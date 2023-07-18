Русской армии ударили в спину. Тыловая мафия оставила фронт без техники

В интернете нашумело видео гибели наших военнослужащих на Днепре из-за того, что у них не завелась моторная лодка. Несмотря на 1,5 года СВО, катера и моторные лодки русские солдаты либо покупают у местных за свои деньги, либо пользуются лодками, которые привозят волонтёры. В то же самое время сайт РосРезервы и ему подобные ресурсы забиты объявлениями о продаже списанных катеров береговой охраны…

Чего у нас нет, того и не нужно?

Вооруженные силы сегодня имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме – как в районах проведения специальной военной операции, так и в местах подготовки мобилизованных граждан, – такое категоричное заявление сделал в октябре прошлого года замминистра обороны – начальник Главного военно-политического управления армии России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Чудовищные кадры хладнокровного убийства наших солдат ВСУшниками на Днепре заставляют несколько подкорректировать данную оценку.

...Трагедия, напомним, произошла несколько дней назад. Группа наших бойцов, выполняя задание, пришвартовались на моторной лодке к берегу. И, по всей видимости, в этот момент двигатель плавсредства заглох. Есть кадры, получившие радостное распространение во вражеских ТГ-каналах, которые были сняты с украинского БПЛА. Сначала на ребят сбросили гранату с дрона, они спаслись, но в это время к месту происшествия уже выдвинулась ДРГ противника. И когда бойцы запрыгнули в лодку, чтобы отплыть от берега, та – не завелась. А потом подошла ДРГ противника. Ребята погибли – погибли из-за того, что у них не завелась лодка.

...Возможно, как уверял военный чиновник, в октябре 2022-го у нашей армии действительно всё было (на самом деле, конечно, нет, о чём не раз сообщали и военкоры, и эксперты).

Но вот на июль 2023 года проблема, ярчайшим подтверждением наличия которой стал тот самый случай с гибелью русских воинов на Днепре, точно есть. В частности, на Днепре, где русские бойцы предпринимают попытки пресечения вылазок украинских диверсионно-разведывательных групп, отмечается острая нехватка катеров и моторных лодок. Военный волонтёр Алексей Живов регулярно посещает Херсонскую область и взаимодействует с бойцами на передовой. Ситуация с обеспечением самой необходимой речной техникой патовая, отметил он в комментарии "Первому Русскому":

Ко мне обращаются ребята из подразделений, причём элитных: "Лёша, выручай, пожалуйста! Нужны хоть какие-то лодки, чтобы выполнять боевые задачи. Купим – какие угодно, хоть б/у". Я обращаюсь к близким друзьям-меценатам, которые и так помогают фронту изрядно, говорю: "Пожалуйста, выручайте, речь идёт о защите Крыма". Они отвечают: "Ну раз так, вот держи деньги, идите и покупайте лодки". И парни вынуждены воевать на этих совершенно неподходящих для выполнения боевых задач лодках. А здесь не стоит вопрос о качестве – тут либо плохие, либо никаких, воюют. Но наша бюрократия живёт в своём измерении, где всё в полном порядке.

Вся сложившаяся ситуация – результат очень глубоко проникшей коррупции. Ведь процесс снятия с хранения тех или иных видов вооружения или техники поставлен просто на широчайший поток. И на такой деятельности зарабатываются миллионы долларов. А самое странное и неприятное – несмотря на то, что уже полтора года мы воюем с противником при огромном дефиците амуниции, экипировки, техники, ничего в этом плане не меняется, отмечает военный эксперт:

Как будто две параллельных Вселенных. В одной наши парни гибнут на купленных у местных резиновых или пластиковых лодках со слабыми моторами, в другой – BMW Х6 последней модификации, дом на Фрунзенской набережной. Люди распродают государственное имущество. И я вас уверяю, что формально, скорее всего, у них всё по закону, – говорит Живов.

Военное имущество уходит с молотка по мутным каналам

Действительно, достаточно просто выйти в интернет, чтобы поразиться тому, как распродаётся военное имущество и техника двойного назначения, столь востребованная на фронте. Например, существует портал под названием РосРезервы (вроде как, не имеющий юридически отношения к одноимённой госструктуре), где реализуется спецтехника, снятая с консервации. На сайте прямо сказано, что данная система поддерживается неким "рядом коммерческих организаций, ...имеющих возможность предложить к поставке различную спецтехнику… ранее выкупленную с резервов, ангарного и уличного хранения, у Министерства обороны… для последующей продажи".

И вот здесь возникает закономерный вопрос: а что же это за такие ушлые "коммерческие структуры" и – откуда у них такие каналы связи с военным ведомством?

Информации на сайте крайне мало. Вернее, её по сути-то и нет.

ФОТО: СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА ROSREZERVY.RU

Алексей Живов уверен: здесь фактически идёт речь об узаконенной распродаже государственного имущества, вопреки жизненно важным интересам армии. И слово "жизненно важные" – отнюдь не фигура речи. От нехватки на переднем крае того, что уходит с молотка на этих самых "РосРезервах", каждый день гибнут наши воины. Зато ловкие бизнесмены, назовём их так, наваривают на этом приличный капитал – по всей видимости, не без содействия военных бюрократов:

Схема примерно такая: списывают по формальным признакам исправную технику как непригодную, передают своим аффилированным людям, которые пытаются цинично зарабатывать на войне. Здесь изначально есть умысел: люди понимают, что это что-то бесплатное и на этом можно заработать гигантские деньги. Я другой вопрос хочу задать: где Генеральная прокуратура? Где военная прокуратура? ФСБ? Почему об этой ситуации знают журналисты, военкоры, но ни одного расследования от органов государственной власти мы не увидели? – сетует Алексей Живов.

И лодки есть, и многое другое. Откуда всё это добро, которого нет на фронте?

На фоне трагедии, произошедшей на Днепре, особенно больно видеть на портале целый раздел, посвящённый плавсредствам. И вправду не обманывают нас, когда говорят, что всё у армии есть. Но, как говорится в одном анекдоте, имеется один нюанс. И нюанс этот в условиях СВО приобретает поистине зловещий оттенок…

Вот, к примеру, продаются катера береговой охраны 2001 года выпуска. Двигатель – 200-300 лошадиных сил.

Благодаря полностью сварному 6-дюймовому алюминиевому корпусу может справиться даже с самыми сложными задачами в течение всего года и даже в более легких ледовых условиях, – пишут продавцы.

ФОТО: СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА ROSREZERVY.RU

Продаются и не такие старые экземпляры. Так, на торги выставлен катер "Аист" 2010 года производства мощностью 200 лошадиных сил, вместимость – 11 тонн. Это судно также использовалось для береговой охраны.

СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА ROSREZERVY.RU

Фронту нужны "колёса". Но они… проданы

Распродают и автомобильную технику – то, что остро востребовано солдатами, сражающимися на линии боевого соприкосновения. В каталоге можно увидеть, скажем, легендарную "буханку" – УАЗ-452. "Состояние – отличное (с хранения)", гордо рапортуют продавцы. Помимо "буханок", на торги выставлены ЗИЛы, ГАЗы, Уралы, ЛуАЗы, МАЗы, КрАЗы. В общем, всё, что оставила потомкам ушедшая в вечность великая советская цивилизация. Продаются двигатели, запчасти, шины. У кого есть желание, может приобрести прицепы, мотоциклы, подъёмные краны, бульдозеры и многое другое. Номенклатура товаров поистине удивляет своим разнообразием.

СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА ROSREZERVY.RU

Транспорт на войне – ключевая вещь, заявил в комментарии Царьграду руководитель движения "Русский Союз" Алексей Кочетков. Его организация помогает сразу нескольким подразделениям на фронте: 279-му стрелковому батальону имени Георгия Победоносца и 283-му батальону имени святого Ильи Муромца. Среди всей той помощи, что "Русский Союз" привозит на фронт, транспорт занимает существенную, весомую часть, потому что именно в транспорте крайне нуждаются наши подразделения. Очень востребованы фронтовиками УАЗ "Патриоты", "буханки" для вывоза раненых, подвоза боекомплекта, нужны ГАЗ-66, нужен транспорт повышенной проходимости и неприхотливый в обслуживании, то есть тот, которым забиты склады хранения русской армии. Который не используется и находится на консервации.

И тут выясняется всё та же весьма примечательная вещь. За последний год волонтёрам организации часто приходится сталкиваться с машинами, которые были списаны с консервации и попали в руки частников.

Некие компании по договорённости с тыловыми структурами Минобороны выкупают по цене ниже стоимости железа этот транспорт, ещё пригодный для использования, и впоследствии по тройной или четверной цене перепродают тем же самым волонтёрам, которые безвозмездно отвозят эти автомобили бойцам. Кто-то наживается на волонтёрах, готовых отдать последнее, чтобы помочь своим братьям, отцам, сыновьям, воюющим на фронте. И это вызывает не просто большое количество вопросов, но и серьёзное раздражение, потому что получается "Кому война, а кому мать родна", – говорит Кочетков.

И на официальных торгах распродаётся всё. Только – мимо СВО

Впрочем, занимаются разбазариванием казённого имущества в военное время не только мутные РосРезервы, но и вполне официальные институции. Функционирует, скажем, портал "ГИС Торги" – государственная информационная система, чьим оператором, в соответствии с постановлением правительства, является Федеральное казначейство.

Так вот. На этом сайте продаётся и госимущество, и муниципальное имущество. В том числе – не удивляйтесь только, и автотранспортные средства, среди которых те же "буханки".

СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА TORGI.GOV.RU

Катера и иной водный транспорт из военных закромов тоже в наличии. В рамках приватизации госимущества планировали пустить с молотка в питерской Стрельне патрульный разъездной катер 1996 года выпуска. Аукцион, как видим из описания карточки, не состоялся.

Где судно? Вероятно, стоит себе в той же Стрельне. А должно быть – на Днепре, у русских бойцов…

СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА TORGI.GOV.RU

Тыловая мафия...

Военное имущество систематически растаскивали ещё с начала 1990-х, когда огромная советская армия стала жертвой коррупционеров и бандитов всех мастей и званий. И хоть масштабы сейчас, пожалуй, и не такие, как в бурные ельцинские времена, когда в странах третьего мира всплывали бывшие советские танки и артиллерийские орудия, но сам процесс и не собирался прекращаться. А что там будет с бойцами на передовой, торгашей в погонах и без таковых не шибко интересует, убеждён Алексей Живов:

Им абсолютно наплевать на жизнь ребят и на победу России. Поверьте мне, если Россия проиграет, эти же люди будут потом торговать гречкой с десятикратным ценником, наживаться на горе. У этих людей такая психология, у них нет нравственных и моральных устоев, их интересуют только деньги. Чем больше будет денег, тем лучше. Потом они за эти средства купят себе посты в государственной власти.

Самое же печальное – это полная безнаказанность. Нет ни посадок с жёсткими сроками, ни громких акций, в рамках которых задерживались бы эти люди, а имущество, которое они распродают, – реквизировалось. Иначе говоря, если вирус попадает в организм и с ним не начинает бороться иммунитет, вирус его пожирает.

В нашем случае происходит именно это. Те же чиновники, которые искренне хотят помочь русской армии, вообще, как ни парадоксально, ходят под уголовной статьёй, говорит военный волонтёр:

Ну вот захотите вы сделать доброе дело – скажем, передать избыточное число УАЗиков со стоянки городского МВД в войска. Но придёт прокуратура и скажет: "Дружище, ну, это же уголовка, прости. Давай-ка отвечай по закону". Инициатива в интересах СВО до сих пор наказуема. У нас всегда миллиард правовых нюансов, не дающих работать. Все эти законы должны были по логике защищать от коррупции, а по факту убили любую живую инициативу. Любой чиновник, проявляющий рвение, рискует мгновенно попасть в список преступников. Вот поэтому они сидят и ничего не делают вне рамок своих полномочий.

А ещё господа из тыловой мафии (тем, кто не согласен с таким фигуральным определением, предлагаем самим подобрать подходящее определение) прекрасно пользуются закрытостью военной структуры. Её же, по-хорошему, не мешало бы проверить представителям сторонних структур – в первую очередь, это касается Федеральной службы безопасности.

Пусть придут и выяснят, когда, кто и на каких основаниях технику списал. Я вас уверяю – найдут там состав уголовного преступления. Возьмут с собой технических специалистов, проведут анализ списанного оборудования, и появится целая серия уголовных дел. Однако – этим же надо заниматься! Силовые структуры должны показывать, что такие преступления наказуемы и каждое последующее преступление такого рода должно наказываться всё более жёстко, чтобы не повадно было, – полагает Живов.

…и как её победить?

Помимо репрессивных мер, безусловно, необходимых в первую очередь, надо внести поправки и в нормативно-правовую базу. Сама специальная военная операция не сильно отражается на нашем законодательстве. Поэтому и возникают такие чудовищные ситуации, при которых катера в Стрельне на аукционе есть, а в Херсонской области у солдат их нет. Выход очевиден – закреплять мобилизацию технических средств на правовом уровне, считает Алексей Кочетков:

Надо запретить любое списание, любые продажи и аукционы с баз хранения любой техники, провести тщательнейшую её ревизию. Нужно привести эту технику в нормальное рабочее состояние и всю – без исключения, если нет объективных ограничений для применения! – отправить на фронт. Ну сколько можно, в самом деле? Мы постоянно покупаем какие-то "Нивы", какие-то "буханки" старые, УАЗики, КамАЗы, всё это везём. А ведь это расходники – техника быстро погибает. Но почему народ находит деньги и возможности и снабжает фронт, а армейские структуры, имея всё в наличии, пускают данную технику налево?

К слову, зачем далеко ходить, если можно открыть хотя бы утверждённую президентом Военную доктрину России, где чётко сказано о необходимости создания запаса мобилизационных ресурсов, в том числе военной и спецтехники, а также материально-технических средств. Если уж кто-то в Минобороны не справился с этим в мирное время, то должен хотя бы приложить усилия, дабы ликвидировать пробел уже в ходе военной кампании.

СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ САЙТА KREMLIN.RU

Что с того?

Правовое пространство в России в последнее время очень подвижно и позволяет в условиях СВО предпринимать то, что необходимо для достижения победы. Указом президента или законодательным актом следует реквизировать всё имущество, связанное с Министерством обороны или ранее связанное с военным ведомством, в пользу армии. Оно не может быть продано и должно быть безвозмездно передано в Вооружённые Силы. Все правовые нюансы юристы, вне всяких сомнений, пропишут.

Те же, кто приобрёл военную технику раньше, могут получить соответствующие компенсации из федерального бюджета, причём сразу, а не дожидаясь конца войны, как было в годы Великой Отечественной.

Кстати, сейчас, по инициативе военкоров, поддержанной зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым, ряд регионов изъявили намерение передавать на фронт катера, лодки и прочее, так скажем, оборудование, на фронт.

И – напоследок – ещё одно наблюдение. У нашего противника в принципе нет с этим проблем. Пока мы думаем, как сделать так, чтобы проходимцы, околоплавающие возле военного ведомства, не продавали закрома Родины, на Украине в рамках всеобщей мобилизации законодательно установлено право военнослужащих реквизировать любое транспортное средство. То есть – всю технику, не только военную, но и гражданскую, сметают на нужды ВСУ подчистую. Чему надо поучиться у врага (и нет здесь ничего постыдного), так это решительности и "борзости".

А вот косностью и неповоротливостью войны не выигрывают.

https://tsargrad.tv/investigations/russkoj-armii-udarili-v-s...