Таджикистан после "пыток" преступников решил показать России зубы

На фоне расследования по делу "Крокуса" и происходящих событий связанных с ужесточением миграционного законодательства в России, руководство Таджикистана не стало сидеть сложа руки и перешло в "наступление". Для начала отметился тамошний МИД, который в лице главы ведомства Сироджиддина Мухриддина осудил действия российских силовиков, якобы чересчур жестко обошедшихся с его соотечественниками задержанными по подозрению в этом чудовищном преступлении.

"Демонстрация в открытых информационных ресурсах кадров задержания предполагаемых исполнителей с применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий считаю недопустимой. Цена признаниям, которые добыты таким образом, всем хорошо известна",

- заявил глава внешнеполитического ведомства Таджикистана

При этом Мухриддин высказал обеспокоенность, что подобными действиями якобы создается негативный образ всех таджиков. По его словам очень важно не допустить распространения в обществе атмосферы ксенофобии, а также соблюдать презумпцию невиновности.

Фото: tj.sputniknews.ru

Даже если опустить тот факт, что силовики Таджикистана в подобном случае поступили бы с террористами точно так же, хочется спросить многоуважаемого Сироджиддина Мухриддина - а как следовало поступить с теми, кто лишил жизни такое количество людей, среди которых были, в том числе и дети?

Может надо было провести допрос с лучших традициях американских фильмов - зачитать права, пригласить адвоката, вежливо попросить проследовать в полицейский участок и уже там под чашечку кофе поговорить по душам? Безусловно в Душанбе осознают всю абсурдность подобных требований. Но проблема состоит в том, что Таджикистан, впрочем, так же как Казахстан, Армения и прочие постсоветские страны находятся в орбите интересов Запада, поэтому гавкают точно по отмашке своих заокеанских хозяев. Скорее всего, будь их воля, Эмомали Рахмон и вся его команда, тихонько помалкивали бы в тряпочку, отлично понимая что сейчас не лучшее время качать права, но, увы, такова плата за мнимое западное покровительство, которое сегодня в виде морковки подвешено перед всеми лидерами бывших советских республик.

Однако выпад главы МИД Таджикистана вопреки ожиданиям, не вызвал ожидаемой реакции со стороны Кремля. Никто их официальных российских лиц не стал комментировать эти высказывания, что безусловно удивило заказчиков яркого спича Мухриддина.

Однако помимо выступления главы МИД, у Душанбе был заготовлен ещё один неприятный сюрприз. Как стало известно, по просьбе Таджикистана в аэропорту Алматы казахстанскими правоохранителями был задержан гражданин РФ. Как сообщается, таджикские правоохранители инкриминируют россиянину вовлечение в военные действия граждан Таджикистана за его пределами. Подозреваемый, якобы с сентября прошлого года находился в межгосударственном розыске.

Фото: yamal-media.ru

Розыск 32-летнего россиянина по подозрению в уголовном преступлении был инициирован отделом УВД Согдийской области Республики Таджикистан. В результате по просьбе таджикских коллег казахские правоохранители задержали гражданина РФ в столичном аэропорту, куда он прибыл рейсом из Москвы. Задержание производилось сотрудниками транспортной полиции совместно с сотрудниками Комитета национальной безопасности Казахстана. В настоящее время задержанный находится в ИВС, где ожидает решения об экстрадиции. Никаких разъяснений по поводу того, в чем конкретно обвиняют российского подданного, ни Таджикистан, ни Казахстан до сих пор так и не предоставили, ограничившись весьма расплывчатыми формулировками.

С самого начала стало понятно, что дело шито белыми нитками. Во-первых, россиянин прилетел в Казахстан рейсом из московского Внуково. Возникает вполне закономерный вопрос - неужели мужчина, находящийся в международном розыске с сентября прошлого года, решился бы на перелет в Казахстан под своей фамилией, зная что она светится красным на всех мониторах и понимая, что его сразу же задержат как только он предъявит свой паспорт? Во-вторых, почему его не задержали в российском аэропорту? Ведь если он находится в международном розыске, информация об этом была бы и у наших пограничников. Но никто во Внуково его задерживать не стал. Слабо себе представляется ситуация, когда российская сторона просто бы проигнорировала тот факт, что на рейс Москва-Алмата зарегистрировался пассажир которого разыскивают за преступление.

Все это сильно смахивает на цирковое представление, которое решил разыграть Таджикистан, при помощи своих казахстанских коллег. Видимо это стало дополнением к выступлению Сироджиддина Мухриддина, призванное продемонстрировать всю степень негодование по поводу "жестокого" обращения российских силовиков. Честно говоря, детский сад, штаны на лямках.

Ведь в Душанбе отлично понимают, что никаких противоправных действий наши спецслужбы не совершили. Действующее законодательство, предусматривает применение жестких методов при задержании особо опасных преступников. Пускай скажут спасибо, что их не пристрелили сразу на месте, хотя все основания для этого были, учитывая что доказательств о причастности этих нелюдей к теракту хоть отбавляй.

Возникает вопрос: а Таджикистан и в самом деле хочет продолжать сотрудничать с Россией, или по примеру своих коллег из Казахстана, решил не скрываясь дрейфовать в сторону обслуживания западных интересов? Сразу вспомнились слова Эмомали Рахмона о том, что у терроризма нет национальности. Вот только президент Таджикистана зря попусту сотрясает воздух. Несмотря на негодование в российском обществе, после трагедии в "Крокусе", никто не стал устраивать "Варфоломеевскую ночь" для таджиков в России. Наши граждане отлично понимают что не должен весь остальной таджикский народ отвечать за преступления своих соотечественников. А вот как бы действовали в Таджикистане, случись нечто подобное там, остается только с ужасом представить.

Кстати поведение Казахстана в этом случае, выглядит ничуть не лучше. Там тоже решили воздержаться от комментариев и не стали раскрывать всех подробностей этого цирка с конями. Никто даже не удосужился проконсультировать с российской стороной. Просто взяли и швырнули человека в камеру.

И вот тут само собой напрашивается вопрос - а какую конечную цель преследует Таджикистан действуя подобным образом? Если таким образом Душанбе хочет показать Москве зубы, то Кремль таким образом напугать явно не получится. Это Россия может наглядно продемонстрировать, что бывает с теми, кто решит нас запугивать. Для начала можно было бы вернуть на родину 3 млн. таджиков, живущих и зарабатывающих в России. Если миллионы граждан одномоментно хлынут в Таджикистан, то пускай нищая, но все же относительно стабильная республика, в считанные месяцы превратится во второй Афганистан, а самого Рахмона снесут еще раньше.

Душанбе следует думать не о том как показывать зубы, а о том как эффективно сотрудничать, чтобы трагедия 22 марта больше никогда не повторилась. Безусловно, рассуждая о террористах, руководство республики, да и все остальные таджики тоже, не хотят верить что столько чудовищное преступление совершили их соотечественники. Но есть факты, и они неопровержимы. А все рассуждения о жестоком обращении и пытках, это лишь попытка скрыть свой стыд за произошедшее.

Однако действуя подобным образом, Таджикистан рискует нарваться на очень большие неприятности. В Кремле могут наконец задаться вопросом относительно того, а настолько ли нам важны настолько тесные взаимоотношения с Таджикистаном, что мы считаем его граждан чуть ли ни своими братьями объединенных общим советским прошлым? России по большому счету, проку от Таджикистана, как впрочем и от всех остальных республик Средней Азии, ноль целых и известное количество десятых, а вот проблем, что называется выше крыши. Россия сегодня отдаем большее предпочтение тем странам, которые так же как и она стремятся к созданию многополярного мира основанного на принципах взаимного уважения национальных интересов. И пока Таджикистан в эту картину не вписывается. Впрочем, шанс пересмотреть свои взгляды, у Душанбе еще есть. Но судя по всему, он последний - даже у щедрой и всепрощающей России, есть та грань, за которую переступать не стоит.

https://prostopollitik.mirtesen.ru/blog/43940151132/Tadzhiki...