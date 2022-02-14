Генерал Гальдер - «Снова тяжелый день!»

Высадка советского десанта на Керченском полуострове в декабре 1941 года заставила вермахт отказаться от вторжения на Кавказ

Окончание 1941 года знаменовалось успешными действиями Красной армии не только на западном направлении, где врага все дальше отгоняли от стен Москвы, но и на юге – под Севастополем и на Керченском полуострове.

Германское командование вынуждено было признать, что второй штурм Севастополя, начатый 17 декабря, провалился. Командующий 11-й немецкой армией Э. фон Манштейн ссылался то на «непрерывные дожди, которые в кратчайший срок вывели из строя все дороги без твердого покрытия», то «на лютый мороз», но отказаться от плана захвата главной базы Черноморского флота врага заставила в первую очередь стойкость её защитников.

В этой обстановке в Ставке ВГК зародилась идея, высадив значительный десант на Керченский полуостров, овладеть им и тем самым создать условия для дальнейшего освобождения Крыма. С этой целью была спланировала первая с начала Великой Отечественной войны крупная морская десантная операция – Керченско-Феодосийская.

В соответствии с планом операции 51-й армии под командованием генерал-лейтенанта В.Н. Львова следовало форсировать Керченский пролив, одновременным ударом с севера и с юга овладеть Керчью, затем Турецким валом и во взаимодействии с 44-й армией генерал-майора А.

Н. Первушина окружить и уничтожить керченскую группировку противника. Войскам 44-й армии предстояло высадиться главными силами в районе Феодосии.

Начало операции, спланированное на середину декабря, пришлось отложить из-за резкого осложнения обстановки под Севастополем в связи со вторым штурм города войсками 11-й немецкой армии. Командование Закавказского фронта, выполняя указания Ставки ВГК, перебросило морем в Севастополь наиболее подготовленные войска 44-й армии – 345-ю стрелковую дивизию и 79-ю отдельную стрелковую бригаду, предназначавшиеся для высадки в Феодосии. Для их доставки в главную базу ЧФ были задействованы в том числе корабли и транспорты, выделенные для участия в десантной операции.

В связи с этим командующий фронтом генерал-лейтенант Д.Т. Козлов принял решение перенести начало операции и проводить её в два этапа: 26 декабря высадить десант в составе 51-й армии и двух стрелковых полков 44-й армии на восточное побережье Керченского полуострова и у горы Опук; главные силы 44-й армии высадить 29 декабря в Феодосии.

В ночь на 30 декабря выбрасывался воздушный десант для захвата аэродрома в районе Владиславовки. Переброску по морю и высадку десантов обеспечивали Азовская военная флотилия под командованием контр-адмирала С.Г. Горшкова, а также корабли и транспорты Черноморского флота под командованием капитана 1 ранга Н.Е. Басистого.

Таким образом, вынужденно менялся не только состав сил десанта, но и решение об одновременной высадке всех его участников. Вместо согласованных ударов с севера и юга, рассчитанных на окружение керченской группировки противника и отсечение ее от основных сил 11-й немецкой армии, пришлось перейти к нанесению двух последовательных ударов. Это позволяло немецкому командованию маневрировать главными силами и резервами, последовательно отражая наступление сил десанта.

Дальнейшая подготовка высадки десанта, уже по скорректированному плану, проходила в спешке. Был допущен ряд серьезных просчетов в организации и управлении силами высадки, что не могло не сказаться на результатах начального этапа операции.

Высадка десанта началась утром 26 декабря. Надо представлять, с какими трудностями столкнулись десантники, двинувшиеся с Таманского полуострова – ледяная вода, штормовой ветер, бушующее море, разбрасывавшее рыбачьи сейнеры, несамоходные баржи с буксирами и другие средства десантирования. А еще – сильное огневое противодействие противника.

Первыми с торпедных катеров высаживались штурмовые группы с рациями, затем сейнеры высаживали основной состав. К исходу дня на северный берег удалось высадить только часть сил десантных отрядов из состава первого эшелона. Всего – 2830 человек, шесть танков, четыре 37-мм и 45-мм орудия, четыре 76-мм орудия, а также девять 120-мм минометов. Силы десанта в соответствии с планом операции начали продвижение вглубь полуострова в направлении Керчи.

Утром 26 декабря под прикрытием дымовой завесы была также произведена высадка десанта в районе Камыш-Буруна. К исходу дня здесь находились уже более 2 тыс. советских десантников, закрепившихся на южной окраине села Камыш-Бурун, на пристани судоремонтного завода и Камыш-Бурунской косе.

«Противник, вероятно, догадывался о возможности высадки десанта в Феодосии, – отмечал в своих воспоминаниях Адмирал Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов, – но, судя по всему, к этому времени уже перестал опасаться его, увидев, какие значительные силы нам пришлось отвлечь на севастопольское направление. Однако он просчитался».

Сильный шторм, начавшийся 27 декабря, не позволил перебрасывать войска через пролив. И лишь на следующий день возобновилась перевозка сил и средств десанта. Всего к исходу дня 30 декабря кораблями Азовской военной флотилии и Керченской военно-морской базы на восточное побережье Керченского полуострова было доставлено более 17 тыс. человек, девять танков, более 280 орудий и минометов. Наступая в южном и северном направлениях, войска 51-й армии при артиллерийской поддержке кораблей, а также артиллерии с Таманского полуострова сломили сопротивление противника и 30 декабря овладели Керчью.

29 декабря силами Черноморского флота был высажен десант в Феодосии. Попытка немцев и румын сбросить десант в море не удалась. Десантники, упредив противника, прочно закрепились на плацдарме, очистив от врага город и порт Феодосию и прилегающие высоты. В течение 29-31 декабря корабли и вспомогательные суда Черноморского флота доставили на плацдарм 157-ю и 236-ю стрелковые дивизии, 63-ю горнострелковую дивизию и части 9-й горнострелковой дивизии. Всего было переброшено свыше 17 600 человек, около 1500 лошадей, 34 танка, 127 орудий, 211 минометов, более 290 автомашин, 630 тонн боезапаса.

Командир немецкого 42-го армейского корпуса генерал Х. фон Шпонек, опасаясь быть отрезанным от основных сил 11-й армии, уже в первой половине дня 29 декабря приказал своим войскам немедленно оставить Керченский полуостров. За это он был отстранен от командования и военным трибуналом приговорен к расстрелу, замененным заключением в крепости.

В «Военном дневнике» начальника Генерального штаба сухопутных войск Германии генерала Ф. Гальдера запись от 30 декабря начинается словами: «Снова тяжелый день! Высадка противником десанта у Феодосии создает затруднительное в оперативном отношении положение в Крыму».

Чтобы предотвратить прорыв наших войск вглубь Крымского полуострова, командование вермахта вынуждено было 30 декабря отдать приказ прекратить наступление на Севастополь и перейти к обороне, а также перебросить из-под Севастополя в район Керченского полуострова 170-ю, 132-ю и часть сил 50-й пехотной дивизии.

2 января 1942 г. советские войска, в ходе наступления продвинувшиеся на запад на 100-110 км, вышли на рубеж Арабатский залив – Коктебель (15 км юго-западнее Феодосии). Керченский полуостров был освобожден. Враг потерял возможность через него вторгнуться на Кавказ и был вынужден прекратить наступление под Севастополем.

Юрий Рубцов, доктор исторических наук, член Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО)

https://e-news.su/in-russia/408264-general-galder-snova-tjaz...