Богатыри Земли Русской, ч.2

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ.

В Севастополе проводили в последний путь ещё одного нашего воина — гвардии сержанта Василия Леонидовича Котова. Василий Леонидович родился и вырос в Таштаголе Кемеровской области. После школы окончил профессионально-техническое училище по специальности «слесарь-монтажник». Срочную службу проходил в воздушно-десантных войсках. Участвовал в контртеррористической операции на территории Чеченской республики и уже тогда показал себя мужественным, умелым, инициативным воином. После окончания службы много лет проработал спасателем-десантником в спасательном отряде МЧС у себя на родине, в Кемеровской области.

В Севастополь переехал в 2020 году, работал водителем на автопредприятиях. В сентябре 2022 года был призван по мобилизации в ряды ВС РФ. Учитывая опыт военной службы, навыки бойца-десантника, был направлен для прохождения службы в подразделение специального назначения. Все боевые задачи выполнял умело, проявляя присущие десантнику стойкость, мужество и воинское мастерство. Передавал свой опыт сослуживцам. За доблесть, проявленную в боях, награжден медалью «За отвагу».

Василий Леонидович геройски погиб, отражая вражеские атаки на Херсонском направлении.

Будем помнить нашего героя!

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

https://t.me/specnazAlpha/18431

ГЕРОЙ СВО. Иркутская область.

Житель Тулуна Эдуард Евгеньевич Гантимуров погиб в зоне проведения СВО 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Эдуард Гантимуров родился и вырос в Тулуне. В 2015 году он окончил школу и поступил в Тулунский аграрный техникум, а в 2018 году сибиряка призвали на службу. Вернувшись, тулунчанин создал семью, в которой рос сын.

https://t.me/specnazAlpha/18472

ПАМЯТИ СТАРШЕГО СЕРЖАНТА ВЯЧЕСЛАВА КОСЫГИНА. Героически погиб 10 сентября 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

С 1 апреля 2016 года он проходил службу по контракту, должность замкомандира взвода реактивного артиллерийского дивизиона, старший сержант. 26 февраля 2022 убыл для выполнения воинского долга в зону СВО.

10 сентября 2022 года героически погиб под Бакалеей.

По словам сослуживцев в период выполнения воинского долга, старший сержант Косыгин многократно совершал героические поступки, помимо тех, за которые был представлен к государственным наградам.

В марте 2022 года под умелым командованием Вячеслава Косыгина при попытке прорыва ВСУ в районе населенного пункта Русские Тишки, был уничтожен с БМ-21 2 БМП и до 40 человек личного состава ВСУ.

При уничтожении группы националистов, заметив, что один из его подчиненных получил ранение, эвакуировал товарища, тем самым спас ему жизнь.

В мае 2022 при наступлении БТРГ 9 МСП у населенного пункта Ртищевка расчёт сержанта нанёс удар по опорному пункту ВСУ уничтожив 1 БТР и до 20 человек. Все остальные заслуги прописаны в боевом журнале к которому доступ ограничен для гражданских лиц, так как это -- служебная информация.

По словам младшего, офицерского состава бойцов СВО за активное участие украинская стора объявила сержанта в розыск, как военного преступника.

Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года был награждён медалью Суворова, Указом президента Российской Федерации от 30 декабря 2022 года награждён орденом Мужества (посмертно).

https://t.me/geroirossii/5665

Бойцу трудно сдержать слёзы, когда он обращается к дочери своего погибшего товарища. Маленькая Варя знает о том, что её папа пал на войне, но продолжает писать ему сообщения на телефон, делиться новостями, жаловаться на какие-то детские проблемы…

«Ей так проще», - говорит мама ребенка и вдова бойца Ксения. Вы и сами знаете этого героя из знаменитого видео полевого медика Лакозы.

Его позывной "Рус".

Контрактник из Приморского края, который нёс носилки с раненым на передовой под Клещеевкой, шёл впереди и принял тот самый роковой осколок в грудь.

После подвига солдата остаётся не только вечная память о нём, но и неизбывная боль родных, однополчан и друзей. «Рус» доброволец, он искренне хотел быть военным.

И при этом он был уверен, что вернется домой.

Он очень любил жизнь и даже в самые тяжелые для семьи времена обогревал родных своей улыбкой.

На одном из фото его дочь Варя держит букет на своё восьмилетие.

Эти цветы от «Руса».

Он успел поздравить её с днём рождения перед своей гибелью.

https://t.me/pozivnoy_ALABAI/18819

ПАМЯТИ КАПИТАНА ДЕНИСА АТНАГУЛОВА. Героически погиб 11 сентября 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Денис Атнагулов родился в Оренбурге. После окончания Оренбургского Кадетского училища имени Неплюева, поступил в Высшее Зенитно-ракетное училище. По распределению молодой лейтенант в 2011 году уехал в Амурскую область, а затем был переведён на службу в Улан-Удэ.

В январе 2022 года в составе Вооруженных сил Российской Федерации Денис Атнагулов был отправлен для выполнения задач специальной военной операции по демилитаризации и денацификации на территорию Украины, где был ранен.

Указом президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при исполнения служебного долга капитан Атнагулов награждён орденом Мужества.

В июне 2022 года, восстановившись от ранения, он вновь был командирован в зону СВО. Героически погиб 11 сентября 2022 года при исполнении воинского долга.

"Денис был самым лучшим сыном, братом, мужем и отцом. Добрый, жизнерадостный, ответственный и отзывчивый. Горжусь, что ты мой брат. Жаль только, что больше никогда не придёшь и не обнимешь", — написала сестра Дениса Атнагулова.

Царствие Небесное воину Денису!

https://t.me/geroirossii/5717

В зоне СВО погиб член КПРФ Семён Лукин Новгородский обком КПРФ с глубоким прискорбием сообщает, что 16 ноября 2023 года при выполнении боевых задач в ходе СВО погиб наш товарищ, коммунист Новгородского городского отделения партии Лукин Семен Борисович, позывной "Лука".

Семён родился в Новгороде 2 сентября 1980 г., учился в 31-й школе, затем закончил 26 училище, работал погрузчиком на предприятие IKEA, мобилизован был в сентябре 2022 года. Женат, воспитывал дочь. Выражаем соболезнования родным и близким Семёна Лукина.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!

https://t.me/pravda_lug/611

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ХОЛИНА. Героически погиб 12 ноября 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины

До СВО Сергей участвовал в боевых действиях на Донбассе, в Сирии, Ливии и Центральной Африканской Республике.

За время службы Сергей получил несколько наград: медаль «За отвагу», «За освобождение Шугалея и Суэйфана», «За победу над ИГИЛ*», дважды был награжден «окопным крестом».

Сергей был добрым, отзывчивым, честным, всегда готовым прийти на помощь. Обладал чувством собственного достоинства, умел открыто и прямо высказать свою точку зрения. Волевой характер, целеустремленность, самостоятельность, дисциплинированность — всё о нем.

Он любил свою семью, трепетно относился маме, которой, к несчастью, не стало в декабре 2019 года, всегда был опорой и надеждой для отца.

Дома у него остались двое сыновей и дочь.

Прощание с Сергеем Холиным прошло 3 декабря, в поселке Лосином. Похоронен со всеми воинскими почестями.

Светлая память, Герою!

https://t.me/geroirossii/5754

ГЕРОЙ КЛИПА "ТАЕТ ЛЕД" ДЕНИС СТЕПАНОВ ПОГИБ В ЗОНЕ СВО В Вооружённых силах России Степанов служил помощником гранатомётчика стрелкового отделения. Прощание с бойцом прошло в его родной Ухте. Обстоятельства его гибели не раскрываются.

Денис Степанов стал известен благодаря отрывку из передачи о подростках Северодвинска, снятой в 1994 году. Фрагмент со Степановым, где он рассказывает о своей первой любви, ради шутки вставила в начало своего клипа на песню "Тает лёд" украинская группа "Грибы". За шесть лет ролик собрал более 268 миллионов просмотров на YouTube. Отметим, что в 2017 году группа "Грибы" прекратила своё существование.

Вечная память!

https://t.me/specnazAlpha/18876

ГЕНЕРАЛ РОМАН КУТУЗОВ. Он никогда не прятался за спинами своих бойцов.

5 июня 2022 года в бою за село Николаевка, в 15 километрах к югу от Лисичанска, погиб генерал-майор Роман Кутузов – командовал 1-м армейским корпусом ДНР.

Знавшие его писали, что он никогда не прятался за спинами своих бойцов: «У него даже фамилия была фельдмаршальская, а погиб он как обычный солдат».

Роман Владимирович Кутузов родился 16 февраля 1969 года в городе Владимире. Учился во владимирских школах №17, №23 и №9.

С 1986-го по 1990 год — курсант Рязанского высшего военного командного училища связи имени Маршала Советского Союза М. В. Захарова. По окончании училища — на службе в Воздушно-десантных войсках. Проходил военную службу на должностях от командира взвода до заместителя начальника мобильного узла связи по вооружению отдельной бригады связи ВДВ.

В 1999 году окончил Военную академию связи, по окончании которой назначен начальником Воздушного пункта управления ВДВ. С 2002-го по 2008 год — командир 38-й гвардейской бригады управления, служил помощником командующего ВДВ по работе с личным составом — начальником отдела по работе с личным составом ВДВ.

В 2015 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации. Проходил службу начальником окружного учебного центра, с 2017-го по 2018 год — заместитель командующего, врио командующего 5-й общевойсковой армией Восточного военного округа (Уссурийск), затем — начальник штаба — заместитель командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа (Чита).

На 2022 год — начальник штаба — первый заместитель командующего 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа (Новочеркасск).

Имя генерала Кутузова носит школа №7 Мариуполя, который он освобождал…

https://t.me/specnazAlpha/18887

Хотелось бы отдать дань памяти и уважения нашему другу, брату, сыну, мужу и просто замечательному человеку Потупчику Даниилу Александровичу. Служил в 1182-й гвардейском артиллерийском полку, г. Наро- Фоминск.

13.03. 2022 года попал под обстрел, получил тяжелое ранение и на протяжении 1,5 лет боролся за жизнь, но, к сожалению, 20.10.23 его не стало.

Грустно осознавать и тяжело принимать, что жизнь забирает самых удивительных людей, которых переполняет желание жить и созидать. Даня был отзывчивым, открытым, справедливым человеком, честным с собой и окружающими, всесторонне развитым и бесконечно позитивным. Можно долго перечислять это множество качеств, которые особенно ценятся в человеке и которыми он обладал, но самое главное, что он в любой ситуации оставался человеком и никогда не был безучастным в помощи другим. И это бесценно!

Все, кто его знают с большой уверенностью скажут, что он абсолютно всегда улыбался, даже просто глазами и невозможно было не улыбнуться в ответ!

И пусть память о нем вызывает самую светлую улыбку!

https://t.me/Military_Medic_VDV/560

СЕВАСТОПОЛЬ ПРОСТИЛСЯ С РЯДОВЫМ РУСТАМОМ РИФОВИЧЕМ ХАРИСОВЫМ Рустам Рифович родился и вырос во Владивостоке, там же окончил школу. Срочную службу проходил в бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Сослуживцы говорят, что уже тогда проявились его лучшие качества — мужество, инициатива, старание в освоении воинской специальности.

Рустам Рифович переехал в Севастополь в 2017 году, работал строителем, затем в одном из риэлторских агентств города. Был искренним патриотом России. С объявлением в сентябре 2022 года частичной мобилизации был призван в ряды ВС РФ. Получив повестку, в назначенное время прибыл в военкомат, не сомневаясь в необходимости защиты своего Отечества. Имея опыт и навыки военной службы, все задачи выполнял умело и инициативно. В подразделении пользовался большим авторитетом, командование и боевые товарищи любили и уважали Рустама за его надежность, стойкость, а также добрый и веселый характер.

Рустам Рифович Харисов геройски погиб под селом Костогрызово на Херсонском направлении.

Светлая память, Воину!

https://t.me/geroirossii/5756

ПАМЯТИ ВИКТОРА БАНЧУКА. Геройски погиб 24 октября 2023 года при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Виктор родился 6 апреля 1994 году в Калганском районе селе Средняя Борзя. Там же окончил 9 классов.

С 2012 по 2013 год проходил срочную военную службу в Российской армии.

С 2019 года жил в законном браке, с женой воспитывали двоих сыновей. С 2020 по 2023 год работал в ЖКХ сварщиком.

26 сентября 2023 года добровольно подписал контракт с войсковой частью 11740 города Екатеринбург.

24 октября 2023 года погиб в Кременной Луганской области в зоне СВО, защищая свою Родину.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Банчук Виктор Михайлович награжден орденом Мужества (посмертно).

Виктор писал стихи, был весёлый, жизнерадостный, открытый, дружелюбный

и с огромным желанием внести свой вклад в общее дело.

Год за годом проживая,

Кое что я осознал.

Я душою умираю

И за жизнью опоздал.

"Наберись братан терпения"

Мне однажды друг сказал.

Положив на плечи руку,

Я как в детстве зарыдал.

И ещё сказал "Мы рядом, твои верные друзья."

Опустевшим своим взглядом

Я смотрел в его глаза.

Без слов поняли друг друга

И немного помолчав,

Я пожал братишке руку

"Мы едины" прошептал...

Светлая память о защитнике Родины, с честью и мужеством выполнившим свой воинский

и гражданский долг, навсегда останется в наших сердцах.

https://t.me/geroirossii/5767

Погиб нацбол Илья «Бледный» Красноперов 6 декабря на Артемовском направлении героически погиб наш товарищ, 22-летний Илья с позывным Бледный. Илья был командиром штурмового отделения в Эспаньоле. (https://sun9-31.userapi.com/impg/jAnes0LJ9A_fAtGzRGNOj6JwxuS...)

Илья родом из Медногорска, небольшого города в Оренбургской области. Он закончил колледж по технической специальности, но всегда хотел стать военным, как его предки. В невоюющую армию Бледный идти не хотел, готовился к войне и приехал туда через Интербригады в мае 2022 года.

Начал свой путь Бледный в Пятнашке (https://t.me/interbrigady2022/405), где и получил свой позывной. В Партию его принял старый легендарный нацбол Колесо прямо на позициях в промзоне Авдеевки в июне 2022 года. С того момента Бледный стал нацболом и завещал нам победить.

После Пятнашки Бледный служил в разведывательном нацбольском отряде (https://t.me/adirect/15706), затем участвовал как штурмовик в Русском Имперском Легионе. Отдыхал между командировками Бледный в Питере и Перми. В обоих городах ходил на партийные акции (https://t.me/drugoros_spb/2840?single), а в Питере даже успел покататься в автозаке (https://t.me/drugoros_spb/2654?single).

Последним подразделением Ильи стала Эспаньола. Там его назначили командиром штурмового отделения. В бою 6 декабря парни Бледного получили ранения, сам он погиб.

Илья часто грезил о героической смерти. Она его нашла. Самая что ни на есть героическая. Да, смерть!

https://t.me/adirect/18555