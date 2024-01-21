Как Красную Армию встречали в Европе?

Судя по воспоминаниям ветеранов Великой Отечественной войны, у каждого из них осталось свое впечатление о гостеприимстве мирного населения Восточной и Западной Европы. Да это и понятно, Европа ведь большая и люди в ней живут разные. Судя по воспоминаниям ветеранов Великой Отечественной войны, у каждого из них осталось свое впечатление о гостеприимстве мирного населения Восточной и Западной Европы. Да это и понятно, Европа ведь большая и люди в ней живут разные.

Однозначного мнения по этому поводу не существует. Но практически все сходятся во мнении, что всех гостеприимнее по отношению к бойцам Красной Армии были, как это не удивительно, чехи.

Вот и ветеран Великой Отечественной войны Александр Соловьев говорит о том, что:

- Лучше всего, конечно, встречали в Чехии.

Молоденькие чешки в прямом смысле этого слова срывали с бойцов пилотки для того, чтобы взять красную звездочку на добрую память. Ну и наши, конечно же, не сопротивлялись.

А еще Александру Соловьеву запомнился такой случай

В одной деревень чехи очень празднично встречали нашу армию. Нарисовали огромный транспарант с изображением серпа и молота. Правда, серп и молот оказались повернутыми в другую сторону, но на это никто внимания даже не обратил.

Чехи накрыли столы, наделали бутербродов и выкатили целую бочку домашнего вина. Чтобы не обижать доброжелательных чехов, комбат разрешил выпить только по стакану вина, ведь отказываться было как-то некрасиво. Румыны на границе с Молдавией тоже встречали открыто и добродушно. Но больше всего поразил один старик, у которого сын погиб под Сталинградом. Он приглашал всех после войны приехать к нему в гости, всё какая-то память о сыне.

Хуже всех встречали венгры

Несмотря на то, что война еще не закончилась, сразу бросалось в глаза то, что в Венгрии было изобилие всего, и жили они на широкую ногу.

Венгры оказались самыми мстительными и ненавистными. Недаром во время войны генерал армии Н.Ф. Ватутин издал свой негласный приказ «Мадьяр в плен не брать!»

И чего мы такого плохого им сделали?

В Венгрии надо было держать ухо востро! Считалось, что венгры были даже коварнее немцев.

Вот что рассказывает Александр Соловьев:

«Мы когда у них ночевали, то обязательно кто-то один не спал, потому что знали, что они убивают наших солдат. Ходили разговоры, что спящих убивали шилом в ухо… И без вести солдаты пропадали… После войны мы стояли возле Секешфехервара, так то там солдата убьют, то тут, а один раз у колодца сразу двоих нашли… Что вы, это очень коварный народ… Если нас настойчиво хотели угостить, то мы сначала обязательно просили их самих попробовать, потому что они запросто могли и отравить…»

Артем Драбкин. "На войне, как на войне. Я помню"

Были случаи, что и пытали наших солдат, если те попадали в лапы к венграм, где-нибудь в Карпатах.

Вот такая она была разная Европа. Сейчас, конечно, все изменилось с точностью до наоборот...