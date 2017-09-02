Псевдолевая демагогия и российская действительность

Товарищ Сёмин товарища Маркса не читал, вот и занимается вульгаризацией марксизма, примитивизируя представления о классовой борьбе. Неизбежный «левый поворот» могут оседлать демагоги новой формации.

В последнее время достаточно часто вижу фразу «российский олигархический режим ничем от украинского не отличается». Причём во всех случаях фраза звучит именно так, как будто её просто копипастят из методички.

Знаете, мы это уже проходили. Все эти «сила ночи, сила дня – одинаково фигня» (я смягчил). Речёвки нацистских ультрас, из которых потом выросли боевики евромайдана.

Или другой случай такой же пропаганды – это утверждение, что «Сталин и Гитлер оба тираны».

Нигилизм, попытка выставить все стороны конфликта одинаковыми, стереть разницу между Добром и Злом – это всё игры Зла.

Но я тут не буду разводить метафизику, а ограничусь сугубо диалектически-материалистическим анализом.

Итак, разница между российской властью и киевским режимом Порошенко.

1. В России нацисты типа Марцинкевича или Дёмушкина сидят в тюрьмах, а на Украине они интегрированы в структуры МДВ и/или являются народными депутатами (Билейкий, Берёза, Коханивський, Кива и так далее).

2. В России действует верховенство права. И случаи массовых убийств, как в Одессе 2 мая 2014 года, не могли бы остаться безнаказанными.

3. В России размахивание флагом или спивание гимна не освобождает от уголовной ответственности. И ни одна группировка не сможет безнаказанно сорвать заседание суда.

4. В России идёт борьба с коррупцией, вплоть до уровня губернаторов, генералов и министров. Украина вошла в тройку самых коррумпированных стран мира.

5. Россия – федерация с 18 государственными языками и около сотни малых народов, права которых никак не ущемляются. Украина – «унитарное» государство с одной мовой, где насаждается превосходство «титульной нации».

6. В России есть «Дождь», «Эхо Москвы», «Фонтанка», «РБК», «Медуза», «Слон» и другие оппозиционные СМИ. На Украине душат даже вялые «112-й канал» и «Страну».

7. На Украине коммунистическая партия и идеология запрещены. В России КПРФ (сколько бы её справедливо ни критиковали) – это думская партия.

8. В России нет «ленинопада», а «борьба с Лениным» – это не политика государства, а удел немногочисленных либеральных фриков.

9. События последних нескольких лет стабильно показывают, что термин «компрадорская» к российским элитам больше не применим. Впрочем, ниже я подробнее это распишу. А украинские действуют в интересах кого угодно (США, ЕС), но не Украины. И даже не скрывают своей подчинённости, более того – гордятся ей.

10. На Украине доля госсобственности в экономике менее 6% и продолжает падать. И уже планируется продажа земель с/х назначения. В России последние несколько лет доля госсобственности в экономике растёт (особенно в стратегических отраслях, чему я, как социалист-этатист, не могу нарадоваться), и уже достигла, по оценкам того же Попова, 70%.

11. В России регулярно строятся новые производства, открываются заводы (причём, преимущественно высокотехнологичные), развивается инфраструктура, ремонтируются и строятся новые дороги, наращивается производство электроэнергии и так далее. И упор делается на космос, оборонку, машиностроение и другие высокотехнологичные отрасли.

На Украине закрываются «Антонов», «Авто-ЗАЗ», «Южмаш». Практически ничего нового не создаётся. А официальная доктрина – «аграрная сверхдержава».

12. Россия ведёт самостоятельную внешнюю политику. Украина лежит, раздвинув ноги. Уж извините за пролетарский натурализм.

13. Россия помогает Донбассу, Украина стремится его уничтожить.

14. В России законное и легитимное правительство. На Украине – самозванцы и узурпаторы, пришедшие к власти в результате вооружённого госпереворота.

15. В России мощная социальная политика государства. Страховая медицина, детские сады, школы. Предельно простая электронная процедура регистрации во всех структурах, начиная со СНИЛС и заканчивая ИП.

На Украине даже роды делают исключительно платными. Не говоря уже о том, что даже флюорограмму не сделают без «взноса на благотворительность».

Про нищенский африканский уровень украинских зарплат и пенсий я вообще молчу. А социальная политика выражается во фразе министра Ревы «Украинцы слишком много едят».

Можно долго продолжать. Но я лучше дам вам маленький марксистский урок из Эммануила Валлерстайна.

Есть капиталистическая/империалистическая мир-система. В ней есть гегемон (на данный момент это США, центр угнетения), его сателлиты (Великобритания, Германия, Франция и так далее) и угнетаемая периферия.

При этом гегемон обладает научным, технологическим, экономическим и военным превосходством, всячески стараясь не допустить, чтобы другие страны его догнали.

Единственный способ успешно бороться с империалистической гегемонией, по Валлерстайну, это «меркантилистский полууход».

Не полная самоизоляция (потому что тогда прекращается торговля и доступ к технологиям), а выборочная. Когда стратегические направления в экономике обеспечиваются самостоятельно, при этом в других странах закупаются именно те новые технологии, которые нам нужны, и по цене такой, которая нас устраивает.

Россия все последние годы осуществляет именно такой меркантилистский полууход (и я начал об этом писать ещё примерно в 2008-09 годах). И система санкций-контрсанкций для реализации подобной политики просто идеальная. Если бы её не было, то её стоило бы придумать.

И вот, когда текущий гегемон (США) стремительно теряет политическое, экономическое, производственное и военное лидерство, когда в самом центре гегемона ситуация на грани гражданской войны, а ему также грозит невиданный по величине экономический кризис (о чём и я, и другие эксперты неоднократно и подробнейшим образом писали), некоторые доморощенные «псевдомарксисты», которые Маркса и не читали, начинают орать «А подайте нам социалистическую революцию! Прямо на диван! Уничтожим капитализм!».

Маркс, как и другие диалектики материализма, никогда не писал об «уничтожении капитализма». Он говорил о «преодолении капитализма». Через что? Правильно, через «развитие производственных сил».

Вот товарищи китайцы Маркса читали, поэтому усиленными темпами внедряют у себя роботизированные производства (Карманов об этом неоднократно подробно расписывал). А товарищ Сёмин товарища Маркса не читал, вот и занимается вульгаризацией марксизма, примитивизируя представления о классовой борьбе и сводя их исключительно к вооружённой/революционной форме противостояния.

Между тем в России выстроена система госкапитализма с сильной социальной составляющей (а не «компрадорская олигархия»), и это оптимальная на мой взгляд стратегия перехода к социализму. Программы реноваций, расселения из бараков за государственный счёт, помощи населению при стихийных бедствиях – это не американский капитализм. Это в США «рыночный либерализм» с его звериным оскалом. А в России «социальный госкапитализм».

Внимательно читайте Маркса и других теоретиков, и тогда псевдолевая демагогия (как и любая другая) вам будет не страшна.

Александр Роджерс