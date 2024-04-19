А ситуация все краше и краше

RuNews24.ru. «Или отправишься за решетку на 15 лет»: Таджик вымогает у российского учителя 2 млн рублей за своего невоспитанного сына

Вам не кажется странным, что лица таджикской национальности в последнее время не сходят с первых полос новостных СМИ? Если разбой и грабеж – таджики. Распространение наркотиков – таджики. Ну и Крокус Сити Холл, конечно же. Оказалось, что не только исполнители зверского преступления, но и их подельники, которые обеспечили боевиков связью, оружием, машиной, квартирой, деньгами – практически все поголовно выходцы из Таджикистана. На этом фоне уже не удивляет та чудовищная история, которая в настоящий момент разворачивается в Санкт-Петербурге.

Место действия: Санкт-Петербург, школа № 470.

Все же помнят свои школьные годы чудесные? Энергия бьет через край, поэтому так и тянет побегать и побеситься в широких школьных коридорах. До первого замечания учителя, конечно.

Вот и в ноябре прошлого года на перемене школьники развеселились и устроили беготню. Учитель информатики Алексей Григорик, который в этот момент проходил мимо, сделал замечание. Ребята тут же притихли.

Все, кроме одного, который продолжил носиться по кругу, рискуя сбить с ног тех, кто попадался на пути. Григорик еще раз призвал мальчика успокоиться, но тот даже ухом не повел и лишь прибавил скорость. Тогда молодой учитель информатики повысил голос, но и это не помогло.

Фото: из открытых источников

Григорик уже понял, что достучаться до неуправляемого мальчика не получится. Поэтому молодой учитель информатики улучил момент и выставил руку, чтобы поймать мальца. Но, на свою беду, сделал это неуклюже: школьник врезался в препятствие, упал и растянулся на полу на спине.

Разумеется, тут же были вызваны родители сорванца – граждане Таджикистана. Приехала мама и увезла свое чадо в травмпункт.

Наверное, на этом история была бы окончена: кому интересно слушать о том, как обрабатывали зеленкой царапины на спине хулигана или подробности разбора ситуации в кабинете директора?

Но! Папа ученика оказался адвокатом. Непривычно, конечно, но это так: таджик – адвокат.

Алексей Григорик

Именно с его подачи дальнейшие события начали развиваться по какому-то безумному сценарию. Родители сообщили, что в травмпункте школьнику поставили диагноз: компрессионный перелом 3 и 4 грудных позвонков. Отец сорвиголовы, не дожидаясь врачебного заключения, тут же потребовал с учителя информатики 2 млн рублей компенсации за нанесенный ущерб.

Надо ли говорить о том, что у простого российского учителя таких денег отродясь не водилось?

Не получив желаемое, гражданин Таджикистана отправился в питерский Следственный комитет, чтобы добиться возбуждения уголовного дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда его отпрыску.

И ведь добился!

То самое постановление

Алексей Григорик получил постановление, состряпанное неким питерским следователем, в котором черным по белому написано:

«Григорик Алексей Русланович, находясь в помещении общего коридора на втором этаже здания лицея… действуя из внезапно возникших личных неприязненных отношений… имея преступный умысел на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему, опасного для жизни человека, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения тяжкого вреда здоровью человеку, выставил свою руку перед бегущим…, в результате чего произошло амплитудное падение с последующим соударением спиной о твердое покрытие».

Фамилия следователя - поклонника деепричастных оборотов - А.В. Чепелевич.

Коллеги педагога, как только увидели сей документ, пришли в недоумение. Вопросы к Чепелевичу возникают едва ли не по каждому пункту. Начать хотя бы с фразы о «личных неприязненных отношениях». С какого потолка данный следователь взял указанные отношения, учитывая, что преподаватель информатики до инцидента в коридоре с ребенком даже не был знаком? Григорик не вел уроки в классе, в котором учится сын таджикского адвоката.

И, конечно же, ни о каком преступном умысле не было речи.

То самое постановление. И подпись

Судя по волне возмущений в соцсетях, когда информация об инциденте стала достоянием общественности, россияне встали на защиту учителя. Хотя немногочисленные защитники нашлись и у противоположной стороны. Аргументы у сторонников антигероев этой истории довольно вяленькие. По их мнению, во-первых, для детей бегать – это норма, а во-вторых – «зачем вы разжигаете межнациональную рознь»?

Действительно, бегающие дети – это вполне нормальное явление. А еще нормально, когда школьники прислушиваются к замечаниям учителя. Ведь в России уважение к старшим воспитывается в детях буквально с пеленок.

Что касается разжигания межнациональной розни, то вот вопрос: кто же конкретно этим занимается? Простой учитель, который попытался, пусть неудачно, остановить оголтелого мальчишку, чтобы тот не покалечил себя и других детей? Или четверка таджиков с автоматами и бутылками с горючим, которые за неполные двадцать минут убили полторы сотни человек?

Крокус Сити Холл в огне

Может, это глава МИД Таджикистана, который встал на защиту террористов и обвинил российских силовиков, задержавших убийц, в жестокости за пару тумаков?

Или как быть с родственницами террористов и их подельников, которые на голубом глазу признались, что уже много лет едва ли не всей нацией приезжают в Россию за российскими пенсиями и пособиями?

С теми двумя парнями из Таджикистана, которые набросились на пожилую женщину с газовым баллончиком, чтобы ее ограбить?

Или с толпой иностранцев, которые тащат в нашу страну дурь, чтобы подсаживать на нее подростков, а потом им же ее продовать?

Дети мигрантов садятся за парты рядом с российскими учениками, и ведь никто и слова бы не сказал против, кабы эта детвора знала о существовании правил поведения в обществе и элементарной вежливости. На деле же, хоть не всегда, но подозрительно часто, отпрыски чужаков становятся настоящей головной болью для российских педагогов. Как в случае с учителем информатики из Питера: или не смей трогать такого ребенка – пусть дальше бедокурит, или плати миллионы.

Фото: из открытых источников

Между прочим, по той статье, которую следователь А.В. Чепелевич (еще раз напомним его фамилию, ведь страна должна знать своих героев) «нарисовал» Григорику, педагогу может грозить до 15 лет лишения свободы.

Есть в этой истории еще одна «героическая» фамилия, которая пока что не прозвучала. Но мы озвучим. Судя по постановлению, отец мальца – некто Б. Сафаров.

По поводу этого гражданина не нашей страны высказался один из пользователей соцсетей - Владимир Атяшкин, который уверяет, что лично знаком с отцом неуправляемого ребенка:

«Знаю этого адвоката лично, чмо редкостное, правил и этикета не знает, закон РФ не соблюдает и не знает, бравирует только словами».

Скрин страницы группы ВК «Пора.»

Есть еще одна важная деталь, на которую очень хочется обратить внимание: прошло не так много времени с момента падения, однако мальчик уже вернулся в родной класс. И он по-прежнему продолжает бегать и шуметь. А перелом… какой перелом? Медицина творит чудеса.

Как Вы считаете, учитель все же был не прав в сложившейся ситуации и должен понести наказание?

Или этой историей и всеми ее главными участниками – адвокатом, следователем и экспертом, поставившим диагноз - следует заинтересоваться Бастрыкину?

Есть и более глобальный вопрос: не кажется ли Вам, что что-то сгнило в российском законодательстве? Раз оно, словно дышло, пока что работает на благо чужаков и во вред простым школьным учителям, да и в целом всей стране.

https://prostopollitik.mirtesen.ru/blog/43333045021/-Ili-otp...

И вторая новость тоже касается школ, но уже московских.