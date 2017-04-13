«Что ты глаза отводишь?» — зампостпреда России в ООН жестко отчитал представителя Британии (+ВИДЕО)

Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков заявил представителю Великобритании Мэттью Райкрофту: «Не смей оскорблять Россию больше!»

Райкрофт в своем выступлении заявил, что Россия «злоупотребляет правом вето, поддерживает режим (власти Сирии — ред.) и применение химоружия», а также, что Москва «потеряла доверие».

По словам Сафронкова, Райкрофт «только и думает о том, чтобы затруднить усилия» спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и не дать развиваться политическому процессу, принести в СБ ООН конфронтационность и враждебность.

«Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете всё для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» — обратился Сафронков к Райкрофту.

По его словам, Райкрофт предъявляет оскорбительные требования гарантам перемирия в Сирии, в то время как Лондон лишь принимает у себя незаконные группировки. Сафронков заявил, что Лондон «обслуживает интересы вооруженных группировок, многие из которых вырезают христиан и другие меньшинства на Ближнем Востоке».

«Совсем запутались уже в ваших антирежимных идеях», — добавил Сафронков.

По его словам, смена режима в Сирии для Великобритании важнее, чем позиция большинства членов ООН.

«Ты сегодня говорил, господин Райкрофт, не по повестке заседания, оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания, если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН. Не смей оскорблять Россию больше!» — сказал Сафронков.

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