после чего спускаемый аппарат перешел в режим баллистического спуска. Затем штатно раскрылась парашютная система.Как сообщили в НАСА, экипаж сразу вышел на связь с поисковой службой. Состояние Овчинина и Хейга хорошее. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники, экипаж аварийно приземлился в Казахстане, испытав при этом перегрузку в 6 g.Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин написал в Twitter: «Экипаж приземлился. Все живы».

В настоящее время к расследованию ЧП приступила государственная комиссия.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию НАСА, поисково-спасательные отряды добрались до места приземления «Союза» к востоку от Жезгазгана. Экипаж покинул спускаемую капсулу. Самочувствие экипажа нормальное. Вертолетами их эвакуируют с места приземления.Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем. Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов

Бывало и хуже

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник сообщает, что причиной аварии могли стать плохие крепления центрального блока ускорителя: «Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию».

Начиная с 30 июня 1971 года, когда при возвращении на Землю в результате разгерметизации погиб экипаж космического корабля «Союз-11», аварий с человеческими жертвами в отечественной пилотируемой космонавтике не было.

Тем не менее, серьезные аварии происходили. Две из них случились как раз на этапе выведения космического корабля на орбиту.«Все живы». Полет «Союза» едва не завершился катастрофой1975 год. «Союз-18»: экипаж выжил, упав с высоты в 200 километров

5 апреля 1975 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз-18» с экипажем в составе Василия Лазарева и Олега Макарова.

На 261-й секунде полёта должно было произойти отделение второй ступени, однако вместо этого ракету стало ощутимо раскачивать, причём амплитуда увеличивалась. Очень быстро стало ясно — носитель, не доставив космонавтов до расчётной орбиты, отказал. Сработала аварийная система, отстрелившая возвращаемый аппарат.

Спуск аппарата происходил по баллистической траектории. Если говорить ненаучным языком, Лазарев и Макаров падали вниз с высоты 200 км.

Василий Лазарев, описывая свои ощущения в тот момент, сравнивал их с машиной, наехавшей прямо на грудь. Лазарев вспоминал: «Однажды, перенеся на центрифуге нагрузку в 10g, я обратил внимание сопровождавшего меня врача на множество красных точек, покрывавших спину испытателя, которого крутили до меня. Врач спокойно ответил: «Это мелкие сосуды полопались. У тебя на спине то же самое».

В спускаемом аппарате «Союза-18» при падении перегрузки достигали 20g, на пиках доходя до 26g. В этот момент у космонавтов отказало зрение и была зафиксирована остановка сердца.

В себя космонавты пришли тогда, когда сработала парашютная система. Тренированные организмы выдержали немыслимые перегрузки, хотя продлись они чуть дольше, и выжить экипажу «Союза-18» было бы не суждено.

Сам «прыжок в космос» занял чуть больше 4 минут, а вместе с посадкой весь полёт продлился меньше 22 минут.

Приземлились космонавты в глухом труднодоступном районе к юго-западу от Горно-Алтайска.Командир космического корабля «Союз-12» подполковник Василий Лазарев (слева) и бортинженер Олег Макаров.Единственное сообщение об инциденте в советских СМИ появилось только 8 мая и было спрятано во внутренних полосах газет: «5 апреля 1975 года произведён запуск ракеты-носителя с пилотируемым космическим кораблём „Союз“ для продолжения экспериментов совместно со станцией „Салют-4“. На борту корабля находился экипаж в составе Героев Советского Союза лётчиков-космонавтов СССР Лазарева Василия Григорьевича, Макарова Олега Григорьевича. На участке работы третьей ступени произошло отклонение параметров движения ракеты-носителя от расчётных значений, и автоматическим устройством была выдана команда на прекращение дальнейшего полёта по программе и отделение космического корабля для возвращения на Землю. Спускаемый аппарат совершил мягкую посадку юго-западнее города Горно-Алтайска. Поисково-спасательная служба обеспечила доставку космонавтов на космодром. Самочувствие товарищей В. Г. Лазарева и О. Г. Макарова хорошее».

Космонавтов за полёт отметили, но по «урезанному» варианту — по заведённому в СССР порядку, за второй полёт полагались вторая «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и орден Ленина, однако Лазарева и Макарова отметили только орденами Ленина за героизм.

У аварийного «Союза-18» отняли номер, передав его следующему кораблю. Историки отечественной космонавтики теперь называют его «Союз-18-1».

1983 год. «Союз Т-10»: космонавты спаслись из пожара за две секунды до гибели

Еще одна авария, едва не стоившая жизни советским космонавтам, произошла 26 сентября 1983 года. Космический корабль «Союз Т-10» должен был доставить на станцию «Салют-7» третью основную экспедицию в составе Владимира Титова и Геннадия Стрекалова.

За 48 секунд до старта произошло возгорание топлива ракеты-носителя, и в считаные мгновения ее охватило пламя, которое подбиралось к кораблю.

Как было установлено впоследствии, во время выполнения предстартовых процедур за 90 секунд до запланированного старта вышел из строя клапан «ВП-5», отвечавший за смазку в системе подачи топлива в газогенераторы турбонасосных агрегатов блока «В» первой ступени ракеты-носителя. Это привело к перегреву, а затем и к возгоранию насоса, что вызвало взрыв топлива. Дозаправочные мачты ещё не отошли, а весь стартовый стол уже был охвачен огнём. Взрыв уничтожил часть кабелей, передающих данные о функционировании ракеты, поэтому лишь спустя 20 секунд после возникновения нештатной ситуации технический персонал заметил возгорание.Члены экипажа космического корабля «Союз Т-10-1» (или «Союз Т-10А»), летчики-космонавты СССР: бортинженер Геннадий Михайлович Стрекалов (слева) и командир корабля Владимир Георгиевич Титов. 1983 г.Члены экипажа космического корабля «Союз Т-10-1» (или «Союз Т-10А»), летчики-космонавты СССР: бортинженер Геннадий Михайлович Стрекалов (слева) и командир корабля Владимир Георгиевич Титов. 1983 г. Фото: РИА Новости/ Александр Моклецов

Система аварийного спасения (САС) была задействована по команде из ЦУПа всего за 2 (!!!) секунды до того, как пылающая ракета развалилась и рухнула вниз.

САС подняла спускаемый аппарат с космонавтами на высоту около 1600 метров, уведя «Союз» из опасной зоны. При этом Титов и Стрекалов пережили перегрузки от 14 до 18 g. Через 5 минут 13 секунд спускаемый аппарат на парашюте приземлился в четырёх километрах от места аварии.

Самое интересное, что Титов и Стрекалов умудрились попасть в две аварийные ситуации подряд. В апреле 1983 года они вместе с Александром Серебровым стартовали к «Салюту-7» на корабле «Союз Т-8». В момент сброса головного обтекателя ракеты-носителя, была повреждена антенна автоматической системы сближения «Игла». В результате антенна стыковки не смогла полностью раскрыться и полет пришлось завершить досрочно.

Но назвать Стрекалова и Титова невезучими не поворачивается язык. Во-первых, их аварии завершились благополучно, а во-вторых, каждый из них за карьеру совершил по 5 космических полетов.

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историясоветские успехиСветлана Митленко

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