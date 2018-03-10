Сколько ж денег должен был "украсть" Путин...

В этом году в России начинается возрождение одной из самых крупных строек социализма, которая из соображений секретности называлась стройка 501, а позже — «Великий северный железнодорожный путь». Проект, который начинал ещё сам Сталин и который теперь предстоит завершить нам. Об этом и не только подробнее далее.

Идея строительства железнодорожной магистрали от Баренцева моря до Чукотки возникла давно, но как проект оформилась после решения Сталина в ходе Великой Отечественной войны. Вождю не давала покоя мысль о том, что страна не прикрыта с Севера и беззащитна перед вероятным десантом противника. В короткие сроки было развёрнуто колоссальное строительство. За несколько лет в тяжелейших условиях было проложено 900 км пути, но смерть Сталина не дала довести стройку до конца. Новая власть сменила приоритеты, и труд десятков тысяч граждан был попросту брошен. В скором времени линия пришла в негодность, мосты оказались разрушенными и лишь отдельные объекты ещё десятилетиями продолжали приносить пользу людям, напоминая о одной из самых масштабных строек прошлого…



Время строек

Прошли десятилетия. К военному значению проекта добавилось экономическое. Бурное развитие промыслов на Ямале потребовало создание надёжной и современной железнодорожной магистрали. В результате уже в наше время проект, получивший название «Северный широтный ход» был включён в Стратегию развития железнодорожного транспорта до 2030 года. Некоторые его участки были восстановлены в прошлое десятилетие, а теперь предстоит проложить ещё по меньшей мере 700 км железнодорожных путей со множеством мостов, станций и прочих объектов инфраструктуры. В итоге магистраль объединит Ямал с Уралом, Северо-Западной и Центральной частью России. В результате уже в наше время проект, получивший название «Северный широтный ход» был включён в Стратегию развития железнодорожного транспорта до 2030 года. Некоторые его участки были восстановлены в прошлое десятилетие, а теперь предстоит проложить ещё по меньшей мере 700 км железнодорожных путей со множеством мостов, станций и прочих объектов инфраструктуры. В итоге магистраль объединит Ямал с Уралом, Северо-Западной и Центральной частью России.

Значение проекта трудно переоценить, но посмотрим на него в контексте современного развития русской Арктики.

Время развития

Последние годы Ямал переживает настоящий бум нефтегазовых промыслов. Полным ходом идёт разработка Восточно-Мессояхского месторождения, Южно-Тамбейского, Ярудейского и Новопортовского, готовятся к разработке новые. Однако вывоз добываемых ресурсов и завоз на промышленные объекты оборудования сопряжён со многими трудностями. Для их преодоления, в частности, в рамках проекта Ямал-СПГ был построен первый арктический глубоководный морской порт Сабетта, уникальный нефтеналивной терминал «Ворота Арктики» и другие объекты. Все они открыли выход к Северному морскому пути, но Ямалу остро не хватает надёжного сообщения по суше. Вот именно для этого, в частности, и строится Северный широтный ход. А он в свою очередь тянет за собой новые проекты. Например, строительство железнодорожной ветки от строящегося участка Северного широтного хода непосредственно до порта Сабетта. Этот проект долго висел в воздухе, но теперь обрёл реальные очертания. А всё это даст уральской промышленности доступ к Севморпути с коротким транспортным плечом, а значит и к зарубежным рынкам. Что в свою очередь загрузит сам Северный морской путь работой. И ещё. На данный момент в арктической зоне планируется к реализации 56 проектов и это только в сфере добычи и переработки полезных ископаемых. Их развитие потребует доставки сотен тысяч тонн металлоконструкций, оборудования, огромное количество топлива что, конечно же, нуждается в наземных путях.

Вот так всего лишь на одном примере мы видим, как один масштабный проект сочетается с другими, а ведь это мы ещё не затронули вопрос энергообеспечения большой арктической стройки. Подробнее о том, как возводился Великий северный путь в советское время вы можете посмотреть в ролике нашей студии по ссылке в описании, а пока двинемся дальше.

Время техники

Освоение Арктики требует не только инфраструктуру, но и новую технику. Недавно Камаз представил свою версию вездехода, созданного специально для работы на Севере. Это настоящий автодом на шинах низкого давления. Его основное предназначение — транспортировка людей и грузов. Машина имеет сочлененную раму и разработана в двух модификациях — с колесными формулами 6×6 и 8×8. Востребованным на Севере будет и новый российский грузовой беспилотник. Он способен перевозить до 250 кг груза, имеет дальность полёта 350 км, скорость – 70 км/ч и потолок в 3000 метров. Такой легко доставит грузы в труднодоступные места, поможет спасти человека или провести сельскохозяйственные работы.

Продолжаем следить за судьбой проекта по модернизации легендарного Ту-160, о котором рассказывали ранее. Первый достроенный из советского задела «Белый лебедь» уже поднялся в небо для испытаний. Ракетоносец получил имя первого главкома ВВС России – Пётр Дейнекин.

А вместе с этим впервые в воздух поднялся и новейший топливозаправщик Ил-78М-90А. На обновленную версию самолета были установлены новые двигатели и крылья, а также была улучшена система управления. Изготовлением машины занимался ульяновский завод «Авиастар-СП» где вскоре будет налажено её серийное производство. Ранее Ил-78 производились в Узбекистане.

Время провинции

Подавляющее большинство граждан нашей страны живёт в городах и сёлах с населением меньше миллиона человек, т.е. в провинции. Но центральные средства массовой информации уделяют ей несправедливо мало внимания, да и то, в основном лишь в случае какого-то ЧП. Наша новая рубрика посвящена тем хорошим новостям российской глубинки, которые теряются в потоке скандалов.

Это Новосибирская область, город Чулым. Здесь проживает всего 11 тыс. человек и присутствует весь спектр социальных проблем, присущих малым городам. Однако именно здесь местный предприниматель Евгений Федорченко за свой счёт построил шикарный двухэтажный фитнес-центр, которому позавидует и столица. Всё как положено: зал для силовых тренировок, для фитнеса, для борцов, любителей рукопашного боя и бокса. В каждой из раздевалок — душ с автоматической регулировкой воды, чтобы была экономия, плюс отдельная сауна. И это всё в городе, где нет централизованного горячего водоснабжения и коммерческих бань. Месячный абонемент для людей здесь стоит от 333 рублей. На вопрос не боится ли предприниматель, что местные пенсионеры за 300 рублей будут ходить сюда, чтобы просто помыться и попариться, махнул рукой и сказал, что для людей же всё и строил. А в ближайшем будущем планирует открыть кофейню для молодёжи, которая почти лишена в городке каких-либо мест для культурного досуга. Вот так один человек способен преобразить не только внешний, но и культурный облик своего родного городка, прививая людям не пагубные привычки, на которых заработать проще всего, а здоровые.

Послесловие

Фонд общественного мнения провёл опрос, в котором спрашивал граждан о том, считают ли они Россию развитой и передовой страной. Выяснилось, что с этим мнением согласно 63% против 27%, уверенных в обратном. И это прекрасно, ведь ещё 6 лет назад и тех, и других было почти поровну. Это значит, что мы начинаем отказываться от привитого нам комплекса неполноценности, к нам возвращается вера в собственные силы и колоссальные возможности, открытые перед страной. Возможно, и наш проект, которому в этом году как раз исполняется 6 лет, внёс хоть малый, но реальный вклад в эти изменения. А вместе с нами и все вы, уважаемые зрители, что столько лет с нами.

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Сколько ж денег должен был "украсть" Путин, чтобы все свои проекты по возрождению России исполнить...