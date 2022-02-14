Генерал Гальдер - «Снова тяжелый день!»

Германское командование вынуждено было признать, что второй штурм Севастополя, начатый 17 декабря, провалился. Командующий 11-й немецкой армией Э. фон Манштейн ссылался то на «непрерывные дожди, которые в кратчайший срок вывели из строя все дороги без твердого покрытия», то «на лютый мороз», но отказаться от плана захвата главной базы Черноморского флота врага заставила в первую очередь стойкость её защитников.
В этой обстановке в Ставке ВГК зародилась идея, высадив значительный десант на Керченский полуостров, овладеть им и тем самым создать условия для дальнейшего освобождения Крыма. С этой целью была спланировала первая с начала Великой Отечественной войны крупная морская десантная операция – Керченско-Феодосийская.
В соответствии с планом операции 51-й армии под командованием генерал-лейтенанта В.Н. Львова следовало форсировать Керченский пролив, одновременным ударом с севера и с юга овладеть Керчью, затем Турецким валом и во взаимодействии с 44-й армией генерал-майора А.Н. Первушина окружить и уничтожить керченскую группировку противника. Войскам 44-й армии предстояло высадиться главными силами в районе Феодосии.
Начало операции, спланированное на середину декабря, пришлось отложить из-за резкого осложнения обстановки под Севастополем в связи со вторым штурм города войсками 11-й немецкой армии. Командование Закавказского фронта, выполняя указания Ставки ВГК, перебросило морем в Севастополь наиболее подготовленные войска 44-й армии – 345-ю стрелковую дивизию и 79-ю отдельную стрелковую бригаду, предназначавшиеся для высадки в Феодосии. Для их доставки в главную базу ЧФ были задействованы в том числе корабли и транспорты, выделенные для участия в десантной операции.
В связи с этим командующий фронтом генерал-лейтенант Д.Т. Козлов принял решение перенести начало операции и проводить её в два этапа: 26 декабря высадить десант в составе 51-й армии и двух стрелковых полков 44-й армии на восточное побережье Керченского полуострова и у горы Опук; главные силы 44-й армии высадить 29 декабря в Феодосии.
В ночь на 30 декабря выбрасывался воздушный десант для захвата аэродрома в районе Владиславовки. Переброску по морю и высадку десантов обеспечивали Азовская военная флотилия под командованием контр-адмирала С.Г. Горшкова, а также корабли и транспорты Черноморского флота под командованием капитана 1 ранга Н.Е. Басистого.
Таким образом, вынужденно менялся не только состав сил десанта, но и решение об одновременной высадке всех его участников. Вместо согласованных ударов с севера и юга, рассчитанных на окружение керченской группировки противника и отсечение ее от основных сил 11-й немецкой армии, пришлось перейти к нанесению двух последовательных ударов. Это позволяло немецкому командованию маневрировать главными силами и резервами, последовательно отражая наступление сил десанта.
Дальнейшая подготовка высадки десанта, уже по скорректированному плану, проходила в спешке. Был допущен ряд серьезных просчетов в организации и управлении силами высадки, что не могло не сказаться на результатах начального этапа операции.
Высадка десанта началась утром 26 декабря. Надо представлять, с какими трудностями столкнулись десантники, двинувшиеся с Таманского полуострова – ледяная вода, штормовой ветер, бушующее море, разбрасывавшее рыбачьи сейнеры, несамоходные баржи с буксирами и другие средства десантирования. А еще – сильное огневое противодействие противника.
Первыми с торпедных катеров высаживались штурмовые группы с рациями, затем сейнеры высаживали основной состав. К исходу дня на северный берег удалось высадить только часть сил десантных отрядов из состава первого эшелона. Всего – 2830 человек, шесть танков, четыре 37-мм и 45-мм орудия, четыре 76-мм орудия, а также девять 120-мм минометов. Силы десанта в соответствии с планом операции начали продвижение вглубь полуострова в направлении Керчи.
Утром 26 декабря под прикрытием дымовой завесы была также произведена высадка десанта в районе Камыш-Буруна. К исходу дня здесь находились уже более 2 тыс. советских десантников, закрепившихся на южной окраине села Камыш-Бурун, на пристани судоремонтного завода и Камыш-Бурунской косе.
«Противник, вероятно, догадывался о возможности высадки десанта в Феодосии, – отмечал в своих воспоминаниях Адмирал Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов, – но, судя по всему, к этому времени уже перестал опасаться его, увидев, какие значительные силы нам пришлось отвлечь на севастопольское направление. Однако он просчитался».
Сильный шторм, начавшийся 27 декабря, не позволил перебрасывать войска через пролив. И лишь на следующий день возобновилась перевозка сил и средств десанта. Всего к исходу дня 30 декабря кораблями Азовской военной флотилии и Керченской военно-морской базы на восточное побережье Керченского полуострова было доставлено более 17 тыс. человек, девять танков, более 280 орудий и минометов. Наступая в южном и северном направлениях, войска 51-й армии при артиллерийской поддержке кораблей, а также артиллерии с Таманского полуострова сломили сопротивление противника и 30 декабря овладели Керчью.
29 декабря силами Черноморского флота был высажен десант в Феодосии. Попытка немцев и румын сбросить десант в море не удалась. Десантники, упредив противника, прочно закрепились на плацдарме, очистив от врага город и порт Феодосию и прилегающие высоты. В течение 29-31 декабря корабли и вспомогательные суда Черноморского флота доставили на плацдарм 157-ю и 236-ю стрелковые дивизии, 63-ю горнострелковую дивизию и части 9-й горнострелковой дивизии. Всего было переброшено свыше 17 600 человек, около 1500 лошадей, 34 танка, 127 орудий, 211 минометов, более 290 автомашин, 630 тонн боезапаса.
Командир немецкого 42-го армейского корпуса генерал Х. фон Шпонек, опасаясь быть отрезанным от основных сил 11-й армии, уже в первой половине дня 29 декабря приказал своим войскам немедленно оставить Керченский полуостров. За это он был отстранен от командования и военным трибуналом приговорен к расстрелу, замененным заключением в крепости.
В «Военном дневнике» начальника Генерального штаба сухопутных войск Германии генерала Ф. Гальдера запись от 30 декабря начинается словами: «Снова тяжелый день! Высадка противником десанта у Феодосии создает затруднительное в оперативном отношении положение в Крыму».
Чтобы предотвратить прорыв наших войск вглубь Крымского полуострова, командование вермахта вынуждено было 30 декабря отдать приказ прекратить наступление на Севастополь и перейти к обороне, а также перебросить из-под Севастополя в район Керченского полуострова 170-ю, 132-ю и часть сил 50-й пехотной дивизии.
2 января 1942 г. советские войска, в ходе наступления продвинувшиеся на запад на 100-110 км, вышли на рубеж Арабатский залив – Коктебель (15 км юго-западнее Феодосии). Керченский полуостров был освобожден. Враг потерял возможность через него вторгнуться на Кавказ и был вынужден прекратить наступление под Севастополем.
Юрий Рубцов, доктор исторических наук, член Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО)
https://e-news.su/in-russia/408264-general-galder-snova-tjaz...
Свежие комментарии