Американская программа гиперзвукового оружия накрылась медным тазом

30 июня летные испытания на Гавайях прототипа ракетной гиперзвуковой системы закончились провалом, что стало последней из многочисленных неудач в подобных усилиях. Об этом заявил представитель Пентагона капитан-лейтенант ВМС Тим Горман. Тем не менее, по его словам, «все хорошо, прекрасная маркиза», то есть «разработчик идет по правильному пути».

Что именно произошло, не уточняется, однако, как сообщил Bloomberg, янки планировали произвести запуск гиперзвукового оружия с помощью ракетного ускорителя, который должен был разогнать глиссадный гиперзвуковой блок до 5 Махов. Но что-то опять пошло не так, после чего случился ошеломляющий ба-бах.

Обращает на себя внимание формулировка провала теста: «Департамент (Пентагон) не смог собрать данные обо всем запланированном профиле полета». Судя по всему, образовался плазменный кокон, после чего произошел обрыв радиосвязи.

Поскольку в США действует много подобных программ, и все они максимально засекречены, в глаза бросается еще одна деталь. Bloomberg, комментируя зашквар на Гавайях, пишет, что во время предшествующего летного испытания в октябре произошел отказ ракеты-носителя, из-за чего ракета не смогла покинуть стартовую площадку.

Напомним, 21 октября информагентство Reuters огорошило заокеанскую публику сообщением: «Американская ракета-носитель, несущая гиперзвуковое оружие, потерпела неудачу». Затем заокеанские говорящие головы, со ссылкой на своих инсайдеров, рассказали, что прерванный запуск был частью совместной программы Dark Eagle («Темный орел»), осуществляемой совместно с американской армией и ВМС США по разработке гиперзвуковых ракет наземного, морского и подводного базирования.

Все это согласуется с нынешним заявлением Пентагона о том, что тестируемое гиперзвуковое оружие быстрого поражения в рамках провального проекта должно было быть установлено на эсминцах Zumwalt и подводных лодках класса Virginia, а также на мобильных установках.

Однако, согласно пресс-релизу Управления по связям с общественностью Объединенной базы Льюис-Маккорд, 7 октября 2021 солдаты 5-го батальона 3-го полка полевой артиллерии 17-й бригады армии США таки получили первое гиперзвуковое оружие большой дальности. Хоть поставка прошла в условиях топ-секретности, все-таки тогда было решено торжественно передать эти установки военным.

Тогда тоже сообщалось о двухступенчатом режиме полета Dark Eagle, сначала разгон до 5 Махов с помощью твердотопливного ускорителя, после чего должен был стартовать гиперзвуковой блок.

В американском сегменте интернета можно найти комментарий Управления по связям с общественностью Объединенной базы Льюис-Маккорд о том провальном тесте. В нем говорится:

«Гиперзвуковое оружие, способное летать со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука (более 5 Махов), представляет собой новую возможность, которая обеспечивает уникальное сочетание скорости, маневренности и высоты для поражения критически важных и хорошо защищенных целей. Гиперсоника является приоритетом номер один по модернизации высокоточных ракет и является одной из приоритетных областей общей модернизации, которую Министерство обороны преследует для обеспечения дальнейшего доминирования на поле боя».

Причем янки и не скрывали, что решили срочно ответить на сообщения из России о первом испытательном пуске гиперзвуковой ракеты 3М22 «Циркон» с борта многоцелевой атомной подводной лодки «Северодвинск» (проекта 885 М типа «Ясень»), который состоялся 4 октября из надводного положения.

Несмотря на предшествующий пиар, Пентагон после гиперзвукового зашквара был крайне скуп в освещении деталей своего провала. Уже тогда эксперты не поверили в сказки, что проблемы были связаны с баллистическим разгонным блоком, являющимся, по сути, обычной первой ступенью классических ракет. Что ни говори, а янки накопили гигантский опыт в этой области.

30 июня 2022 года, как и 21 октября 2021 года, сообщить об очередной неудаче американской оборонки предоставили все тому же лейтенанту ВМС США Тиму Горману, хотя такого рода новости обычно исходят из уст, как минимум, трехзвездочных генералов.

Кстати, по прошлогоднему путаному объяснению Гормана, провальное испытание в октябре 2021 года вообще никак не связано с самим гиперзвуковым оружием, что вызвало смех в заокеанском экспертном сообществе. Сейчас он приоткрыл щель в топ-секрете в виде утерянных данных о профиле полета, что расценивается за рубежом, как частичная удача теста. Типа, разгонный баллистический ускоритель все-таки разогнал глиссадный гиперзвуковой блок до 5 Махов, и тот, возможно, несколько секунд летел сам по себе.

Добавим также, что прошлогодней осенью военный блогер Tyler Rogoway@Aviation_Intel, которого процитировали ведущие военные порталы США, предположил, что пентагоновская информация о «Темном орле» не соответствует действительности. Мол, после изучения траектории полета, которая указана в предупреждении для гражданской авиации (избегать район теста), эксперт обнаружил, что речь идет, скорее всего, не о двухступенчатой, а о трехступенчатой ракете.

Если это так, то история с «Темным орлом» вообще выглядит темной. Звездно-полосатый глиссадник, видимо, не может запуститься при 5 МАХ, вот и усложняют разработчики из Lockheed Martin и Northrop Grumman американское гиперзвуковое оружие. Похоже, янки просто блефуют, мол, они тоже могут сделать то, что уже освоили русские, китайцы и даже северные корейцы. Даже оборонка КНДР обогнала заокеанский ВПК.

По оценке западной прессы, на гиперзвуковом поприще Россия является бесспорным лидером, тогда как янки до сих пор не могут пройти первые шаги. В частности, британская Daily Mail пишет: «Россия недавно запустила гиперзвуковую ракету «Циркон» с подводной лодки, а с конца 2019 года на вооружении находятся гиперзвуковые ядерные ракеты «Авангард», летящие со скоростью до 27 Махов, меняя курс и высоту. Но это мелочи по сравнению с 188-тонным «Сарматом», известным на Западе как «Сатана-2», который станет самым большим гиперзвуковым зверем в арсенале Москвы.

Чтобы у НАТО не возникало никаких сомнений, ВС РФ первые в мире применили гиперзвуковое оружие в боевых условиях на Украине. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по хранилищу, которое якобы способно выдержать ядерный взрыв. Тем не менее цель была уничтожена.

В этом плане нынешняя неудача с «Орлом» наносит сильнейший политический ущерб западной военной помощи бандеровскому режиму. Европейцы и американцы уже задаются вопросом, а не затягивает ли Белый дом страны НАТО в проигрышную войну с Россией? Как у нас говорят, «со свиным рылом — да в калашный ряд», а за кордоном пишут: «Звездно-полосатый король голый». Правда, Байден, когда ему сообщили о гиперзвуковом зашкваре, ничего не понял. Видимо, помощники не объяснили, как реагировать.

Александр Ситников