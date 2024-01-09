Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.75

На Украине погиб уроженец Брянщины 25-летний Александр Казюлин

Старший лейтенант пробыл в зоне СВО ровно год Фото: Карина Казюлина.

На Украине при выполнении боевых задач погиб уроженец Брянской области старший лейтенант Александр Казюлин. Он служил в 144-ой гвардейской мотострелковой дивизии 20-й ОА. 24 февраля 2023 года в его рабочий автомобиль попал снаряд. Это случилось в направлении Сватово - Кременная.

Александр родился 20 сентября 1997 года в селе Подывотье Севского района. С 2006 года жил в Брянске, закончил школу №34 в Володарском районе. После школы поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. Окончил обучение в 2019 году и по распределению попал в войсковую часть 23060, 144-ой Мотострелковой дивизии 20-й ОА в Смоленске.

С первого дня спецоперации выполнял боевые задачи на Украине. Был награжден медалью «За Отвагу» и медалью «Александра Суворова». Посмертно награжден орденом Мужества.

У Александра остались жена и 10-месячный сын.

Марина Антонова

https://www.bryansk.kp.ru/online/news/5164788/

ПОД КРЕМЕННОЙ НА ДОНБАССЕ ПОГИБ НА БОЕВОМ ПОСТУ БРЯНЕЦ АЛЕКСАНДР КАЗЮЛИН

03.03.2023 При выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции на Донбассе погиб брянский боец 144-ой гвардейской мотострелковой дивизии старший лейтенант Александр Казюлин. С самого первого дня спецоперации он выполнял боевые задачи на Украине. Был награжден медалью «За Отвагу», медалью «Александра Суворова».

Александр Казюлин выполняли боевые задачи на направлении Сватово – Кременная. 24 февраля 2023 года в результате прямого попадания снаряда в автомобиль он погиб. Брянец награжден орденом Мужества посмертно. У павшего Героя остались жена и годовалый сын.

Александр родился 20 сентября 1997 года в селе Подывотье Севского района. Семья переехала в Брянск в 2006 году. Герой выпускник школы N34. После школы поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге, которую окончил в 2019 году и по распределению отправился служить в в/ч 23060, 144-ой Мотострелковой дивизии 20-й ОА в Смоленск.

https://guberniya.tv/obshhestvo/pod-kremennoj-na-donbasse-po...

Портал "Подслушано Брянск" отметил, поставив портрет Ангельского полка работы Вадима Окладникова:

27 октября в Брянске установили мемориальную доску погибшему во время проведения СВО выпускнику школы N34 Володарского района Казюлину Александру Викторовичу.

Напомним, что Александр погиб 24 февраля 2023 года под Кременной. За заслуги перед Отечеством был награжден медалью Суворова, медалью за «Отвагу», орденом Мужества (посмертно).

https://vk.com/wall-72214520_5867852

Новости Брянска в Дзене:

Новость о гибели брянского старшего лейтенанта Александра Казюлина появилась в социальных сетях. Друг погибшего рассказал, что военнослужащий участвовал в СВО с самого первого дня. Его жизнь оборвалась 24 февраля 2023 года – в день годовщины с начала спецоперации.

У Александра Казюлина осталась жена и маленький сын – ему в апреле исполнится год. О бойце вспоминают:

«Он был позитивным человеком и любил свою Родину, поэтому остался и до конца работал, как подобает настоящему офицеру РФ. Он пример для многих курсантов, старшин и солдат. По его наводке было уничтожено много техники противника».

Друг рассказывает, что несмотря на то, что дома бойца ждала жена и сын, он все равно говорил, что нужно ехать обратно:

«Ведь там мои пацаны».

Автор поста вспоминает, что Александр Казюлин всегда рассказывал одно:

«Все нормально, работаем».

Сообщается, что брянского военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества. Вместе с этим у него есть медали «Александра Суворова» и «За отвагу».

https://dzen.ru/a/ZAH2xnaeEBSdPQ9f

Хочу немного рассказать про своего друга, настоящего ГЕРОЯ нашей страны ‐ старший лейтенант Казюлин Александр Викторович. Погиб при выполнении боевой задачи. У него осталась жена и маленький сынок, которому в апреле будет годик. Ровно год Саня был на СВО, но 24 февраля его жизнь прервалась. Он был позитивным человеком и любил свою Родину , поэтому остался и до конца работал , как подобает настоящему офицеру РФ. Он пример для многих курсантов, старшин и солдат. По его наводке было уничтожено много техники противника. Несмотря на то, что дома его ждала жена и маленький ребенок, он все рано говорил: "Нужно ехать обратно, ведь там мои пацаны". А на вопрос "Как дела?" он всегда отвечал: "Все нормально, Работаем". Он был награжден медалью "Александра Суворова" и "За отвагу". Посмертно награжден орденом мужества .

Спасибо за то, что ты у нас был и навсегда останешься в наших сердцах. Наш ГЕРОЙ!

https://m.vk.com/photo-72214520_457793624?rev=1

"Брянск без формата":

Память погибших на СВО выпускников почтили в школе №34 Брянска. Об этом рассказали в городской администрации.

В школе №34 областного центра прошёл памятный митинг. Там открыли мемориальные доски выпускникам Александру Казюлину и Ивану Андрееву. Военнослужащие погибли на специальной военной операции. На церемонии собрались родные парней, школьники и учителя, жители. Они возложили цветы к мемориалу. Память военных почтили минутой молчания. Иван Андреев посмертно награжден орденом Мужества. Такая же награда и у Александра Казюлина. Он также награждён медалями «За отвагу» и «Александра Суворова».

https://bryansk.bezformata.com/listnews/bryanske-v-shkole-34... В ходе СВО погиб 28-летний участник ЧВК «Вагнер» из Минусинска

Всю свою жизнь он посвятил спорту Фото: подслушано в Минусинске

В СВО погиб еще один житель Красноярского края. Об этом рассказали в администрации Минусинска.

28-летний Семен Малахов родился и вырос в Минусинске. Он учился в гимназии №1 и в школе №2. Всю свою жизнь он посвятил спорту — 10 лет занимался в школе олимпийского резерва им. Щедрухина. Не раз побеждал в юношеских турнирах, спартакиадах, соревнованиях по дзюдо и самбо. Даже получил звание кандидата в мастера спорта по единоборствам.

Семен окончил 9 классов и поступил в училище олимпийского резерва в Абакане. В 2013 прошел срочную службу, а в ноябре прошлого года подписал контракт с ЧВК «Вагнер».

— Администрация города Минусинска приносит глубочайшие соболезнования родным и близким Семена. Горечь понесенной утраты бесконечна, и ее не смогут умерить никакие слова утешения. Наш земляк показал пример мужества и самоотверженности, проявил себя настоящим защитником Отечества.

Елисей Севлюк

https://trk7.ru/news/157792.html

Хотел вернуться героем: Минусинск прощается с 28-летним Семёном Малаховым

24.05.2023

“Мамуль, привет!” – так обычно начинал свои звонки домой из зоны СВО 28-летний Семен Малахов. Но голос сына мама Татьяна услышала последний раз 22 февраля. Молодой человек погиб в той самой “Бахмутской мясорубке”, в бою стоя бок о бок с товарищами из подразделения ЧВК “Вагнер”.

“Сёма хотел героем вернуться в родной город, где так много знакомых и друзей. Ведь контракт с ЧВК он подписал в колонии: до освобождения оставалось всего два месяца. Говорил, стыдно ему… Он же привык быть в первых рядах: еще школьником (окончил 2 школу) занимался дзюдо, самбо, карате – побеждал в соревнованиях, но однажды, в 17 лет, получил серьезную травму спины… И сломался.

Пошел в армию (служил в Москве в элитных войсках), по возвращению женился на красивой девушке, родилась дочь… А потом – развод… И вот – 2,5 года назад по глупости попал в колонию.

Мы были уверены: старший сын скоро вернется: 9 мая кончался контракт и мы его ждали, но вестей не было, начали запрашивать информацию – и узнали страшное: еще в марте сынок погиб в Бахмуте”. Прощание с погибшим бойцом пройдет завтра, 25 мая, в Центре культурного развития г. Минусинска, с 11 до 12 часов. Похоронят Семёна Малахова на аллее Славы.

https://vzinfo.ru/25914/

Вот по этим ссылкам короткие известия о гибели бойца:

https://krsk.sibnovosti.ru/news/421294/

https://minusinsk.info/minusinets-semen-malakhov-pogib-v-kho...

https://kras.mk.ru/social/2023/05/24/specialist-po-edinobors... Кирилл Юрьевич Лаптев. 26.09.1997 - 14.06.2022 гг.

Герой родился в селе Новосельцы Красногвардейского района Республики Крым.

С 2005 по 2013 годы обучался в Восходненской школе. За годы учёбы показал себя хорошим другом, добросовестным учеником. В любую минуту был готов прийти на помощь. Спокойный, уравновешенный, всегда с улыбкой на лице - именно таким он запомнился школе.

После окончания 9 класса Кирилл поступил в ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» по специальности «повар, кондитер».

В 2016 году решил продолжить обучение и поступил в ГБПОУ «Крымский колледж общественного питания и торговли» по специальности «техник-технолог».

30 ноября 2018 года молодой человек был призван на службу в российскую армию. Проходил срочную службу в Брянской области г. Клинцы, с. Займище (артиллерийский полк в/ч 91704). В ноябре 2019 года Лаптев Кирилл

подписал контракт на один год и в 2020 году – новый контракт на три года.

В 2021 году Кирилл женится на Епищенковой Анастасии Викторовне и в октябре 2021 года в молодой семье рождается сын – Тимофей.

А через 4 месяца (20 февраля 2022 года) защитник Отечества уезжает в командировку.

22 апреля в боях за город Изюм Харьковской области Кирилл получил осколочное ранение позвоночника. Госпитализирован в ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко» Министерства обороны РФ.

При выполнении служебно-боевых задач во время специальной военной операции на территории Украины 14 июня 2022 года героически погиб командир отделения гаубичной батареи гаубичного артиллерийского дивизиона сержант.

За мужество, самоотверженность при выполнении воинского долга во время проведения спецоперации Кирилл Юрьевич Лаптев награждён орденом Мужества (посмертно)☆

В День народного единства 4 ноября 2022 года в парке пгт. Красногвардейское торжественно открыли Памятный Знак участникам специальной военной операции из Красногвардейского района.

21 ноября 2022 года состоялось открытие мемориальной доски Лаптеву Кириллу Юрьевичу – в селе Восход Красногвардейского района.

https://vk.com/wall-218297422_1965

МБОУ "Восходненская школа имени И.ВКриворота"

Герои операции Z. Кирилл Лаптев.

09.05.2023

«Ребята выполняют важнейшую задачу с точки зрения обеспечения безопасности самой России, и, конечно, они заслуживают того, чтобы о них говорила и знала страна. Я думаю, что и песни надо слагать, и стихи писать, и памятники им ставить. Они – герои» (В.В. Путин) Специальная военная операция Российской армии в Украине, началась 24 февраля 2022 года с целью денацификации и демилитаризации Украины, недопущения превращения Украины в ядерную державу и как следствие – защиты государственных интересов и суверенитета Российской Федерации.

«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.

В связи с этим в соответствии со статьёй 51 части 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой мною принято решение о проведении специальной военной операции.

Её цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации» (из обращения Президента Российской Федерации В.В. Путина 24 февраля 2022 года) При выполнении служебно-боевых задач во время специальной военной операции на территории Украины 14 июня 2022 года героически погиб командир отделения гаубичной батареи гаубичного артиллерийского дивизиона сержант Кирилл Юрьевич Лаптев. 22 апреля в боях за город Изюм Харьковской области Кирилл получил осколочное ранение позвоночника. Госпитализирован в ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко» Министерства обороны РФ.

За мужество, самоотверженность при выполнении воинского долга во время проведения спецоперации Кирилл Лаптев награждён орденом Мужества посмертно. Кирилл родился 26 сентября 1997 года в селе Новосельцы Красногвардейского района Республики Крым.

С 2005 по 2013 г. обучался в Восходненской школе. За годы учёбы показал себя хорошим другом, добросовестным учеником. В любую минуту был готов прийти на помощь. Спокойный, уравновешенный, всегда с улыбкой на лице - именно таким он запомнился школе.

После окончания 9 класса Кирилл поступает в ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум» по специальности «повар, кондитер».

В 2016 году решил продолжить обучение и поступил в ГБПОУ «Крымский колледж общественного питания и торговли» по специальности «техник-технолог».

30 ноября 2018 года Кирилл призывается на службу в российскую армию. Проходит срочную службу в Брянской области г. Клинцы, с. Займище (артиллерийский полк в/ч 91704). В ноябре 2019 года подписывает контракт на 1 год и в 2020 году – новый контракт на 3 года. В 2021 году Кирилл женится на Епищенковой Анастасии Викторовне и 08.10.2021 года в молодой семье рождается сын – Тимофей. А через 4 месяца (20 февраля 2022 года) Кирилл уезжает в командировку…

В День народного единства 4 ноября 2022 года в парке пгт. Красногвардейское торжественно открыли Памятный Знак участникам специальной военной операции из Красногвардейского района. 21 ноября 2022 года состоялось открытие мемориальной доски Лаптеву Кириллу Юрьевичу – в селе Восход Красногвардейского района. https://voshod.krymschool.ru/?section_id=363 Портал "Актуальный Восход Красногвардейского района" выложил видео открытия мемориальной доски Герою:

В.с. Восход состоялось открытие мемориальной доски Лаптеву Кириллу Юрьевичу – нашему земляку, погибшему от ран, полученных при исполнении служебного долга в специальной военной операции.

Жители села уверены, что к мемориальной доске, расположенной на стене дома, в котором жил Кирилл, будут приходить взрослые и дети. Все, кто чтит память наших Героев.

Гордимся нашими ребятами, которые в таком молодом возрасте, рискуя жизнью, стали на защиту нашей Родины.

Вечная память всем, кто пал на полях сражений.

Сил и мужества всем, кто сейчас охраняет наш покой.

Победа будет за нами!

Видео открытия мемориальной доски в память героя. С этим Героем посложнее поиск. Практически ничего отдельного нет. Я нашла только 2 статьи и то в КП Пермского края.

В Пермском крае запустили проект «Бессмертный полк СВО»

С инициативой выступил Суксунский городской округ Фото: Защитники Отечества | Пермский край / ВКонтакте

В Пермском крае начали формировать «Бессмертный полк СВО». С инициативой сохранения памяти погибших в зоне специальной военной операции земляков выступило отделение фонда «Защитники Отечества» из Суксунского городского округа.

На стенде мини-музея разместили семь имен, погибших в СВО военнослужащих, среди них: Александр Некрасов, который погиб 13 апреля 2022 года, Сергей Попов (25 июня 2022 года), Сергей Башкирцев (28 сентября 2022 года), Андрей Новожилов (30 сентября 2022 года), Вячеслав Ангелуш (2 октября 2022 года), Фуат Муниров (3 мая 2023 года) и Владимир Мережников (10 июля 2023 года).

https://www.perm.kp.ru/online/news/5583144/ На открытие мемориального стенда в Суксуне пригласили родственников погибших героев, учеников местных школ, сотрудников библиотек и представители общественных организаций.

Социальный координатор Елена Крашенинникова фонда «Защитники Отечества» в Суксунском округе рассказала о каждом из погибших бойцов. Ее рассказ стал основой разработанного сценария «Урока мужества», которые начали проходить в образовательных учреждениях Суксуна с 8 декабря.

Родителям погибших героев вручат композиции с фотографиями их сыновей для участия во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 9 мая.

В краевом филиале фонда «Защитники Отечества» отметили, что работа по сохранению памяти погибших в спецоперации является одним из основных направлений в его работе. Открытие мемориального стенда в мини-музее - первый шаг в их создании в других территориях Пермского края.

https://www.perm.kp.ru/online/news/5583144/

С прискорбием сообщаем о гибели Мунирова Фуата.

Он погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.

Фуат жил и работал в Перми, оттуда же был мобилизован.

Прощание с ним состоится 22 октября в 11:00 в д. Юлаево.

Приносим искренние соболезнования родным и близким. Вечная память герою.

Фото взято из открытых источников.

https://vk.com/wall-179503913_8079

Нашлась еще, пока не закрытая, личная страничка в ВК с личными фотографиями, но я ссылку давать не буду.

И это все, что смогла отыскать. Суксунский городской округ скромно сообщил 20 октября 2023 года:С прискорбием сообщаем о гибели Мунирова Фуата.Он погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.Фуат жил и работал в Перми, оттуда же был мобилизован.Прощание с ним состоится 22 октября в 11:00 в д. Юлаево.Приносим искренние соболезнования родным и близким. Вечная память герою.Фото взято из открытых источников.Нашлась еще, пока не закрытая, личная страничка в ВК с личными фотографиями, но я ссылку давать не буду.И это все, что смогла отыскать.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ:

Прислала мама Героя Евгения Петрова

Дети кадетского пограничного отряда "Вымпелята", в преддверии ДНЯ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА, встретились с мамой героя Евгения Петрова. Лилия Евгеньевна рассказала о сыне, а ребята порадовали гостью своими выступлениями и покорили гостеприимством.

Героями наша ОТЧИЗНА сильна, ОТЕЧЕСТВО славится ими.

Воспитатель Таранова Е.А. По ссылке можно посмотреть видео.

https://vk.com/im?sel=783165547&w=wall-215758430_753%2F6...



Лилия Евгеньевна написала:

Моя материнская благодарность коллективу детского сада за ПАМЯТЬ О моем сыне ЛЕЙТЕНАНТЕ ЕВГЕНИИ ПЕТРОВЕ, воспитаннике детского сада, за ДОСТОЙНОЕ воспитание детей любви к своей маленькой родине, гордости за своих земляков.

6 декабря в старшей группе "Рябинка"( реализация долгосрочного проекта "Россия-Родина моя" воспитатель Кириченко Н.В.) и подготовительной группе "Ягодка"( этап проекта"Казачество" воспитатель Литвинова Е.И.) прошел митинг - акция "Герои Отечества". Вспомнили героев разных эпох и войн. Мама героя Е. ПЕТРОВА Лилия Евгеньевна рассказала о сыне, воспитаннике "Лесной сказки". Встреча получилось трогательной, познавательной.

Героями не рождаются, ими становятся в час испытаний.

https://vk.com/im?sel=783165547&w=wall-215758430_752%2Fb...

Во время поднятия флага детишки пели гимн. Одна мама ребенка из детского сада написала:

Лиля Евгеньевна, спасибо Вам за сына, лейтенанта Евгения Петрова, и низкий поклон. Спасибо за нужные и главные слова которые Вы сказали нашим детям. После мероприятия ребята написали, нарисовали письма нашим защитникам, находящимся в зоне СВО.

ВСЕМ МИРА!!!!!

Детские сады Труновского округа с самого юного возраста воспитывают в детях чувство патриотизма и гордости за земляков - Героев Отечества!

Накануне праздника Дня Героев Отечества в учреждениях прошли очень трогательные памятные мероприятия. В младшей группе «Журавушки» детского сада «Аист» принимали гостей - мам и жён наших Защитников, находящихся в зоне СВО. Один из них обратился к ребятам с экрана с видеопоздравлением, которое подготовил в преддверии новогодних праздников.

А дети из подготовительной группы «Воробышки» посетили музей села Труновского, где посмотрели фильм о погибших на СВО земляках, почтили их память минутой молчания.

А в детском саду «Лесная сказка» вспомнили героев разных времен и войн. О Герое наших дней Евгении Петрове рассказала его Мама Лилия Евгеньевна. Женя Петров был воспитанником «Лесной сказки», и дети, затаив дыхание, слушали рассказ. Вспомнили и почтили минутой молчания наших земляков погибших на Украине.

Героями не рождаются - ими становятся в час испытания! Пусть все наши дети растут на славных примерах - ведь именно им строить новую сильную Россию!

https://ok.ru/profile/601082240808/statuses/156110862752552

Мама Героя Евгения Петрова Лилия Евгеньевна Петрова:

Посещение родных мест вызывают особые чувства... Воспоминания о молодости, о своих детях дошкольниках, о радостных днях того времени, когда были все вместе... Теплый прием и большое уважение испытала к себе и памяти сына Жени Петрова не только от сотрудников, но и детей группы БЕРЕЗКА, старшей группы...

Малыши Елены Алексеевны растрогали меня своей искренней теплотой, стихами и знаниями о Жене ,его детстве и службе...

Большое спасибо и.о.заведующей Славновой Кристине Кареновне, музыкальному руководителю Черкашиной И.В.,Тарановой Е.А. и всему дружному коллективу детского сада за работу по патриотическому воспитанию на примерах своих героев-воспитанников, героев-землеков.

Мне теплее на душе становится, когда понимаю, что растет достойная смена нашим сыновьям, любящая свою родину.

https://vk.com/im?sel=783165547&w=wall783165547_580%2Fe0...

https://vk.com/im?sel=783165547&w=wall-210997050_3845



Глоток тишины между жизнью и боем,

И видится мир абсолютным покоем,

Но вот раскаляется ствол автомата,

И падают в братское небо ребята,

И падают в небо, и падают в небо...

Сегодня, 9 декабря 2023 года, в День Героев Отечества, прошло торжественное открытие мемориальных досок выпускникам нашей школы, погибшим при исполнении воинского долга в ходе СВО на Украине:

Рядовому Резникову Роману Сергеевичу, (19.03.1993 – 10.04.2022), который принимал участие в освобождении Луганской Народной республики. Погиб при выполнении боевых задач при освобождении города Попасная в апреле 2022 года.

Лейтенанту Петрову Евгению Михайловичу, (05.01.1993 – 08.05.2022), борттехнику вертолета Ми-8 отдельного вертолетного полка боевого управления города Будённовска, героически погибшему 8 мая 2022 года при высадке десанта на остров Змеиный.

Рядовому Бушуеву Александру Александровичу, (19.021995 – 02.09.2022), погибшему 2 сентября 2022 года при взятии города Артемовска Донецкой Народной республики.

Младшему сержанту Керимову Джумали Абатдайновичу, (09.03.1992 – 06.10.2022), начальнику электростанции Взвода энергетического обеспечения первого батальона связи. Погибшему при выполнении боевого задания 6 октября 2022 года.

Рядовому Князеву Николаю Алексеевичу, (04.09.1986 – 23.11.2022), погибшему 23 ноября 2022 года при взятии города Артемовска Донецкой Народной республики.

Рядовому Шматько Сергею Сергеевичу, (06.01.1977 – 01.02.2023), геройски погибшему в ходе боев за город Артемовск Донецкой Народной республики.

Рядовому Сергееву Юрию Павловичу, (24.051975 – 27.08.2023), героически погибшему 27 августа 2023 года под деревней Работино Запорожской области. Он первым обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника, отразил атаку врага, погиб, но спас боевых товарищей.

Рядовому Эркенову Рустаму Борисовичу, (01.08. 1996 – 22.10.2023), погибшему при освобождении поселка Крынки Херсонской области.

На мероприятии присутствовали родители, близкие родственники погибших, почетные гости, педагоги и обучающиеся школы.



Героями не рождаются, Героями становятся.

Герои России останутся в наших сердцах до конца…

Их имена занесены в книгу бессмертной славы, мужества и доблести!

https://vk.com/im?sel=783165547&w=wall-88346233_3485%2F1...



Темы, где есть работы Вадима и рассказы о Евгении Петрове:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.28

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.34

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)

Наши защитники. Петров Евгений

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.55

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.60

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.61

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.68

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.69

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.72

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.74

Пишет мне мама Героя Соломахина Ильи:

Здравствуйте. Памятная галерея в зале воинской славы в Светлоярской школе 2 им. Ф. Ф. Плужникова открылась 9 мая 2023 года. Об Алексее будет дополнительный материал ниже.

Эти фото мне прислала Танечка Соломахина в чате МАМ.

18 декабря 2023 год "Разговоры о важном".

Утро понедельника для школьников началось с церемонии выноса флага Российской Федерации, исполнения государственного гимна, подведения итогов школьной недели, награждения активных учащихся и с внеурочного занятия "Разговоры о важном": тема "Герои нашего времени"

В зале воинской славы школы 2 им Ф ф. Плужникова разговор о важном, разговор о Героях

https://vk.com/im?sel=356036196&w=wall-171174683_3924%2F...



Темы с Героем:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.30

Бессмертный полк в работах художника Окладникова, ч.5 (42)

Родные с портретами Героев, работы Вадима Окладникова (46)

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.61

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.68

Татьяна Соломахина помогла мне и вот с этим героем. В одной школе вместе с ее сыном учился Шамшин Алексей. Она связалась с женой героя Он был у нас тут:

Бессмертный полк в работах художника Окладникова,ч.7. (44)

День бракосочетания. 20.08.2021 Отдел ЗАГС Светлого яра. Шамшин Алексей Львович Родился в р.п. Светлый Яр, Волгоградской области. Окончил 9 классов Светлоярской СШ №2 им. Ф. Ф. Плужникова. В 2007 году поступил в профессиональное училище №6 на Специальность "мастер общестроительных работ. " В 2011 году был призван на срочную службу в Северной Осетии. Семья. Фото из личного архива жены Алексея

20 августа 2021 года Алексей женился, создал семью, с супругой воспитывали сына. Алексей работал в специальности укладчик-упаковщик на заводе Полимерных материалов. В сентябре 2022 года по указу президента РФ, был мобилизован.

17 ноября 2022 года, в ходе специальной военной операции, при выполнении боевой задачи, Алексей погиб. Награждён Орденом Мужества (посмертно).

На доме в рп Светлый Яр, где жил Алексей открыта мемориальная доска 9 июля 2023 года

9 мая в Светлояской школе 2 имени Ф. Ф. Плужникова в зале славы открыт стенд ученикам школы.