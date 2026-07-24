«Верный друг…»

В будке пёс почувствовал беду,

Что хозяин больше не вернётся…

Из жены он сделал в миг вдову

Как узнает, сердце разобьётся…

Чует пёс, его не провести,

Взвыл он на цепи от адской муки.

Чувствует должны что привезти

Мёртвым… что его кормили руки…

Взял себе давно его щенком,

И купал всегда в любви и ласке.



Баловал сметаной с молоком,

Жизнь щенку казалась как из сказки.

Годы шли, он больше не щенок,

А большая взрослая собака.

Своя будка, цепь как поводок,

Косточки любил погрызть для смака.

Как и многим, в дом пришла война,

И ушёл хозяин добровольцем.

Тосковал всё в будке старина,

А хозяйка стала Богомольцем.

Всё молилась, ночи напролёт,

Чтобы муж живой с войны вернулся.

Вся семья его безмерно ждёт

Пёс от счастья тут же бы рехнулся.

Пятый год хозяин по фронтам,

Не видать войне конца и края.

Пёс хотел бы с ним, да по пятам

Рядом быть ему заветней рая.

Снег валил, ну как никак зима,

В будке пёс калачиком свернулся.

Снится, что закончилась война,

И хозяин в дом живой вернулся.

Оборвался сон — вскочил вдруг пёс,

И душа собачья не на месте…

Больно стало, чуть ли не до слёз,

Понял он — не быть им больше вместе…

А на утро роковой звонок:

Слышит пёс, хозяйка зарыдала…

Вдребезги осколком позвонок

Врач спасал, но это, увы, мало…

Смеркли краски, пёс совсем не свой,

Со дня на день в дом доставят тело…

По ночам из будки слышен вой…

Вот она и жизнь вся пролетела…

(Георгий 15.01.2026)

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Фото фронтовых собак