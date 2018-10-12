«Все живы». Полет «Союза» едва не завершился катастрофой

Такого в отечественной космонавтике не случалось со времен Юрия Андропова. Алексей Овчинин и американец Тайлер Хейг перед стартом. © / Алексей Филиппов / РИА Новости

Крупнейшая авария в истории отечественной пилотируемой космонавтики за последние десятилетия произошла 11 октября 2018 года.

Экспедиция для экспериментов и расследования

В 11:40 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с космическим кораблем «Союз МС-10». На его борту находились члены экспедиции МКС 57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Тайлер Хейг.

Овчинин с Хейгом должны были провести на орбите 187 суток. За это время, в частности, российские космонавты на борту МКС намеревались вырастить небольшие образцы (два-три миллиметра) хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна.

Кроме того, Овчинин вместе с другим российским космонавтом Сергеем Прокопьевым планировали выйти в открытый космос, чтобы прояснить ситуацию с таинственной дырой, просверленной кем-то в «Союзе МС-09». Отказ на 119-й секунде

Однако на 119-й секунде полета произошло аварийное отключение двигателей второй ступени ракеты-носителя. Сработала система спасения экипажа, после чего спускаемый аппарат перешел в режим баллистического спуска. Затем штатно раскрылась парашютная система.Как сообщили в НАСА, экипаж сразу вышел на связь с поисковой службой. Состояние Овчинина и Хейга хорошее. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники, экипаж аварийно приземлился в Казахстане, испытав при этом перегрузку в 6 g.Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин написал в Twitter: «Экипаж приземлился. Все живы».

В настоящее время к расследованию ЧП приступила государственная комиссия.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию НАСА, поисково-спасательные отряды добрались до места приземления «Союза» к востоку от Жезгазгана. Экипаж покинул спускаемую капсулу. Самочувствие экипажа нормальное. Вертолетами их эвакуируют с места приземления. Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем. Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов

Бывало и хуже

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник сообщает, что причиной аварии могли стать плохие крепления центрального блока ускорителя: «Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию».

Начиная с 30 июня 1971 года, когда при возвращении на Землю в результате разгерметизации погиб экипаж космического корабля «Союз-11», аварий с человеческими жертвами в отечественной пилотируемой космонавтике не было.

Тем не менее, серьезные аварии происходили. Две из них случились как раз на этапе выведения космического корабля на орбиту. 1975 год. «Союз-18»: экипаж выжил, упав с высоты в 200 километров

5 апреля 1975 года с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Союз-18» с экипажем в составе Василия Лазарева и Олега Макарова.

На 261-й секунде полёта должно было произойти отделение второй ступени, однако вместо этого ракету стало ощутимо раскачивать, причём амплитуда увеличивалась. Очень быстро стало ясно — носитель, не доставив космонавтов до расчётной орбиты, отказал. Сработала аварийная система, отстрелившая возвращаемый аппарат.

Спуск аппарата происходил по баллистической траектории. Если говорить ненаучным языком, Лазарев и Макаров падали вниз с высоты 200 км.

Василий Лазарев, описывая свои ощущения в тот момент, сравнивал их с машиной, наехавшей прямо на грудь. Лазарев вспоминал: «Однажды, перенеся на центрифуге нагрузку в 10g, я обратил внимание сопровождавшего меня врача на множество красных точек, покрывавших спину испытателя, которого крутили до меня. Врач спокойно ответил: «Это мелкие сосуды полопались. У тебя на спине то же самое».

В спускаемом аппарате «Союза-18» при падении перегрузки достигали 20g, на пиках доходя до 26g. В этот момент у космонавтов отказало зрение и была зафиксирована остановка сердца.

В себя космонавты пришли тогда, когда сработала парашютная система. Тренированные организмы выдержали немыслимые перегрузки, хотя продлись они чуть дольше, и выжить экипажу «Союза-18» было бы не суждено.

Сам «прыжок в космос» занял чуть больше 4 минут, а вместе с посадкой весь полёт продлился меньше 22 минут.

Приземлились космонавты в глухом труднодоступном районе к юго-западу от Горно-Алтайска. Единственное сообщение об инциденте в советских СМИ появилось только 8 мая и было спрятано во внутренних полосах газет: «5 апреля 1975 года произведён запуск ракеты-носителя с пилотируемым космическим кораблём „Союз“ для продолжения экспериментов совместно со станцией „Салют-4“. На борту корабля находился экипаж в составе Героев Советского Союза лётчиков-космонавтов СССР Лазарева Василия Григорьевича, Макарова Олега Григорьевича. На участке работы третьей ступени произошло отклонение параметров движения ракеты-носителя от расчётных значений, и автоматическим устройством была выдана команда на прекращение дальнейшего полёта по программе и отделение космического корабля для возвращения на Землю. Спускаемый аппарат совершил мягкую посадку юго-западнее города Горно-Алтайска. Поисково-спасательная служба обеспечила доставку космонавтов на космодром. Самочувствие товарищей В. Г. Лазарева и О. Г. Макарова хорошее».

Космонавтов за полёт отметили, но по «урезанному» варианту — по заведённому в СССР порядку, за второй полёт полагались вторая «Золотая Звезда» Героя Советского Союза и орден Ленина, однако Лазарева и Макарова отметили только орденами Ленина за героизм.

У аварийного «Союза-18» отняли номер, передав его следующему кораблю. Историки отечественной космонавтики теперь называют его «Союз-18-1».

1983 год. «Союз Т-10»: космонавты спаслись из пожара за две секунды до гибели

Еще одна авария, едва не стоившая жизни советским космонавтам, произошла 26 сентября 1983 года. Космический корабль «Союз Т-10» должен был доставить на станцию «Салют-7» третью основную экспедицию в составе Владимира Титова и Геннадия Стрекалова.

За 48 секунд до старта произошло возгорание топлива ракеты-носителя, и в считаные мгновения ее охватило пламя, которое подбиралось к кораблю.

Как было установлено впоследствии, во время выполнения предстартовых процедур за 90 секунд до запланированного старта вышел из строя клапан «ВП-5», отвечавший за смазку в системе подачи топлива в газогенераторы турбонасосных агрегатов блока «В» первой ступени ракеты-носителя. Это привело к перегреву, а затем и к возгоранию насоса, что вызвало взрыв топлива. Дозаправочные мачты ещё не отошли, а весь стартовый стол уже был охвачен огнём. Взрыв уничтожил часть кабелей, передающих данные о функционировании ракеты, поэтому лишь спустя 20 секунд после возникновения нештатной ситуации технический персонал заметил возгорание. Члены экипажа космического корабля «Союз Т-10-1» (или «Союз Т-10А»), летчики-космонавты СССР: бортинженер Геннадий Михайлович Стрекалов (слева) и командир корабля Владимир Георгиевич Титов. 1983 г. Фото: РИА Новости/ Александр Моклецов

Система аварийного спасения (САС) была задействована по команде из ЦУПа всего за 2 (!!!) секунды до того, как пылающая ракета развалилась и рухнула вниз.

САС подняла спускаемый аппарат с космонавтами на высоту около 1600 метров, уведя «Союз» из опасной зоны. При этом Титов и Стрекалов пережили перегрузки от 14 до 18 g. Через 5 минут 13 секунд спускаемый аппарат на парашюте приземлился в четырёх километрах от места аварии.

Самое интересное, что Титов и Стрекалов умудрились попасть в две аварийные ситуации подряд. В апреле 1983 года они вместе с Александром Серебровым стартовали к «Салюту-7» на корабле «Союз Т-8». В момент сброса головного обтекателя ракеты-носителя, была повреждена антенна автоматической системы сближения «Игла». В результате антенна стыковки не смогла полностью раскрыться и полет пришлось завершить досрочно.

Но назвать Стрекалова и Титова невезучими не поворачивается язык. Во-первых, их аварии завершились благополучно, а во-вторых, каждый из них за карьеру совершил по 5 космических полетов.