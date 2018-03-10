Мы из Советского Союза

13 778 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Жанна Чешева (Баранова)
    И на кой он нужен? Он что, представляет какой-то штаб? Это просто транслятор, это то же самое, если вы захотите уничт...Как советский раз...
  • Евгений Алексеенко
    А мы не можем взорвать Зеленского,или нет команды?Как советский раз...
  • Евгений Алексеенко
    Глава государства должен все вернуть в госсобственность,только так народ его поймет,а иначе нет. Это в какой стране к...Стальной орденоносец

Сколько ж денег должен был "украсть" Путин...

Сколько ж денег должен был "украсть" Путин...В этом году в России начинается возрождение одной из самых крупных строек социализма, которая из соображений секретности называлась стройка 501, а позже — «Великий северный железнодорожный путь». Проект, который начинал ещё сам Сталин и который теперь предстоит завершить нам. Об этом и не только подробнее далее.

Идея строительства железнодорожной магистрали от Баренцева моря до Чукотки возникла давно, но как проект оформилась после решения Сталина в ходе Великой Отечественной войны. Вождю не давала покоя мысль о том, что страна не прикрыта с Севера и беззащитна перед вероятным десантом противника. В короткие сроки было развёрнуто колоссальное строительство. За несколько лет в тяжелейших условиях было проложено 900 км пути, но смерть Сталина не дала довести стройку до конца. Новая власть сменила приоритеты, и труд десятков тысяч граждан был попросту брошен. В скором времени линия пришла в негодность, мосты оказались разрушенными и лишь отдельные объекты ещё десятилетиями продолжали приносить пользу людям, напоминая о одной из самых масштабных строек прошлого…



Время строекСколько ж денег должен был "украсть" Путин...
Сколько ж денег должен был "украсть" Путин...Сколько ж денег должен был "украсть" Путин...Сколько ж денег должен был "украсть" Путин...Прошли десятилетия. К военному значению проекта добавилось экономическое. Бурное развитие промыслов на Ямале потребовало создание надёжной и современной железнодорожной магистрали.
В результате уже в наше время проект, получивший название «Северный широтный ход» был включён в Стратегию развития железнодорожного транспорта до 2030 года. Некоторые его участки были восстановлены в прошлое десятилетие, а теперь предстоит проложить ещё по меньшей мере 700 км железнодорожных путей со множеством мостов, станций и прочих объектов инфраструктуры. В итоге магистраль объединит Ямал с Уралом, Северо-Западной и Центральной частью России.
Значение проекта трудно переоценить, но посмотрим на него в контексте современного развития русской Арктики.

Время развития

Последние годы Ямал переживает настоящий бум нефтегазовых промыслов. Полным ходом идёт разработка Восточно-Мессояхского месторождения, Южно-Тамбейского, Ярудейского и Новопортовского, готовятся к разработке новые. Однако вывоз добываемых ресурсов и завоз на промышленные объекты оборудования сопряжён со многими трудностями. Для их преодоления, в частности, в рамках проекта Ямал-СПГ был построен первый арктический глубоководный морской порт Сабетта, уникальный нефтеналивной терминал «Ворота Арктики» и другие объекты. Все они открыли выход к Северному морскому пути, но Ямалу остро не хватает надёжного сообщения по суше. Вот именно для этого, в частности, и строится Северный широтный ход.Сколько ж денег должен был "украсть" Путин...А он в свою очередь тянет за собой новые проекты. Например, строительство железнодорожной ветки от строящегося участка Северного широтного хода непосредственно до порта Сабетта. Этот проект долго висел в воздухе, но теперь обрёл реальные очертания. А всё это даст уральской промышленности доступ к Севморпути с коротким транспортным плечом, а значит и к зарубежным рынкам. Что в свою очередь загрузит сам Северный морской путь работой. И ещё. На данный момент в арктической зоне планируется к реализации 56 проектов и это только в сфере добычи и переработки полезных ископаемых. Их развитие потребует доставки сотен тысяч тонн металлоконструкций, оборудования, огромное количество топлива что, конечно же, нуждается в наземных путях.

Вот так всего лишь на одном примере мы видим, как один масштабный проект сочетается с другими, а ведь это мы ещё не затронули вопрос энергообеспечения большой арктической стройки. Подробнее о том, как возводился Великий северный путь в советское время вы можете посмотреть в ролике нашей студии по ссылке в описании, а пока двинемся дальше.

Время техники

Освоение Арктики требует не только инфраструктуру, но и новую технику. Недавно Камаз представил свою версию вездехода, созданного специально для работы на Севере. Это настоящий автодом на шинах низкого давления. Его основное предназначение — транспортировка людей и грузов. Машина имеет сочлененную раму и разработана в двух модификациях — с колесными формулами 6×6 и 8×8.Сколько ж денег должен был "украсть" Путин...Востребованным на Севере будет и новый российский грузовой беспилотник. Он способен перевозить до 250 кг груза, имеет дальность полёта 350 км, скорость – 70 км/ч и потолок в 3000 метров. Такой легко доставит грузы в труднодоступные места, поможет спасти человека или провести сельскохозяйственные работы.

Продолжаем следить за судьбой проекта по модернизации легендарного Ту-160, о котором рассказывали ранее. Первый достроенный из советского задела «Белый лебедь» уже поднялся в небо для испытаний. Ракетоносец получил имя первого главкома ВВС России – Пётр Дейнекин.

А вместе с этим впервые в воздух поднялся и новейший топливозаправщик Ил-78М-90А. На обновленную версию самолета были установлены новые двигатели и крылья, а также была улучшена система управления. Изготовлением машины занимался ульяновский завод «Авиастар-СП» где вскоре будет налажено её серийное производство. Ранее Ил-78 производились в Узбекистане.

Время провинции

Подавляющее большинство граждан нашей страны живёт в городах и сёлах с населением меньше миллиона человек, т.е. в провинции. Но центральные средства массовой информации уделяют ей несправедливо мало внимания, да и то, в основном лишь в случае какого-то ЧП. Наша новая рубрика посвящена тем хорошим новостям российской глубинки, которые теряются в потоке скандалов.

Это Новосибирская область, город Чулым. Здесь проживает всего 11 тыс. человек и присутствует весь спектр социальных проблем, присущих малым городам. Однако именно здесь местный предприниматель Евгений Федорченко за свой счёт построил шикарный двухэтажный фитнес-центр, которому позавидует и столица. Всё как положено: зал для силовых тренировок, для фитнеса, для борцов, любителей рукопашного боя и бокса. В каждой из раздевалок — душ с автоматической регулировкой воды, чтобы была экономия, плюс отдельная сауна. И это всё в городе, где нет централизованного горячего водоснабжения и коммерческих бань.Сколько ж денег должен был "украсть" Путин...Месячный абонемент для людей здесь стоит от 333 рублей. На вопрос не боится ли предприниматель, что местные пенсионеры за 300 рублей будут ходить сюда, чтобы просто помыться и попариться, махнул рукой и сказал, что для людей же всё и строил. А в ближайшем будущем планирует открыть кофейню для молодёжи, которая почти лишена в городке каких-либо мест для культурного досуга.Сколько ж денег должен был "украсть" Путин...Сколько ж денег должен был "украсть" Путин...Вот так один человек способен преобразить не только внешний, но и культурный облик своего родного городка, прививая людям не пагубные привычки, на которых заработать проще всего, а здоровые.

Послесловие

Фонд общественного мнения провёл опрос, в котором спрашивал граждан о том, считают ли они Россию развитой и передовой страной. Выяснилось, что с этим мнением согласно 63% против 27%, уверенных в обратном. И это прекрасно, ведь ещё 6 лет назад и тех, и других было почти поровну. Это значит, что мы начинаем отказываться от привитого нам комплекса неполноценности, к нам возвращается вера в собственные силы и колоссальные возможности, открытые перед страной. Возможно, и наш проект, которому в этом году как раз исполняется 6 лет, внёс хоть малый, но реальный вклад в эти изменения. А вместе с нами и все вы, уважаемые зрители, что столько лет с нами.

источник

Сколько ж денег должен был "украсть" Путин, чтобы все свои проекты по возрождению России исполнить...

успехиСветлана Митленко
Обсудить

Картина дня

наверх